Группа компаний «Браер»: Плитка для любых дизайнерских решений

Именно поэтому продукция ГК «Браер» украшает городские пространства не только в Туле, но и в других крупных городах нашей страны.

Впечатление о городе у гостей и жителей во многом формируют общественные пространства. В последнее время городские территории преобразились: стали более изысканными и привлекательными. Не последнюю роль в этом оформлении играет тротуарная плитка. К ней сейчас предъявляются большие требования: плитка должна быть не только качественной, но и разнообразной, с необычной формой и оттенком.

Качество продукции группы компаний «Браер» известно по всей стране. Тротуарной плиткой этого завода замощены площади в Рыбинске и Пензе, скверы в Рязани, улицы в Электростали и даже Имеретинская набережная в Сочи, где плиткой в память об Олимпиаде 2014 года выложены пять разноцветных колец.

Жанна Кузнецова – В Сочи мы реализовали один из самых значимых для нас проектов, – рассказывает руководитель отдела дизайна завода «Браер II» Жанна Кузнецова. – В центре Имеретинской набережной планировалось разместить скульптурную композицию Олимпийского парка в миниатюре. Это должно было стать ключевым объектом, так как никаких других больших скульптур не планировалось. Нужно было сделать акцент на ландшафте с помощью плитки. Это была интересная задача, и мы с ней справились! На набережной появилась композиция из олимпийских колец. Для её создания идеально подошла наша продукция палисад – небольшие бетонные столбики, которые часто используются для оформления клумб и подступенок.

Наше современное производство позволяет раскрашивать палисады в разные цвета. Так мы сделали пять олимпийских колец традиционной расцветки. Каждое кольцо представляет собой рельефный объект, в одном из них находится та самая миниатюра Сочинского парка. На открытии объекта присутствовали первые лица Сочи, и все восхищались работой. Теперь это место стало одной из визитных карточек Сочи, и мы счастливы, что имеем к этому отношение.

На счету ГК «Браер» еще несколько десятков проектов, благодаря которым преобразились знаковые для крупных городов пространства. Не так давно плиткой тульского завода вымостили площадь в Рыбинске.

Местная администрация задумала смелый проект: обустроить центр в стиле готического европейского городка. В этот дизайн отлично вписалась плитка «Ривьера» от завода «Браер II». Она похожа на состаренную брусчатку и позволила создать в Рыбинске атмосферу европейского городка.

Помимо плитки «Ривьера» на площади использовалась модель «Триада» – современная плитка, состоящая из прямоугольников и квадратов. Сочетание современной плитки с классической было смелым, но оправданным, поэтому проект получился необычным и запоминающимся для всех гостей города.

Такие интересные дизайнерские решения завод «Браер II» может воплотить благодаря современному производству.

Тротуарная плитка завода, кажется, может вписаться в абсолютно любое пространство.

Не удивительно, что тротуарной плиткой от группы компаний «Браер» замощены и главные городские территории Тулы: площадь перед Московским вокзалом, новое молодежное пространство «Искра» и территория возле здания областного правительства.

Высокие требования для городских пространств

Разнообразие форм, фактур и оттенков тротуарной плитки от ГК «Браер» позволяет воплощать даже самые смелые идеи. Например, выкладывая геометрические узоры песочно-розоватого и песочно-серого, можно создать с помощью плитки «Мозаика» имитацию паркета – плиткой «Домино» (прямоугольники цвета древесной доски) или создать видимость слегка потрескавшейся на солнце дорожки «Сан-Тропе» при помощи плитки «Старый город».

Оформление городских общественных пространств – отдельный сегмент работы производителей тротуарной плитки. Одного только дизайна здесь недостаточно, поэтому завод постоянно работает над повышением качества.

В общественных пространствах всегда ходит много людей, ездит коммунальная техника, предусмотрен подъезд машин скорой помощи и пожарной техники. Поэтому к плитке для таких территорий предъявляются особые технические требования: повышенная износоустойчивость и толщина не менее восьми сантиметров.

Отдельный аспект – доступность территорий для передвижения людей с ограниченными возможностями здоровья. И даже в этом случае у завода «Браер II» есть решение: новинка «Старый город Веймар» – бесфасочная плитка, которая при мощении дает ровную поверхность без перепадов и швов. Благодаря этому плитка становится отличным материалом для создания доступной среды, которая удобна абсолютно для всех жителей: молодых мам с колясками, любителей кататься на велосипедах и самокатах и даже девушек на каблуках.

Группа компаний «Браер» производит плитку для любых территорий, будь то частный дом, площадь или сквер. Такие возможности открываются на заводе благодаря современному технологическому оборудованию, которое было приобретено у ведущей немецкой компании.

ГК «Браер» не просто идет в ногу со временем, но даже опережает прогресс. Завод одним из первых в России освоил современную технологию колормикс.

Это уникальный способ смешивания цветов, благодаря которому достигаются максимально плавные переходы.

Материалы, используемые для изготовления плитки, тщательно отбираются, чтобы отвечать самым высоким современным требованиям: промытые и фракционированные пески, высокомарочные серые и белые цементы и т.д. Такая плитка прослужит долгие десятилетия.

Кроме того, используемые на заводе вибропрессовочные технологии значительно повышают качество окрашивания. Тротуарная плитка от завода «Браер II» сохраняет насыщенность цвета более 30 лет.

А значит, можно быть уверенными, что все городские пространства, ландшафт которых украшен плиткой ГК «Браер», сохранят свой внешний вид еще надолго.



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