Солист «Руки Вверх!» Сергей Жуков в Туле: «Стараюсь быть примерным отцом»

Фото Катерины Беловой.

30 мая в манеже стадиона «Арсенал» было горячо: любимец сразу трех поколений Сергей Жуков выступил с программой «Руки Вверх! 21». С собой артист привез приятный бонус – дуэт «Отпетые мошенники».

Сказать, что «Руки Вверх!» в Туле ждали, — не сказать ничего. Ведь концерт группы — не просто череда любимых музыкальных номеров, а теплая встреча, диалог с кумиром детства, юности, молодости. Каждую песню ты знаешь наизусть и, слыша ее мелодию и слова, мысленно переносишься в счастливые моменты прошлого. Это волшебно!

И наконец час Х настал. Сергей вот-вот выйдет на сцену, но очередь в дамскую комнату еще не успела рассосаться. «Девочки! Сережка идет, скорее, скорее», — доносились крики самых преданных поклонниц. Но всё же первую, одну из самых любимых песен «Руки Вверх!» – «Когда мы были молодыми» – многим пришлось слушать и петь прямо из туалета. Вот такая фанатская любовь!

На концерте Сергей был по обыкновению приветлив и разговорчив. После каждой композиции он вступал в диалог с любимой публикой, задавал себе вопросы и сам отвечал на них — необычно и интересно. Myslo публикует самые интересные из них.

— В Вашем творчестве присутствует детская тема. Какой Вы отец?

– У меня четверо детей, и я стараюсь быть хорошим папой. Но многие спросят: как это возможно, если тебя постоянно нет дома? Да, правда, у меня плотный гастрольный график, музыка отнимает практически все силы. Но в семьях музыкантов всё немного иначе, чем в обычных: у них выходной не в субботу и воскресенье, а тогда, когда приезжает папа. Вы не представляете, как я успеваю соскучиться по своим близким! Звоню в дверь и слышу, что за дверью по ламинату бегут маленькие ножки. «Папа, папа», — раздаются родные голоса. Ради таких моментов я живу.

— Группе уже 23 года. Раньше, конечно, Вы волновались при написании песен, думали, подхватит ли публика. А что сейчас?

– В моем творчестве есть такие «ветераны», как «Крошка» и «Алешка». Публика их давно знает, я уже даже не боюсь исполнять их. А есть песни совсем юные, которым только предстоит стать любимыми. Для людей они пока младенцы, а для нас — главный повод для волнений и тревог. С годами я понял, что титулы и награды, которые завоевывают песни, — это, конечно, здорово, но не самое главное. Гораздо важнее — как публика воспринимает мое творчество. Надеюсь, новую композицию «Плачешь в темноте» вскоре будут воспринимать с той же теплотой, что и старые хиты. В Туле я ее исполнил впервые.

— Как Вы пишете песни? Что Вас вдохновляет?

– «Руки Вверх!» всегда пишут песни для души. Нет такого, как у многих современных артистов: «Сейчас я сяду, напишу музыку и слова». Нет. Мы хотим, чтобы песня попадала людям точно в сердце, затрагивала личную историю каждого. Когда вышла песня «Чужие губы», все девочки в стране сказали: «Ой, это точно не про меня. Но у меня есть одна подружка…» — вот такие чувства должна вызывать любая композиция.

— На Ваших концертах, кажется, нет человека, который не танцует…

– Я очень часто слышу такое. Но, представляете, я больше всего люблю сидячих людей. Вот ведь выдержка у них! А если серьезно, на концертах я полностью отдаюсь публике, и мне приятно видеть, как она вместе со мной танцует, поет, радуется, веселится… Это лучшая награда для артиста.

— Помните свою первую любовь?

– Мне было 16 лет. Тогда я впервые влюбился, поцеловался… И это вдохновляло меня на создание песен. Но любовь в итоге оказалась не взаимной. И тогда я написал композицию «Он тебя целует». Мне хотелось, чтобы девушка, услышав ее, рыдала и переживала. Я хотел, чтобы она поняла, как я скучаю и страдаю без нее.

После первой, зажигательной части концерта Сергей Жуков обратился к зрителям:

– Ну а теперь всё, — из зала раздались возмущенные возгласы. – Всё – значит, с веселыми песнями покончено. Теперь будем грустить и вспоминать трогательные моменты своей жизни. Но перед этим я бы хотел порадовать вас. Этих ребят все почему-то называют сорванцами и хулиганами, но на самом деле они настоящие джентльмены. Встречайте: группа «Отпетые мошенники».

Зал взорвался: еще одни кумиры детства сейчас выйдут на сцену. «Отпетые мошенники» исполнили для туляков три своих самых популярных песни — «А у реки», «Девушки бывают разные» и «Люби меня, люби».

Во второй части концерта Сергей Жуков представил уже ставший традиционным Life-блок песен под живой аккомпанемент известного московского пианиста Владимира Капырина. Пары закружились в медляках, по щекам многих зрительниц текли слезы. Перед каждой песней Сергей отмечал: «Вот под этот трек, девочки, вы точно когда-нибудь рыдали».

Завершить программу Сергей всё же решил на позитивной ноте — флешмобом с большими яркими шарами и своей первой написанной песней «Студент».

досье myslo

Сергей Жуков

Певец, музыкант, бизнесмен, солист группы «Руки Вверх!».

Родился 22 мая 1976 года в Димитровграде (Ульяновская область).

Семья: жена Регина Бурд (бывшая солистка группы «ВИА Сливки»), дети Вероника, Энджел и Мирон. Дочь Александра (от первого брака с Еленой Добындо).

Сергей имеет бизнес-компанию «ПРО Веб» (сайт mp3.ru), бар, социальный сервис, кондитерскую.

Выпустил четыре диска: «Территория», «Территория. Нежность», «В поисках нежности», «Засыпай».