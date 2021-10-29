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Интересные подарки для близких: выбираем вместе с Myslo
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Интересные подарки для близких: выбираем вместе с Myslo

Ломаете голову, чем порадовать родственников и друзей? Мы нашли для вас классные варианты!

Бенто-торты от Анны Давыдовой

Электронный дискаунтер «Ситилинк»

«Леруа Мерлен»

 

Бенто-торты от Анны Давыдовой

Бенто-торты – новый тренд в кондитерском искусстве. Эти мини-тортики на одного-двух человек пришли к нам из Кореи и завоевали всемирную любовь. Небольшая неопрятность дарит этим десертам особый шарм. 

Бенто-торты отличает порционная упаковка, а в комплекте всегда есть вилочка. Вы сможете полакомиться тортиком везде, где бы вы ни находились, – дома, на работе или на природе.

 

Дизайны мини-тортиков от Анны Давыдовой самые разнообразные. Кондитер поможет выбрать лучший вариант оформления исходя из тематики праздника. Особенная фишка – торты с милой лягушкой «Грустный FORG» (да-да, именно forg, а не frog), они точно понравятся всем! 

В кондитерской Анны Давыдовой бенто-тортики весят 600 г, что на 200 г больше традиционных вариантов. Всё для того, чтобы вы насладились десертом от души. 

Начинку вы выбираете сами: нежный ванильный или шоколадный бисквит, ванильный крем и начинка – ягодная, соленая карамель или сникерс с арахисом, карамелью и арахисовой пастой. Будьте уверены: любая из них будет невероятно вкусной, потому что в составе тортиков только натуральные и качественные ингредиенты.

 

Стоит такое удовольствие совсем недорого – всего от 1000 рублей. 

У вашего друга или родственника день рождения, намечается семейный праздник или вы просто решили напомнить близкому человеку, как сильно его любите? Бенто-торт – отличное решение!

Тел. 8-902-901-45-57.

 

Электронный дискаунтер «Ситилинк»

Современная техника и электроника давно стали одними из самых желанных подарков. В электронном дискаунтере «Ситилинк» вы найдете что-нибудь приятное и полезное для всех ваших близких.

Для мужчин

Фитнес-трекер XIAOMI Mi Band 6 

В линейке популярных фитнес-трекеров новинка! Новый браслет порадует 30 спортивными и фитнес-режимами работы, датчиком PPG для отслеживания изменений частоты сердечных сокращений, мониторингом измерения уровня содержания кислорода в крови (показатель SpO2).

Этот подарок оценят люди, ведущие активный образ жизни, а также те, кто следит за здоровьем и бережет время.

Цена в «Ситилинк» – 3990 рублей.

Очки виртуальной реальности HIPER VR VRW

Очки виртуальной реальности HIPER VR VRW позволяют легко погрузиться в захватывающий мир воображаемой действительности. В специальный держатель вставляется смартфон, и после включения соответствующего приложения на экране отображается фильм или игра, полностью погружающие человека в происходящее действие. Очки виртуальной реальности HIPER VR VRW имеют отличную эргономику и оснащены темной крышкой, не пропускающей свет. Крепление телефона выполняется держателем с небольшим рычажком. Модель подходит для экранов 4-6”. Расстояние от дисплея до акриловых линз, а также между их осями регулируется с помощью колесика. Мягкие амбушюры окуляров не натирают кожу и не давят.

Стоимость в «Ситилинк» – 1510 рублей.

Кресло игровое ZOMBIE DRIVER

Практичное и компактное игровое кресло ZOMBIE DRIVER станет незаменимой вещью для любого геймера и понравится всем без исключения. Для более комфортного использования предусмотрен газлифт, который позволяет регулировать высоту кресла.

Подлокотники, подголовник, колесики, которые обеспечивают устойчивость на любой поверхности, – всё это совмещает игровое кресло ZOMBIE DRIVER. Играя или работая целыми днями, вы не будете ощущать скованность в шее и спине, так как кресло имеет эргономичную спинку, которая позволяет равномерно распределять нагрузку по всему позвоночнику.

Стоимость в «Ситилинк» – 7490 рублей.

Для женщин

Выпрямитель для волос BEURER HS20

Выпрямитель для волос BEURER HS20 поможет сделать идеальную укладку волос в поездке. Он работает от аккумулятора, которого хватает на 20 минут непрерывной работы. Время полной зарядки составляет около двух часов. Уменьшенный размер устройства позволяет легко положить его даже в дамскую сумочку. Также есть фиксация в закрытом виде. В комплекте поставляется чехол для удобной транспортировки и хранения.

Максимальная температура нагрева выпрямителя для волос BEURER HS20 составляет 200 градусов. Она легко регулируется при помощи трех режимов. Пластины модели имеют керамико-турмалиновое покрытие, за счет чего волосы сохраняют природную структуру и не пересушиваются. Функция ионизации убирает статическое электричество, обеспечивая блеск и гладкость локонов. Автоматическое отключение устройства экономит заряд аккумулятора и снижает риск преждевременной поломки вследствие перегрева.

Стоимость в «Ситилинк» – 4590 рублей. 

