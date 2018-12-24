Что положить под ёлочку к Новому году 2019?

Обзор интересных подарков, которые вы можете сделать к Новому году своим близким.

Ещё не решили, что подарить родным на праздник и чем удивить друзей? Хочется чего-то необычного и особенного? Мы собрали несколько вариантов подарков в Новому году. Выбирайте, что вам по душе!

Салон «САМОЦВЕТЫ» Натальи Степуниной

В салоне «Самоцветы» Натальи Степуниной вы найдете украшения с натуральными камнями на заказ. Все работы в салоне авторские, поэтому вы можете быть уверены, что ваш подарок будет по-настоящему эксклюзивным.

Консультанты помогут выбрать украшения под ваш образ, подберут личный природный амулет. Также доступны консультации визажиста и фешн-стилиста, а также изготовление украшений на заказ (авторская работа).

Авторская линейка украшений Натальи Степуниной пополнилась потрясающим комплектом из колье и серёг. Великолепная шпинель двух цветов, с фантазийной огранкой станет поистине царским подарком для каждой женщины. Шпинель – редкий минерал кубической сингонии, смешанный оксид магния и алюминия.

Шпинель с её магическими свойствами известна давно и считается мощным энергетическим камнем. Принято считать, что шпинель способна привнести в жизнь счастье.

Авторское, элегантное, женственное и изящное колье из чудесных природных камней – лазурита васильково-синего цвета и сочного и насыщенного сердолика.

Все драгоценные изделия с этим минералом помогают человеку обрести любовь и взаимопонимание в семье. Лазурит используют в качестве амулетов. Говорят, что людям, у которых есть этот камень, всегда сопутствуют удача, успех и благополучие. Его применяют для того, чтобы очистить ауру и открыть чакры. Этот драгоценный камень называют ещё «камнем любви» – он приносит счастье, помогает супружеским парам жить в мире и полном согласии, любить и ценить друг друга. Это талисман для дипломатов и врачей, а также для людей, ведущих переговоры. Он помогает наладить и улучшить финансовое положение.

Кольцо из серебра 925-й пробы с хризолитами. В современной трактовке магическое значение хризолита специалисты по астрологии относят к сфере межчеловеческих отношений. Самоцвет настраивает своего обладателя на романтику и любовь, делает его сентиментальным, вносит во взаимоотношения поэзию. Камень считается талисманом влюблённых пар, который хранит и развивает их любовные отношения. Магия хризолита гармонизирует чувства в самом человеке и способствует укреплению семейных уз.

Камень имеет способность сглаживать недопонимания и устранять противоречия. Хризолит позволит своему владельцу обрести уверенность в поступках, поможет восстановить душевное равновесие после любовных неудач, сгладит стресс и откроет новые краски жизни. Минерал может подойти людям, чья профессия связана с финансами. Он и сейчас, как в давние времена, убережёт от денежных потерь и нечестных партнёров.

Элегантный комплект из серебра 925-й пробы с аметистом. Это камень непорочности и чистоты. Минерал научит владельца подчинять и искоренять злые умыслы и намерения, направит хозяина на свершение добрых дел. Аметист убережет хозяина от тоски, душевной боли и тревожности. Самоцвет имеет положительное влияние на психику владельца: он успокоит, избавит от вспыльчивости, нервозности и заносчивости.

Магические способности камня распространяются и на творческий потенциал его хозяина: аметист будет способствовать развитию и раскрытию скрытых талантов и творческого начала владельца.

В салоне «Самоцветы» выбирать подарки для близких приятно. В магазине есть уютная кофейня, в которой можно насладиться ароматным кофе с корицей.

Сейчас в салоне проводится выставка-продажа hand-made работ тульских мастеров. Ёлочные шары. игрушки, украшения, поделки, натуральное мыло станут отличным дополнением к основному подарку или презентом для коллег и знакомых.

В салоне «Самоцветы» вы найдете:

бижутерию (цены от 200 руб.);

ювелирную бижутерию (цены от 700 руб.);

изделия из натуральных полудрагоценных камней (цены от 1000 руб.);

авторские украшения из натуральных камней;

эксклюзивные изделия (бренд-зал);

сувениры из натурального камня для мужчин, женщин и детей;

натуральные масла и духи;

аксессуары.

Каждого 5-го числа у вас есть уникальная возможность получить понравившееся изделие с выгодой до 70%.

Салон «САМОЦВЕТЫ» Натальи Степуниной

Тула, ул. Демонстрации, 1-б.

www.101samocvet.ru

Тел. +7 (915) 697-01-75.

Часы работы: с понедельника по пятницу – с 8.00 до 20.00,

суббота, воскресенье – с 10.00 до 20.00.

Сеть магазинов корейской косметики в Туле MayaKorea

Наверняка все уже наслышаны о чудесах корейской косметики. Если вы ещё не успели испытать ее волшебные свойства на себе, то Новый год – отличный повод преобразиться.

В сети магазинов MayaKorea грамотные консультанты подскажут, что подойдёт именно вам, и помогут определиться с выбором, ведь в наличии более 2000 наименований товаров для любого возраста, типа кожи и бюджета. И самое приятное, что перед покупкой можно протестировать большую часть ассортимента.

