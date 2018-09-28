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Тульский клининг: где почистить одежду, мебель и заказать уборку

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Тульский клининг: где почистить одежду, мебель и заказать уборку

Обзор тульских клининговых компаний и химчисток. 

Сеть химчисток «Диана»

 «Диана» – одна из крупнейших в России и Европе сеть химчисток-прачечных. Она успешно работает на рынке услуг уже 25 лет. Это первая химчистка в России, которая предложила своим клиентам европейский уровень сервиса и вышла на федеральный уровень.

Эти химчистки оснащены новейшим оборудованием последнего поколения из Германии, Швеции, Италии. Специалисты-технологи обязательно проходят регулярные курсы повышения квалификации в России и за рубежом. 

«Диана» - пожалуй,  единственная химчистка в России, которая имеет всю линейку технологий, доступных в настоящее время в этой отрасли. 

Просто оцените, что такое сеть «Диана» сегодня:

  • 700 точек продаж в 11 регионах России – в Москве, Московской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Костромской, Рязанской, Тверской, Ярославской , Вологодской и Тульской областях.
  • 25 предприятий полного цикла химчистки;
  • 2 специализированных предприятия по чистке ковров;
  • специализированное предприятие по чистке изделий из пуха-пера;
  • специализированное предприятие по чистке изделий из меха;
  • холодильник-хранилище для меха;
  • клининговая компания «Диана» - уборка квартир, коттеджей, офисов, химчистка мебели и чистка ковровых покрытий;
  • собственный автопарк, включающий около 200 единиц специализированного автотранспорта;
  • собственный лицензированный Учебный центр по подготовке специалистов для химчисток и прачечных.

За годы работы компания трижды награждалась званием «Брэнд года», а также подтверждала свои высокие стандарты качества, получив  премию «Права потребителей и качество обслуживания» и звание «Марка №1 в России». В 2013 году «Диана» была признана лучшей химчисткой в Европе, получив премию The European Awards Best Practices Textile Cleaning. В 2016 году компания вошла в десятку лучших химчисток мира по итогам  конкурса Global Best Practice Awards 2016, а также заняла 1 место среди химчисток России.

Предприятию такого уровня можно доверить чистку даже самых
дорогих вещей!

В Туле работают три химчистки «Диана», предлагающие широкий спектр профессиональных услуг:

  • Чистка одежды (деловой, спортивной, торжественной, повседневной, домашней, фирменной, верхней).
  • Чистка меха, кожи и замши.
  • Чистка обуви. Специалисты «Дианы» полностью восстанавливают обувь из кожи, замши, синтетических и высокотехнологичных материалов. Здесь не просто наводят лоск, а предлагают качественную реставрацию: профилактика, проклейка и прошив подошвы, набойки, замена и перетяжка каблуков, ушивка или увеличение голенища, замена молний, покраска. Обувь вернётся к вам практически новой;
  • Чистка аксессуаров. Специалисты вернут первозданный вид практически любому кожаному аксессуару;
  • Чистка предметов домашнего интерьера — штор, подушек, ковров, скатертей, мягких игрушек. Используются эффективные, но экологически чистые гипоаллергенные препараты;
  • Стирка постельного белья и сорочек;
  • Мелкий ремонт. Специалисты «Дианы» пришьют фурнитуру, поменяют длину брюк, юбок или платьев, подкорректируют прожженные места, и исправят, практически любой дефект на одежде.
  • Биочистка меха — бережный ручной уход от профессионалов и обработка уникальными экстрактами сибирских трав;
  • Крашение текстиля — равномерное окрашивание ткани, обновление или изменение цвета готовых изделий;
  • Водоотталкивающая пропитка для текстиля;
  • Меховой холодильник. Оставьте на хранение меховые изделия - в комфортных условиях, с оптимальной температурой и влажностью;
  • Озонирование — технология обработки изделий с применением газа озона для удаления неприятных, въевшихся запахов;
  • Персональные термоэтикетки. Срок выполнения заказа — всего 14 дней;
  • Ручное удаление пилинга («катышков»);
  • Вакуумная упаковка вещей;
  • VIP услуга «Ваш персональный технолог»

Такого ассортимента услуг, пожалуй, нет больше ни в одной химчистке!

В химчистках «Диана» постоянно действуют выгодные предложения.

Если вы цените своё время или вам не хочется выходить из дома в ненастную погоду, а нужно отдать вещи в химчистку, вызовите курьера из «Дианы» на дом! Он заберёт вещи в чистку, а потом доставит их обратно.

Назовите при заказе выезда на дом кодовую фразу «Чистота с доставкой», и получите скидку 20% на все услуги*!

*Скидка действует на:

- Все услуги на выезде – чистка (химчистка, стирка), мультисервисные услуги (кроме изготовления термоэтикеток).
- Услуги по простому и сложному ассортименту, а также на услуги «Ваш персональный технолог», «ЭКОчистка» и «БИОчистка».

Скидка по акции НЕ СУММИРУЕТСЯ с другими действующими скидками.

Сейчас в химчистках «Диана» действует акция. Чтобы получить скидку, вам нужно просто распечатать купон с сайта компании и показать его специалисту в химчистке. 

С полным перечнем акций вы можете ознакомиться здесь.

С «Дианой» уход за любыми вещами становится проще и доступнее!

Тула, Калужское шоссе, 1-а.
Тула, ул. Пролетарская, 2 (ТРЦ «Макси»).
Тула, ул. Советская, 48 (ТРЦ «Гостиный двор»).
 
