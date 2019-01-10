Дом Викентия Вересаева в Туле: коммуналка, ставшая музеем
Сейчас дом-музей
Музей был открыт 15 января 1992 года в единственной сохранившейся от усадьбы деревянной постройке. Именно здесь родился и вырос Викентий Смидович, ставший знаменитым под литературным псевдонимом Вересаев.
Но после смерти матери писателя в 1912 году дом продали, и в советское время в нем располагалась коммунальная квартира на 14 семей.
Отвоевать дом для музея удалось только в 1984 году, но дому нужна была серьезная реставрация. Расположение комнат восстановили по рисункам Вересаева. И задумка удалась: в музее царит по-настоящему теплая домашняя атмосфера.
В доме-музее Викентия Вересаева воссоздан интерьер, существовавший при жизни знаменитого литератора.
В залах, столовой и рабочих кабинетах хранятся подлинные предметы интерьера и личные вещи Викентия и его отца — всего 1286 предметов. Большую часть из них в музейный фонд тогда еще Тульского краеведческого музея передали сам Вересаев в 1940 году и его племянница и литературный секретарь — Валерия Нольде.
Сочинения Платона 1602 года издания — один из уникальных экспонатов музея.
По словам сотрудников музея, самый уникальный экспонат — сочинения Платона, изданные в 1602 году.
Книгу Вересаеву на 40-летие литературной деятельности подарил Всероссийский союз писателей. Туристов со всего мира привлекает это издание объемом 1384 страницы в переплете из телячьей кожи, украшенное орнаментом. Книга подписана 26-ю известными писателями, поэтами и литературными критиками, в том числе Михаила Булгаковым, Анатолием Эфросом, Владимиром Лидиным и др.
Есть в фонде музея журнал «Книжки недели», где был напечатан очерк «Подземное царство» — первая публикация, подписанная псевдонимом «В. В. Вересаев».
Поражают в музее подлинные предметы писателя. В его кабинете воссоздана рабочая обстановка. На столе — печатная машинка Вересаева, его шахматы, чернильный прибор его отца и главное, что привлекает внимание — посмертная маска Александра Пушкина. Это одна из шести существующих посмертных масок «солнца русской поэзии».
Одна из шести существующих посмертных масок
А. С. Пушкина.
Большую ценность имеют книги из коллекции Вересаева, многие из них содержат автографы известных писателей и переводчиков, в том числе Антона Павловича Чехова, Максима Горького, Льва Толстого. А юных посетителей привлекают личные вещи литературоведа, в залах есть игрушки Вересаева и его личное зеркало. Среди сотрудников и посетителей уже сложилось поверье — если посмотреть в него и загадать желание, оно обязательно сбудется.
В коллекции много книг, подписанных великими русскими писателями.
Дом-музей — это не просто коллекция экспонатов, а история целой семьи, поэтому гости могут увидеть личные вещи не только Вересаева, но и медицинские предметы и труды его отца.
В доме Вересаева личность известного писателя и пушкиниста раскрывается очень многогранно. Одним словом, если вы хотите прочувствовать времена, когда в России создавалась великая литература, приходите в дом-музей
Адрес: Тула, ул. Гоголевская, 82.
Тел. 56−77−31.
Время работы: вт. — чт., вс. — с 10.00 до 18.00, пт., сб. — с 10.00 до 20.00. Пн. — вых., последняя среда месяца — санитарный день.
Цена билета: взрослые — 100 руб., дети до 16 лет — бесплатно, пенсионеры — 50 руб., студенты — 70 руб.
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