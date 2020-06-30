Ошибки при письме у школьника: чем поможет логопед?

Специалисты отмечают, что устная речь дошкольника – это фундамент, на котором в дальнейшем будет строиться весь процесс обучения. А если фундамент слабый, то и крепкий дом на нем не построишь.

Ребенку шесть лет, через год в школу, а взрослым всё еще приходится угадывать, что он говорит? Такое, к сожалению, сплошь и рядом. Многие родители не задумываются над тем, что такая особенность может серьезно осложнить жизнь будущего школьника.

Что такое речь?

Многие сегодня, пытаясь освободить себе бесценные полчаса тишины, вручают своему чаду какой-нибудь гаджет или интерактивную игрушку. С ними ребенку интересно, он быстро увлекается. Причем в большинстве своем не так уж даже важно, какую игру ему установить: интеллектуальную, где нужно думать, или развлекательную. Итог будет один и тот же: не нужно придумывать ничего, вести диалог за зайцев или кукол, создавать сюжет игры – за ребенка думает приложение, а он лишь жмет на кнопки. Не получилось? «Попробуй еще раз!» Вышло? «Так держать!». Минимальный набор слов, которые слышит ребенок в процессе общения с электронным затейником, и ноль сказанных слов самим ребенком в процессе игры подарят в итоге родителям тишину не только здесь и сейчас. Такая современная игрушка может повлечь за собой более серьезные проблемы впоследствии – трудности с речью.

Устная речь – это тренировка. Мышцы речевого аппарата должны быть готовы к произношению тех или иных звуков. Чем чаще маленький ребенок говорит что-либо родителям, сверстникам, тем больше тренируются мышцы, а значит, и чище звучат звуки. При условии, конечно, что у мамы с папой и тех, кто его окружает, нет дефектов речи. Дефицит общения в семье может стать причиной в том числе и задержки речевого развития, а следом – и психоэмоционального.

Речь – это показатель интеллектуального развития ребенка. Известны случаи, когда в силу каких-то трагических обстоятельств дети младенческого возраста попадали в логово животных (волков, пантер, собак) и были ими вскормлены. Когда обнаруживали этих детей и возвращали в человеческое общество, то оказывалось, что они имели повадки вскормившего их животного и при этом у них не был сформирован мыслительный аппарат, не было высших эмоций, их невозможно было научить речи.

Обучаясь говорить, ребенок не только получает возможность объяснять, что ему нужно здесь и сейчас, но и развивает свой интеллект и высшие эмоции, готовит почву для успешного обучения в школе, творчества и т. д. Полностью речь формируется к семи годам.

Как устная речь влияет на грамотность?

Рассказывает логопед медцентра «Статус» Юлия Илюхина:

– К семилетнему возрасту у ребенка формируется звукопроизношение, слоговая структура, грамматический строй и связанная речь. Далее, в первом классе, у ребенка начинает формироваться новый навык – письменная речь. Это более сложный процесс для психики, успех которого возможен только при хорошем освоении устной. Если развитие речи у ребенка запаздывало, то значит, и письменная речь тоже будет нарушена. Это как слабый фундамент, на котором не построишь хороший крепкий дом. От качества письменной речи напрямую зависит успеваемость, причем не только по русскому языку, но и по другим предметам, в том числе устным.

Когда ребенок не понимает, о чем читает, пропускает звуки, называет их другими звуками – это есть нарушение фонематического слуха. Это не проблемы со слухом, ЛОР-врач тут не поможет. Ребенок слышит, но из-за нарушения фонематического слуха, например, звук [м] его мозг «переделывает» его в звук [н], и он пишет «н». Чтобы это исправить, нужна помощь логопеда. В идеале эту проблему лучше устранять до семи лет, чтобы ребенок в школе уже не имел подобных трудностей и обучение шло легко.

В каком возрасте лучше обращаться к логопеду?

Конечно, легче научить, когда еще идет процесс формирования речи, чем переучивать, когда она уже сформирована. То есть если есть трудности с речью и звукопроизношением, то оптимально заняться их устранением до школьного периода.

– Когда уже речь сформирована, ребенку сложнее перестроиться на правильное произношение. Процесс привыкания может быть более длительным, а нагрузка на нервную систему серьезнее за счет того, что идет еще и процесс адаптации к школе, новому окружению и правилам. А тут еще и занятия с логопедом. Поэтому оптимальный возраст – три-четыре года, – пояснила Юлия Сергеевна. – Занятия с малышами проходят в игровой форме, малышам на «уроках» интересно.

Почему возникают речевые нарушения у детей?

Трудные роды, гипоксия, прием во время беременности антибиотиков – всё это может сказаться на мозге ребенка и привести к проблемам с речью, например, дизартрии. В этом случае работа по постановке речи ведется не только логопедом, но и неврологом.

– Эта проблема сегодня достаточно часто встречается. Но не нужно пугаться, если врач ставит такой диагноз. Она относительно легко устраняется, но параллельно с занятиями с логопедом нужно принимать назначенные врачом-неврологом лекарства. Они позволят поддержать нервную систему ребенка и создать стартовую площадку для ее развития. Не стоит думать, что если ребенок до трех лет не начал разговаривать или говорит, но с трудом, что он «потом заговорит». Нет, тут нужна помощь специалистов, – говорит логопед.

Как долго нужно заниматься у логопеда?

Здесь всё индивидуально и зависит от общего развития ребенка. Если ребенку в сентябре идти в первый класс, нет никаких отклонений и только отсутствуют, например, звуки [р] и [л], то за лето можно успеть их поставить. Но здесь всё зависит от участия и самих родителей в этом процессе: правильное и регулярное выполнение домашних заданий поможет быстрее овладеть техникой правильного звукопроизношения.

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