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Химчистка и клининг в Туле: Где почистить одежду, обувь и заказать уборку дома
Фото: firestock.ru.
Партнерский материал

Химчистка и клининг в Туле: Где почистить одежду, обувь и заказать уборку дома

Собрали для вас несколько компаний, которые облегчат жизнь и сэкономят ваше время.

 

Сеть химчисток «Диана»

Многие боятся отдавать дорогие вещи в химчистку: вдруг испортят, плохо отчистят или вообще потеряют. Чтобы такого не случилось, выбирать химчистку нужно особенно тщательно!

Сеть химчисток «Диана» — это по-настоящему комфортный европейский уровень сервиса. Каждая химчистка оснащена всей линейкой новейшего специализированного оборудования последнего поколения из Германии, Швеции и Италии.

Здесь работают настоящие профессионалы, они ежегодно проходят курсы-повышения квалификации в России и за рубежом, а их работу оценивают не только на всероссийском, но и на международном уровне.

Компания трижды получала звание «Брэнд года», завоевывала премии «Права потребителей и качество обслуживания» и звание «Марка № 1 в России». В 2013 году «Диану» признали лучшей химчисткой в Европе на премии The European Awards Best Practices Textile Cleaning, а в 2016 году она вошла в десятку лучших химчисток мира по итогам конкурса Global Best Practice Awards 2016, а также заняла 1 место среди химчисток России.

Это показатель того, что этой химчистке можно доверить абсолютно любую вещь и быть уверенным, что ее вернут в отличном состоянии.

Химчистка «Диана» предлагает следующие услуги:

  • Бесплатный выезд и доставка. Курьер «Дианы» приедет к вам в удобное место и время, заберет вещи на чистку. И вернет чистые, отглаженные и на вешалках по назначенному адресу.
  • Чистка одежды (деловой, спортивной, торжественной, повседневной, домашней, фирменной, верхней).
  • Чистка меха, кожи и замши.
  • Чистка и восстановление обуви. Специалисты «Дианы» полностью восстанавливают обувь из кожи, замши, синтетических и высокотехнологичных материалов. Здесь не просто наводят лоск, а предлагают качественную реставрацию: профилактика, проклейка и прошив подошвы, набойки, замена и перетяжка каблуков, ушивка или увеличение голенища, замена молний, покраска. Обувь вернется к вам восстановленной;
  • Чистка аксессуаров. Специалисты вернут первозданный вид практически любому кожаному аксессуару;
  • Чистка предметов домашнего интерьера — штор, подушек, ковров, скатертей, мягких игрушек. Используются эффективные, но экологически чистые гипоаллергенные препараты;
  • Стирка постельного белья и сорочек;
  • Мелкий ремонт одежды. Специалисты «Дианы» пришьют фурнитуру, поменяют длину брюк, юбок или платьев, подкорректируют прожженные места, и исправят практически любой дефект на одежде.

  • Биочистка меха — бережный ручной уход от профессионалов и обработка уникальными экстрактами сибирских трав в качестве профилактики предотвращение выгорания меха (пожелтения);

  • Крашение текстиля — равномерное окрашивание ткани, обновление или изменение цвета готовых изделий;
  • Водоотталкивающая пропитка для текстиля;
  • Меховой холодильник. Оставьте на хранение меховые изделия — в комфортных условиях, с оптимальной температурой и влажностью;
  • Озонирование — технология обработки изделий с применением газа озона для удаления неприятных, въевшихся запахов;
  • Персональные термоэтикетки. Срок выполнения заказа — всего 14 дней;
  • Ручное удаление пилинга («катышков»);
  • Вакуумная упаковка вещей;
  • VIP услуга «Ваш персональный технолог» - вещь чистится в отдельной машинке,  а весь процесс от приема до выдачи будет лично сопровождать ведущий технолог предприятия.

Химчистка «Диана» — станет вашим главным помощником в уходе за одеждой и обувью!

Пользоваться услугами этой химчистки невероятно удобно. Если у вас нет времени на посещение приемного пункта, специалисты приедут к вам сами.

