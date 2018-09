Тульский клининг: где почистить одежду, мебель и заказать уборку

Сеть химчисток «Диана»

«Диана» – одна из крупнейших в России и Европе сеть химчисток-прачечных. Она успешно работает на рынке услуг уже 25 лет. Это первая химчистка в России, которая предложила своим клиентам европейский уровень сервиса и вышла на федеральный уровень.

Эти химчистки оснащены новейшим оборудованием последнего поколения из Германии, Швеции, Италии. Специалисты-технологи обязательно проходят регулярные курсы повышения квалификации в России и за рубежом.

«Диана» - пожалуй, единственная химчистка в России, которая имеет всю линейку технологий, доступных в настоящее время в этой отрасли.

Просто оцените, что такое сеть «Диана» сегодня:

700 точек продаж в 11 регионах России – в Москве, Московской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Костромской, Рязанской, Тверской, Ярославской , Вологодской и Тульской областях.

За годы работы компания трижды награждалась званием «Брэнд года», а также подтверждала свои высокие стандарты качества, получив премию «Права потребителей и качество обслуживания» и звание «Марка №1 в России». В 2013 году «Диана» была признана лучшей химчисткой в Европе, получив премию The European Awards Best Practices Textile Cleaning. В 2016 году компания вошла в десятку лучших химчисток мира по итогам конкурса Global Best Practice Awards 2016, а также заняла 1 место среди химчисток России.

Предприятию такого уровня можно доверить чистку даже самых

дорогих вещей!

В Туле работают три химчистки «Диана», предлагающие широкий спектр профессиональных услуг:

Чистка одежды (деловой, спортивной, торжественной, повседневной, домашней, фирменной, верхней).

Чистка обуви. Специалисты «Дианы» полностью восстанавливают обувь из кожи, замши, синтетических и высокотехнологичных материалов. Здесь не просто наводят лоск, а предлагают качественную реставрацию: профилактика, проклейка и прошив подошвы, набойки, замена и перетяжка каблуков, ушивка или увеличение голенища, замена молний, покраска. Обувь вернётся к вам практически новой;

. Специалисты вернут первозданный вид практически любому кожаному аксессуару; Чистка предметов домашнего интерьера — штор, подушек, ковров, скатертей, мягких игрушек. Используются эффективные, но экологически чистые гипоаллергенные препараты;

Мелкий ремонт. Специалисты «Дианы» пришьют фурнитуру, поменяют длину брюк, юбок или платьев, подкорректируют прожженные места, и исправят, практически любой дефект на одежде.

Меховой холодильник . Оставьте на хранение меховые изделия - в комфортных условиях, с оптимальной температурой и влажностью;

(«катышков»); Вакуумная упаковка вещей;

VIP услуга «Ваш персональный технолог»

Такого ассортимента услуг, пожалуй, нет больше ни в одной химчистке!

В химчистках «Диана» постоянно действуют выгодные предложения.

Если вы цените своё время или вам не хочется выходить из дома в ненастную погоду, а нужно отдать вещи в химчистку, вызовите курьера из «Дианы» на дом! Он заберёт вещи в чистку, а потом доставит их обратно.

Назовите при заказе выезда на дом кодовую фразу «Чистота с доставкой», и получите скидку 20% на все услуги*!

*Скидка действует на:

- Все услуги на выезде – чистка (химчистка, стирка), мультисервисные услуги (кроме изготовления термоэтикеток).

- Услуги по простому и сложному ассортименту, а также на услуги «Ваш персональный технолог», «ЭКОчистка» и «БИОчистка».

Скидка по акции НЕ СУММИРУЕТСЯ с другими действующими скидками.

Сейчас в химчистках «Диана» действует акция. Чтобы получить скидку, вам нужно просто распечатать купон с сайта компании и показать его специалисту в химчистке.

С полным перечнем акций вы можете ознакомиться здесь.

С «Дианой» уход за любыми вещами становится проще и доступнее!

Тула, Калужское шоссе, 1-а. Тула, ул. Пролетарская, 2 (ТРЦ «Макси»). Тула, ул. Советская, 48 (ТРЦ «Гостиный двор»). Cделайте заказ по телефону: 8−800−200−82−27 (с 8.00 до 23.00)

Еврохимчистка

Компания «Еврохимчистка» успешно работает в Туле уже 13 лет. За это время уже тысячи довольных клиентов компани убедились в высоком качестве работы по современным технологиям и доступных ценах.

В «Еврохимчистку» принимают практически любые изделия:

все текстильные изделия;

вечерние и свадебные платья;

одежду из шерсти и шёлка;

лыжные костюмы и изделия из мембранной ткани;

пуховики;

кожаные и замшевые вещи;

изделия из меха и дублёнки;

сорочки (стирка);

постельное бельё (стирка);

сумки;

обувь;

подушки;

одеяла и пледы;

шторы;

мебельные и автомобильные чехлы и многое-многое другое.

