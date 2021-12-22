Высокотехнологичная хирургия в Туле

Скальпель и руки хирурга давно ассоциируются со спасением человеческой жизни и с врачебной профессией.

За последние годы хирургия превратилась в высокотехнологичную отрасль медицины, которая позволяет при минимальном риске достигать высоких результатов лечения, сокращения сроков восстановления пациента.

Врачи Многопрофильного медицинского центра «Консультант» рассказали о высокотехнологичной хирургии, которая представлена в центре.

Кутлуев Марат Мусаевич,

врач-уролог Многопрофильного медицинского центра «Консультант», кандидат медицинских наук:

— В августе этого года меня пригласили в Тулу в Медицинский центр «Консультант» для проведения лазерной энуклеации предстательной железы. Для этого был закуплен гольмиевый лазер, и в ноябре мы успешно провели первые в Туле лазерные энуклеации при аденоме простаты.

Важно сказать, что лазерная энуклеация предстательной железы проходит максимально безопасно для пациента. Операция практически бескровна: при вмешательстве хирург-уролог использует естественные доступы без разрезов и проколов кожи. Миниатюрная эндоскопическая техника и гольмиевый лазер в разы снижают травматизацию и ускоряют выздоровление пациента, и наши пациенты возвращаются домой уже через 1−3 дня после операции. В зависимости от объема простаты операция занимает один-два часа. Восстановление мочеиспускания после лазерной операции происходит быстрее, чем после традиционных операций при аденоме простаты. Также новая лазерная операция при аденоме сохраняет эректильную функцию. Риск рецидива же после такой операции не превышает 2%. У операции мало противопоказаний, она доступна даже пациентам с высоким риском кровотечения.

Сегодня лазерная энуклеация предстательной железы широко применяется в ведущих российских и зарубежных клиниках. Теперь эта операция доступна и тулякам.

Власов Михаил Евгеньевич,

врач-нейрохирург Многопрофильного

медицинского центра «Консультант»:

— В нашем центре к нейрохирургу пациенты обращаются чаще всего с болями в спине. Многие из них длительно лечились с диагнозом «остеохондроз позвоночника» у врачей различных специальностей. Отсутствие эффекта от терапии, сохраняющийся болевой синдром, который нарушает повседневную жизнь, заставляют задуматься о радикальном решении проблемы.

Поэтому самое востребованное нейрохирургическое вмешательство в МЦ «Консультант» — микродиск­эктомия. Это малотравматичная операция, направленная на удаление грыжи межпозвонкового диска, при этом устраняется сдавление нервного корешка и связанный с сдавлением выраженный болевой синдром. Операция выполняется из небольшого разреза и практически не имеет косметических последствий, а на ее выполнение требуется от 45 до 90 минут. Уже на следующий день после операции пациентам разрешают вставать и ходить.

Такие операции стали безопаснее благодаря современному оборудованию: стереомикроскопу и рентгеновскому аппарату типа С-дуга для точного выполнения всех этапов вмешательства. Высококлассное оборудование, современный хирургический стационар в сочетании с высококвалифицированными кадрами позволили нам стать одним из немногих частных медицинских центров в России, где успешно проводятся нейрохирургические операции.

Шилкин Михаил Алексеевич,

врач-травматолог, заведующий отделением травматологии и ортопедии Многопрофильного

медицинского центра «Консультант»:

— В МЦ «Консультант» проводятся высокотехнологичные артроскопические операции на плечевом, голеностопном и коленном суставе, которые позволяют эффективно лечить заболевания и травмы этих суставов. Операции выполняются через небольшие разрезы, сводя к минимуму травматизацию суставов, и позволяют пациенту восстановиться в короткие сроки.

Использование современных расходных материалов и технологий проведения операций позволяет полноценно реконструировать поврежденные суставные структуры. Так в коленном суставе в ряде случаев возможно не просто удалить поврежденный мениск, а сохранить его, наложив специальный шов. Стоит отметить, что оборудование нашей операционной допускает в процессе вмешательства изменить ход операции, выбрав более рациональную и безопасную тактику лечения сустава.

Если же не удается сохранить поврежденный сустав, мы готовы предложить пациентам и эндопротезирование сустава.

Сафрошина Марина Васильевна,

врач-офтальмолог, руководитель офтальмологической службы Многопрофильного медицинского центра «Консультант»:

— Каждый шестой человек в мире старше 40 лет страдает катарактой. Единственный эффективный метод лечения катаракты — замена помутневшего хрусталика на искусственный.

В многопрофильном медицинском центре «Консультант» можно пройти все необходимые обследования для операции за 1 день.

Предоперационную подготовку можно пройти в условиях терапевтического стационара. Это бывает удобно для иногородних и пожилых пациентов. Нахождение в стационаре помогает адаптироваться к атмосфере клиники, спокойно провести ночь накануне операции. А утром пациента будет ждать хирург-офтальмолог, вооруженный современным операционным оборудованием.

Высокотехнологичная хирургическая помощь предъявляет особые требования к квалификации врачей, диагностическому оборудованию и оборудованию операционной.

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