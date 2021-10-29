Успей купить: теплицы в «Сад-Тула» по выгодным ценам

Дачный сезон – 2021 закончился, а значит, самое время задуматься о следующем. Сейчас можно приобрести товары для своего участка по ценам уходящего сезона. Не упустите эту возможность!

Цены на товары растут постоянно, особенно подорожали в последний год строительные материалы, в том числе металл и поликарбонат. В следующем году рост, скорее всего, продолжится. Это значит, что цены на теплицы в 2022 году вырастут.

Один из известных тульских производителей, компания «Сад-Тула», продает теплицы со складов по прежним ценам. Сейчас, пока есть время распланировать всё на своем участке, вы можете купить теплицу выгодно.

Выбираем теплицы в «Сад-Тула»

Компания «Сад-Тула» работает много лет. Покупатели ценят продукцию за удобство и практичность. Каркас теплицы изготовлен из оцинкованной профильной трубы с шагом 0,67-1 м, который устойчив к ветровой и снежной нагрузке, не прогибается, не ржавеет, служит годами.

Фавориты коллекции – теплицы «Стандарт» и «Кремлевская».

«Стандарт» – модель из прочного стального каркаса, отлично выдерживающего снеговую и ветровую нагрузку. Такая прочность возможна благодаря цельногнутым дугам из стального профиля размерами 20х20 мм. Теплица покрыта сотовым поликарбонатом с UF-защитой. Конструкция прошла все испытания уже не на одном дачном участке.

В дальнейшем длина теплицы может быть легко увеличена, а стандартный шаг дуги в 1 метр может быть уменьшен до 0,67 м для достижения суперпрочности.

Каркас теплицы «Кремлевской» выполнен из оцинкованной профильной трубы и сотового поликарбоната с UF-защитой. Двойная цельногнутая дуга размером 20×20 мм из оцинкованной профильной трубы укладывается шагом в 1 м или 0,67 м. Это позволяет выдерживать высокие снеговые и ветровые нагрузки.

Теплица оборудована двумя дверными проемами с форточками. Форточка может открываться отдельно, позволяя проветривать теплицу. Теплица может устанавливаться как на грунт, так и на фундамент.

Негде хранить теплицу до сезона?

Если оставить теплицу до весны негде, вы можете воспользоваться услугой хранения от компании «Сад-Тула». Она предоставляется бесплатно. То есть вы приобретаете теплицу сейчас гораздо дешевле, чем весной, а установить ее сможете ближе к началу дачного сезона. Это очень удобно!

Купить теплицу, качели, мебель для сада, мангалы, казаны и другие нужные товары для сада и огорода можно в торговом павильоне «Сад-Тула» на рынке «Слобода» или онлайн. Торопитесь, пока цены не повысились!

Тула, пр. Ленина, 169, строительный рынок «Слобода», павильон 96.

Телефоны: (4872) 71-66-74, 8 (953) 957-8000.

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