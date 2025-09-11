Выставка «Одни только буквы» в Туле: когда афиша становится искусством

Фото Алексея Пирязева.

Здесь буквы — не просто графические знаки, это символы и проводники во всеобъемлющий мир искусства, а каждая афиша — самостоятельное произведение со множеством отсылок и тайных смыслов.

Алексей Домбровский работает дизайнером в Тульском историко-архитектурном музее уже более 10 лет. Именно он готовит афиши для различных музейных проектов и мероприятий. Но в пятницу, 6 сентября, в Доме Крафта состоялось долгожданное для многих событие — работы Алексея сами стали центральными объектами экспозиции.

В отличие от своих работ — ярких маячков, надежно цепляющих взгляды ещё на этапе анонсов и безапелляционно приглашающих на более близкое знакомство, — Алексей, как правило, находится «за кадром». Он уверен:

— Дизайнер — это прикладник, оформитель, тот, кто форму чужому содержанию. Да, творчество присутствует в работе. Но в первую очередь он — исполнитель задачи, сформулированной не им.

Коллеги с ним не спорят. Но все же и не отказывают себе в удовольствии в этот вечер произнести в адрес маэстро слова восхищения и благодарности.

— Мы в ТИАМе верим, что буквы, которые особым образом организованы в пространстве листа, способны гармонизировать и изменить мир вокруг, — отметила директор ТИАМа Лилия Кашенцева. — Я не буду акцентировать внимание на таланте и даровании нашего скромного дизайнера. Но все же эти его качества опираются на прочный фундамент из труда, постоянного, непрерывающегося самообразования и особый способ мышления.

Все проявления культуры неоднозначны и многогранны, также и любая афиша Алексея — это небольшое эссе, авторское высказывание. В то же время рассматривание афиш Домбровского — это всегда акт сотворчества зрителя и автора. Алексей настаивает, что дизайн — это прикладная сфера. Но я считаю, что это направление лежит и в области творчества. А как сказал Борис Пастернак, «и творчества, и чудотворства». Вы, Алексей, наш чудотворец!

На выставке представлено 57 работ Алексея Домбровского.

10 из них стали финалистами Международной биеннале графического дизайна «Золотая пчела» (2020, 2022, 2024) и ранее экспонировались в Новой Третьяковке (Москва, Крымский Вал).

Алексей Домбровский специализируется на типографике. Пришел к ней «путем вычитания» всего лишнего — хотел сделать афиши ТИАМа узнаваемыми в любом городе. И это удалось! Каждая его афиша являет собой наглядную демонстрацию истины высказывания итальянского типографа XVIII–XIX веков Джамбаттисты Бодони: «Одни только буквы и являются необходимым и достаточным элементом печатного произведения, всё прочее же существует благодаря им». Именно буквами — типографикой — он создает образы и общее настроение анонсируемого события.

— Работа над любой афишей начинается с текста, который она должна содержать. Но самое интересное — о чем эта выставка или событие, которое будет анонсировано. Эта информация и становится отправной точкой для дальнейшей работы. Может, нужна историческая стилизация, может, что-то ещё. Длительность работы над каждой различна: бывает, что идея рождается сразу, а иногда и месяца мало.

Например, идея афиши к этой выставке достаточно простая, называется «Одни только буквы» — значит, будут только буквы. Но их форма — это начертания реальных деревянных шрифтов, которыми в прошлом и позапрошлом веках в типографиях набирали афиши. Прежде чем приступить к дизайну, потребовалась подготовительная работа — сканирование профильных библиотечных каталогов. Например, буква У взята из каталога словолитни Императорской академии наук XIX века. В её чудноватости вся прелесть. В итоге афиша вышла не пафосной, а несколько даже комичной.

В каждой работе мне важно оставить некий люфт — место для полета фантазии, чтобы зритель мог что-то домыслить, вложить своё, личное.

Иногда в ней может быть сокрыта отсылка к какому-то историческому стилю. Например, к выставке «Фрак по расчету», посвященной костюмам, которые можно было увидеть на тульских улицах начала ХХ века, почти всю афишу занимала буква Ф. Ее центральную часть сверху и снизу завершал так называемый ласточкин хвост. Но он был нарисован не просто для красоты, такая форма появилась в русских шрифтах как раз во второй половине XIX века и к началу XX стала очень популярной.

Но ничего страшного, если человек не разгадал подобные отсылки. Это нормально. Никакой зритель не может знать столько профессиональных нюансов. Но тот, кто увидит это, тот, мне кажется, обрадуется. А дарить радость — единственное, для чего я и работаю.

На каждой афише — только буквы, но то, как они скомпонованы, их очертания — все это действительно рождает массу образов.

Одни создают объем, перспективу, искривляют пространство, смещают фокус.

Другие играют со зрителем цветом, убеждая читать через строчку или две, объединять буквы в ином порядке и открывать сокрытый в этом смысл.

Есть и несколько работ, которые в силу обстоятельств не стали визитной карточкой мероприятия. Одна из них предназначалась для выставки «Туда и обратно», рассказывающей о роли транспорта в британской рекламе начала ХХ столетия (осень 2024 года). Коллекцию британских плакатов предоставил ГМИИ им. А. С. Пушкина, и именно музей отказался от типографической афиши.

— Плакаты, показанные на выставке «Туда и обратно», были совершенно разными сами по себе. Чтобы их объединить, требовалось создать что-то нейтральное в афише. В минималистичной истории красным цветом были обыграны мотивы английского транспорта. Для набора текста выбран шрифт Gill Sans, используемый английской железной дорогой. Но самое эффектное, что получилось, это надпись There and back again (с англ. «туда и обратно»), демонстрирующая левостороннее движение в Англии, — именно так предлагалось зрителю читать название. Это самая тонкая метафора из всех представленных здесь работ. Массовый зритель впервые может увидеть этот плакат на выставке.

Еще одна афиша, которую тоже не видел зритель, готовилась к лекции Александра Флоренского «Русский дизайн». Она состоялась 10 сентября 2022 года в «Нимфозориуме». Стоит отметить, что проекты «Русского дизайна» — это смешение самых разных видов искусства: объектов, литературы, фотографии, живописи, графики, игрового кино, анимации и пр. Объекты-скульптуры, присутствующие в каждом проекте, собраны из всевозможных старых деревянных и металлических предметов и деталей, включая антикварные.

— Вдохновившись идеями Александра и Ольги Флоренских, я из букв собрал слона — немного подыграл их творчеству! Но Александр остался недоволен, балаганной расцветкой и побитой текстурой шрифтов. Мы разошлись с ним во мнении, и в итоге афишу для мероприятия сделал Евгений Григорьев, мой друг и дизайнер из Санкт-Петербурга, — рассказал Алексей.

На самом деле, про каждую работу Алексея Домбровского можно рассказывать бесконечно. Познакомиться с ними можно в Доме Крафта. Выставка продлится до 9 ноября 2025 года.

Справка:

Алексей Домбровский (род. 1964) — графический дизайнер, историк книги и шрифта. Публикации в журналах: «Наука и жизнь», «Проектор», «Как», «Про книги», «КомпьюАрт» и др. Автор и дизайнер книги «Два шрифта одной революции» (2014, совместно с Владимиром Кричевским). Работает в Тульском историко-архитектурном музее.