«Октоберфест-2019» в Туле: Куда сходить?

Проводится «Октоберфест» в Мюнхене во второй половине сентября — начале октября. В этом году он приходится на 22 сентября. Но если вы не едете в Мюнхен, то не стоит расстраиваться. Тульские заведения с удовольствием устроят для вас мини-фестиваль!

«Петр Петрович», ресторан-пивоварня

Гастропаб «Понеслось»

Ресторан-пивоварня «Башня»

«Октоберфест» – добрая традиция, которой в «Петре Петровиче» следуют уже 7 лет. Каждый год ресторан готовит своим гостям что-то новое в честь фестиваля. «Октоберфест – 2019» не стал исключением.

Во-первых, это собственные сезонные напитки, такие разные, что разбегаются глаза. Палитра вкусов, как всегда богата: и копчёные на фруктовой щепе, и на основе спелых яблок, и душистой малины, и старая добрая классика. Словом, к «Октоберфесту» самое то! Но рассказать о новинках подробнее здесь не позволяет закон, поэтому лучше сразу прийти в «Пётр Петрович» и всё попробовать.

Во-вторых, с 22 сентября по 6 октября включительно в «Петре Петровиче» будет действовать октоберфестовское меню, в котором собраны все традиционные и уместные для фестиваля угощения. Стоит попробовать аппетитную свиную рульку с тушеной капустой, колбаски на углях, подкопченное свиное ухо в пряной глазури, нежнейшие ребра барбекю с битыми огурцами и перцами халапеньо, а также говяжью грудинку брискет, приготовленную в смокер-гриле.

Шеф Александр Семериков запланировал в меню и традиционные немецкие брецели, которые будут выпекаться прямо перед подачей на стол. Приятно, что многие блюда октоберфестовского меню вам принесут сразу с напитком, который можно выбрать из классических сортов, представленных в меню. Каких именно, уточняйте в ресторане.

И, в-третьих, Октоберфест может стать поводом наведаться в «Петр Петрович» тем, кто вдруг еще не успел, и оценить полностью обновленный третий этаж ресторана. Одна часть зала теперь представляет собой просторное светлое пространство с актуальным интерьером и панорамным видом на Первомайскую. Здесь гости ужинают по выходным и отмечают разные торжественные мероприятия и свадьбы. А в другой зоне третьего этажа расположились удобные диваны с большими экранами для просмотра футбольных трансляций, на которые богат этот сентябрь. Стоит все увидеть своими глазами. До встречи в «Петре Петровиче»!

Ресторан-пивоварня «Пётр Петрович»

г. Тула, особняк у входа ЦПКиО им. П. П. Белоусова , пересечение улиц Первомайская-Фрунзе, Резерв столов: +7 (4872) 717−400

Время работы: вс-чт: 12:00—00:00 , пт-сб: 12:00−01:00



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Уютное место в самом сердце Тулы. Вкуснейшая кухня, отборные напитки и фирменная атмосфера — все это про «Понеслось».



Визитная карточка гастропаба — необычные гастрономические сочетания и трепетное отношение к питейной культуре. Куриная грудка, маринованная в апельсиновом соке, бургеры с растопленным сливочным сыром, несколько видов пасты и множество закусок. Здесь каждый найдёт, чем себя удивить.





Кухня «Понеслось» богата и мясными позициями. Нежнейшая отбивная из свиной шейки с овощами и соусом BBQ полюбилась даже искушённым ценителям.

Это место создано для того, чтобы выпасть из рабочей рутины. В одиночестве или в весёлой компании — неважно. Здесь каждый найдёт что-то своё.

А к «Октобефесту» гастропаб пополнит свой пенный ассортимент ещё восемью видами любимого напитка.

Лось «Семён» — символ и талисман паба «Понеслось».

Он не только создаёт атмосферу места, но и дарит гостям вкусные комплименты. Все, что нужно — это сфотографироваться с ним и выложить фото с хештегом #понеслосьтула. Проверить это можно уже сегодня!

Кстати, если во время ОКТОБЕРФЕСТА (21.09 - 6.10) назвать промокод «ЛОСЬ», то можно получить скидку на сливовый напиток! Ну, вы поняли о чём мы, друзья.

С гастрономическим пабом «Понеслось» вы убедитесь, что маленькие радости нужно пить большими глотками!

Гастрономический паб «Понеслось»

Тула, пр. Ленина, 14, 2 этаж

с 12:00 до 24:00

Пятница, суббота — с 12:00 до 2:00

Телефон: 570−750.

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