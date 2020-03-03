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Продолжаем голосовать за самые «народные» торговые центры Тулы

Продолжаем голосовать за самые «народные» торговые центры Тулы

Участвуйте в народном голосовании Myslo, чтобы сделать наш город лучше.

Напоминаем, что на нашем портале идёт голосование за торговые центры города. Поделитесь своим мнением!

Голосуйте за ваши любимые
любимые
торговые центры
делайте репосты.
Давайте вместе создадим рейтинг лучших мест Тулы!

Обладатель первого места получит грамоту и специальную наклейку, которую сможет повесить на свои двери и гордиться званием «Народное место».

 

За второе и третье места будут наклейки поменьше.

как голосовать

Вам предлагается пара торговых центров, они тасуются в произвольном порядке. Жесткий рандом — выпасть может всё что угодно.

Из предложенной пары вы выбираете наиболее приятное лично вам место, кликнув на фото или название. Внизу выводится текущий рейтинг. В день вы можете пройти голосовалку только по одному кругу. Чтобы принять участие в голосовании, не обязательно быть зарегистрированным на портале Myslo.

12 марта мы подведем итоги голосования и назовем лучший, самый «народный» торговый центр Тулы.

Мы также ждем ваших развернутых комментариев: где лучше делать покупки, где приятнее перекусить в зоне закусочных, где самые чистые туалеты и где удобнее всего договориться о встрече и почему?

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вчера, в 11:19 0
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