Выбираем лучшие тульские квесты и клубы виртуальной реальности - 2018
Серия народных голосований Myslo.
Объявляем начало нового голосования за лучшие места в Туле на звание «Народное место Myslo». Выбираем лучшие квесты и клубы виртуальной реальности, которые работают в нашем городе.
Напоминаем, что это НЕ РЕКЛАМНОЕ голосование, а просто список самых известных заведений Тулы, в котором мы предлагаем вам выбрать лучшие. Для скептиков: за участие в этом списке заплатить нельзя, мы составляем его сами.
Какие квесты вам запомнились больше всего в 2018 году? Где интереснее и разнообразнее задания? Где вас действительно удивило что-то? Критерии голосования вы выбирайте сами.
Голосуйте за лучшие квесты и клубы виртуальной реальности,
делайте репосты.
Давайте вместе создадим рейтинг лучших мест Тулы!
Обладатель первого места получит грамоту и специальную наклейку, которую сможет повесить на свои двери и гордиться званием «Народное место».
За второе и третье места также будут не менее почётные наклейки.
Вам предлагается пара квестов и клубов виртуальной реальности, они тасуются в произвольном порядке. Жесткий рандом — выпасть может все что угодно. Из предложенной пары вы выбираете наиболее приятное лично вам место, кликая на фото или на название. Внизу выводится текущий рейтинг. В день вы можете пройти голосовалку только по одному кругу. Причем для того, чтобы принять участие в голосовании, необязательно быть зарегистрированным на портале Myslo.
11 февраля мы подведём итоги голосования и назовем лучший,
самый «народный»
квест или клуб виртуальной реальности Тулы.
Мы также ждем ваших развернутых комментариев: куда лучше ходить играть и почему.
Администрация портала просит учесть: у нас есть возможность отслеживать накрутки, поэтому пойманные на жульничестве будут дисквалифицированы.