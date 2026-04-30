Татьяна и Николай Жидковы – пример счастливой многодетной семьи. Старшему сыну Владу уже 16 лет, Лиде – пять, Леониду скоро будет четыре года, а Зое – всего десять месяцев.

– Мы никогда не мечтали стать многодетными, – говорит Татьяна. – В нашем окружении почти у всех один-два ребенка. Влад – мой ребенок от первого брака, у мужа детей не было, и когда мы сошлись, было понятно, что совместный малыш у нас точно родится. Так появилась Лида. Потом я постоянно вспоминала, как классно, когда есть сестра-ровесник, твой друг навсегда. И мы решились еще на одного ребенка.

Спустя пару лет поняли, что нам хочется дарить еще больше бескорыстной любви и мы готовы еще к одному ребенку. Так родилась Зоя.

Мы уверены, что каждый ребенок, когда рождается, добавляет какую-то часть в общую картину вашей семьи. И когда ты понимаешь, что все вроде бы хорошо, но чего-то не хватает, тогда появляется ребенок.

Зоя добавила последний пазл, наша семья стала единым целым без пустот.

Мы живем в трехкомнатной квартире, которую купили в ипотеку, используя средства материнского капитала, полученные на второго ребенка. После того как родился третий, мы использовали еще и федеральную выплату в 450 000 рублей, и региональный маткапитал в 150 000 рублей.

Когда я была беременна Зоей, в Тульской области приняли меру поддержки – выплату в 550 000 рублей на погашение ипотеки, плюс к этому мы получили региональный маткапитал еще раз. Решили приобрести еще одну квартиру в Мясново, недалеко от нашей. Сейчас мы используем ее как тихий уголок. Нужно понимать, что в семье с четырьмя детьми порой необходимо уединение. Я иногда ухожу туда, чтобы пару часов отдохнуть, муж – иногда перед работой. Эта квартира нам нужна в том числе и на перспективу. Сыну уже 16, так что совсем скоро, я думаю, она обретет постоянных владельцев.

Выплаты – федеральные и региональные – нам очень помогли. Благодаря им платеж по ипотеке стал комфортным, не так бьет по бюджету. Для семьи, особенно многодетной, это важно. Хочу также отметить, насколько просто и быстро можно получить выплаты. 550 000 рублей на погашение ипотеки мы получили максимум в течение трех недель. Подали документы, в дом.рф все быстро одобрили. Очень комфортно.

Хорошо, что в нашей области принимают все новые меры поддержки. Например, когда Зое было около трех месяцев, нам предложили взять необходимые детские вещи в пункте проката. Я взяла там стульчик для кормления, автокресло. Если бы узнала о прокате раньше, взяла бы вообще все. Это удобно не только потому, что избавляет от необходимости тратить много денег на эти предметы, но и тем, что решает вопрос с хранением. Когда они будут не нужны, мы просто их сдадим, и не придется ничего реализовывать.

Многодетная семья – осознанный шаг для нас. Кто-то инвестирует в недвижимость, кто-то – в ценные бумаги, кто-то – только в себя, а мы –

в детей.

Мы решили, что у этого вклада самая большая доходность. Надеюсь, что внуков у меня будет еще в три раза больше, чем сейчас детей. И мы будем всегда окружены близкими и родными людьми.

Сколько денег можно получить?

Рассказываем о тульских выплатах, которые можно потратить на улучшение жилищных условий семьи.

1 000 000 рублей – выплата, которую могут получить женщины, родившие в 2025-2026 годах:

до 25 лет – второго ребенка;

до 28 лет – третьего ребенка, а также третьего и четвертого ребенка в случае рождения двойни.

Выплачивается при условии проживания на территории региона не менее года после рождения ребенка.

В 2026 году 87 молодым мамам выданы справки о праве на реализацию выплаты. Десять из них уже направили выплату на улучшение жилищных условий семьи.

Не более 550 000 рублей – единовременная выплата на погашение ипотеки семьям при рождении после 1 января 2025 года третьего или последующего ребенка. Назначается в дополнение к федеральной выплате в 450 000 рублей. Выплаты предоставляются через АО «ДОМ.РФ». Итого на погашение ипотеки семья при рождении третьего ребенка может направить 1 000 000 руб.

В 2025 году выплатой на погашение ипотеки воспользовались 322 семьи, в 2026 году её планируется предоставить 350 семьям.

150 000 рублей – региональный материнский капитал. Назначается при рождении третьего и каждого последующего ребенка.

В 2025 году областной материнский капитал на улучшение жилищных условий направили 613 семей, с начала 2026 года – 129 семей.

Выплата на приобретение жилья назначается многодетным семьям Тульской области, воспитывающим пять и более детей, в которых один из членов семьи состоит на учете в органах местного самоуправления в качестве нуждающегося в жилом помещении.

В 2025 году за счет выплаты на приобретение жилья улучшили условия 18 семей. В текущем году выплата будет предоставлена девяти многодетным семьям.

Скидки от застройщиков начали предоставляться с 2026 года.

Женщины, родившие второго ребенка до 25 лет или третьего и последующих до 28 лет, получают скидку 7% от стоимости квартиры, но при этом установлены минимальные пороги:

от 350 тысяч рублей – для однокомнатной квартиры;

от 450 тысяч рублей – для двухкомнатной;

от 500 тысяч рублей – для трехкомнатной.

Максимальный размер скидки – 1,5 млн рублей.

Для всех остальных женщин, родивших детей начиная с 2026 года, предусмотрена фиксированная скидка 300 000 рублей при покупке жилья в новостройках Тульской области.

Специальные ипотечные программы:

региональная ипотека для молодых учёных;

льготные условия на приобретение жилья в новостройке для семьей с детьми, где родители – студенты очной формы обучения в вузах региона;

сейчас прорабатывается введение региональной семейной ипотеки, чтобы молодые семьи с детьми могли приобретать жильё на ещё более выгодных условиях.

С полным перечнем мер социальной поддержки можно ознакомиться на сайте семья71.рф. Дополнительную информацию можно получить по номеру 129.