Citroen C5 Aircross: Создан парить над дорогой

На тест-драйв нового Citroen C5 Aircross мы отправились в салон официального дилера «ГК АВТОКЛАСС».

Благодарим ТДК «Ликерка Лофт» за организацию фотосъемки.

Оригинальная внешность

Citroen C5 Aircross — настоящий кроссовер с оригинальным дизайном, большими колёсами диаметром 720 мм и увеличенным дорожным просветом — 230 мм. Оригинальная внешность подчеркнута уникальными дизайнерскими элементами: накладками Airbump®, защитными накладками на порогах и на колесных арках и рейлингами на крыше. Ему сложно остаться незамеченным.

Кузов машины выполнен из стали, отличающейся высоким уровнем жёсткости и прочности. салон Со стороны водителя расположена полностью цифровая панель с 12,3- дюймовым дисплеем с функцией Apple CarPlay и Android Auto. Дисплей находится в поле зрения водителя и отображает основную информацию. За комфорт водителя и пассажиров отвечают кресла Advanced Comfort. Внутри них анатомический наполнитель, который принимает форму тела, поддерживая пассажира. Спина не напрягается во время поездки, даже после длительного пути нет ощущения усталости. Задние сиденья можно сдвигать вперёд или назад на 150 мм, тем самым обеспечивая пространство в салоне или максимально увеличивая объём багажного отделения. Спинки сидений можно зафиксировать в одном из пяти положений, обеспечивая комфортную посадку каждому пассажиру. Благодаря двухуровнему полу в багажном отделении, при складывании сидений можно получить идеально ровную поверхность и тем самым увеличить максимальную площадь загрузки. Новый Citroen C5 Aircross располагает большим количеством мест для хранения: центральный подлокотник (внутри которого находится большой охлаждаемый отсек), перчаточный ящик, а также широкие отсеки для хранения в дверях, большой отсек для хранения в передней части центральной консоли, оснащенный беспроводной зарядкой для смартфона. Салон представлен в нескольких цветовых решениях из прочной экокожи со вставками в местах изломов износостойкой ткани. Смотрится очень стильно. Кожаную отделку имеет также руль и необычный электронный джойстик-селектор коробки передач. Находясь внутри кроссовера, абсолютно нет ощущения замкнутого пространства — панорамная открывающаяся крыша и круговое остекление 360° наполняют его светом. Управляемость В основе Citroen C5 Aircross лежит новое модульное шасси EMP2. По сравнению со своими предшественниками такое шасси легче, а материалы, из которых оно сделано, более прочные. Французы лидеры по настройке шасси, в Citroen C5 Aircross оно идеально — в меру мягкое, в меру жесткое. Благодаря этому автомобиль на поворотах не валкий и может легко маневрировать на дороге!

В сочетании с инновационной подвеской Progressive Hydraulic Cushions кажется, что кроссовер буквально парит над дорогой, создавая ощущение полета. Progressive Hydraulic Cushions не нужно путать с гидро- или пневмоподвеской. Это совершенно новое слово в автомобильной инженерии! Ямы, трамвайные пути, «лежачий полицейский» и другие препятствия, с которыми так часто сталкиваются автомобилисты в городе, практически не ощущаются. Машина едет мягко.

Легко Citroen C5 Aircross справляется и с бездорожьем, запросто сглаживая неровности и колеи, резво преодолевает любые подъемы и уверенно ведет себя на спусках. Грязь, дождь, снег, гололед, песок — все это по плечу Citroen C5 Aircross. За это отвечает функция Grip Control - это «интеллектуальная» противобуксовочная система, оптимизирующая тяговое усилие на передних колесах в зависимости от уровня нагрузки.

Citroen C5 Aircross прекрасен как в поездках по городу, так и на дальние расстояния. У кроссовера безупречное управление, и полноценный японский восьмиступенчатый автомат AISIN - не робот, не вариатор, а очень надежная коробка. Отличная динамика обеспечивается за счет 180 л. с соединенного с 400 Н/м крутящего момента. Вкупе с коробкой передач-автоматом — это настоящая зажигательная смесь, едет очень шустро, 100 км/ч набирает за 8,6 сек.

При этом двойной стеклопакет дарит нереальное наслаждение дорогой. Даже на скорости в 140 км/ч не слышно шума — в машине тишина, а негромкую речь прекрасно будет слышно как на передних, так и на задних сиденьях.

Функциональность

Торможение у кроссовера тоже на ура! Безопасность для Citroen всегда в приоритете — автомобиль оснащен целым арсеналом передовых технологий: система экстренного торможения Active safety brake, система предупреждения водителя об опасности столкновения со следующим впереди автомобилем или пешеходом на полосе движения, система контроля длительности движения (Coffee Brake Alert), система распознавания дорожных знаков об ограничении скорости c индикацией рекомендуемой скорости, активная система контроля за соблюдением дорожной разметки, активная система мониторинга слепых зон. Это не просто автомобиль для передвижения, а надежный защитник и помощник в пути.

Если вам нужна помощь при парковке Citroen C5 Aircross сделает все за вас! Автомобиль сам припаркуется во дворе и ему не страшна ни параллельная, ни перпендикулярная парковка! С помощью камеры с функцией кругового обзора он «видит» всё, что окружает автомобиль, определяет расстояние и даже понимает, встанет ли машина в том или ином месте! Вам останется отпустить руль и нажимать на педали. Со всем остальным автомобиль справится сам.

Бесключевой доступ в салон с запуском двигателя кнопкой — приятное дополнение.

Персонализаия

Citroen C5 Aircross — это автомобиль-конструктор, который легко можно «собрать» под себя. Камеры передние/задние, навигация, варианты исполнения, сиденья с электроприводом и массажером или без, диодное или обычное освещение салона, электрическая крышка багажника…

При большом наборе опций, управление ими очень простое, все максимально понятно даже без подсказок специалиста и интернета. Все сделано для того, чтобы нахождение за рулем было максимально удобным.

Познакомиться ближе с новым Citroen C5 Aircross, пройти тест-драйв и узнать подробности приобретения и скидки можно в салоне официального дилера – «ГК АВТОКЛАСС».

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