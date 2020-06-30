Денис Маликов: «У Tele2 есть амбиции стать первой на рынке. И я хочу быть к этому причастным!»

Чем после Сибири «зацепила» Тула, чего ждать от оператора в ближайшее время и почему телеком-сфера оказалась интереснее сферы продуктов питания?

Об этом и другом Myslo узнал у Дениса Маликова в ходе эксклюзивного интервью.

Денис Маликов занимает пост директора макрорегиона «Центр» Tele2. В его обязанности входит развитие Tele2 в девяти областях, «кольцом» окружающих столицу: Тульской, Рязанской, Владимирской, Костромской, Тверской, Смоленской и Калужской, к которым с 2019 года добавились Ярославская и Ивановская.

С Денисом мы встретились на веранде ресторана «Башня». Беседа получилась легкой и в то же время насыщенной и откровенной, что называется, «без галстука».

– Денис, поздравляем Вас с датой: четыре года назад Вы стали директором макрорегиона «Центр» Tele2. Вы приехали к нам из Сибири. Какие первые впечатления оставила Тула и остальные ваши регионы?

– В Туле я уже как дома, у меня и прописка тульская. Я здесь купил квартиру, вся семья живет в этом городе, и я могу считать себя настоящим туляком, не «понаехавшим» (смеется). Сибирь для меня — это три города, Барнаул, Томск и Новосибирск, в которых я какое-то время жил и работал. Города все разные. Барнаул — город аграрный, с очень открытым, простым, душевным населением. Томск — город интеллектуальный, каждый пятый там — студент, это накладывает свой отпечаток. И даже если тебя обманут, то сделают это так, что ты получишь удовольствие. Новосибирск — огромный мегаполис, третий город в России. Там очень высокий темп жизни, много людей «транзитных». У Тулы же своя специфика и своя прелесть. С одной стороны, это относительно небольшой город, но с другой – он близок к Москве, и для многих является промежуточным звеном для переезда в столицу. В то же время здесь нет безумного темпа, который есть в мегаполисах.

– Что сыграло решающую роль в том, что Вы остались в Туле?

– Мне интересно. И это ключевая вещь. Я этапами шел по карьерной лестнице: сначала построил карьеру в Сибири в другой сфере (FMCG), далее в телекоме. Потом получил предложение от Tele2 и с удовольствием приехал сюда. Очень удивился, когда меня начали поздравлять с 4-летием, — по моим ощущениям прошел гораздо меньший промежуток времени. Когда переходишь на макрорегиональный уровень и отвечаешь за огромное количество территорий, каждый день полон новыми эмоциями и впечатлениями, время идет незаметно. И еще мне нравится развитие Тулы как города, оно предвосхитило мои ожидания.

– Любимые места в Туле у Вас есть?

– Я сразу и бесповоротно влюбился в Центральный парк. Туле можно простить всё за такой парк. А еще — это классные городские пространства, которыми могут похвастаться немногие города России. Как ни была прекрасна «Ликерка Лофт», но «Искра» стала еще интереснее. В Туле бесподобная набережная, а недалеко от города — Ясная Поляна, прекрасное Куликово поле. Это, кстати, был первый музей, в котором моему сыну было реально интересно. Это образец правильно потраченных федеральных денег. Также мне нравятся усадьбы Тульской области. Моя жена увлекается историей России и тут запоем изучает историю тульских усадеб. В регионе огромное количество мест, где жили знаменитые люди: поэты, писатели, художники, ученые… Однажды мы попали в усадьбу «Дворяниново» Андрея Тимофеевича Болотова и с удивлением выяснили, что он приложил руку к выведению яблок сорта апорт, которые являются визитной карточкой Алматы — а я вырос в этом городе. Вот так всё закольцевалось. Мир настолько огромен и так интересен!

– А вообще скучаете по Сибири? По людям, которые там остались?

– Я приехал в Сибирь вынужденно — учиться, это были 90-е годы, прожил там больше четверти века. Я всегда чувствовал себя там временным человеком. Сибирь для меня в первую очередь — это друзья, с которыми окончил институт и с которыми до сих пор общаюсь — никто не отменял общение по «Скайпу». Как таковой тоски по сибирским березам или чему-то еще у меня нет. А вот теплые чувства к месту, которое сыграло решающую роль в становлении меня как личности, я испытываю. Но «сибирский» этап закрыт, прожит, и уже начался другой этап, не менее интересный.

