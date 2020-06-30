В салонах красоты – безопасно! Обзор мест, где вас сделают красивой с заботой о здоровье

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Период ограничений – не повод отказывать себе в таких радостях, как маникюр или новая стрижка.

Эпидемиологическая ситуация в Туле постепенно улучшается, но многие до сих пор настороже и избегают лишних контактов. Myslo подготовил обзор салонов красоты, где соблюдены все правила и меры безопасности, а выбор самых актуальных бьюти-процедур позволит каждой девушке чувствовать себя самой красивой, привлекательной, яркой и ухоженной.

Strekoza — это классный маникюр с авторскими дизайнами, педикюр и услуги подолога по восстановлению красоты ваших ножек, наращивание ресниц и оформление бровей.

В «Технологиях красоты» девушек ждут виртуозные колористы, мастера ногтевого сервиса, косметологические процедуры и одна из последних новинок в уходе за ножками — педикюр со смарт-диском.

В Gold Studio 71 Аллы Веденеевой ваш взгляд станет ярким и выразительным с помощью ламинирования и коллагенирования ресниц. Также в арсенале студии — наращивание ресниц, долговременная укладка бровей, перманентный макияж и потрясающая процедура для кожи лица BB-Glow.

В этой уютной студии в центре Тулы соблюдаются все требования, установленные в связи с эпидемией.

Для клиентов имеются маски, перчатки, антисептики. Каждые два часа все контактные поверхности проходят обработку специальным раствором, ежедневно проводится генеральная уборка, соблюдается предельное количество клиентов и мастеров в салоне (не более 4 — два мастера и два клиента). Инструменты подвергаются трехэтапной обработке, расходные материалы — только одноразовые. Впрочем, большинство этих мер соблюдаются в салоне и в обычной обстановке, потому что здоровье и безопасность клиентов — превыше всего.

Студию Strekoza знают и ценят многие поклонницы оригинального маникюра: мастера студии делают эксклюзивные дизайны в технике ручной росписи.

Ваши ногти для них — как холст, на котором рождаются авторские полотна.

Ни один рисунок не повторяется, поэтому ваш маникюр и педикюр точно будут эксклюзивными. Со «Стрекозой» вы влюбитесь в дизайны!

В Strekoza ценят время клиентов: благодаря опыту, отточенной технике и скоростным методикам мастера работают очень быстро.

Маникюр здесь занимает около часа, а на маникюр и педикюр уйдет всего 2,5 часа. При этом качество всегда будет безупречным!

Красивые ножки — это не только аккуратный педикюр, но и правильная, здоровая форма ногтей и комфорт при ходьбе.

Если вы столкнулись с проблемой вросшего ногтя, приходите в Strekoza к мастеру-подологу. Он применяет специальную корректирующую систему — титановую нить, которая решает проблемы врастания и деформации ногтя. Она имеет память формы, благодаря которой после установки на ногте стремится принять прямое положение, исправляя тем самым искривление ногтя — по аналогии с брекетами на зубах. Со временем ношения формируется здоровый ноготок, не подверженный врастанию.

Подолог также поможет справится с мозолями на стопе, трещинами на пятках, подскажет, как подобрать правильную обувь, и даст рекомендации по качественному домашнему уходу за ногами.

Также в спектре услуг студии — наращивание ресниц, от классического до любых объемов и модных эффектов, и оформление бровей — коррекция формы, окрашивание, долговременная укладка.

У постоянных клиентов Strekoza есть весомое преимущество — бонусная карта с 5% скидкой на все услуги студии с третьего посещения.

Тула, ул. Демонстрации, 1-г, ТЦ «Утюгь», 3 этаж, офис 311.

Телефон 8−920−776−63−30.

Современный стильный салон с полным спектром услуг красоты, от маникюра до косметологии.

В период ограничений здесь соблюдаются повышенные требования к обработке помещений, в том числе бактерицидные установки для обеззараживания воздуха во всех кабинетах и в зоне ресепшн, более высокие концентрации дезрастворов для поверхностей по антивирусному режиму, антисептик для рук на входе в салоне, регулярно проводится генеральная уборка. Защитные меры усиливает и тот факт, что все процедуры проводятся в отдельных кабинетах, и контакты клиентов друг с другом сведены к минимуму.

