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«Октоберфест-2019» в Туле: Куда сходить?
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«Октоберфест-2019» в Туле: Куда сходить?

«Октоберфест» – празднество свободы и невоздержанности, его посетителям необходимо забыть о калориях и фигуре, потому что это – величайший мировой фестиваль.

Проводится «Октоберфест» в Мюнхене во второй половине сентября — начале октября. В этом году он приходится на 22 сентября. Но если вы не едете в Мюнхен, то не стоит расстраиваться. Тульские заведения с удовольствием устроят для вас мини-фестиваль!

«Петр Петрович», ресторан-пивоварня

Гастропаб «Понеслось»

Ресторан-пивоварня «Башня»

 

«Петр Петрович», ресторан-пивоварня

«Октоберфест» – добрая традиция, которой в «Петре Петровиче» следуют уже 7 лет. Каждый год ресторан готовит своим гостям что-то новое в честь фестиваля. «Октоберфест – 2019» не стал исключением.
 

Во-первых, это собственные сезонные напитки, такие разные, что разбегаются глаза. Палитра вкусов, как всегда богата: и копчёные на фруктовой щепе, и на основе спелых яблок, и душистой малины, и старая добрая классика. Словом, к «Октоберфесту» самое то! Но рассказать о новинках подробнее здесь не позволяет закон, поэтому лучше сразу прийти в «Пётр Петрович» и всё попробовать.

Во-вторых, с 22 сентября по 6 октября включительно в «Петре Петровиче» будет действовать октоберфестовское меню, в котором собраны все традиционные и уместные для фестиваля угощения. Стоит попробовать аппетитную свиную рульку с тушеной капустой, колбаски на углях, подкопченное свиное ухо в пряной глазури, нежнейшие ребра барбекю с битыми огурцами и перцами халапеньо, а также говяжью грудинку брискет, приготовленную в смокер-гриле.

 

Шеф Александр Семериков запланировал в меню и традиционные немецкие брецели, которые будут выпекаться прямо перед подачей на стол. Приятно, что многие блюда октоберфестовского меню вам принесут сразу с напитком, который можно выбрать из классических сортов, представленных в меню. Каких именно, уточняйте в ресторане.

И, в-третьих, Октоберфест может стать поводом наведаться в «Петр Петрович» тем, кто вдруг еще не успел, и оценить полностью обновленный третий этаж ресторана. Одна часть зала теперь представляет собой просторное светлое пространство с актуальным интерьером и панорамным видом на Первомайскую. Здесь гости ужинают по выходным и отмечают разные торжественные мероприятия и свадьбы. А в другой зоне третьего этажа расположились удобные диваны с большими экранами для просмотра футбольных трансляций, на которые богат этот сентябрь. Стоит все увидеть своими глазами. До встречи в «Петре Петровиче»!

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Ресторан-пивоварня «Пётр Петрович»

г. Тула, особняк у входа ЦПКиО им. П. П. Белоусова, пересечение улиц Первомайская-Фрунзе, Резерв столов: +7 (4872) 717−400
Время работы: вс-чт: 12:00—00:00, пт-сб: 12:00−01:00

Свежие новости:
petrpetrovich.ru
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Гастропаб «Понеслось» 

Уютное место в самом сердце Тулы. Вкуснейшая кухня, отборные напитки и фирменная атмосфера — все это про «Понеслось».


Визитная карточка гастропаба — необычные гастрономические сочетания и трепетное отношение к питейной культуре. Куриная грудка, маринованная в апельсиновом соке, бургеры с растопленным сливочным сыром, несколько видов пасты и множество закусок. Здесь каждый найдёт, чем себя удивить.



Кухня «Понеслось» богата и мясными позициями. Нежнейшая отбивная из свиной шейки с овощами и соусом BBQ полюбилась даже искушённым ценителям.

Это место создано для того, чтобы выпасть из рабочей рутины. В одиночестве или в весёлой компании — неважно. Здесь каждый найдёт что-то своё.

А к «Октобефесту» гастропаб пополнит свой пенный ассортимент ещё восемью видами любимого напитка.

Лось «Семён» — символ и талисман паба «Понеслось».
Он не только создаёт атмосферу места, но и дарит гостям вкусные комплименты. Все, что нужно — это сфотографироваться с ним и выложить фото с хештегом #понеслосьтула. Проверить это можно уже сегодня!

