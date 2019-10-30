Химчистка и клининг в Туле: Где почистить одежду, обувь и заказать уборку дома
Собрали для вас несколько компаний, которые облегчат жизнь и сэкономят ваше время.
Сеть химчисток «Диана»
Многие боятся отдавать дорогие вещи в химчистку: вдруг испортят, плохо отчистят или вообще потеряют. Чтобы такого не случилось, выбирать химчистку нужно особенно тщательно!
Сеть химчисток «Диана» — это по-настоящему комфортный европейский уровень сервиса. Каждая химчистка оснащена всей линейкой новейшего специализированного оборудования последнего поколения из Германии, Швеции и Италии.
Здесь работают настоящие профессионалы, они ежегодно проходят курсы-повышения квалификации в России и за рубежом, а их работу оценивают не только на всероссийском, но и на международном уровне.
Компания трижды получала звание «Брэнд года», завоевывала премии «Права потребителей и качество обслуживания» и звание «Марка № 1 в России». В 2013 году «Диану» признали лучшей химчисткой в Европе на премии The European Awards Best Practices Textile Cleaning, а в 2016 году она вошла в десятку лучших химчисток мира по итогам конкурса Global Best Practice Awards 2016, а также заняла 1 место среди химчисток России.
Это показатель того, что этой химчистке можно доверить абсолютно любую вещь и быть уверенным, что ее вернут в отличном состоянии.
Химчистка «Диана» предлагает следующие услуги:
- Бесплатный выезд и доставка. Курьер «Дианы» приедет к вам в удобное место и время, заберет вещи на чистку. И вернет чистые, отглаженные и на вешалках по назначенному адресу.
- Чистка одежды (деловой, спортивной, торжественной, повседневной, домашней, фирменной, верхней).
- Чистка меха, кожи и замши.
- Чистка и восстановление обуви. Специалисты «Дианы» полностью восстанавливают обувь из кожи, замши, синтетических и высокотехнологичных материалов. Здесь не просто наводят лоск, а предлагают качественную реставрацию: профилактика, проклейка и прошив подошвы, набойки, замена и перетяжка каблуков, ушивка или увеличение голенища, замена молний, покраска. Обувь вернется к вам восстановленной;
- Чистка аксессуаров. Специалисты вернут первозданный вид практически любому кожаному аксессуару;
- Чистка предметов домашнего интерьера — штор, подушек, ковров, скатертей, мягких игрушек. Используются эффективные, но экологически чистые гипоаллергенные препараты;
- Стирка постельного белья и сорочек;
- Мелкий ремонт одежды. Специалисты «Дианы» пришьют фурнитуру, поменяют длину брюк, юбок или платьев, подкорректируют прожженные места, и исправят практически любой дефект на одежде.
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Биочистка меха — бережный ручной уход от профессионалов и обработка уникальными экстрактами сибирских трав в качестве профилактики предотвращение выгорания меха (пожелтения);
- Крашение текстиля — равномерное окрашивание ткани, обновление или изменение цвета готовых изделий;
- Водоотталкивающая пропитка для текстиля;
- Меховой холодильник. Оставьте на хранение меховые изделия — в комфортных условиях, с оптимальной температурой и влажностью;
- Озонирование — технология обработки изделий с применением газа озона для удаления неприятных, въевшихся запахов;
- Персональные термоэтикетки. Срок выполнения заказа — всего 14 дней;
- Ручное удаление пилинга («катышков»);
- Вакуумная упаковка вещей;
- VIP услуга «Ваш персональный технолог» - вещь чистится в отдельной машинке, а весь процесс от приема до выдачи будет лично сопровождать ведущий технолог предприятия.
Химчистка «Диана» — станет вашим главным помощником в уходе за одеждой и обувью!
Пользоваться услугами этой химчистки невероятно удобно. Если у вас нет времени на посещение приемного пункта, специалисты приедут к вам сами.
В химчистке «Диана» доступен вызов курьера на дом. Специалисты приедут к вам, заберут вещи, почистят и привезут обратно!
В химчистке постоянно проводятся акции, благодаря которым уход за одеждой будет не только удобным, но и выгодным. Полный перечень акций можно найти на сайте dryclean.ru.
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Евроклининг
Компания «Евроклининг» работает в Туле уже почти 10 лет. На сегодня это, пожалуй, одна из самых популярных компаний среди туляков. В «Евроклининг» за профессиональной помощью обращаются как обычные люди, так и организации.
Секрет успеха прост: компания предлагает широкий спектр услуг по адекватным, демократичным ценам.
Услуги компании «Евроклининг»:
- Генеральная уборка помещений: полная комплексная уборка всех помещений.
- Промышленный клининг: уборка производственных, складских помещений, очистка инженерных сетей и оборудования.
- Уборка после ремонта и строительства: удаление строительной пыли и загрязнений со всех поверхностей, итоговая подготовка помещений к расстановке мебели.
- Ежедневная уборка квартир и частных домов: поддерживающая чистоту регулярная уборка.
- Уборка офисов.
- Мойка окон и фасадов зданий.
- Промышленный альпинизм: высотный клининг, мытье окон и фасадов на высоте, очистка карнизов и козырьков от снега и сосулек.
- Уборка прилегающей территории: летняя и зимняя уборка территории вокруг дома, офиса, уход за зелеными насаждениями.
- Химчистка мягкой мебели и текстиля: чистка мебели от пыли и пятен профессиональными средствами.
- Химчистка ковров и ковровых покрытий: сухая и влажная химчистка покрытий с удалением пятен.
- Размывка и уборка наливных полов.
В «Евроклининг» можно обратиться как для разовой услуги, так и заключить договор на постоянное обслуживание.
С «Евроклининг» ваша мебель и вещи станут действительно чистыми!
Тула, улица Пирогова, 30
8 (4872)71−11−12
Мойка ковров в Туле
За более 5 лет работы в Туле «Мойка ковров» наработала солидный опыт чистки всех видов напольных покрытий и текстильных изделий. Туляки выбирают компанию за профессионализм сотрудников, оперативное выполнение заказов и использование современного оборудования и технологий.
«Мойка ковров» – это компания замкнутого цикла. А это значит, что в ее арсенале есть всё необходимое для проведения разного вида работ:
- Отлаженный механизм доставки ковров и цех по мойке ковровых изделий;
- Профессиональное оборудование европейских производителей и большой выбор профессиональных моющих средств, безопасных для здоровья и окружающей среды;
- Различные методы чистки на разных видах покрытий.
Услуги:
- Мойка ковров и ковровых покрытий;
- Стирка пледов и одеял;
- Стирка верхней одежды;
- Чистка чехлов, колясок;
- Чистка напольных покрытий;
- Уборка после ремонта;
- Чистка мягкой мебели.
Про чистку мебели хочется сказать отдельно. Дело в том, что в Туле такую услугу предлагают далеко не все компании. Специалисты «Чистки ковров» быстро и качественно приведут в порядок ваши кресла, диваны или матрасы.
«Чистка ковров» регулярно проводит акции для любимых клиентов. Чтобы быть в курсе всех выгодных предложений, следите за новостями на сайте компании.
Создайте уют в вашем доме с услугами компании «Мойка ковров»!
Тула, ул. Кирова, 159
8 (902) 845-44-45, 8 (4872) 41-73-11, 8 (4872) 41-94-31