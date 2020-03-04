МРТ-диагностика: когда она необходима?

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Myslo узнал у специалистов о том, когда не обойтись без МРТ-диагностики.

Магнитно-резонансная томография – эффективный и очень точный метод диагностического обследования человека. Он широко применяется на протяжении последних двух десятков лет в самых разных областях медицины. В некоторых случаях МРТ стал безальтернативным способом выявления патологий и подтверждения диагноза. Это неинвазивная диагностика, которая позволяет визуализировать мельчайшие изменения в органах и тканях в самом начале патологического процесса.

Несмотря на долгие годы применения, МРТ у многих пациентов вызывает массу вопросов. Myslo узнал у специалистов ответы на самые часто задаваемые вопросы.

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Александр Атяшев, невропатолог, мануальный терапевт медицинской клиники «Медикейт»:

– В основе метода – магнитные и радиоволны, которые компьютер преобразует в изображение. МРТ как 3D-сканнер получает изображения, созданные на основе магнитных полей, генерируемых человеческим телом. Благодаря этому МРТ «видит» мягкие ткани (мышцы, нервы, мозг, межпозвоночные диски, связки и прочие). Очень важно, чтобы пациент не шевелился во время исследования, потому что даже небольшое движение может снизить качество получаемых изображений.

– Как МРТ сказывается на организме?

– МРТ – абсолютно безопасное для организма исследование. Основа томографа – большой магнит, а не рентген, поэтому аппарат не оказывает никакого воздействия на организм человека.

– Кому противопоказана магнитно-резонансная томография?

– Людям, у которых установлен кардиостимулятор, встроенный дефибриллятор или инсулиновая помпа, а также имеются металлические вставки, гемостатические клипсы (чтобы не произошло их смещение), фрагменты костной ткани зафиксированы аппаратом Илизарова. Кроме этого МРТ-исследование не проводится людям с декомпенсированной сердечной недостаточностью. Вес пациента больше 120 кг также может стать препятствием для исследования МРТ.

Запрет на диагностику пациентов, у которых в теле имеются металлические вставки, связан с взаимодействие металла с магнитом, который имеется в томографе, – изображение будет искажено и правильный диагноз не удастся поставить. Однако если вставки выполнены из немагнитящегося металла, например из титана, то при определенных исследованиях можно выполнить магнитно-резонансную томографию.

– В почему не стоит отправляться на МРТ без направления врача?

– Назначать МРТ самому себе не стоит. Объяснение здесь простое – вы рискуете потратить впустую время и деньги. Дело в том, что для многих заболеваний есть свой протокол обследования. Например, только для обследования головного мозга их больше десяти, и они различаются при рассеянном склерозе, эпилепсии, болезни Паркинсона и других.

В случае с позвоночником также очень много нюансов. Прежде чем исследовать те или иные зоны, врач должен составить клиническую картину заболевания. Если боль отдает в руку, то надо исследовать шейный отдел, а если в ноги – поясницу или таз. Порой приходится делать 2-3 отдела, но далеко не всегда. И чтобы не потратить деньги впустую, надо довериться специалисту, который в направлении укажет точно, какие именно сегменты его интересуют.

В любом случае направление должен дать специалист – терапевт, невролог, травматолог, ревматолог. Только после консультации с ним можно определить, какой протокол МРТ необходим.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

– В каких случаях обязательна магнитно-резонансная томография?

– При длительных болях в шее, отдающих в руку, кисть, при появлении слабости в кисти, ощущения ватности, деревянности кисти, когда кисть начинает плохо слушаться, и при болях в пояснице, отдающих в ногу, при появлении слабости в ноге, онемение в ноге, если при ходьбе нога плохо слушается, запинается. Это первые признаки сдавливания корешка межпозвоночной грыжей.

Также необходимо обследование, если длительное время беспокоят головные боли, головокружения вплоть до потери сознания, есть подозрение на инсульт, демиелинизирующие заболевания, опухоли. МРТ поможет уточнить клиническую картину и поставить правильный диагноз.

– Получив заключение от рентгенолога, надо ли отправляться еще раз к врачу? Надо ли брать диск?

– Заключение рентгенолога – это не диагноз. Окончательный диагноз может поставить только врач, у которого помимо заключения МРТ имеются и другие результаты обследования.

Лечение также определяет только врач. Например, не каждая грыжа на позвоночнике грозит комплексом проблем. Коррекция и лечение назначаются в зависимости от места ее расположения, размеров – это может определить только специалист после изучения результатов МРТ.

Для меня как специалиста важно, чтобы было описание МРТ, но и обязательно я сам смотрю снимки и диски. Бывает такое, что я не согласен с предполагаемым рентгенологом диагнозом.







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Вконтакте МРТ открытого типа хорошо для тех, кто боится, кто никогда не делал МРТ раньше. Открытый несколько слабее, но незначительно, поэтому в целом особой разницы между ними нет. Евгений Власов, кандидат медицинских наук, врач-рентгенолог ООО «МРТ-Диагностика»: – В диагностическом центре «МРТ-Диагностика» вы сможете пройти МРТ-исследование в минимально короткие сроки и в комфортной обстановке. Врачи, работающие здесь, прошли специализацию по курсу МРТ, их квалификация позволит качественно выполнить исследование любой степени сложности. Если вас беспокоят частые головные боли, головокружения, боли в позвоночнике, тазобедренных и коленных суставах, вы можете пройти МРТ-исследование и без направления врача, а потом уже показать результаты специалисту. Они обязательно помогут врачу и дополнят картину для назначения правильного лечения. В диагностическом центре «МРТ-Диагностика» запишут на диск результаты исследования и выдадут вместе с заключением. Это даст возможность вашему врачу ознакомиться со всеми сериями исследования в полном объеме. Если вы страдаете клаустрофобией и боитесь проходить МРТ, потому, что придётся долго неподвижно лежать в туннеле томографа, забудьте об этих страхах! В «МРТ-Диагностике» вы можете без дискомфорта пройти обследование МРТ на томографе открытого типа. Открытый томограф обладает существенными преимуществами: обеспечивает больший комфорт для обследуемого;

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