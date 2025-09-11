Цифровая грамотность как вторая алгебра: зачем школьнику IT?

У современного школьника нет вопроса: «Что такое экран?» Он в этой среде живёт. Видео он не смотрит — он их скроллит. Комиксы не читает — кликает. Учёба, игры, общение — всё завязано на технологии. Но разбираться в IT — это не значит иметь представление, как включить ноутбук. Это про понимание того, как устроены вещи: как работает игра? по каким принципам создаются сайты? что происходит внутри телеграм-бота?
В 2025 году цифровая грамотность — это уже не бонус. Это второй язык. На нём пишут программы, собирают данные, проектируют города, управляют беспилотниками и лечат пациентов. Необязательно становиться программистом, чтобы в этом разбираться. Но стоит начать понимать правила игры.
Всё это звучит серьёзно, но на деле — довольно увлекательно. Научиться делать свою игру или собрать робота увлекательнее, чем разгадывать ребус или решать задачу про поезд, выехавший из пункта А. Особенно когда результат — не оценка в тетради, а собственный проект, который можно показать, запустить, улучшить.
Если ребёнок интересуется играми и гаджетами — это точка старта. Главное — создать для него такую среду, где это увлечение превратится в навык. А навык — в уверенность.
Компьютерная Академия РУБИКОН работает с детьми от 7 до 16 лет. Это не факультатив и не кружок, а полноценная среда, где увлечение ребенка превращается в IT-навыки.
Программы строятся по модульному принципу: каждый модуль — это новый проект. Дети создают игры, сайты, 3D-модели, мобильные приложения, видеоролики, телеграм-боты и даже автономных роботов.
Обучение идёт без домашних заданий и зубрёжки. Все проекты делаются прямо на занятиях. В классах — компьютеры, графические планшеты, VR, 3D-принтеры, микроконтроллеры и конструкторы лего. Преподают специалисты из IT-компаний: дизайнеры, программисты, инженеры.
7–10 лет
Знакомство с IT происходит через визуальное программирование, цифровой дизайн, 3D-моделирование и мультипликацию.
Примеры модулей и проектов:
- программирование — интерактивная викторина с анимацией и переходами;
- 3D-моделирование — объёмная фигурка любимого героя, подготовленная к печати;
- цифровой дизайн — коллажи и обложки в редакторе, афиша для школьного события;
- анимация — мультфильм с авторскими персонажами и звуковым оформлением;
- создание игр — простая аркада, где персонаж преодолевает препятствия.
11–13 лет
Дети углубляются в программирование, геймдизайн, графику, робототехнику и видеомонтаж.
Примеры модулей и проектов:
- программирование на Python — веб-приложение с формами и реакцией на действия пользователя;
- геймдизайн — сюжетная игра в собственном сеттинге, с баллами, музыкой и переходами;
- робототехника — робот-манипулятор, выполняющий заданный алгоритм;
- видеомонтаж — клип со спецэффектами, монтажом и титрами;
- дизайн интерфейсов — макет страницы приложения или сайта для мероприятия.
14+ лет
Подростки определяются с направлением и решают комплексные задачи. Они собирают проекты в портфолио, учатся командной работе, презентации и защите идей.
Примеры модулей и проектов:
- Web-разработка — многостраничный сайт на React с адаптацией под мобильные экраны;
- программирование на C# и Unity — игра с логикой уровней, анимацией и таблицей рекордов;
- 3D-графика и моделинг — игровая сцена с текстурами, светом и камерой, подготовленная для экспорта в Unreal Engine;
- робототехника — умный дом с сенсорами и управлением через телеграм-бота;
- UI/UX-дизайн — интерфейс стартапа с проработанным сценарием взаимодействия пользователя.
После завершения уровня SENIOR ученики могут перейти в профильные программы — закрытый трек для тех, кто прошёл полный курс. Это отдельные направления: программирование, 3D, дизайн, робототехника. Профили недоступны для внешнего набора, туда не поступают «с улицы» — это развитие для тех, кто прошёл путь от JUNIOR до SENIOR внутри Академии.
В новом учебном году у школьников есть возможность выбрать одно из четырёх профильных направлений. Каждое из них это не просто дополнительные занятия, а полноценные учебные программы, приближенные к уровню колледжей и университетов, только в адаптированном школьном формате.
Программирование
Код — это не только сухие строчки текста, но и способ создавать целые миры. Ребята осваивают C#, Python, JavaScript, учатся делать сайты, приложения и даже собственные игры. Здесь школьники видят, как «магия» из уроков превращается в рабочие проекты, которые можно запустить на телефоне или показать друзьям.
Примеры проектов:
- сайт с авторизацией, базой данных и панелью администратора (Python + FastAPI);
- телеграм-бот с платёжной системой и телеметрией;
- система управления умной техникой через веб-интерфейс.
Дизайн
Красивые картинки — это только начало. На занятиях школьники работают в Photoshop, Illustrator, Figma, пробуют себя в анимации и веб-дизайне. Они учатся подбирать цвета, шрифты и собирать визуальный стиль — так, чтобы проект выглядел «по-взрослому». В итоге на руках оказывается портфолио, которым не стыдно похвастаться.