Кстати, если во время ОКТОБЕРФЕСТА (21.09 - 6.10) назвать промокод «ЛОСЬ», то можно получить скидку на сливовый напиток! Ну, вы поняли о чём мы, друзья.

С гастрономическим пабом «Понеслось» вы убедитесь, что маленькие радости нужно пить большими глотками!

Гастрономический паб «Понеслось» 

Тула, пр. Ленина, 14, 2 этаж
с 12:00 до 24:00
Пятница, суббота — с 12:00 до 2:00
Телефон: 570−750.

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Вконтакте
poneslos-tula.ru

Ресторан-пивоварня «Башня»

Для многих жителей Тулы «Башня» – это больше, чем просто ресторан, где вкусно и сытно можно провести время. Это незабываемые вечера, яркие фото, веселье и море эмоций даже каждые выходные! 

«Октоберфест» – один из любимых праздников и гостей, и сотрудников ресторана. Многие гости уже в августе начинают интересоваться программой фестиваля и бронировать столы! И не зря, ведь «Октоберфест» в «Башне» –  это праздник не одного дня. Это целая фестивальная неделя, которая подразумевает, что каждый здесь найдет мероприятия по душе. «Октоберфест» в «Башне» проходит под неизменным девизом: 

Что ни день, то праздник!

Гости каждый день могут есть, пить, тусоваться, играть, а еще получать подарки! В каждом дне «Октоберфеста» в «Башне» есть три константы. Каждый день начинается в 20.00 с откупоривания бочки с праздничным напитком. Полная бочка – это подарок посетителям в честь «Октоберфеста». Выпьем ее вместе! 

Через час, в 21.00 ресторан угощает! Каждый столик получит пивные закуски в подарок!

В 23.00 – «итоговый» срез: стол, который выпил больше всех напитков, получают все эти напитки за счет ресторана! На какие именно напитки распространяется акция, уточняйте в ресторане.

Календарь событий «Октоберфеста»:

21 сентября – День первый – начало: DJ весь вечер и БирПонг с администратором Кириллом Панашиным;

22 сентября – День второй: Лото. играют все;

23 сентября – День здоровья: гвозди в печень, гиря на плечо – перетягивание каната;

24 сентября – «Большая жратва»: едим на скорость с су-шефами Алексеем Шуваловым и Екатериной Толстиковой;

25 сентября – Игры разума: игтеллектуальная викторина с управаляющей Кристиной Корецкой;

26 сентября – Играем в дартс и пьем коктейли с Сергеем Сидориным;

27 сентября – Вечеринка «День седьмой»: кавер-группа «Индиго», ведущий Сергей Иванов. Кураж! Кутеж! Зажжешь?! Начало в 19.30.

28 сентября – Большой праздничный конец. Танцуют все!

 

Специально к фестивалю брю-мастер и укротитель дрожжей Александр Самохвалов создает новые и оригинальные напитки. Им компанию конечно же составляют большой выбор всевозможных блюд: собственноручно вяленое мясо, копченые свиные ушки, эмпанадас – жареные пирожки с бараниной и пикантной сальсой, свиные копченые ребрышки, свинная рулька в медовой глазури, колбаса из свинины с копченостями  и многие другие... 

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Огромный выбор салатов, в том числе теплых, супов  и других горячих блюд. 

Не упустите возможность отпраздновать «Октоберфест» с европейским размахом, не выезжая из Тулы.

Звоните в «Башню» и бронируйте столы – места пока еще есть!

Галерея
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«Октоберфест-2019» в Туле: Куда сходить?, Фото: 2
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«Октоберфест-2019» в Туле: Куда сходить?, Фото: 4
«Октоберфест-2019» в Туле: Куда сходить?, Фото: 5
«Октоберфест-2019» в Туле: Куда сходить?, Фото: 6
«Октоберфест-2019» в Туле: Куда сходить?, Фото: 7
«Октоберфест-2019» в Туле: Куда сходить?, Фото: 8
«Октоберфест-2019» в Туле: Куда сходить?, Фото: 9
«Октоберфест-2019» в Туле: Куда сходить?, Фото: 10
«Октоберфест-2019» в Туле: Куда сходить?, Фото: 11
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Ресторан-пивоварня «Башня»

Красноармейский просп., 14
+7 4872 70-44-71
пн-чт 12:00–0:00;
пт,сб 12:00–2:00;
вс 12:00–0:00


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Автор: Юлия Александрова
вчера, в 18:11 +2
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