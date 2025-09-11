Цифровая грамотность как вторая алгебра: зачем школьнику IT?

erid: F7NfYUJCUneTSURnThLd

Новый учебный год начинается не только с тетрадей и линеек, но и с вопроса: как школьнику быть готовым к цифровому миру? Ведь теперь информатика — обязательный предмет, но этого явно мало.

У современного школьника нет вопроса: «Что такое экран?» Он в этой среде живёт. Видео он не смотрит — он их скроллит. Комиксы не читает — кликает. Учёба, игры, общение — всё завязано на технологии. Но разбираться в IT — это не значит иметь представление, как включить ноутбук. Это про понимание того, как устроены вещи: как работает игра? по каким принципам создаются сайты? что происходит внутри телеграм-бота?

В 2025 году цифровая грамотность — это уже не бонус. Это второй язык. На нём пишут программы, собирают данные, проектируют города, управляют беспилотниками и лечат пациентов. Необязательно становиться программистом, чтобы в этом разбираться. Но стоит начать понимать правила игры.

Всё это звучит серьёзно, но на деле — довольно увлекательно. Научиться делать свою игру или собрать робота увлекательнее, чем разгадывать ребус или решать задачу про поезд, выехавший из пункта А. Особенно когда результат — не оценка в тетради, а собственный проект, который можно показать, запустить, улучшить.

Если ребёнок интересуется играми и гаджетами — это точка старта. Главное — создать для него такую среду, где это увлечение превратится в навык. А навык — в уверенность.

Где всему этому учат?

Компьютерная Академия РУБИКОН работает с детьми от 7 до 16 лет. Это не факультатив и не кружок, а полноценная среда, где увлечение ребенка превращается в IT-навыки.

Программы строятся по модульному принципу: каждый модуль — это новый проект. Дети создают игры, сайты, 3D-модели, мобильные приложения, видеоролики, телеграм-боты и даже автономных роботов.

Обучение идёт без домашних заданий и зубрёжки. Все проекты делаются прямо на занятиях. В классах — компьютеры, графические планшеты, VR, 3D-принтеры, микроконтроллеры и конструкторы лего. Преподают специалисты из IT-компаний: дизайнеры, программисты, инженеры.

Что изучают дети в Академии?

7–10 лет

Знакомство с IT происходит через визуальное программирование, цифровой дизайн, 3D-моделирование и мультипликацию.

Примеры модулей и проектов:

программирование — интерактивная викторина с анимацией и переходами;

3D-моделирование — объёмная фигурка любимого героя, подготовленная к печати;

цифровой дизайн — коллажи и обложки в редакторе, афиша для школьного события;

анимация — мультфильм с авторскими персонажами и звуковым оформлением;

создание игр — простая аркада, где персонаж преодолевает препятствия.

11–13 лет

Дети углубляются в программирование, геймдизайн, графику, робототехнику и видеомонтаж.

Примеры модулей и проектов:

программирование на Python — веб-приложение с формами и реакцией на действия пользователя;

геймдизайн — сюжетная игра в собственном сеттинге, с баллами, музыкой и переходами;

робототехника — робот-манипулятор, выполняющий заданный алгоритм;

видеомонтаж — клип со спецэффектами, монтажом и титрами;

дизайн интерфейсов — макет страницы приложения или сайта для мероприятия.

14+ лет

Подростки определяются с направлением и решают комплексные задачи. Они собирают проекты в портфолио, учатся командной работе, презентации и защите идей.

Примеры модулей и проектов:

Web-разработка — многостраничный сайт на React с адаптацией под мобильные экраны;

программирование на C# и Unity — игра с логикой уровней, анимацией и таблицей рекордов;

3D-графика и моделинг — игровая сцена с текстурами, светом и камерой, подготовленная для экспорта в Unreal Engine;

робототехника — умный дом с сенсорами и управлением через телеграм-бота;

UI/UX-дизайн — интерфейс стартапа с проработанным сценарием взаимодействия пользователя.

После завершения уровня SENIOR ученики могут перейти в профильные программы — закрытый трек для тех, кто прошёл полный курс. Это отдельные направления: программирование, 3D, дизайн, робототехника. Профили недоступны для внешнего набора, туда не поступают «с улицы» — это развитие для тех, кто прошёл путь от JUNIOR до SENIOR внутри Академии.

Что после SENIOR? Профильные программы

В новом учебном году у школьников есть возможность выбрать одно из четырёх профильных направлений. Каждое из них это не просто дополнительные занятия, а полноценные учебные программы, приближенные к уровню колледжей и университетов, только в адаптированном школьном формате.

Программирование

Код — это не только сухие строчки текста, но и способ создавать целые миры. Ребята осваивают C#, Python, JavaScript, учатся делать сайты, приложения и даже собственные игры. Здесь школьники видят, как «магия» из уроков превращается в рабочие проекты, которые можно запустить на телефоне или показать друзьям.

Примеры проектов:

сайт с авторизацией, базой данных и панелью администратора (Python + FastAPI);

система управления умной техникой через веб-интерфейс.

Дизайн

Красивые картинки — это только начало. На занятиях школьники работают в Photoshop, Illustrator, Figma, пробуют себя в анимации и веб-дизайне. Они учатся подбирать цвета, шрифты и собирать визуальный стиль — так, чтобы проект выглядел «по-взрослому». В итоге на руках оказывается портфолио, которым не стыдно похвастаться.

