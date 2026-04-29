Рассказываем о выставке в Тульском фонде искусств, на которую вы еще можете успеть.

Вы когда‑нибудь держали в руках книгу, которую можно рассматривать как музейный зал? Не читать, а вглядываться в каждую страницу и знать: ты — избранный, потому что таких экземпляров всего несколько десятков и тебе посчастливилось увидеть их. Это не фантазии библиофила, а жанр «книга художника».

Книга художника — особый вид искусства. Это коллекционные книги, которые заказывались знаменитым художникам. Как правило, объект был или уникальным, или издавался очень ограниченным тиражом. Немногие знают, но это направление одно из самых важных в творчестве Пабло Пикассо.

Он был блестящим графиком с академической выучкой. Об этой стороне творчества гения рассказывает выставка «Пабло Пикассо. Художник среди поэтов» в Тульском фонде искусств.

Экспозиция родом из Эрмитажа. Основана на коллекции Марка Башмакова — человека, который собирал не просто гравюры, а целые вселенные, спрятанные между обложками. В Тулу попала расширенная версия коллекции: в ней, например, есть недавно приобретённые иллюстрации к «Человеческой комедии» Бальзака.

Пикассо сам гравировал на металле и дереве. Не передоверял профессионалам, а лично резал доски для офортов. С этим связана история, которая обязательно покорит ваше сердце. Издатель Альберт Скира в 1931 году выпустил «Метаморфозы» Овидия с иллюстрациями Пикассо. Первый тираж — около 100 экземпляров — мгновенно скупила эксцентричная американка. А что делают с досками, чтобы больше не печатать? Правильно, перечёркивают или ломают.

Скира пошёл ва-банк: выпустил второе издание с уже перечёркнутых досок. И знаете что? Оказалось, что Пикассо не просто хаотично царапал их, а делал это художественно: подчёркивал линии, формы, а порой оставлял на листах ремарки — маленькие рисунки на полях. В обычной печати их закрывали, а в этой версии зрители смогли их увидеть. Именно этот экземпляр и представлен сейчас в Фонде искусств. Ощущения от него такое, как будто побывал в закулисье театра.

На выставке есть и портреты муз Пикассо. Его всегда окружали женщины, и он с удовольствием изображал их. В Фонде искусств представлены портреты первой жены, русской балерины Ольги Хохловой, Мари-Терезы Вальтер и Доры Маар, которая, по словам художника, была особенно прекрасна в слезах. Эти образы Пикассо создал для любовного дневника «Афет» поэта, драматурга и художественного критика Ильи Зданевича.

Нашлось в экспозиции место и курьезам. Одна работа получилась особенно яркой из‑за того, что Пикассо, перед тем как создать портрет Артюра Рембо, потерял его фотографию. Художнику пришлось вдохновляться крошечной репродукцией на почтовой марке. И портрет получился живее, чем любая фотосессия!

Мы узнаем Пикассо не только великим, но и самоироничным. В серии к «Человеческой комедии» Бальзака, например, художник изображает самого себя стареющим, то с короной на голове, то как гения, то как клоуна. И это новые грани таланта, о которых вы, скорее всего, не знали.

На выставку стоит прийти хотя бы для того, чтобы понять: Пикассо — это несложно, это безумно интересно. А открывать новые миры еще никому не было лишним.

Выставка будет работать до 24 мая 2026 года.