– В каком своем «подопечном» регионе любите бывать чаще всего?

– Это провокационный вопрос (смеется). Вообще «Центр» — уникальный макрорегион для Tele2: у нас нет городов-миллионников, больших территорий, где в силу специфики бизнеса они бы оттягивали на себя внимание. Ведь чем больше народу — тем больше бизнес. Все девять регионов похожи. Разница между самым крупным — Тульской областью в 1,5 млн человек – и самым мелким — Костромской областью в 660 тыс. человек – не кардинальная. Все они для меня одинаково важны. И здесь уже отношение к региону формируют не бизнес-факторы, а исторические, архитектурные, культурные особенности… Так, я испытываю более теплое чувство к Костроме — это уникальный, самобытный, недооцененный регион России с сохраненным архитектурным ансамблем в центре города и потрясающим отношением костромичей к гастрономии. Это пример подражания для многих субъектов РФ. Все кафе там самобытные, с душой, не потоковые. Еще мне очень нравится Владимир — в этот город я приехал первым делом, и он запал мне в душу. Ярославль, Смоленск и Тула прошли такой исторический путь, и в них такое количество интересных мест, что их тоже нельзя забыть.

– Какие-то еще присоединения регионов ожидаются?

– Нет. Запуском Ярославля и Иваново мы «замкнули кольцо» вокруг Москвы. Это были два белых пятна, которые мы долгое время не могли запустить.

– Денис, Вы обладаете 13-летним опытом работы в телеком-сфере. Расскажите, почему выбрали именно это направление деятельности?

– Это был 2007 год. Я еще успел застать «золотое время» телекома, когда пользоваться мобильным еще было модно, но в то же время услуги операторов стремительно становились массовыми. Люди, работающие в этой отрасли, были в особом фокусе внимания. Чисто по-человечески и мне было интересно: там была движуха, постоянно что-то происходило. Как в те годы операторы запускались в городах — это было потрясающе! Я помню, как сотовые компании впервые появились в Барнауле, где я жил тогда. Мне искренне казалось, что всё будущее в этой сфере. Могу сказать, что за 13 лет работы в отрасли мне не было скучно ни дня.

Я ушел с FMCG (Fast moving consumer goods) — рынка продуктов питания. Мне удалось сделать там карьеру, но я понял, что скучно каждый день заниматься тем же, что и вчера. В телеком-отрасли всё не так. Давайте вспомним, что собой представляла компания Tele2 пять лет назад? Мы были монооператором, который продавал голосовые услуги с ярко выраженным позиционированием дискаунтера. В технологическом плане нам было куда расти. Прошло пять лет, и сейчас компания воспринимается как трендсеттер рынка.

Два года подряд мы запускаем самые интересные продукты, и все остальные операторы следуют за нами.

Мы «перевернули» отрасль и изменили отношение к себе. Находиться внутри этого «котла», принимать в этом непосредственное участие очень интересно.

– На Вашем счету — реализация очень крупных проектов: запуск 4G в ряде регионов ЦФО, устранение цифрового неравенства, в результате которого быстрый интернет Tele2 появился почти в каждом селе. В 2019 году — запуск Tele2 в Ярославской и Ивановской областях. Это сложные проекты, которые требуют максимума концентрации. Расскажите, что помогает достигать целей, быть многозадачным?

– И здесь скажу — мне интересно, и это главное! Все области «Центра» похожи по географии, но очень разные по отношению клиентов. Где-то нас любят больше, где-то чуть меньше. Где-то никого, кроме Tele2, видеть не хотят. И это заставляет по-разному подходить к задачам. Мы меняем рынок, стремимся стать первыми, и у нас это получается. Несколько лет подряд Tele2 — самый быстрорастущий оператор. Это стимулирует каждый день ставить новые задачи и выполнять их.

Конечно, помогает суперпрофессиональная команда, с которой я работаю. Всё же делают люди. В Tele2 царит культура открытости, демократичных взаимоотношений, мы все на «ты» и, фигурально, мы не ходим в костюмах.

Главное, чтобы человек был профессионалом и хорошо делал свою работу. Это в ДНК компании.

