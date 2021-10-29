Итоги III промышленного форума «ТулаПром-2021. Новая промышленная политика. Готовность к изменениям»

В Туле прошел форум, целью которого было развитие диалога бизнеса и органов власти федерального и регионального уровней, формирование актуальной промышленной повестки.

Первый день форума прошел в парке «Патриот», его участники, более 50 предпринимателей из таких отраслей, как машиностроение и обрабатывающая промышленность, смогли осмотреть выставку, на которой были представлены изделия тульских заводов: оборудование и запчасти для предприятий пищевой промышленности, химпрома, авиапрома, оборонки.

Форум открыл министр промышленности и торговли Тульской области Вячеслав Романов. «Вся продукция, которая производится на территории Тульской области, – разноплановая, на форуме представлена лишь малая ее часть, – отметил Вячеслав Романов. – Участники форума могут ознакомиться с ней и выстроить кооперационные связи, понять, какие формы сотрудничества доступны и актуальны».

Руководители, главные технологи, инженеры компаний малого и среднего бизнеса обсудили формулы роста прибыли, современные инструменты повышения производительности труда. А отличившимся сотрудникам промышленных предприятий были вручены региональные награды от Губернатора и Правительства региона.

Во второй день форума в «Точке Кипения» обсуждалось развитие промышленного туризма. За столом собрались председатель комитета Тульской области по развитию туризма Лариса Соломатина, заместитель министра – директор департамента предпринимательства и торговли Елена Бушманова, общественный представитель Агентства стратегических инициатив, генеральный директор ООО «Майс Маркет» Сергей Рыжов, представители профильных кафедр тульских вузов и предприятий Тульской области. По видеосвязи к тулякам присоединились представители Курской области и Чувашской Республики, которые поделились опытом развития промышленного туризма.

Общественный представитель Агентства стратегических инициатив, генеральный директор ООО «Майс Маркет» Сергей Рыжов рассказал о современных подходах в развитии промышленного туризма.

Председатель комитета Тульской области по развитию туризма Лариса Соломатина отметила:

– Губернатор Тульской области Алексей Дюмин в своем послании поставил задачу расширить разнообразие туристических продуктов, она вошла в программу социально-экономического развития до 2026 года. Тема промышленного туризма для Тульской области очень актуальна. Экскурсии на предприятия повышают не только туристический потенциал, но и инвестиционную привлекательность региона и лояльность к брендам.

У нас большой потенциал в этой сфере, но есть много предприятий, в том числе оборонно-промышленных, на которых проводить экскурсии непросто. Таким производствам помогут эксперты Агентства стратегических инициатив. Тульская область отправила заявку на участие в акселерационной программе, мы вошли в число 30 регионов, прошедших отборочный тур.

В ноябре в Тульскую область приедут эксперты, они оценят все имеющиеся программы промышленного туризма и дадут практические заключения о том, что исправить и добавить, чтобы продукт развивался еще больше. Эксперты АСИ помогут в разработке новой стратегии развития промышленного туризма в регионе.

Участие в программе АСИ означает, что вскоре в регионе для туристов двери откроют новые предприятия. В числе новичков: кондитерская фабрика «Алкион», автомобильный завод «Хавейл» («Мотор Мануфэкчуринг Рус»), Тулачермет.

Сейчас экскурсии уже проводят по таким предприятиям, как Туламашзавод, «Штамп», пивоваренная компания «Балтика», «Байкал Майкрофонс», кондитерская фабрика «Медовые традиции», Тульский молочный комбинат.

Третий день форума прошел в центре «Мой бизнес» и ознаменовался обучающей сессией, посвященной вопросам упаковки пищевой продукции. Про обязательные требования, правила и тенденции в упаковке рассказал руководитель проектов в области экологического регулирования ведущей продуктовой розничной компании X5 Group Вадим Корсун. А с информацией о привлекательности и визуальном дизайне упаковки выступил бизнес-тренер и эксперт в области построения системного бизнеса, предприниматель – собственник сети спортивных клубов, амбассадор АО «Деловая среда», сертифицированный бизнес-консультант Международной Организации Труда Александр Яковлев.

Также в рамках третьего дня форума прошли выставка спецодежды и семинар по теме «Контрактное производство». Про риски и возможности швейного контрактного производства, модернизацию оборудования и модернизацию мышления, о том, как искать клиентов и находить их, рассказала Чистова Марина - бизнес-тренер, эксперт в области контрактного производства, предприниматель - собственник бренда спецодежды Best- Uniform.

В рамках четвертого дня форума НОЦ «ТулаТЕХ» провел открытую дискуссию между вузами, молодыми учёными, сектором промышленности. Тема дискуссии «Фронтиры научно-технологического развития Тульской области 2030». Мероприятие прошло в очно-заочном формате на площадке пространства «Точка Кипения». Оно было связано с ключевыми темами года науки и технологий: высшая школа и кадры, наука и инновационное развитие, создание прорывных технологий. В разрезе указанных тем представители высших учебных заведений, сектора молодых учёных и исследователей, а также промышленности и бизнеса обсудили следующие ключевые вопросы:

новые механизмы привлечения молодежи в сферу науки и технологий;

формирование экосистемы подготовки кадров для предприятий;

цифровизация промышленности, риски и способы их минимизации;

роль университетов в диверсификации производства предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Участниками дискуссии стали предприятия НОЦ «ТулаТЕХ» и ключевые индустриальные партнеры региона, университеты Тулы, Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода и Новочеркасска, молодые ученые Тульской области.

Промышленный форум «ТулаПром» проводится центром «Мой бизнес» с 2019 года. Он является одним из центральных деловых событий Тульской области. Четырехдневная деловая программа, направленная на развитие диалога бизнеса и органов власти федерального и регионального уровней, проходила в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и образовательного проекта Тульской области «Мастерская бизнеса».

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