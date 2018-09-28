Тульский клининг: где почистить одежду, мебель и заказать уборку
Обзор тульских клининговых компаний и химчисток.
Сеть химчисток «Диана»
«Диана» – одна из крупнейших в России и Европе сеть химчисток-прачечных. Она успешно работает на рынке услуг уже 25 лет. Это первая химчистка в России, которая предложила своим клиентам европейский уровень сервиса и вышла на федеральный уровень.
Эти химчистки оснащены новейшим оборудованием последнего поколения из Германии, Швеции, Италии. Специалисты-технологи обязательно проходят регулярные курсы повышения квалификации в России и за рубежом.
«Диана» - пожалуй, единственная химчистка в России, которая имеет всю линейку технологий, доступных в настоящее время в этой отрасли.
Просто оцените, что такое сеть «Диана» сегодня:
- 700 точек продаж в 11 регионах России – в Москве, Московской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Костромской, Рязанской, Тверской, Ярославской , Вологодской и Тульской областях.
- 25 предприятий полного цикла химчистки;
- 2 специализированных предприятия по чистке ковров;
- специализированное предприятие по чистке изделий из пуха-пера;
- специализированное предприятие по чистке изделий из меха;
- холодильник-хранилище для меха;
- клининговая компания «Диана» - уборка квартир, коттеджей, офисов, химчистка мебели и чистка ковровых покрытий;
- собственный автопарк, включающий около 200 единиц специализированного автотранспорта;
- собственный лицензированный Учебный центр по подготовке специалистов для химчисток и прачечных.
За годы работы компания трижды награждалась званием «Брэнд года», а также подтверждала свои высокие стандарты качества, получив премию «Права потребителей и качество обслуживания» и звание «Марка №1 в России». В 2013 году «Диана» была признана лучшей химчисткой в Европе, получив премию The European Awards Best Practices Textile Cleaning. В 2016 году компания вошла в десятку лучших химчисток мира по итогам конкурса Global Best Practice Awards 2016, а также заняла 1 место среди химчисток России.
Предприятию такого уровня можно доверить чистку даже самых
дорогих вещей!
В Туле работают три химчистки «Диана», предлагающие широкий спектр профессиональных услуг:
- Чистка одежды (деловой, спортивной, торжественной, повседневной, домашней, фирменной, верхней).
- Чистка меха, кожи и замши.
- Чистка обуви. Специалисты «Дианы» полностью восстанавливают обувь из кожи, замши, синтетических и высокотехнологичных материалов. Здесь не просто наводят лоск, а предлагают качественную реставрацию: профилактика, проклейка и прошив подошвы, набойки, замена и перетяжка каблуков, ушивка или увеличение голенища, замена молний, покраска. Обувь вернётся к вам практически новой;
- Чистка аксессуаров. Специалисты вернут первозданный вид практически любому кожаному аксессуару;
- Чистка предметов домашнего интерьера — штор, подушек, ковров, скатертей, мягких игрушек. Используются эффективные, но экологически чистые гипоаллергенные препараты;
- Стирка постельного белья и сорочек;
- Мелкий ремонт. Специалисты «Дианы» пришьют фурнитуру, поменяют длину брюк, юбок или платьев, подкорректируют прожженные места, и исправят, практически любой дефект на одежде.
- Биочистка меха — бережный ручной уход от профессионалов и обработка уникальными экстрактами сибирских трав;
- Крашение текстиля — равномерное окрашивание ткани, обновление или изменение цвета готовых изделий;
- Водоотталкивающая пропитка для текстиля;
- Меховой холодильник. Оставьте на хранение меховые изделия - в комфортных условиях, с оптимальной температурой и влажностью;
- Озонирование — технология обработки изделий с применением газа озона для удаления неприятных, въевшихся запахов;
- Персональные термоэтикетки. Срок выполнения заказа — всего 14 дней;
- Ручное удаление пилинга («катышков»);
- Вакуумная упаковка вещей;
- VIP услуга «Ваш персональный технолог»
Такого ассортимента услуг, пожалуй, нет больше ни в одной химчистке!
В химчистках «Диана» постоянно действуют выгодные предложения.
Если вы цените своё время или вам не хочется выходить из дома в ненастную погоду, а нужно отдать вещи в химчистку, вызовите курьера из «Дианы» на дом! Он заберёт вещи в чистку, а потом доставит их обратно.
Назовите при заказе выезда на дом кодовую фразу «Чистота с доставкой», и получите скидку 20% на все услуги*!
*Скидка действует на:
- Все услуги на выезде – чистка (химчистка, стирка), мультисервисные услуги (кроме изготовления термоэтикеток).
- Услуги по простому и сложному ассортименту, а также на услуги «Ваш персональный технолог», «ЭКОчистка» и «БИОчистка».
Скидка по акции НЕ СУММИРУЕТСЯ с другими действующими скидками.
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С «Дианой» уход за любыми вещами становится проще и доступнее!