И это позволяет любому сотруднику по-хорошему сказать, в чем не прав его руководитель. У нас порой происходят очень жесткие споры вокруг, казалось бы, очевидных вещей, зато это позволяет свежо взглянуть на ситуацию. И не дает заскучать. Важно понимать, что сотрудники, которые ходят «по земле» и общаются с клиентами, обладают полезными знаниями, и надо прислушиваться к их мнению.

– Наверняка и корпоративная культура в компании очень развита…

– Мы стараемся «жить» не только офисом и бизнес-задачами. Есть несколько маленьких «плюшек» для сотрудников. Например, я сам ежегодно езжу на фестиваль «Нашествие» и зову с собой коллег. Пару раз мы выезжали туда на автобусе и с удовольствием проводили время. Также у нас есть традиция — ежегодный велопробег с вечерними шашлыками, песнями под гитару, вкусными напитками. Есть Friendly Friday — 3-4 раза в год мы проводим мини-корпоративы в офисе. Например, на Хэллоуин, на Масленицу, даже устраиваем конкурс шарлоток, а лучших пекарей награждаем. Такие маленькие истории жизненно необходимы, чтобы работа не превращалась в День сурка.

– Какие проекты Вам запомнились особенно?

– Очень яркие воспоминания оставил проект «Дикая Мята». Мы несколько лет подряд были партнерами этого фестиваля. Туле в этом плане очень повезло соперничать с Тверской областью и фестивалем «Нашествие», с Тамбовской областью — и фестивалем «Чернозем». Работать на «Дикой Мяте» было сложно, но очень интересно.

Очень понравился проект с онлайн-кинотеатрами, который мы делали в прошлом году в тульской «Искре» и других городах ЦФО. Нам тотально не повезло с погодой, мы переживали всей душой и радовались каждому пришедшему на нашу площадку. Это те эмоции, которые не стираются из памяти.

И, конечно же, запуск новых регионов — это голубая мечта любого связиста. Если ты поучаствовал в таком проекте — ты настоящий связист!

Ранее у меня в багаже не было такого опыта. Запуск Ярославского и Ивановского региона — это в хорошем смысле слова авантюра, которая получилась.

– Коронавирус внес изменения во все сферы жизни. Расскажите, как в Tele2 приспособились к новой реальности?

– В течение двух недель мы перевели всю компанию — а это 7 тысяч человек — на удаленку. Из дома работает даже контактный центр, все бизнес-процессы налажены. Далее: как строилась сеть, так она и строится. Как работали салоны, так они и работают. Два с половиной месяца мы провели в этом режиме и доказали, что такие задачи нам по плечу. И сейчас планируем первый этап возвращения в офис: постепенно пробуем выводить сотрудников на пятидневный режим. Будем смотреть, что из этого получится. В целом пандемия дала колоссальный урок, новый опыт. Знаете, многие проекты были реализованы за пару недель. Один из примеров — доставка SIM-карт. Мы получили десятикратный рост заявок в своем интернет-магазине, потому что оформление бесплатной доставки стало максимально простым — в один клик.

– Денис, а Вы сами перешли на удаленную работу или сохраняется необходимость ездить в офис, на деловые встречи, в командировки?

– Я тоже поработал на удаленке: принял этот непростой вызов. Благодарен своей семье, которая дисциплинированно подошла к этой новой реальности. Мы договорились о распорядке. Я работал, сын учился удаленно, супруга обеспечивала нам быт и уют. Мне повезло. У меня есть неплохо оборудованный балкон, который стал для меня прекрасным рабочим кабинетом.

А командировки — это то, по чему я соскучился больше всего.

Мне не хватает личного общения с коллегами. Для меня важно смотреть людям в глаза, чтобы «синхронизироваться», знать, насколько мы говорим на одном языке. Поэтому я очень жду «открытия границ». Каждая командировка имеет приятный бонус: можно посетить какое-то интересное место в новом городе.

– Tele2 амбициозная компания. Поделитесь планами и своими мечтами?

– У компании есть амбиции стать первой на рынке телекоммуникаций. И к этому прикладываются большие усилия. Еще мы, как оператор, хотим быть ни на кого не похожими, быть другими, быть любимыми. Реализация этого подхода, чтобы нас любили не за цены, а за то, что мы самые продвинутые и интересные, – это и есть наши цели на ближайшее время. Ну а я мечтаю остаться причастным ко всему этому.