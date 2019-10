Химчистка и клининг в Туле: Где почистить одежду, обувь и заказать уборку дома

Фото: firestock.ru.

Сеть химчисток «Диана»

Многие боятся отдавать дорогие вещи в химчистку: вдруг испортят, плохо отчистят или вообще потеряют. Чтобы такого не случилось, выбирать химчистку нужно особенно тщательно!

Сеть химчисток «Диана» — это по-настоящему комфортный европейский уровень сервиса. Каждая химчистка оснащена всей линейкой новейшего специализированного оборудования последнего поколения из Германии, Швеции и Италии.

Здесь работают настоящие профессионалы, они ежегодно проходят курсы-повышения квалификации в России и за рубежом, а их работу оценивают не только на всероссийском, но и на международном уровне.

Компания трижды получала звание «Брэнд года», завоевывала премии «Права потребителей и качество обслуживания» и звание «Марка № 1 в России». В 2013 году «Диану» признали лучшей химчисткой в Европе на премии The European Awards Best Practices Textile Cleaning, а в 2016 году она вошла в десятку лучших химчисток мира по итогам конкурса Global Best Practice Awards 2016, а также заняла 1 место среди химчисток России.

Это показатель того, что этой химчистке можно доверить абсолютно любую вещь и быть уверенным, что ее вернут в отличном состоянии.

Химчистка «Диана» предлагает следующие услуги:

Курьер «Дианы» приедет к вам в удобное место и время, заберет вещи на чистку. И вернет чистые, отглаженные и на вешалках по назначенному адресу. Чистка одежды (деловой, спортивной, торжественной, повседневной, домашней, фирменной, верхней).

(деловой, спортивной, торжественной, повседневной, домашней, фирменной, верхней). Чистка меха, кожи и замши.

Чистка аксессуаров. Специалисты вернут первозданный вид практически любому кожаному аксессуару;

. Специалисты вернут первозданный вид практически любому кожаному аксессуару; Чистка предметов домашнего интерьера — штор, подушек, ковров, скатертей, мягких игрушек. Используются эффективные, но экологически чистые гипоаллергенные препараты;

Стирка постельного белья и сорочек;

Биочистка меха — бережный ручной уход от профессионалов и обработка уникальными экстрактами сибирских трав в качестве профилактики предотвращение выгорания меха (пожелтения);

Крашение текстиля — равномерное окрашивание ткани, обновление или изменение цвета готовых изделий;

Водоотталкивающая пропитка для текстиля;

Меховой холодильник . Оставьте на хранение меховые изделия — в комфортных условиях, с оптимальной температурой и влажностью;

Озонирование — технология обработки изделий с применением газа озона для удаления неприятных, въевшихся запахов;

— технология обработки изделий с применением газа озона для удаления неприятных, въевшихся запахов; Персональные термоэтикетки. Срок выполнения заказа — всего 14 дней;

Ручное удаление пилинга («катышков»);

(«катышков»); Вакуумная упаковка вещей;

VIP услуга «Ваш персональный технолог» - вещь чистится в отдельной машинке, а весь процесс от приема до выдачи будет лично сопровождать ведущий технолог предприятия.

Химчистка «Диана» — станет вашим главным помощником в уходе за одеждой и обувью!

Пользоваться услугами этой химчистки невероятно удобно. Если у вас нет времени на посещение приемного пункта, специалисты приедут к вам сами.

В химчистке «Диана» доступен вызов курьера на дом. Специалисты приедут к вам, заберут вещи, почистят и привезут обратно!

В химчистке постоянно проводятся акции, благодаря которым уход за одеждой будет не только удобным, но и выгодным. Полный перечень акций можно найти на сайте dryclean.ru.

Тула, ул. Пролетарская, 2 (ТРЦ «Макси»). Весь ноябрь для вас скидка 14%

на все услуги при заказе ВЫЕЗДА.

Промо-код: ТУЛА. Сделайте заказ на выезд курьера в один клик на сайте dryclean.ru или по телефону: 8−800−200−82−27 (с 8.00 до 23.00 ежедневно).

Евроклининг

Компания «Евроклининг» работает в Туле уже почти 10 лет. На сегодня это, пожалуй, одна из самых популярных компаний среди туляков. В «Евроклининг» за профессиональной помощью обращаются как обычные люди, так и организации.

Секрет успеха прост: компания предлагает широкий спектр услуг по адекватным, демократичным ценам.

Услуги компании «Евроклининг»:

Генеральная уборка помещений: полная комплексная уборка всех помещений.

Промышленный клининг: уборка производственных, складских помещений, очистка инженерных сетей и оборудования.

Уборка после ремонта и строительства: удаление строительной пыли и загрязнений со всех поверхностей, итоговая подготовка помещений к расстановке мебели.

Ежедневная уборка квартир и частных домов: поддерживающая чистоту регулярная уборка.

Уборка офисов.

Мойка окон и фасадов зданий.

Промышленный альпинизм: высотный клининг, мытье окон и фасадов на высоте, очистка карнизов и козырьков от снега и сосулек.

Уборка прилегающей территории: летняя и зимняя уборка территории вокруг дома, офиса, уход за зелеными насаждениями.

Химчистка мягкой мебели и текстиля: чистка мебели от пыли и пятен профессиональными средствами.

Химчистка ковров и ковровых покрытий: сухая и влажная химчистка покрытий с удалением пятен.

Размывка и уборка наливных полов.

В «Евроклининг» можно обратиться как для разовой услуги, так и заключить договор на постоянное обслуживание.

С «Евроклининг» ваша мебель и вещи станут действительно чистыми!

Тула, улица Пирогова, 30

8 (4872)71−11−12

eurocleaning71.ru

Мойка ковров в Туле

За более 5 лет работы в Туле «Мойка ковров» наработала солидный опыт чистки всех видов напольных покрытий и текстильных изделий. Туляки выбирают компанию за профессионализм сотрудников, оперативное выполнение заказов и использование современного оборудования и технологий.

«Мойка ковров» – это компания замкнутого цикла. А это значит, что в ее арсенале есть всё необходимое для проведения разного вида работ:

Отлаженный механизм доставки ковров и цех по мойке ковровых изделий; Профессиональное оборудование европейских производителей и большой выбор профессиональных моющих средств, безопасных для здоровья и окружающей среды; Различные методы чистки на разных видах покрытий.

Услуги:

Мойка ковров и ковровых покрытий;

Стирка пледов и одеял;

Стирка верхней одежды;

Чистка чехлов, колясок;

Чистка напольных покрытий;

Уборка после ремонта;

Чистка мягкой мебели.

Про чистку мебели хочется сказать отдельно. Дело в том, что в Туле такую услугу предлагают далеко не все компании. Специалисты «Чистки ковров» быстро и качественно приведут в порядок ваши кресла, диваны или матрасы.

«Чистка ковров» регулярно проводит акции для любимых клиентов. Чтобы быть в курсе всех выгодных предложений, следите за новостями на сайте компании.

Создайте уют в вашем доме с услугами компании «Мойка ковров»!

Тула, ул. Кирова, 159

8 (902) 845-44-45, 8 (4872) 41-73-11, 8 (4872) 41-94-31

alper71.ru