Домашнее обучение в Туле: «Будешь плохо учиться – в школу отправлю!»

Фото Дмитрия Дзюбина.

Утро будних дней у 8-летнего Миши Семина (на фото в центре) начинается отнюдь не со сборов в школу. Вместо того чтобы, наспех позавтракав, бежать с ранцем на уроки, он не торопясь просыпается и, пока все школьники отвечают домашние задания, пишут самостоятельные или записки соседу по парте, Миша играет дома в футбол. И родители приветствуют такое поведение!

«Это возможно только где-то в параллельной вселенной», — с завистью скажет любой школьник. Кто-то выскажет предположение, что Миша просто учится во вторую смену. Но и это будет неверный ответ.

Миша вообще не ходит в школу, он постигает науки дома. А в образовательном учреждении Миша появляется раз в полугодие — написать контрольные работы.

Миша не профессиональный футболист, у которого постоянные сборы и тренировки пересекаются с учебным графиком. У него нет ограничений по здоровью — он обычный ребенок, которому ничего не мешает ходить в школу. Многим покажется это странным, поскольку обучение в школе является традиционным и привычным.

Большинство забывают (или не знают вовсе), что российское законодательство предлагает на выбор аж четыре формы обучения. Наряду с традиционной очной формой есть ещё вечерняя, экстернат и домашнее обучение. Вечерняя — для взрослых, которые не закончили школу. Экстернат выбирают юные спортсмены, члены хореографических и театральных коллективов и пр.



Дети сами садятся за уроки. Старшие помогают младшим осваивать школьную программу.

А есть еще четвертая — домашнее или семейное обучение. Оно может быть либо показано ребенку по медицинским критериям, либо выбрано родителями по собственному желанию. В этом случае на родителей ложится ответственность за организацию учебного процесса. Если здоровый ребенок не успевает по каким-то предметам, изучая их дома, согласно закону «Об образовании в РФ», он переводится на очную форму.

«Будешь плохо учиться — пойдешь в школу», — именно так и говорят родители первокласснику Мише, когда он не хочет садиться за уроки. Это не угроза, а констатация возможного следствия, поэтому хорошо мотивирует Мишу. Тем более что перед глазами наглядный пример — 11-летняя сестра Ариана. Она уже четыре года весьма успешно — на одни пятерки — учится дома и ни капли не жалеет о том, что не ходит в школу. Владимир Семин, папа Арианы, улыбаясь, добавляет:

- Выбор формы обучения был только у Ариши.



- В первом классе я была на линейке, а потом еще пять дней ходила в школу, и мне не понравилось, — вспоминает Ариана. — Все толкают, суетятся…

Ариша и Миша учатся по программе гимназии № 11. Лингвистическая направленность учебного заведения не испугала родителей. Обычные предметы помогает изучать папа, иностранные языки — школа иностранного языка.

- Да, там группы на занятиях, но небольшие — по два-три ребенка. Это практически индивидуальное обучение, — говорит Владимир.

— Почему же предпочтение было отдано семейному обучению?

- Оно позволяет нашим детям творчески развиваться. Нет жестких рамок, которые навязывает современная школа, не нужно полдня сидеть за партой над учебниками, а потом еще дома делать домашнее задание, нет учителей, которые давят на ребенка… Вместо этого можно посещать любые студии и школы, заниматься и развиваться в том направлении, которое интересно. Ариана, например, занимается танцами, с педагогом по вокалу, посещает школу английского языка. Миша тоже занимается танцами, учится в спортивной школе «Арсенал» и изучает языки. Они сами садятся учиться — без напоминаний.

- А как же школьные огоньки, друзья, волнение перед контрольной?

- Контрольные — это только лишние волнения. И зачем эта шумная толпа в классах, когда можно заниматься в тишине? Если же говорить о друзьях, то наши дети не ограничены четырьмя стенами, у них достаточно большой круг общения: на занятиях футболом или танцами они общаются с другими детьми, дружат, приглашают в гости, сами ходят к друзьям. У них весьма насыщенная жизнь, только другая, не такая, как у обычных школьников.

— Одноклассники, наверное, завидуют тебе? — спрашиваю у Арианы.- Как вообще одноклассники к тебе относятся?

