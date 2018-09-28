Фестиваль в «Октаве»: О тульских брендах, Музее станка и группе «Хлеб»

Фото Алексея Пирязева.

Второй день фестиваля «Трансформаторы. Практика будущего» завершен. Центральным событием фестиваля стал рассказ эксперта в области брендинга и стратегических коммуникаций, директора по стратегии коммуникационного агентства STELLAR Григора Бадаляна о работе над созданием бренд-кейса Тулы. Он принимал непосредственное участие в этой работе.

Логотип нашего города как часть бренд-кейса разработан для Тулы два года назад. Его созданию предшествовала масштабная работа, в которой участвовали не только дизайнеры, но и социологи, историки и другие эксперты. Создатели объехали многие города региона и опросили жителей. Целью этого было понять, в чем уникальность Тульской области с точки зрения жителей и как они сами ощущают свою идентичность в рамках региона. Кто такие туляки, каков их характер, с чем ассоциируется Тула, что она значит для России?

- В работе над бренд-кейсом требовалось, среди прочего, обозначить туристическую привлекательность города. Это тоже должен был отражать логотип бренда. Что символизирует Тулу: пряники, гармонь, самовар, оружие — все это создавалось туляками на протяжении многих веков. Но при этом продукция не отражает реальную уникальность региона. Сначала думали связать уникальность региона со столицей русского оружия. Но с этой идеей быстро распрощались: стоило эту фразу вбить в Google и тут же по этому запросу выпадал Ижевск. Начали искать дальше, — рассказал Григор Бадалян.

После обобщения полученных в ходе опросов данных эксперты пришли к выводу, что основная часть жителей согласна с тем, что Тула — это край мастеров. Большая часть истории города связана с производством оружия, работой с металлом, но и тонкая ювелирная работа мастерам тоже знакома — насечки, украшавшие приклады оружия, выполнены филигранно, а это значит, что туляки это не просто рабочие, а творческие люди.

У многих Тула в масштабах России является форпостом страны, защищавшим столицу на протяжении многих веков от врагов. Это не могло не наложить отпечаток на особенности жителей. Они закрытые, суровые, но готовые всегда прийти на помощь и встать на защиту Родины, «Туляк — железная душа».

- Из интервью с фокус-группами стало ясно, что Тула — это концентрация человеческого потенциала, это особый мир, культура, жители ориентированы на выполнение сложных задач. Таким образом, строить бренд надо вокруг понятия «человек-мастер», именно оно стало ядром бренда. И далее родился слоган «Тула — мастерская России», — рассказал Григор Бадалян.

Концепция логотипа и бренд-кейса впитали в себя множество аспектов жизни туляков: работу с железом (именно изменение цвета железа при нагревании отразилось в цветовой гамме брендирования), современную инженерную составляющую, она же мастеровитость (это дало особенности в наклоне букв, которые напоминают стилизованную микросхему), шрифт ассоциируется со строгостью жителей региона. Логотип получился брутальный и жёсткий.

Эксперт подчеркнул, удачные решения брендирования — это не просто красивая картинка, это основа для развития любого региона согласно заложенной в бренде концепции. В качестве примера удачных решений брендирования были приведены Сан-Пауло, Гонконг и Амстердам. Что касается последнего, то подчеркивалось: после запуска в работу бренда город не только освободился от многих клише в представлении туристов, но и смог заработать на организации различных культурных программ и выпуске продукции с утвержденным логотипом.

Слушатели, со своей стороны, высказались за расширение использования концепции бренда Тулы, в том числе в оформлении улиц и общественных пространств. По их мнению, это позволит расширить туристический потенциал города и сделать его более интересным для самих жителей.

В рамках фестиваля ежедневно проходят бесплатные экскурсии по Музею станка, созданного на базе творческого индустриального кластера «Октава».

Накануне экскурсию провела одна из создателей Музея станка — генеральный директор компании «Культура потребления» и режиссер Дария Женихова. Она рассказала о технологии музея, его концепции и истории создания, ответила на главный вопрос — почему Музей станка важен, нужен и отмечен знаковой точкой на карте не только российских, но и мировых музеев.

По задумке авторов музея, он не просто демонстрирует технологическую эволюцию промышленности, но и раскрывает особенности жизни людей, а значит рассказывает об истории страны.

Музей мультимедийный. Всем, кто интересуется историей России, советуем обязательно его посетить. Получите массу впечатлений!

Завершило работу фестиваля в четверг выступление группы «Хлеб». Это российская группа, основанная в 2013 году тремя видеоблогерами и исполняющая комедийный рэп. Несмотря на изначальную несерьёзность группы, к 2016 году «Хлеб» стал достаточно популярным: клипы на Yutube собирают миллионы просмотров, а концерты проходят в крупнейших клубах.

Несмотря на погоду, увидеть вживую выступление пришли сотни туляков!