Полный список услуг и цены можно посмотреть здесь. Все цены, указанные в прайсе, — окончательные. Вам не придётся доплачивать дополнительно за скрытые услуги.

Срок исполнения любой услуги

— 24 часа, без доплат за срочность.

«Еврохимчистка» — пожалуй, самый надёжный вариант в Туле, для того, чтобы привести ваши вещи в идеальное состояние. Здесь работают на европейском оборудовании ILSA (Италия), GIRBAU (Испания), SCHULTESS (Швейцария). Для чистки ваших вещей будут использованы новейшие зарубежные препараты и передовые технологии химчисток и прачечных, и всё это на базе собственной фабрики в Туле.

Почему именно «Еврохимчистка»?

Ваши вещи приобретут чистоту и свежесть без повреждения волокон ткани и поверхностей, этой химчистке можно доверить даже самую дорогую одежду и аксессуары. Персонал высокого класса подготовки. Все ведущие специалисты обязательно ежегодно проходят обучение и стажировку у лучших европейских мастеров. Постоянное развитие и совершенствование своих услуг и открытие новых направлений. Многолетний опыт и отличная репутация. Опыт и репутацию нельзя купить, но можно приобрести. Это гордость коллектива «Еврохимчистки». Компания «Еврохимчистка» обладатель благодарственных писем и грамот, как от частных так и муниципальных учреждений Тульской области, премии «Тульский бренд — 2016».

Компания работает как с физическими лицами, так и оказывает регулярные услуги для юридических лиц. «Еврохимчистка» постоянно проводит акции. Сегодня, например, вы можете сэкономить на чистке верхней одежды: В октябре чистка куртки или пальто

(с наполнителем синтепон)

- со скидкой 15%. Тула, улица М. Горького, 25-а (фабрика), 8 (4872) 28-25-20. Тула, улица М. Горького, 7-а («СПАР») 8 (915) 695-90-30 . Тула, Красноармейский проспект, 7-б 8 (915) 695-90-20 . Тула, улица Советская, 70 8 (910) 949-56-01 . Тула, улица Каминского, 24 В, 1 этаж (ТЦ «Тройка»). Тула, улица Первомайская, 28 (парикмахерская «Чародейка»). Тула, проспект Ленина, 97 (магазин «Продукты») 8 (915) 695-90-50 . Тула, проспект Ленина, 113 («СПАР»). Тула, проспект Ленина, 119 (трамв. ост. «Дом быта»), 8 (4872) 35-99-29. Тула, проспект Ленина, 83Б (остановка Стадион «СПАР») Тула, улица Металлургов, 87 («ГиперСПАР»), 8 (919) 071-01-93 . Тула, Одоевское шоссе, 98 («СПАР»). Щёкино, улица Советская, 2-б («ГиперСПАР»). Новомосковск ТЦ «ПЕРВЫЙ» (первый этаж). euro-clean.su

Евроклининг

Компания «Евроклининг» работает в Туле уже почти 10 лет. На сегодня это, пожалуй, одна из самых популярных компаний среди туляков. В «Евроклининг» за профессиональной помощью обращаются как обычные люди, так и организации.

Секрет успеха прост: компания предлагает широкий спектр услуг по адекватным, демократичным ценам.

Услуги компании «Евроклининг»:

Генеральная уборка помещений: полная комплексная уборка всех помещений.

Промышленный клининг: уборка производственных, складских помещений, очистка инженерных сетей и оборудования.

Уборка после ремонта и строительства: удаление строительной пыли и загрязнений со всех поверхностей, итоговая подготовка помещений к расстановке мебели.

Ежедневная уборка квартир и частных домов: поддерживающая чистоту регулярная уборка.

Уборка офисов.

Мойка окон и фасадов зданий.

Промышленный альпинизм: высотный клининг, мытье окон и фасадов на высоте, очистка карнизов и козырьков от снега и сосулек.

Уборка прилегающей территории: летняя и зимняя уборка территории вокруг дома, офиса, уход за зелеными насаждениями.

Химчистка мягкой мебели и текстиля: чистка мебели от пыли и пятен профессиональными средствами.

Химчистка ковров и ковровых покрытий: сухая и влажная химчистка покрытий с удалением пятен.

Размывка и уборка наливных полов.

В «Евроклининг» можно обратиться как для разовой услуги, так и заключить договор на постоянное обслуживание.

С «Евроклининг» ваша мебель и вещи станут действительно чистыми!

Тула, улица Пирогова, 30

8 (4872)71−11−12

eurocleaning71.ru