«Октоберфест-2019» в Туле: Куда сходить?
«Октоберфест» – празднество свободы и невоздержанности, его посетителям необходимо забыть о калориях и фигуре, потому что это – величайший мировой фестиваль.
Проводится «Октоберфест» в Мюнхене во второй половине сентября — начале октября. В этом году он приходится на 22 сентября. Но если вы не едете в Мюнхен, то не стоит расстраиваться. Тульские заведения с удовольствием устроят для вас мини-фестиваль!
«Петр Петрович», ресторан-пивоварня
«Петр Петрович», ресторан-пивоварня
Во-первых, это собственные сезонные напитки, такие разные, что разбегаются глаза. Палитра вкусов, как всегда богата: и копчёные на фруктовой щепе, и на основе спелых яблок, и душистой малины, и старая добрая классика. Словом, к «Октоберфесту» самое то! Но рассказать о новинках подробнее здесь не позволяет закон, поэтому лучше сразу прийти в «Пётр Петрович» и всё попробовать.
Во-вторых, с 22 сентября по 6 октября включительно в «Петре Петровиче» будет действовать октоберфестовское меню, в котором собраны все традиционные и уместные для фестиваля угощения. Стоит попробовать аппетитную свиную рульку с тушеной капустой, колбаски на углях, подкопченное свиное ухо в пряной глазури, нежнейшие ребра барбекю с битыми огурцами и перцами халапеньо, а также говяжью грудинку брискет, приготовленную в смокер-гриле.
Шеф Александр Семериков запланировал в меню и традиционные немецкие брецели, которые будут выпекаться прямо перед подачей на стол. Приятно, что многие блюда октоберфестовского меню вам принесут сразу с напитком, который можно выбрать из классических сортов, представленных в меню. Каких именно, уточняйте в ресторане.
И, в-третьих, Октоберфест может стать поводом наведаться в «Петр Петрович» тем, кто вдруг еще не успел, и оценить полностью обновленный третий этаж ресторана. Одна часть зала теперь представляет собой просторное светлое пространство с актуальным интерьером и панорамным видом на Первомайскую. Здесь гости ужинают по выходным и отмечают разные торжественные мероприятия и свадьбы. А в другой зоне третьего этажа расположились удобные диваны с большими экранами для просмотра футбольных трансляций, на которые богат этот сентябрь. Стоит все увидеть своими глазами. До встречи в «Петре Петровиче»!
Ресторан-пивоварня «Пётр Петрович»г. Тула, особняк у входа ЦПКиО им.
Время работы: вс-чт:
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Гастропаб «Понеслось»
Уютное место в самом сердце Тулы. Вкуснейшая кухня, отборные напитки и фирменная атмосфера — все это про «Понеслось».
Визитная карточка гастропаба — необычные гастрономические сочетания и трепетное отношение к питейной культуре. Куриная грудка, маринованная в апельсиновом соке, бургеры с растопленным сливочным сыром, несколько видов пасты и множество закусок. Здесь каждый найдёт, чем себя удивить.
Кухня «Понеслось» богата и мясными позициями. Нежнейшая отбивная из свиной шейки с овощами и соусом BBQ полюбилась даже искушённым ценителям.
Это место создано для того, чтобы выпасть из рабочей рутины. В одиночестве или в весёлой компании — неважно. Здесь каждый найдёт что-то своё.
А к «Октобефесту» гастропаб пополнит свой пенный ассортимент ещё восемью видами любимого напитка.
Лось «Семён» — символ и талисман паба «Понеслось».
Он не только создаёт атмосферу места, но и дарит гостям вкусные комплименты. Все, что нужно — это сфотографироваться с ним и выложить фото с хештегом #понеслосьтула. Проверить это можно уже сегодня!
Кстати, если во время ОКТОБЕРФЕСТА (21.09 - 6.10) назвать промокод «ЛОСЬ», то можно получить скидку на сливовый напиток! Ну, вы поняли о чём мы, друзья.
С гастрономическим пабом «Понеслось» вы убедитесь, что маленькие радости нужно пить большими глотками!
Гастрономический паб «Понеслось»Тула, пр. Ленина, 14, 2 этаж с 12:00 до 24:00
Пятница, суббота — с 12:00 до 2:00 Телефон: 570−750.
Ресторан-пивоварня «Башня»
Для многих жителей Тулы «Башня» – это больше, чем просто ресторан, где вкусно и сытно можно провести время. Это незабываемые вечера, яркие фото, веселье и море эмоций даже каждые выходные!
«Октоберфест» – один из любимых праздников и гостей, и сотрудников ресторана. Многие гости уже в августе начинают интересоваться программой фестиваля и бронировать столы! И не зря, ведь «Октоберфест» в «Башне» – это праздник не одного дня. Это целая фестивальная неделя, которая подразумевает, что каждый здесь найдет мероприятия по душе. «Октоберфест» в «Башне» проходит под неизменным девизом:
Что ни день, то праздник!
Гости каждый день могут есть, пить, тусоваться, играть, а еще получать подарки! В каждом дне «Октоберфеста» в «Башне» есть три константы. Каждый день начинается в 20.00 с откупоривания бочки с праздничным напитком. Полная бочка – это подарок посетителям в честь «Октоберфеста». Выпьем ее вместе!
Через час, в 21.00 ресторан угощает! Каждый столик получит пивные закуски в подарок!
В 23.00 – «итоговый» срез: стол, который выпил больше всех напитков, получают все эти напитки за счет ресторана! На какие именно напитки распространяется акция, уточняйте в ресторане.
Календарь событий «Октоберфеста»:
21 сентября – День первый – начало: DJ весь вечер и БирПонг с администратором Кириллом Панашиным;
22 сентября – День второй: Лото. играют все;
23 сентября – День здоровья: гвозди в печень, гиря на плечо – перетягивание каната;
24 сентября – «Большая жратва»: едим на скорость с су-шефами Алексеем Шуваловым и Екатериной Толстиковой;
25 сентября – Игры разума: игтеллектуальная викторина с управаляющей Кристиной Корецкой;
26 сентября – Играем в дартс и пьем коктейли с Сергеем Сидориным;
27 сентября – Вечеринка «День седьмой»: кавер-группа «Индиго», ведущий Сергей Иванов. Кураж! Кутеж! Зажжешь?! Начало в 19.30.
28 сентября – Большой праздничный конец. Танцуют все!
Специально к фестивалю брю-мастер и укротитель дрожжей Александр Самохвалов создает новые и оригинальные напитки. Им компанию конечно же составляют большой выбор всевозможных блюд: собственноручно вяленое мясо, копченые свиные ушки, эмпанадас – жареные пирожки с бараниной и пикантной сальсой, свиные копченые ребрышки, свинная рулька в медовой глазури, колбаса из свинины с копченостями и многие другие...
Огромный выбор салатов, в том числе теплых, супов и других горячих блюд.
Не упустите возможность отпраздновать «Октоберфест» с европейским размахом, не выезжая из Тулы.
Звоните в «Башню» и бронируйте столы – места пока еще есть!
Ресторан-пивоварня «Башня»Красноармейский просп., 14 +7 4872 70-44-71 пн-чт 12:00–0:00; пт,сб 12:00–2:00; вс 12:00–0:00