- Они радуются, когда я прихожу. Спрашивают, почему не учусь вместе с ними. У меня с ними замечательные отношения, они хорошие ребята, но учиться я всё же хочу дома. Иначе я не смогу посещать столько разных занятий. Мне очень нравится танцевать контемп. У меня мама профессиональный хореограф, она дома танцевала с папой, и мне это очень понравилось. Я захотела так же научиться, и мама помогла найти мне педагога.

— Среднее и профессиональное образование можно получить и не выходя из дома. Но процесс обучения — это и подготовка к взрослой жизни. Не боитесь, что без школьного опыта, где ребенок находится внутри коллектива, за которым приглядывает классный руководитель, будет тяжело? И кем вы видите своих детей?

- Не боюсь! И уж точно не вижу их офисными работниками, — говорит, улыбаясь, Владимир. — Я думаю, что они выберут себе творческие профессии. Нет, я, конечно, приму любой их выбор, даже если они захотят сидеть в офисе. Но очень расстроюсь.

— Программу начальной школы любой родитель поможет освоить, но в средней школе пойдут уже химия, физика…

- Есть, конечно, много различных обучающих роликов в интернете. Но этого мало. Дело в том, что мы в Туле в домашнем обучении первопроходцы. Но на данный момент нашему примеру последовали еще две семьи. Мы думаем организовать сообщество семейного обучения, чтобы помогать родителям, которые также предпочли его традиционному. Возможно, будем периодически собирать детей, которые учатся дома, и проводить для них тематические учебные занятия, чтобы они могли обсудить школьные предметы, поделиться знаниями. Скорее всего, будем нанимать хорошего педагога, чтобы он объяснял детям те или иные темы. Семейная форма обучения дает возможность учиться интересно, не слушать на уроке скучную лекцию об эволюции животных и растений, а поехать в палеонтологический музей и увидеть всё это своими глазами. Это будет наглядно и запомнится намного лучше. Если же тему рассказывает педагог, то он должен преподносить детям материал интересно, с использованием современных технологий.

— Как отнеслись в школе к тому, что ваши дети будут учиться дома? Государственная система образования чем-то помогает?

- Со стороны администрации образовательного учреждения мы встретили понимание и помощь в оформлении детей на самостоятельное обучение. Методических пособий нам не давали, но учебники предоставляют всегда. И на экзаменах к детям относятся очень хорошо. Государство компенсирует нам ежегодно по 30 тысяч рублей на ребенка за то, что мы сами учим его.

— Мише, наверное, легче сейчас учиться, система уже, можно сказать, отлажена. Ариша ему, наверное, помогает?

- В нашей семье вообще так заведено, что все друг другу помогают. Конечно, младшие смотрят на старших и всё за ними повторяют. Не могу сказать, что Миша копирует Ариану во всем, но всё же у него перед глазами всегда есть пример. Георгий, например, ему сейчас пять лет, уже умеет довольно быстро складывать, ему нравится писать в тетрадях.



Яна и Владимир говорят, что и остальные трое их детей сейчас не посещают детский сад, а после не пойдут и в школу. Как и старшие, все науки они будут постигать на домашнем обучении.

Комментарий психолога

Ирина Жданова:

Ирина Жданова - Часто бывает, что к школе не могут адаптироваться не только дети, но и родители. Они оказываются не готовы к тому, что в жизни их ребенка появится другой значимый взрослый — учитель. Школа — это модель общества. А именно в нем предстоит жить ребенку. В обществе мы взаимодействуем с разными людьми, не только с приятными; учитываем интересы других и учимся отстаивать свои; проявляем лидерские качества и примеряем на себя разные социальные роли. Всё это дает школа. А тепличные условия изолируют от жизни и наносят психике не меньший вред, чем «жестокая школьная система».

Школьная система непроста и тоже имеет минусы, - поясняет Ирина. Но система — это не только знания, но и приучение к усилию и организованности, формирование мировоззрения и социализации.

Когда родители дают детям максимальную свободу, готовя к «творческим профессиям», это приводит к учету только своих интересов и неумению жить и работать по предлагаемым правилам. Однако для того, чтобы работать вне офиса, быть фрилансером или управлять бизнесом, нужна достаточно высокая степень организованности и ответственности. А ответственность — это, в том числе, умение соотносить свои интересы с интересами других.

Я не выступаю категорично против. Однако уходя от традиционной школьной системы, родители должны понимать, что им придется выстраивать свою, альтернативную систему. И не факт, что она будет жизнеспособной.