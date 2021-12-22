Педиатр «Клиники Эксперт» Тула: Новогодние каникулы – время проверить здоровье ребенка

Половина учебного года прошла, а значит, можно оценить нагрузку на организм школьника и скорректировать проблемы со здоровьем на начальной стадии.

О том, каким врачам стоит показать ребенка во время новогодних выходных, рассказывает врач-педиатр, заместитель главврача по педиатрии «Клиники Эксперт» Юлия Епимахова:

— Сложно переоценить значение профилактических осмотров ребенка. Пока отклонения в работе организма не дают явных симптомов, справиться с ними, компенсировать их гораздо проще. Новогодние каникулы — отличный повод проверить организм ребенка. Во-первых, свободного времени достаточно, а во-вторых, зимой можно эффективно оценить, как влияют на здоровье возросшие в школьное время нагрузки.

Для удобства пациентов «Клиника Эксперт» работает со 2 января. Подробный график приема специалистов можно узнать по тел. 8 (4872) 33-70-96 .

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

К каким специалистам стоит записаться?

Важно показать школьника офтальмологу. Особенно посещение этого специалиста актуально для первоклассников. Врач оценит, как адаптировались органы зрения в новых условиях, хорошо ли видит ребенок, не сильно ли напрягается, когда сидит за компьютером. Заметив даже небольшие проблемы, специалист назначит лечение, что позволит не допустить перехода физиологических проблем в хроническую форму.

В «Клинике Эксперт» разработаны три комплексные программы физиотерапевтического лечения для коррекции нарушения зрения и косоглазия.

Зимний период нередко связан с недостатком витаминов и микроэлементов. Во время праздников в клинике работает лаборатория, а значит, можно удобно и без спешки сдать все анализы. На основе результатов исследований педиатр сможет назначить лечение или комплекс витаминов, которые помогут поддержать организм в холодное время года. Также педиатр может скорректировать план вакцинаций и провести общий осмотр.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Ребенок часто страдает от насморка? С этим сталкивается большинство школьников. К сожалению, 80% родителей решает проблемы с дыханием у ребенка каплями для носа. Это опасно! Частое использование сосудосуживающих капель для носа приводит к нарушению состояния слизистой оболочки и серьезным проблемам в будущем.

Проблему с насморком необходимо решать под контролем врача. Запишитесь к отоларингологу, он даст рекомендации по лечению и профилактике заболеваний лор-органов.

Еще один важный специалист, о котором иногда забывают родители — кардиоревматолог. ВСД, возрастные изменения, изменения давления и пролапс клапанов — только малый перечень того, с чем сталкиваются школьники. Распознать болезнь вовремя в «Клинике Эксперт» помогут грамотные специалисты и современные исследования, в том числе УЗИ сердца и ЭКГ.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Кроме того, несколько дней новогодних каникул в «Клинике Эксперт» по записи будет принимать инфекционист. Малышам и подросткам, которые часто болеют, будет полезно попасть к ним на прием.

Совместите приятное с полезным. Не откладывайте здоровье ребенка на потом.

С любовью и заботой о Вас, Клиника «Эксперт» Тула.

Все врачи-педиатры клиники «Клиники Эксперт» занимают почетные три места в премии ПРОДОКТОРОВ.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

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