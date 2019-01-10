Дом Викентия Вересаева в Туле: коммуналка, ставшая музеем

Фото Алексея Пирязева.

Сейчас дом-музей В. В. Вересаева на ул. Гоголевской, 82 в Туле — единственный музей в России, посвященный жизни и творчеству великого писателя, переводчика и литературоведа.

Музей был открыт 15 января 1992 года в единственной сохранившейся от усадьбы деревянной постройке. Именно здесь родился и вырос Викентий Смидович, ставший знаменитым под литературным псевдонимом Вересаев.

Но после смерти матери писателя в 1912 году дом продали, и в советское время в нем располагалась коммунальная квартира на 14 семей.

Отвоевать дом для музея удалось только в 1984 году, но дому нужна была серьезная реставрация. Расположение комнат восстановили по рисункам Вересаева. И задумка удалась: в музее царит по-настоящему теплая домашняя атмосфера.



В доме-музее Викентия Вересаева воссоздан интерьер, существовавший при жизни знаменитого литератора.

В залах, столовой и рабочих кабинетах хранятся подлинные предметы интерьера и личные вещи Викентия и его отца — всего 1286 предметов. Большую часть из них в музейный фонд тогда еще Тульского краеведческого музея передали сам Вересаев в 1940 году и его племянница и литературный секретарь — Валерия Нольде.



Сочинения Платона 1602 года издания — один из уникальных экспонатов музея.

По словам сотрудников музея, самый уникальный экспонат — сочинения Платона, изданные в 1602 году.

Книгу Вересаеву на 40-летие литературной деятельности подарил Всероссийский союз писателей. Туристов со всего мира привлекает это издание объемом 1384 страницы в переплете из телячьей кожи, украшенное орнаментом. Книга подписана 26-ю известными писателями, поэтами и литературными критиками, в том числе Михаила Булгаковым, Анатолием Эфросом, Владимиром Лидиным и др.

Есть в фонде музея журнал «Книжки недели», где был напечатан очерк «Подземное царство» — первая публикация, подписанная псевдонимом «В. В. Вересаев».

Поражают в музее подлинные предметы писателя. В его кабинете воссоздана рабочая обстановка. На столе — печатная машинка Вересаева, его шахматы, чернильный прибор его отца и главное, что привлекает внимание — посмертная маска Александра Пушкина. Это одна из шести существующих посмертных масок «солнца русской поэзии».



Одна из шести существующих посмертных масок А. С. Пушкина .

Большую ценность имеют книги из коллекции Вересаева, многие из них содержат автографы известных писателей и переводчиков, в том числе Антона Павловича Чехова, Максима Горького, Льва Толстого. А юных посетителей привлекают личные вещи литературоведа, в залах есть игрушки Вересаева и его личное зеркало. Среди сотрудников и посетителей уже сложилось поверье — если посмотреть в него и загадать желание, оно обязательно сбудется.



В коллекции много книг, подписанных великими русскими писателями.

Дом-музей — это не просто коллекция экспонатов, а история целой семьи, поэтому гости могут увидеть личные вещи не только Вересаева, но и медицинские предметы и труды его отца.

В доме Вересаева личность известного писателя и пушкиниста раскрывается очень многогранно. Одним словом, если вы хотите прочувствовать времена, когда в России создавалась великая литература, приходите в дом-музей В. В. Вересаева и погрузитесь в эту атмосферу.

Адрес: Тула, ул. Гоголевская, 82.

Тел. 56−77−31.

Время работы: вт. — чт., вс. — с 10.00 до 18.00, пт., сб. — с 10.00 до 20.00. Пн. — вых., последняя среда месяца — санитарный день.

Цена билета: взрослые — 100 руб., дети до 16 лет — бесплатно, пенсионеры — 50 руб., студенты — 70 руб.

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