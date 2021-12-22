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Где в Туле помыть машину самому в комфортных условиях?
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Где в Туле помыть машину самому в комфортных условиях?

Зимой из-за реагентов и растаявшего снега машина грязнится чаще, чем летом. Рассказываем, где в Туле есть удобная мойка самообслуживания.

Какой должна быть мойка? Удобной в любое время года, доступной по цене и при этом с эффективными чистящими средствами, чтобы автомобиль буквально сиял.

Все это сочетает в себе круглосуточная автомойка самообслуживания «Люкс» на ул. Пролетарской в Туле.

Это не просто мойка самообслуживания, находиться на которой зимой некомфортно. Это продуманный до мелочей сервис, который оценят все автолюбители.

Преимущества автомойки «Люкс»:

  • Крытые боксы и современное оборудование — комфортно зимой. Это мойка закрытого типа, а значит, ни снег, ни ветер, ни минусовая температура на улице не помешают автовладельцам привести свое транспортное средство в порядок. При необходимости можно воспользоваться пылесосом и навести чистоту в салоне.

  • Качественная автохимия. Средства для мытья машины запросто отмывают любую, даже застарелую грязь и при этом не портят лакокрасочное покрытие автомобиля.
  • Доступная цена. Высокое качество сочетается с приемлемой ценой. 35 рублей за минуту — стандартная для Тулы цена, притом что качество сервиса намного выше уровня «стандарт».

  • Удобные способы оплаты. Оплатить можно как банковской картой, так и наличными: купюрами или монетами.

  • Режим работы 24/7. Мойка «Люкс» работает круглосуточно, а значит, вы можете в любое удобное время воспользоваться ее услугами.

Не нужно записываться заранее.

  • Удобное расположение. На мойку «Люкс» удобно подъехать с любой стороны. Она находится на ул. Пролетарской, всего в пяти минутах от центра Тулы.

  • Комплексное обслуживание. Здесь можно не только помыть машину, но и решить проблемы с автомобилем. Рядом с мойкой «Люкс» расположен сертифицированный автосервис «Тульский мастер», специалисты которого устранят практически любую неисправность автомобиля. Удобно и быстро!

Автомойка «Люкс» предлагает классную систему лояльности для клиентов:

  • прогрессивные скидки для постоянных клиентов — карты скидок для клиентов от 10 до 30%;
  • счастливые часы: с 22.00 до 08.00 — цена ниже на 15% для всех.

Карту клиента можно получить в автосервисе «Тульский мастер». Сделайте этот мир немного чище: начните со своей машины!

Тула, ул. Пролетарская, 26-а.

Тел.: 8 (4872) 52-22-29, 8−961−265−99−22.

 

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Автор: Оксана Грудинина
вчера, в 11:20 +1
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