Напольные весы BEURER BF950

Напольные весы Beurer BF 950 диагностического типа – устройство, благодаря которому можно не только следить за собственным весом, но и вносить корректировки в данные тела, верно направляясь к фигуре мечты. Техника выводит на дисплей не только результаты взвешивания, но и общую оценку содержания воды, жировой, мышечной и костной массы, а также производит расчет индекса массы тела и отображает количество калорий AMR/BMR. Весы показывают результаты взвешивания в трех единицах измерения: в килограммах, фунтах и унциях.

Напольные весы Beurer BF 950 представлены в элегантной черной расцветке. Имеется двухстрочный дисплей с подсветкой цифр белого цвета. Вдобавок ко всему есть персональная шкала, которая посредством обратной связи оповещает пользователя о том, что поставленная цель достигнута. Осуществляется передача данных в автоматическом режиме через Bluetooth на смартфон или планшет взвешиваемого. Следовательно, у пользователя всегда при себе будет информация о своем теле. Характерная отличительная особенность модели – режим беременности, позволяющий контролировать увеличение массы тела в процессе ожидания женщиной малыша (без проведения анализа BIA).

Стоимость в «Ситилинк» – 7490 рублей.

Электрическая зубная щетка PHILIPS Sonicare DiamondClean

Инновационная электрическая зубная щетка Philips Sonicare DiamondClean Smart HX9924/07 – идеальный подарок для любого человека. Тут предусмотрено сразу пять режимов с тремя уровнями интенсивности, поэтому пользователю не составит труда подобрать тот вариант, который больше всех остальных ему подходит. При этом модель оповестит пользователя о чрезмерном давлении на зубы и десны.

Среди других особенностей, которыми обладает электрическая зубная щетка Philips Sonicare DiamondClean Smart HX9924/07, следует отметить долгий срок работы без подзарядки. Одного заряда хватает на целых две недели использования. Дома подзарядить такую модель можно при помощи стакана-базы, а если пользователь находится в дороге, он может прибегнуть к помощи дорожной зарядки-чехла.

Стоимость в «Ситилинк» – 22 160 рублей.

 

Широкая сеть магазинов «Ситилинк» позволяет оформить заказ самовывозом или доставкой до дома. 

Забронируйте товары уже сегодня: (4872) 74-00-52.

Магазины «Ситилинк» в Тульской области с возможностью купить здесь и сейчас:

Тула, Центральный пер., 7;
Тула, Калужское шоссе, 1-а, ТЦ «Платоновский»;
Новомосковск, ул. Березовая, 30-а.

 

Пункты выдачи заказов «Ситилинк-мини»:

Тула, ул. Пролетарская, 22-а, ТРЦ «РИО», 2-й этаж;
Алексин, ул. Тульская, 131, ТЦ «Импульс-2», 1-й этаж;
Богородицк, ул. Коммунаров, 48, 2-й этаж;
Донской, ул. Октябрьская, 44, 2-й этаж;
Ефремов, ул. Свердлова, 42, стр. А, 1-й этаж;
Узловая, ул. Кирова, 2/1, 2-й этаж;
Щекино, ул. Советская, 24, 1-й этаж;
Новомосковск, ул. Мира, 11-ж, гипермаркет.
 

«Леруа Мерлен»

Одни из самых популярных подарков с мужским характером – инструменты. Они пригодятся в хозяйстве любому представителю сильного пола. В «Леруа Мерлен» представлен огромный выбор инструментов – от ручного до дорогостоящего электрического.

Топ-3 самых популярных подарков в этом сегменте: 

1. Шуруповерт. Это незаменимый помощник не только профессионала в сфере ремонта, но и домашнего мастера. Шуруповерт поможет в мелком ремонте мебели и в тяжелых строительных работах. В «Леруа Мерлен» вы найдете инструменты на любую потребность. Представлены модели от ведущих производителей и более бюджетные варианты.

2. Дрель. Без нее дома тоже не обойтись. Определитесь, какой мощности дрель нужна в вашем хозяйстве,– средней мощности или перфоратор, который справится с масштабным ремонтом. 

3. Набор инструментов. Универсальные общей направленности или для автомобилистов наборы помогут справиться со множеством проблем дома, на даче и в гараже. В состав наборов входят: плоскогубцы, ключи, отвертки, торцевые головки, насадки и шестигранники.

Отдельно в «Леруа Мерлен» стоит обратить внимание на аккумуляторные инструменты Dexter.

Вся линейка построена на принципе одного аккумулятора. Заряжайте один и пользуйтесь всеми инструментами сразу. Это очень удобно!

Ну а бюджетный вариант подарка – ящик для инструментов. В «Леруа Мерлен» представлены пластиковые и металлические ящики во всех размерных форматах и с разными системами хранения. 

Если вы пока не знаете, чем порадовать мужчину, грамотные консультанты «Леруа Мерлен» помогут вам в выборе. Ваш любимый человек точно будет доволен! 

В магазине есть услуга доставки. Товар вы можете выбрать в магазине или на сайте leroymerlin.ru. Понравившиеся модели привезут прямо к вам домой!

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Автор: Оксана Грудинина
вчера, в 17:55 0
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