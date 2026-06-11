«Поленов. Лето. Музыка»
До 30 июня Тульская область станет центром притяжения для всех любителей классической музыки. Гостей фестиваля ждет цикл концертов классической музыки под открытым небом, объединяющий музыку, литературу и изобразительное искусство.
12 июня, 17.00 — концерт камерной музыки. Музей-заповедник В. Д. Поленова, концертный зал «Город мастеров»
13 июня. «Яилатан — Наталия. Звуки и отзвуки». Музей-заповедник В. Д. Поленова, летняя сцена.
17.00 — «Путешествия на Ближний Восток».
19.00 — «Закат на реке Оке». Поэма Сергея Есенина «Анна Снегина».
14 июня, 17.00 — концерт квинтета солистов Государственного Большого академического театра. Музей-заповедник В. Д. Поленова, концертный зал «Город мастеров».
30 июня, 18.30 — концерт народного артиста России Николая Луганского. Концертный зал Тульской филармонии (пр-т Ленина 51).
Цена билетов: от 300 руб. Дополнительная информация по ссылке. 6+.
«Автострада-2026»
12 июня в центре Тулы в 12.00 стартует Международный автомобильный фестиваль «Автострада». Это самая крупная площадка России с выставкой одновременно современных, тюнингованных и ретроавтомобилей — более 1000 машин под открытым небом.
В этом году в рамках мероприятия будет работать несколько площадок:
- выставка ретроавтомобилей — в Тульском кремле и у стен Тульского кремля (ул. Менделеевская);
- выставка тюнингованных автомобилей и мотоциклов — на площади Ленина;
- площадки для показательных выступлений участников и шоу-программы. (6+)
Вход свободный. Дополнительная информация по ссылке. 6+.
Фестиваль «Россия — семья семей»
Мероприятие начнется в 12.00 на Казанской набережной. Гостей фестиваля ждут мастер-классы от национально-культурных объединений, традиционные игры народов России, гастрономические угощения, дефиле с более чем 50 национальными костюмами, ярмарка народных промыслов и концерт «Народы России».
В программе:
- национальные виды спорта и игры народов России;
- концерт «Народы России» с участием коллективов из разных регионов;
- этновыставки и фотовыставки: «Мир. Дружба. Тула», «Уголки России» от Русского географического общества;
- гастрономическая ярмарка с секретами национальных блюд от приглашённых шеф-поваров;
- флешмоб «Хоровод Единства»;
- выступления народных и этно-поп-коллективов, мастер-классы, показ национальных костюмов. Хедлайнер — «Балаган Лимитед», авторы хита «Че те надо».
Вход свободный. 6+.
«Дикая Мята»
19–21 июня в Бунырево Алексинского района состоится один из крупнейших мультиформатных музыкальных фестивалей.
На «Дикой Мяте-2026» выступят: «Бонд с кнопкой», Ёлка, «Танцы Минус», IOWA, ТMNV, polnalyubvi, Найк Борзов, TRITIA, «Гудтаймс», Нейромонах Феофан, Драгни и др. Всего на восьми сценах фестиваля пройдет более 130 концертов и диджей-сетов.
Билеты от 12 000 руб. Дополнительная информация по ссылке. 6+
«Патио джаз фест»
20 во дворе кластера «Октава» и 21 июня во дворе Ликёрки состоится пятый джазовый фестиваль, организованный Театрально-концертным центром. Событие проходит ежегодно с 2022 года и собирает интересных джазовых исполнителей из разных городов России.
Программа фестиваля каждый раз удивляет разнообразием джазовых стилей и направлений, предлагая слушателям два дня музыкального праздника под открытым небом.
Вход свободный. Дополнительная информация по ссылке. 6+