«Технологии красоты» — это виртуозная и креативная колористика: здесь для ваших волос создадут оттенок мечты, сохранив при этом их здоровье и сделав их еще более красивыми.

Мастера салона владеют всеми современными техниками окрашивания — шатуш, балаяж, Air Touch и другими. Они создают потрясающие блонды, невероятно сложные многослойные цвета.

А яркие оттенки в их руках приобретают удивительную насыщенность и стойкость благодаря американским красителям PulpRiot: они держатся до 42 процедур мытья волос. Носить радужные, «русалочьи» и «единорожьи» цвета от Pulp Riot на волосах можно гораздо дольше обычных. Красители не содержат глютена, аммиака, парабенов, этаноламина и фенилендиамина. Натуральный полезный состав — настоящий суперфуд для ваших волос: он обеспечивает их питание во время окрашивания, запечатывание пигмента и образование блеска.

Для окрашивания волос колористы салона также используют и другие премиальные марки красителей — например, TIGI, которые позволяют создавать оттенки невероятной красоты, и Davines, 98% натуральных компонентов в составе которого гарантируют максимально бережный подход к волосам .

Здоровье волос — главный приоритет для мастеров салона, поэтому здесь вам всегда предложат уходовые процедуры во время и после окрашивания. Они восстанавливают волосы, разглаживают их, наполняют силой и блеском и сохраняют интенсивность цвета. Попробуйте «SOS-восстановление» и «Абсолютное счастье для волос» — и вы не узнаете свои волосы!

Чтобы восстановить красоту кожи после самоизоляции и поддержать ее в период солнечной активности, приходите к косметологам «Технологий красоты». Маски, лифтинги и другие уходовые процедуры на канадской косметике Мeillume дают великолепные результаты и решают большинство проблем с кожей, с которыми мы сталкиваемся: они омолаживают, подтягивают, освежают цвет и повышают упругость, уменьшают проявления акне, устраняют жирный блеск, предотвращают закупоривание пор.

Летом не рекомендуется делать пилинги, но эффективно очищать кожу все же нужно! В «Технологиях красоты» есть инновационная процедура PRX-T33 — эффективное очищение кожи без периода восстановления. Процедура качественно устраняет ороговевшие клетки, дает видимое увлажнение, осветление и уплотнение кожи, сравнимое с эффектом лазерной наноперфорации. При этом верхний слой кожи не повреждается, что делает эту процедуру всесезонной, а отсутствие покраснений, шелушений и других последствий позволяет проводить ее даже перед важными событиями: сделал — и можно сразу выходить в свет.

В сезон открытой обуви педикюр становится обязательной процедурой для каждой девушки. Хотите, чтобы ваши ножки дольше оставались гладкими и при этом не хотите тратить на педикюр много времени? Попробуйте смарт-педикюр — новую технологию без применения кератолитиков, кремов и прочих средств.

Он делается с использованием смарт-диска, который удаляет грубую кожу с пяток за считанные минуты, а эффект гладких пяточек сохраняется гораздо дольше, чем после обычной процедуры. Все, кто хоть раз попробовал смарт-педикюр, влюбляются в него навсегда!

«Технологии красоты» — сертифицированный салон по обучению работе со смарт-диском. Приглашаем мастеров ногтевого сервиса освоить новую технологию, востребованную клиентами!

И конечно, стильный яркий маникюр — одна из главных примет лета! В салоне для вас работают мастера с огромным опытом, применяются только люксовые материалы, а качество и красота маникюра всегда безупречны.

Для новых клиентов действует специальное предложение «Знакомство с салоном» — скидка 20% на любую услугу при первом посещении.

Тула, пр. Ленина, 76-а.

Телефон 8−919−077−15−44.

Естественная и безопасная красота — главные принципы работы Gold Studio 71 Аллы Веденеевой. Все процедуры здесь направлены на то, чтобы подчеркнуть ваше природное очарование, а соблюдение строгих требований к стерильности, чистоте и безопасности сводят на нет риск любых негативных последствий. В ходе процедур применяются только одноразовые расходные материалы: все поверхности обрабатываются многократно в течение дня; соблюдается безопасная численность персонала и клиентов в салоне, и т. д.