Cделайте заказ по телефону: 8−800−200−82−27 (с 8.00 до 23.00)
 
 

Еврохимчистка

Компания «Еврохимчистка» успешно работает в Туле уже 13 лет. За это время уже тысячи довольных клиентов компани убедились в высоком качестве работы по современным технологиям и доступных ценах.

В «Еврохимчистку» принимают практически любые изделия:

  • все текстильные изделия;
  • вечерние и свадебные платья;
  • одежду из шерсти и шёлка;
  • лыжные костюмы и изделия из мембранной ткани;
  • пуховики;
  • кожаные и замшевые вещи;
  • изделия из меха и дублёнки;
  • сорочки (стирка);
  • постельное бельё (стирка);
  • сумки;
  • обувь;
  • подушки;
  • одеяла и пледы;
  • шторы;
  • мебельные и автомобильные чехлы и многое-многое другое.

Полный список услуг и цены можно посмотреть здесь. Все цены, указанные в прайсе, — окончательные. Вам не придётся доплачивать дополнительно за скрытые услуги.

Срок исполнения любой услуги
— 24 часа, без доплат за срочность.

«Еврохимчистка» — пожалуй, самый надёжный вариант в Туле, для того, чтобы привести ваши вещи в идеальное состояние. Здесь работают на европейском оборудовании ILSA (Италия), GIRBAU (Испания), SCHULTESS (Швейцария). Для чистки ваших вещей будут использованы новейшие зарубежные препараты и передовые технологии химчисток и прачечных, и всё это на базе собственной фабрики в Туле.

Почему именно «Еврохимчистка»?

  1. Ваши вещи приобретут чистоту и свежесть без повреждения волокон ткани и поверхностей, этой химчистке можно доверить даже самую дорогую одежду и аксессуары.
  2. Персонал высокого класса подготовки. Все ведущие специалисты обязательно ежегодно проходят обучение и стажировку у лучших европейских мастеров.
  3. Постоянное развитие и совершенствование своих услуг и открытие новых направлений.
  4. Многолетний опыт и отличная репутация. Опыт и репутацию нельзя купить, но можно приобрести. Это гордость коллектива «Еврохимчистки».
  5. Компания «Еврохимчистка» обладатель благодарственных писем и грамот, как от частных так и муниципальных учреждений Тульской области, премии «Тульский бренд — 2016».

Компания работает как с физическими лицами, так и оказывает регулярные услуги для юридических лиц.

«Еврохимчистка» постоянно проводит акции. Сегодня, например, вы можете сэкономить на чистке верхней одежды:

В октябре чистка куртки или пальто
(с наполнителем синтепон)
- со скидкой 15%.

Тула, улица М. Горького, 25-а (фабрика), 8 (4872) 28-25-20.

Тула, улица М. Горького, 7-а («СПАР») 8 (915) 695-90-30.

Тула, Красноармейский проспект, 7-б 8 (915) 695-90-20.

Тула, улица Советская, 70 8 (910) 949-56-01.

Тула, улица Каминского, 24 В, 1 этаж (ТЦ «Тройка»).

Тула, улица Первомайская, 28 (парикмахерская «Чародейка»).

Тула, проспект Ленина, 97 (магазин «Продукты») 8 (915) 695-90-50.

Тула, проспект Ленина, 113 («СПАР»).

Тула, проспект Ленина, 119 (трамв. ост. «Дом быта»), 8 (4872) 35-99-29.

Тула, проспект Ленина, 83Б (остановка Стадион «СПАР»)

Тула, улица Металлургов, 87 («ГиперСПАР»), 8 (919) 071-01-93.

Тула, Одоевское шоссе, 98 («СПАР»).

Щёкино, улица Советская, 2-б («ГиперСПАР»).

Новомосковск ТЦ «ПЕРВЫЙ» (первый этаж).

euro-clean.su

 

Евроклининг

Компания «Евроклининг» работает в Туле уже почти 10 лет. На сегодня это, пожалуй, одна из самых популярных компаний среди туляков. В «Евроклининг» за профессиональной помощью обращаются как обычные люди, так и организации.

Секрет успеха прост: компания предлагает широкий спектр услуг по адекватным, демократичным ценам.

Услуги компании «Евроклининг»:

  • Генеральная уборка помещений: полная комплексная уборка всех помещений.
  • Промышленный клининг: уборка производственных, складских помещений, очистка инженерных сетей и оборудования.
  • Уборка после ремонта и строительства: удаление строительной пыли и загрязнений со всех поверхностей, итоговая подготовка помещений к расстановке мебели.
  • Ежедневная уборка квартир и частных домов: поддерживающая чистоту регулярная уборка.
  • Уборка офисов.
  • Мойка окон и фасадов зданий.
  • Промышленный альпинизм: высотный клининг, мытье окон и фасадов на высоте, очистка карнизов и козырьков от снега и сосулек.
  • Уборка прилегающей территории: летняя и зимняя уборка территории вокруг дома, офиса, уход за зелеными насаждениями.
  • Химчистка мягкой мебели и текстиля: чистка мебели от пыли и пятен профессиональными средствами.
  • Химчистка ковров и ковровых покрытий: сухая и влажная химчистка покрытий с удалением пятен.
  • Размывка и уборка наливных полов.

В «Евроклининг» можно обратиться как для разовой услуги, так и заключить договор на постоянное обслуживание.

С «Евроклининг» ваша мебель и вещи станут действительно чистыми!

Тула, улица Пирогова, 30
8 (4872)71−11−12

eurocleaning71.ru

вчера, в 16:02 +1
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