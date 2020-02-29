Студентки, красотки и спортсменки: Как баскетболистки «Кобры» стали чемпионками АСБ

Шесть лет команда шла к долгожданному чемпионству. В этом сезоне им это удалось!

Кто же срежет сетку? Именно такой вопрос обычно больше всего волнует баскетболистов в финальных матчах. Такая традиция в этом виде спорта существует давно — команда-чемпион срезает сетку с баскетбольного кольца и хранит на память важной игре.

Л. Н. Толстого Тульская «Кобра» выиграла свой самый значимый на данный момент финал — «Финал восьми» дивизиона «Центр» Ассоциации студенческого баскетбола (АСБ). В Великом Новгороде команда ТГПУ им. победила соперниц из Новгородского госуниверситета со счетом 65:63.

Это самое успешное выступление «Кобры» за всё время существования коллектива.

Сергей Федосеев, руководитель спортивного клуба ТГПУ им. Л. Н. Толстого , обратил внимание на то, что девушки являются не только баскетболистками, но еще и студентками. Совмещать спорт, учебу, а в некоторых случаях и работу, всегда непросто.

Сергей Федосеев - Самое классное то, что эти девушки пойдут в наши школы и будут учить ребят профессионально играть в баскетбол. Считаю, что сейчас мало квалифицированных специалистов.

Как долго девчонки шли к этой победе, лучше всех знает тренер — Ольга Житникова.

Ольга Житникова - Мы играем уже шестой сезон в АСБ. Каждый год мы занимали призовые места. В этот раз наконец нам удалось завоевать заветное золото. Мы очень счастливы! Эмоции непередаваемые. Горжусь тем, что мы — команда. У нас есть командный дух, сплоченность. Думаю, именно за счет этого и победили. Каждая спортсменка понимает, что на баскетбольной площадке без команды она никто. Финальный матч тренер помнит в деталях. Говорит, в начале поединка ее подопечные проиграли психологическую борьбу противнику, но смогли переломить ход игры и показать характер. - Финал — самый ответственный момент всего чемпионата. Нашими соперницами стала не просто команда-участница, а команда-хозяйка — «Рыси», поэтому на трибунах у нее была колоссальная поддержка, это чувствовалось. Но и за нас болели! Приятно, что воронежские, смоленские команды остались смотреть финал. Спасибо им, что нас поддержали. «Рыси» — сильная команда, грамотная, с хорошим броском. Каждый игрок может исполнить свою роль. Но мы оказались сильнее. Игра была тяжелая, что-то получалось, что-то нет. Первый период мы полностью провалили психологически. Но я подобрала слова и вернула девчонок в реальность. Что именно сказала, озвучивать не буду, не хочу раскрывать тренерских хитростей, секретов. Мы постепенно поменяли некоторые виды защиты, нападения. У девчонок появилась искорка в глазах! Концовка матча выдалась валидольной. Это было что-то ужасное: ляпы со стороны моих девчонок, эмоциональное напряжение. До конца не было понятно, какая из команд выдержит и вытянет. Но мы справились, — говорит Ольга Юрьевна.

Можно ли добиться серьезных успехов, играя в студенческом баскетболе и вообще, какими качествами должен обладать современный игрок, чтобы играть на высоте?

- У нас много примеров, когда баскетболисты из студенческих команд вызывались в сборные АСБ. Одну девушку как-то взяли играть в клуб российской Суперлиги. Так что у спортсменок есть большие шансы из студенческого баскетбола отправиться выше, — говорит тренер.

При отборе в «Кобру», Ольга Житникова, в первую очередь, обращает внимание на физическую и техническую подготовку спортсменки.

- Студенческий спорт достаточно короткий — всего пять лет, пока девушка учится в университете. Так что игрок должен быть подкован в плане баскетбола. У нас приходят девчонки, которые не участвуют в соревнованиях, но посещают тренировки, пытаются учиться у более опытных игроков.

Важно желание — если оно есть, ты поверишь в себя, у тебя будет и работоспособность. Любого талантливого спортсмена можно обыграть и стать лучше, если он не будет заниматься.

Ольга Юрьевна с 2000 года работает тренером. Помимо «Кобры» у нее есть подопечные в СШ «Игровые виды спорта», а также она тренирует женскую команду «Арсенала».

- Женский баскетбол, как и любой другой вид спорта, обязательно нужно развивать. Считаю, что в регионе должна быть профессиональная команда, пусть она и не будет чемпионкой России. Но должна существовать, чтобы маленькие девчонки видели, к чему стремиться!

