Будни – для работы, а выходные – для души. Подготовили план культурных событий первого месяца лета.

«Поленов. Лето. Музыка»

До 30 июня Тульская область станет центром притяжения для всех любителей классической музыки. Гостей фестиваля ждет цикл концертов классической музыки под открытым небом, объединяющий музыку, литературу и изобразительное искусство.

12 июня, 17.00 — концерт камерной музыки. Музей-заповедник В. Д. Поленова, концертный зал «Город мастеров»

13 июня. «Яилатан — Наталия. Звуки и отзвуки». Музей-заповедник В. Д. Поленова, летняя сцена.

17.00 — «Путешествия на Ближний Восток».

19.00 — «Закат на реке Оке». Поэма Сергея Есенина «Анна Снегина».

14 июня, 17.00 — концерт квинтета солистов Государственного Большого академического театра. Музей-заповедник В. Д. Поленова, концертный зал «Город мастеров».

30 июня, 18.30 — концерт народного артиста России Николая Луганского. Концертный зал Тульской филармонии (пр-т Ленина 51).

Цена билетов: от 300 руб. Дополнительная информация по ссылке. 6+.

«Автострада-2026»

12 июня в центре Тулы в 12.00 стартует Международный автомобильный фестиваль «Автострада». Это самая крупная площадка России с выставкой одновременно современных, тюнингованных и ретроавтомобилей — более 1000 машин под открытым небом.

В этом году в рамках мероприятия будет работать несколько площадок:

выставка ретроавтомобилей — в Тульском кремле и у стен Тульского кремля (ул. Менделеевская);

выставка тюнингованных автомобилей и мотоциклов — на площади Ленина;

площадки для показательных выступлений участников и шоу-программы. (6+)

Вход свободный. Дополнительная информация по ссылке. 6+.

Фестиваль «Россия — семья семей»

Мероприятие начнется в 12.00 на Казанской набережной. Гостей фестиваля ждут мастер-классы от национально-культурных объединений, традиционные игры народов России, гастрономические угощения, дефиле с более чем 50 национальными костюмами, ярмарка народных промыслов и концерт «Народы России».

В программе:

национальные виды спорта и игры народов России;

концерт «Народы России» с участием коллективов из разных регионов;

этновыставки и фотовыставки: «Мир. Дружба. Тула», «Уголки России» от Русского географического общества;

гастрономическая ярмарка с секретами национальных блюд от приглашённых шеф-поваров;

флешмоб «Хоровод Единства»;

выступления народных и этно-поп-коллективов, мастер-классы, показ национальных костюмов. Хедлайнер — «Балаган Лимитед», авторы хита «Че те надо».

Вход свободный. 6+.

«Дикая Мята»

19–21 июня в Бунырево Алексинского района состоится один из крупнейших мультиформатных музыкальных фестивалей.

На «Дикой Мяте-2026» выступят: «Бонд с кнопкой», Ёлка, «Танцы Минус», IOWA, ТMNV, polnalyubvi, Найк Борзов, TRITIA, «Гудтаймс», Нейромонах Феофан, Драгни и др. Всего на восьми сценах фестиваля пройдет более 130 концертов и диджей-сетов.

Билеты от 12 000 руб. Дополнительная информация по ссылке. 6+

«Патио джаз фест»

20 во дворе кластера «Октава» и 21 июня во дворе Ликёрки состоится пятый джазовый фестиваль, организованный Театрально-концертным центром. Событие проходит ежегодно с 2022 года и собирает интересных джазовых исполнителей из разных городов России.

Программа фестиваля каждый раз удивляет разнообразием джазовых стилей и направлений, предлагая слушателям два дня музыкального праздника под открытым небом.

Вход свободный. Дополнительная информация по ссылке. 6+

В рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» в Тульской области реализуются проекты по созданию модульных гостиниц, развитию туристической инфраструктуры, доступной среды и автотуризма. Развивается событийный туризм: в регионе проводятся фестивали и камерные события в малых городах. В 2026 году стартовал проект «Марафон без выходных „Тульский размах“», который объединяет муниципальные образования региона и включает фестивали, концерты, гастрофестивали, ночные экскурсии и лекции.