Еврохимчистка
Компания «Еврохимчистка» успешно работает в Туле уже 13 лет. За это время уже тысячи довольных клиентов компани убедились в высоком качестве работы по современным технологиям и доступных ценах.
В «Еврохимчистку» принимают практически любые изделия:
- все текстильные изделия;
- вечерние и свадебные платья;
- одежду из шерсти и шёлка;
- лыжные костюмы и изделия из мембранной ткани;
- пуховики;
- кожаные и замшевые вещи;
- изделия из меха и дублёнки;
- сорочки (стирка);
- постельное бельё (стирка);
- сумки;
- обувь;
- подушки;
- одеяла и пледы;
- шторы;
- мебельные и автомобильные чехлы и многое-многое другое.
Полный список услуг и цены можно посмотреть здесь. Все цены, указанные в прайсе, — окончательные. Вам не придётся доплачивать дополнительно за скрытые услуги.
Срок исполнения любой услуги
— 24 часа, без доплат за срочность.
«Еврохимчистка» — пожалуй, самый надёжный вариант в Туле, для того, чтобы привести ваши вещи в идеальное состояние. Здесь работают на европейском оборудовании ILSA (Италия), GIRBAU (Испания), SCHULTESS (Швейцария). Для чистки ваших вещей будут использованы новейшие зарубежные препараты и передовые технологии химчисток и прачечных, и всё это на базе собственной фабрики в Туле.
Почему именно «Еврохимчистка»?
- Ваши вещи приобретут чистоту и свежесть без повреждения волокон ткани и поверхностей, этой химчистке можно доверить даже самую дорогую одежду и аксессуары.
- Персонал высокого класса подготовки. Все ведущие специалисты обязательно ежегодно проходят обучение и стажировку у лучших европейских мастеров.
- Постоянное развитие и совершенствование своих услуг и открытие новых направлений.
- Многолетний опыт и отличная репутация. Опыт и репутацию нельзя купить, но можно приобрести. Это гордость коллектива «Еврохимчистки».
- Компания «Еврохимчистка» обладатель благодарственных писем и грамот, как от частных так и муниципальных учреждений Тульской области, премии «Тульский бренд — 2016».
Компания работает как с физическими лицами, так и оказывает регулярные услуги для юридических лиц.
«Еврохимчистка» постоянно проводит акции. Сегодня, например, вы можете сэкономить на чистке верхней одежды:
В октябре чистка куртки или пальто
(с наполнителем синтепон)
- со скидкой 15%.
Тула, улица М. Горького, 25-а (фабрика), 8 (4872) 28-25-20.
Тула, улица М. Горького, 7-а («СПАР»)
Тула, Красноармейский проспект, 7-б
Тула, улица Советская, 70
Тула, улица Каминского, 24 В, 1 этаж (ТЦ «Тройка»).
Тула, улица Первомайская, 28 (парикмахерская «Чародейка»).
Тула, проспект Ленина, 97 (магазин «Продукты»)
Тула, проспект Ленина, 113 («СПАР»).
Тула, проспект Ленина, 119 (трамв. ост. «Дом быта»), 8 (4872) 35-99-29.
Тула, проспект Ленина, 83Б (остановка Стадион «СПАР»)
Тула, улица Металлургов, 87 («ГиперСПАР»),
Тула, Одоевское шоссе, 98 («СПАР»).
Щёкино, улица Советская, 2-б («ГиперСПАР»).
Новомосковск ТЦ «ПЕРВЫЙ» (первый этаж).
Евроклининг
Компания «Евроклининг» работает в Туле уже почти 10 лет. На сегодня это, пожалуй, одна из самых популярных компаний среди туляков. В «Евроклининг» за профессиональной помощью обращаются как обычные люди, так и организации.
Секрет успеха прост: компания предлагает широкий спектр услуг по адекватным, демократичным ценам.
Услуги компании «Евроклининг»:
- Генеральная уборка помещений: полная комплексная уборка всех помещений.
- Промышленный клининг: уборка производственных, складских помещений, очистка инженерных сетей и оборудования.
- Уборка после ремонта и строительства: удаление строительной пыли и загрязнений со всех поверхностей, итоговая подготовка помещений к расстановке мебели.
- Ежедневная уборка квартир и частных домов: поддерживающая чистоту регулярная уборка.
- Уборка офисов.
- Мойка окон и фасадов зданий.
- Промышленный альпинизм: высотный клининг, мытье окон и фасадов на высоте, очистка карнизов и козырьков от снега и сосулек.
- Уборка прилегающей территории: летняя и зимняя уборка территории вокруг дома, офиса, уход за зелеными насаждениями.
- Химчистка мягкой мебели и текстиля: чистка мебели от пыли и пятен профессиональными средствами.
- Химчистка ковров и ковровых покрытий: сухая и влажная химчистка покрытий с удалением пятен.
- Размывка и уборка наливных полов.
В «Евроклининг» можно обратиться как для разовой услуги, так и заключить договор на постоянное обслуживание.
С «Евроклининг» ваша мебель и вещи станут действительно чистыми!
Тула, улица Пирогова, 30
8 (4872)71−11−12