У нас многие игроки в итоге уезжают в другие города, потому что там условия для развития спортивной карьеры получше. Мы играем на своем энтузиазме, хоть нам и помогают университет, Федерация баскетбола. Огромную поддержку чувствуем от коммерческих структур, благодарны большому другу БК «Кобра» депутату Николаю Петрунину.

Хотелось бы, чтобы у команды был бюджет. Тогда у девчонок будет возможность посещать сборы, появится хорошая экипировка.

Да и из других регионов к нам бы стали приезжать, чтобы попасть в состав команды.

Баскетболистки «Кобры» поделились с корреспондентом Myslo своими эмоциями от победы.

Капитан команды Алёна Чернова отлично себя показала в этом сезоне. Спортсменку пригласили сыграть в матче звезд АСБ, что невероятно почетно. Кроме того, Алёна стала MVP «Финала восьми» и его самым результативным игроком.

Кстати, девушка учится на четвертом курсе факультета физической культуры и работает в детском саду.

- На протяжении всего сезона мы сыгрывались с командой. Коллектив новый, у нас ушли взрослые игроки. Финальная игра была очень тяжелой! С соперником мы до этого встречались дважды и ни разу не выигрывали. Хотелось взять реванш и забрать золото домой. Последний матч показал, насколько мы готовы к чемпионству. На площадке мы были одной сплоченной командой. После финальной сирены у всех были слезы счастья!

Что касается личных наград, Алёна заявила, что это заслуга всей команды, а не только ее.

- Один игрок ничего не сделает в матче. Девочки и тренер доверились мне, а я пыталась их не подвести в течение всего сезона. Очень благодарна им за поддержку.

30 декабря я узнала, что сыграю в Матче звезд. Когда мне об этом сказали, не сразу поверила! Не ожидала туда попасть. Было очень интересно там оказаться, узнать что-то новое. Попытаюсь в следующем сезоне снова войти в состав.

Спортсменка говорит, что в этот вид спорта влюбилась еще в детстве.

- Пусть и говорят, что женский баскетбол — это медленно и некрасиво по сравнению с мужским. Но в женском есть интрига до последней секунды матча. Это безумно интересно и захватывающе.

Хотелось бы продолжить свою профессиональную карьеру в каких-то клубах. Мне поступали приглашения, но «Кобру» я не могу оставить. После окончания института посмотрим.

Светлана Рехтина играет в команде с самого основания. Учится на 2 курсе магистратуры в ТГПУ на факультете физической культуры. Работает тренером в родном университете.

- Мы очень долгое время играем в АСБ — около 6 лет. Как раз пришло время выигрывать. Финал получился очень интригующим — выиграли всего два очка у соперниц. Мы очень дружная команда, были больше морально готовы, чем другие. Я командный игрок, поддерживаю девчонок, личная статистика не важна для меня.

Считаю, что одним из факторов нашей хорошей игры стало то, что в команде появился очень умный разыгрывающий игрок — Женя Раценская.

Я играю последний год, так что ухожу можно сказать на мажорной ноте. Кстати, параллельно являюсь менеджером команды, из баскетбола точно не уйду, буду помогать «Кобре».

Наталья Баскакова тоже учится на факультете физической культуры. Баскетболом занимается 11 лет.

- Считаю, что победить нам помогла сплоченность. В те моменты, когда было очень тяжело, мы не ссорились, а продолжали играть. Мы дружные не только на паркете, на тренировках, но и в жизни. Довольно часто ходим вместе погулять и совсем не устаем друг от друга.

К этой победе мы очень долго шли, сколько старались! Если будет возможность, я хочу остаться в команде. Но иногда бывают сложные моменты из-за финансирования.

Анастасия Толмасова учится в юридическом полицейском колледже. Ее будущая профессия — криминалист.

- Перед финалом я получила травму — надрыв связок руки. Врач мне не разрешал играть. Но я не могла предать команду и не поехать на такую важную игру. Весь матч мне Алёна Чернова кричала: «Настюш, играй аккуратнее!» Во время игры я даже забыла о травме, помогла заморозка. В итоге вырвали победу из рук новгородских девчонок!

По итогу «Финала восьми» я стала одной из лучших. Для меня это было удивительно, но радостно. Работы проделали достаточно много. Не зря я поехала и столько работала. Спасибо девчонкам, без них бы я не добилась этого.

После небольшого отдыха баскетболистки «Кобры» приступят к тренировкам — впереди Лига Белова. Удачи нашим спортсменкам!

состав команды

Анастасия Толмасова, Юлия Малышева, Виктория Самсонова, Светлана Рехтина, Алёна Чернова, Наталья Баскакова, Сабрина Содаткадамова, Надежда Кузнецова, Евгений Раценская, Мария Кожич и Елизавета Медведева.