Длинные ресницы, выразительный взгляд и отказ от туши — это лишь три преимущества процедуры коллагенирования ресниц от Gold Studio 71. Руководитель студии Алла Веденеева, мастер-тренер по ламинированию/коллагенированию ресниц, представитель Nouveau Lashes в Туле, уверена: современная индустрия красоты направлена на натуральность, и сегодня девушки предпочитают подчеркивать свои шикарные внешние данные вместо того, чтоб создавать новые.

Коллагенирование ресниц LVL от Nouveau Lashes позволит вам быть собой, подарит всегда яркий, эффектный взгляд и с утра освободит 5−10 лишних минут на неспешный кофе или душ.

В составах для коллагенирования полезные компоненты добавлены во все шаги процедуры, даже красители основаны на касторовом масле.

Эта процедура поистине уникальна по своими свойствам: она утолщает ресницы, не утяжеляя их, придает им дополнительный объем, оздоравливавет их структуру, заполняя микротрещинки и уменьшая пористость, образует на них защитную пленку, которая сохраняет влагу внутри.

Более густые ресницы с красивым изгибом и насыщенным оттенком — это идеальное решение для тех, кто хочет натурального результата без утяжеления, искусственности и театральности.

До 1 августа для читателей Myslo действует специальная цена на ламинирование ресниц — всего 1200 рублей.

В студии ведется обучение мастеров процедурам ламинирования и коллагенирования ресниц. Преподаватель — Алла Веденеева, мастер-тренер Nouveau Lashes.

Поклонницы яркого взгляда в Gold Studio 71 могут сделать наращивание ресниц. Мастер Алина Якушина создаст любые объемы, изгибы и эффекты, подберет идеальные реснички к вашему типу внешности, разрезу глаз, поможет скорректировать их форму. Также Алина - специалист по ламинированию ресниц и бровей, окрашиванию и оформлению бровей.

Сейчас в студии идет акция на наращивание ресниц: цена — всего 1200 рублей.

Красивые губки без помады и уколов — кто из девушек об этом не мечтает? Если вы хотите быть всегда на высоте, иметь губки красивой формы без постоянного подкрашивания, спокойно есть и пить, целоваться, не волноваться за растекшийся блеск, то перманентный макияж в этом — главный помощник.

Выбирайте свой вариант: натуральный акварельный, яркий помадный, четкий контур с растушевкой или легкое безконтурное нанесение, матовое или глянцевое покрытие.

Также перманентный макияж поможет создать выразительный взгляд с помощью стрелок и сделать брови эффектными без косметики и ежедневных усилий.

Студия работает только на американских пигментах, стойких, качественных и безопасных. Процедуры выполняет опытный мастер перманентного макияжа Мария Пожидаева.

Новая процедура, которая уже завоевала массу поклонниц, — BB-Glow с эффектом тонального крема: тон лица выравнивается, кожа становится сияющей, маскируются несовершенства, сужаются поры.

BB-Glow камуфлирует любые несовершенства — круги под глазами, пигментные пятна, веснушки, сосуды, покраснения, неровности. И всё это — без эффекта макияжа, просто здоровая красивая кожа.

В студии можно сделать все виды окрашивания, от роскошного блонда до смелых ярких оттенков.

Парикмахер-колорист Gold Studio 71 Ольга Покатова — участник ESTEL COLOR LIFE 2020, тренер парикмахерского искусства, ведет обучение новичков с нуля и курсы повышения квалификации для действующих мастеров.

Летом хочется чего-то необычногов образе? Записывайтесь в Gold Studio 71 в парикмахеру, афромастеру Александре Семиной на плетение кос: они придадут вам яркую изюминку и индивидуальность!

В студии можно сделать любые виды плетения — афрокосы, боксёрские косы с канекалоном, зизи, дреды, сенегалки, ажурные французские космы, а также афрокудри и многое другое.

Тула, ул. Комсомольская, 54.

Телефон 8−910−554−29−56.