В химчистке «Диана» доступен вызов курьера на дом. Специалисты приедут к вам, заберут вещи, почистят и привезут обратно!

В химчистке постоянно проводятся акции, благодаря которым уход за одеждой будет не только удобным, но и выгодным. Полный перечень акций можно найти на сайте dryclean.ru.

Тула, ул. Пролетарская, 2 (ТРЦ «Макси»).
 

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на все услуги при заказе ВЫЕЗДА.
Промо-код: ТУЛА.

Сделайте заказ на выезд курьера в один клик на сайте dryclean.ru или по телефону: 8−800−200−82−27 (с 8.00 до 23.00 ежедневно).

 
 

Евроклининг

Компания «Евроклининг» работает в Туле уже почти 10 лет. На сегодня это, пожалуй, одна из самых популярных компаний среди туляков. В «Евроклининг» за профессиональной помощью обращаются как обычные люди, так и организации.

Секрет успеха прост: компания предлагает широкий спектр услуг по адекватным, демократичным ценам.

Услуги компании «Евроклининг»:

  • Генеральная уборка помещений: полная комплексная уборка всех помещений.
  • Промышленный клининг: уборка производственных, складских помещений, очистка инженерных сетей и оборудования.
  • Уборка после ремонта и строительства: удаление строительной пыли и загрязнений со всех поверхностей, итоговая подготовка помещений к расстановке мебели.
  • Ежедневная уборка квартир и частных домов: поддерживающая чистоту регулярная уборка.
  • Уборка офисов.
  • Мойка окон и фасадов зданий.
  • Промышленный альпинизм: высотный клининг, мытье окон и фасадов на высоте, очистка карнизов и козырьков от снега и сосулек.
  • Уборка прилегающей территории: летняя и зимняя уборка территории вокруг дома, офиса, уход за зелеными насаждениями.
  • Химчистка мягкой мебели и текстиля: чистка мебели от пыли и пятен профессиональными средствами.
  • Химчистка ковров и ковровых покрытий: сухая и влажная химчистка покрытий с удалением пятен.
  • Размывка и уборка наливных полов.

В «Евроклининг» можно обратиться как для разовой услуги, так и заключить договор на постоянное обслуживание.

С «Евроклининг» ваша мебель и вещи станут действительно чистыми!

Тула, улица Пирогова, 30
8 (4872)71−11−12

eurocleaning71.ru

 

Мойка ковров в Туле

За более 5 лет работы в Туле «Мойка ковров» наработала солидный опыт чистки всех видов напольных покрытий и текстильных изделий. Туляки выбирают компанию за профессионализм сотрудников, оперативное выполнение заказов и использование современного оборудования и технологий. 

«Мойка ковров» – это компания замкнутого цикла. А это значит, что в ее арсенале есть всё необходимое для проведения разного вида работ:

  1. Отлаженный механизм доставки ковров и цех по мойке ковровых изделий;
  2. Профессиональное оборудование европейских производителей и большой выбор профессиональных моющих средств, безопасных для здоровья и окружающей среды;
  3. Различные методы чистки на разных видах покрытий.

Услуги:

  • Мойка ковров и ковровых покрытий;
  • Стирка пледов и одеял;
  • Стирка верхней одежды;
  • Чистка чехлов, колясок;
  • Чистка напольных покрытий;
  • Уборка после ремонта;
  • Чистка мягкой мебели.

Про чистку мебели хочется сказать отдельно. Дело в том, что в Туле такую услугу предлагают далеко не все компании. Специалисты «Чистки ковров» быстро и качественно приведут в порядок ваши кресла, диваны или матрасы. 

«Чистка ковров» регулярно проводит акции для любимых клиентов. Чтобы быть в курсе всех выгодных предложений, следите за новостями на сайте компании.

Создайте уют в вашем доме с услугами компании «Мойка ковров»!

Тула, ул. Кирова, 159
8 (902) 845-44-458 (4872) 41-73-118 (4872) 41-94-31

alper71.ru

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Автор: Оксана Грудинина
вчера, в 15:18 0
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