Примеры проектов:
- лендинг продукта с сеткой, макетами под десктоп и мобайл;
- интерфейс для сервиса — от прототипа до кликабельной версии;
- дизайн-гайд и UI-кит для команды разработчиков.
Робототехника
Роботы уже давно не фантастика. Школьники конструируют, программируют и запускают свои собственные модели. Здесь есть всё: электроника, чертежи, сборка и, конечно, испытания. Итог — настоящий боевой робот, с которым можно выйти на соревнования.
Примеры проектов:
- система автополива или сигнализации с передачей данных;
- беспроводное управление устройством с логикой реакций на события;
- проект с OpenCV и YOLO — распознавание объектов и реагирование.
3D-моделирование
Любимые игры и фильмы начинаются с трёхмерных моделей. Ребята работают в Maya, Blender, ZBrush, создают персонажей, предметы и целые локации. А ещё знакомятся с 3D-печатью и CAD-софтом. В итоге из абстрактных кубиков и полигонов рождаются проекты, которые выглядят совсем не детскими.
Примеры проектов:
- моделинг персонажа или локации для игровой сцены;
- сборка сцены с UV-развёрткой, текстурами и анимацией;
- портфолио с рендерами, постобработкой и экспортом под движки.
Академия готовит подростков не «вообще к IT», а к конкретной специализации. И делает это не с нуля, а тогда, когда ребёнок к этому готов.
Лицензия и статус
- Официальная лицензия Министерства образования Тульской области (№ 0133/03505).
- Работает в Туле с 2017 года — устойчивость, репутация, опыт.
Качество преподавания
- Все преподаватели — действующие программисты, дизайнеры и инженеры.
- Прошли педагогическую подготовку, умеют работать с детьми.
- Используют реальные инструменты из индустрии.
Результаты студентов
- Победы в хакатонах и олимпиадах: TulaHack (ТулГУ), «Вездекод» («ВКонтакте»), «Траектория будущего»(международная олимпиада).
- Лучшие дизайн-проекты — в финале Всероссийского конкурса дизайнеров ArtMasters.
- Постоянные участники олимпиад и соревнований по робототехнике в «Сириусе», Сочи, Москве и Санкт-Петербурге.
Образовательная модель
- Система уровней и профильных направлений: с нуля и до профессиональной специализации.
- Возможность профилизации по окончании базовой программы SENIOR.
- Развитие софт-скиллов: выступления, презентации, командная работа.
Признание
- Академия отмечена как одно из лучших образовательных учреждений города в 2024 году по версии «Тульского Бизнес-журнала».
- Одна из самых титулованных IT-школ Тулы.
Инфраструктура и доступность
- Современные классы с техникой, 3D-принтерами, VR и роботами.
- Расписание адаптировано под школьную загрузку.
- Возможность оплаты через маткапитал и налоговый вычет.
Компьютерную Академию РУБИКОН основала Светлана Савина — мама троих детей и человек, который сделал ставку не только на технологии, но и на человеческое отношение к детскому образованию.
Светлана не просто руководит Академией, она формирует среду, в которую ребёнку хочется возвращаться. Следит за программами, лично принимает на работу преподавателей, следит за актуальностью программ и внедряет новые курсы — и при этом отлично понимает детей и родителей. Потому что сама — родитель. Она знает, как важно, чтобы обучение не вызывало тревогу и перегрузку, а увлекало ребенка, помогало расти.
Директор и основатель Компьютерной Академии РУБИКОН
Светлана Савина
— В Академии нет места формальности. Здесь дети чувствуют себя как дома: есть зоны отдыха, мягкие кресла, настолки, место для общения и передышки. На переменах работают аниматоры и модераторы — они не дают детям залипать в телефоны, а помогают вовлекаться в диалог, игру, взаимодействие.
Преподаватели выступают не как лекторы, а как наставники. Они поддерживают, помогают разобраться, находят подход, уважают личность. Рядом с ребёнком — правильное окружение из сверстников, которым тоже интересно пробовать, ошибаться, делать проекты, спорить и находить решения.
Компьютерная Академия РУБИКОН — это место, где важны не только Python и 3D, но и эмоции, уверенность в себе, умение работать в команде. Здесь технологичность не отделена от человечности. И возможно, это главное.
История студента Димы: от интереса к технике — к первым IT-навыкам.
Диме с детства было любопытно, как устроены гаджеты. Он разбирал ноутбуки, собирал конструкторы и всё чаще задавал вопросы о компьютерных играх — не только как играть, но и как они создаются.
Мама Димы хотела, чтобы интерес к технике не прошёл впустую. Поэтому она привела его на пробное занятие в Компьютерную Академию РУБИКОН и не пожалела.
Сейчас Дима учится в группе Kids:
— Мы проходили робототехнику, Scratch и Photoshop. Мне больше всего понравился Photoshop. Я в нем делал свои первые работы. А в Scratch — лабиринт, который сам придумал!
Записаться можно через бесплатный мастер-класс. На нём ребёнок создаёт свою первую игру, а родители знакомятся с подходом к обучению и преподавателями.
Занятия проходят в трёх учебных центрах в Туле:
- ул. Епифанская, 54,
- пр. Ленина, 136,
- ул. Восточная, 13.