Примеры проектов:

лендинг продукта с сеткой, макетами под десктоп и мобайл;

интерфейс для сервиса — от прототипа до кликабельной версии;

дизайн-гайд и UI-кит для команды разработчиков.

Робототехника

Роботы уже давно не фантастика. Школьники конструируют, программируют и запускают свои собственные модели. Здесь есть всё: электроника, чертежи, сборка и, конечно, испытания. Итог — настоящий боевой робот, с которым можно выйти на соревнования.

Примеры проектов:

система автополива или сигнализации с передачей данных;

беспроводное управление устройством с логикой реакций на события;

проект с OpenCV и YOLO — распознавание объектов и реагирование.

3D-моделирование

Любимые игры и фильмы начинаются с трёхмерных моделей. Ребята работают в Maya, Blender, ZBrush, создают персонажей, предметы и целые локации. А ещё знакомятся с 3D-печатью и CAD-софтом. В итоге из абстрактных кубиков и полигонов рождаются проекты, которые выглядят совсем не детскими.

Примеры проектов:

моделинг персонажа или локации для игровой сцены;

сборка сцены с UV-развёрткой, текстурами и анимацией;

портфолио с рендерами, постобработкой и экспортом под движки.

Академия готовит подростков не «вообще к IT», а к конкретной специализации. И делает это не с нуля, а тогда, когда ребёнок к этому готов.

Почему Компьютерная Академия РУБИКОН — это серьёзно

Лицензия и статус

Официальная лицензия Министерства образования Тульской области (№ 0133/03505).

Работает в Туле с 2017 года — устойчивость, репутация, опыт.

Качество преподавания

Все преподаватели — действующие программисты, дизайнеры и инженеры.

Прошли педагогическую подготовку, умеют работать с детьми.

Используют реальные инструменты из индустрии.

Результаты студентов

Победы в хакатонах и олимпиадах: TulaHack (ТулГУ), «Вездекод» («ВКонтакте»), «Траектория будущего»(международная олимпиада).

Лучшие дизайн-проекты — в финале Всероссийского конкурса дизайнеров ArtMasters.

Постоянные участники олимпиад и соревнований по робототехнике в «Сириусе», Сочи, Москве и Санкт-Петербурге.

Образовательная модель

Система уровней и профильных направлений: с нуля и до профессиональной специализации.

Возможность профилизации по окончании базовой программы SENIOR.

Развитие софт-скиллов: выступления, презентации, командная работа.

Признание

Академия отмечена как одно из лучших образовательных учреждений города в 2024 году по версии «Тульского Бизнес-журнала».

Одна из самых титулованных IT-школ Тулы.

Инфраструктура и доступность

Современные классы с техникой, 3D-принтерами, VR и роботами.

Расписание адаптировано под школьную загрузку.

Возможность оплаты через маткапитал и налоговый вычет.

Кто создал Академию и почему это важно

Компьютерную Академию РУБИКОН основала Светлана Савина — мама троих детей и человек, который сделал ставку не только на технологии, но и на человеческое отношение к детскому образованию.

Светлана не просто руководит Академией, она формирует среду, в которую ребёнку хочется возвращаться. Следит за программами, лично принимает на работу преподавателей, следит за актуальностью программ и внедряет новые курсы — и при этом отлично понимает детей и родителей. Потому что сама — родитель. Она знает, как важно, чтобы обучение не вызывало тревогу и перегрузку, а увлекало ребенка, помогало расти.



Директор и основатель Компьютерной Академии РУБИКОН

Светлана Савина

— В Академии нет места формальности. Здесь дети чувствуют себя как дома: есть зоны отдыха, мягкие кресла, настолки, место для общения и передышки. На переменах работают аниматоры и модераторы — они не дают детям залипать в телефоны, а помогают вовлекаться в диалог, игру, взаимодействие.

Преподаватели выступают не как лекторы, а как наставники. Они поддерживают, помогают разобраться, находят подход, уважают личность. Рядом с ребёнком — правильное окружение из сверстников, которым тоже интересно пробовать, ошибаться, делать проекты, спорить и находить решения.

Компьютерная Академия РУБИКОН — это место, где важны не только Python и 3D, но и эмоции, уверенность в себе, умение работать в команде. Здесь технологичность не отделена от человечности. И возможно, это главное.

Что говорят дети и их родители?

История студента Димы: от интереса к технике — к первым IT-навыкам.

Диме с детства было любопытно, как устроены гаджеты. Он разбирал ноутбуки, собирал конструкторы и всё чаще задавал вопросы о компьютерных играх — не только как играть, но и как они создаются.

Мама Димы хотела, чтобы интерес к технике не прошёл впустую. Поэтому она привела его на пробное занятие в Компьютерную Академию РУБИКОН и не пожалела.

Сейчас Дима учится в группе Kids:

— Мы проходили робототехнику, Scratch и Photoshop. Мне больше всего понравился Photoshop. Я в нем делал свои первые работы. А в Scratch — лабиринт, который сам придумал!

Как попасть?

Записаться можно через бесплатный мастер-класс. На нём ребёнок создаёт свою первую игру, а родители знакомятся с подходом к обучению и преподавателями.

Занятия проходят в трёх учебных центрах в Туле:

ул. Епифанская, 54,

пр. Ленина, 136,

ул. Восточная, 13.

