Где в Туле помыть машину самому в комфортных условиях?
Зимой из-за реагентов и растаявшего снега машина грязнится чаще, чем летом. Рассказываем, где в Туле есть удобная мойка самообслуживания.
Какой должна быть мойка? Удобной в любое время года, доступной по цене и при этом с эффективными чистящими средствами, чтобы автомобиль буквально сиял.
Все это сочетает в себе круглосуточная автомойка самообслуживания «Люкс» на ул. Пролетарской в Туле.
Это не просто мойка самообслуживания, находиться на которой зимой некомфортно. Это продуманный до мелочей сервис, который оценят все автолюбители.
Преимущества автомойки «Люкс»:
- Крытые боксы и современное оборудование — комфортно зимой. Это мойка закрытого типа, а значит, ни снег, ни ветер, ни минусовая температура на улице не помешают автовладельцам привести свое транспортное средство в порядок. При необходимости можно воспользоваться пылесосом и навести чистоту в салоне.
- Качественная автохимия. Средства для мытья машины запросто отмывают любую, даже застарелую грязь и при этом не портят лакокрасочное покрытие автомобиля.
- Доступная цена. Высокое качество сочетается с приемлемой ценой. 35 рублей за минуту — стандартная для Тулы цена, притом что качество сервиса намного выше уровня «стандарт».
- Удобные способы оплаты. Оплатить можно как банковской картой, так и наличными: купюрами или монетами.
- Режим работы 24/7. Мойка «Люкс» работает круглосуточно, а значит, вы можете в любое удобное время воспользоваться ее услугами.
Не нужно записываться заранее.
- Удобное расположение. На мойку «Люкс» удобно подъехать с любой стороны. Она находится на ул. Пролетарской, всего в пяти минутах от центра Тулы.
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Комплексное обслуживание. Здесь можно не только помыть машину, но и решить проблемы с автомобилем. Рядом с мойкой «Люкс» расположен сертифицированный автосервис «Тульский мастер», специалисты которого устранят практически любую неисправность автомобиля. Удобно и быстро!
Автомойка «Люкс» предлагает классную систему лояльности для клиентов:
- прогрессивные скидки для постоянных клиентов — карты скидок для клиентов от 10 до 30%;
- счастливые часы: с 22.00 до 08.00 — цена ниже на 15% для всех.
Карту клиента можно получить в автосервисе «Тульский мастер». Сделайте этот мир немного чище: начните со своей машины!
Тула, ул. Пролетарская, 26-а.
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