Также к празднику мы подготовили специальные Magic box – новогодние наборы, которые подойдут, например, для мамы, для подружки и для решения каких-либо проблем (сухая кожа и пр.).

Magic box «Для подружки»

Бюджетные средства с символом года, всё что нужно для экспресс-ухода: крем с гиалуроновой кислотой от Ladykin – 410 р., маска с символом наступающего года – хрюшкой – 50 р, гидрогелевые патчи для глаз – 160 р., носочки из Кореи с пингвином – 175 р.

Magic box Premium «Золото»

Этот набор содержит антивозрастные средства класса рremium: набор гидрогелевых патчей для век с золотом и чёрным жемчугом – 1140 р., крем для лица с 24к золотом и улиточным муцином – 1590 р., гидрогелевая маска для лица с чёрным жемчугом и золотом для глубокого питания – 250 р. и маску с жидким золотом для интенсивного лифтинга – 1820 р.

Magic box «Сияние кожи».

Для тех, кто хочет всегда иметь идеальный тон без макияжа: ночная осветляющая маска, пилинг-гель с лимоном и газированной водой, витаминный крем, тонизирующая маска с лимоном и милые носочки из Кореи.

Magic box для жирной кожи

Для тех, кто хочет деликатно решить проблему излишнего кожного себума, не пересушив при этом кожу: балансирующий лосьон, тонер на основе ледниковой воды, успокаивающая сыворотка, маска с гиалуроновой кислотой, минеральная рассыпчатая пудра и носочки со снеговиком.

Ну а тем, кто не хочет переживать, понравится подарок или нет, мы предлагаем подарочные сертификаты на сумму от 500 р.

Ждём вас в наших магазинах по адресам:

ТРЦ «РИО», ул. Пролетарская, 22-а,

ТК «Парадиз», пр. Ленина, 17,

ТРЦ «Макси», ул. Пролетарская, 2.

Тел. 8 (800) 600-68-80.

mayakorea.ru

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Beauty room, магазин корейской и японской косметики

Корейская косметика уже давно завоевала сердца женщин во всем мире, так что это абсолютно беспроигрышный вариант, если вы выбираете новогодний подарок для подруги, девушки, мамы и даже бабушки.

Восстанавливающая программа ухода за кожей с экстрактом улитки и галактоза Deoproce Snail Galac Revital Skin Care Program 5 set – это подарок для самых любимых.

В состав кремов, лосьонов и тоников из этого набора входит фильтрат улиточной слизи, которые формируют защитный слой влаги на коже, а специальный фермент Galactomyces улучшает ее структуру.

В составе набора:

Deoproce восстанавливающий тоник 30 мл/130 мл,

Deoproce восстанавливающая эмульсия 30 мл/130 мл,

Deoproce восстанавливающий крем 50 г,

Deoproce восстанавливающий крем для глаз 10 г,

Deoproce ночная восстанавливающая маска 10 г.

Ночная крем-маска BAVIPHAT Apple Theraphy sleeping Pack 100 мл обязательно порадует вашу близкую подругу или сестру. Эта ночная маска подходит для проблемной и жирной кожи, склонной к акне. Фруктовые кислоты, полученные из яблок, отшелушивают верхний слой кожи, выравнивая рельеф кожи, уменьшая поры и придавая коже сияние и гладкость. Маска содержит натуральные фруктовые экстракты, которые питают и увлажняют кожу.

Гидрогелевые патчи для губ с аппетитным ароматом персика подарят спасительное увлажнение, питание и гладкость даже очень сухим и потрескавшимся губам. Аллантоин, входящий в их состав, увлажняет, восстанавливает пересушенную кожу и разглаживает мелкие морщинки вокруг губ. Маска обладает лифтинг-эффектом, даря молодость и красоту губам. Натуральные растительные экстракты помогут поддерживать кожу губ увлажненной и нежной в течение всего дня. Маска не оставит после себя липкости или дискомфорта – только нежность, гладкость и тонкий аромат. Ваша подруга это точно оценит!

Chupa Chups жидкий тинт со стойким пигментом и потрясающими ароматами клубники, малины, арбуза и персика – приятный презент для знакомых и коллег.

Тинт окрашивает кожу губ и держится более девяти часов. Он не оставляет отпечатков, его не смоют ни перекусы, ни поцелуи. Благодаря маслам и экстрактам цветов помада-тинт Chupa Chups Lip Locker не сушит губы.

Гидрогелевые патчи для глаз Kocostar тонизируют кожу и борются с отеками. Они смягчают нежную кожу под глазами и снимают раздражение. Буквально после первого применения кожа вокруг глаз становится более гладкой, исчезают мелкие морщины, отеки и следы недосыпания. Такой эффект оценят женщины всех возрастов.

Тула, пр. Ленина, 96, офис 201-а

С 25 декабря – Тула, ул. 9 Мая, 6

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Салон для профессиональных флористов, декораторов и любителей прикладного искусства «Green-Декор»

Не решили, что подарить близким? Дарите настроение! В салоне Green-Декор огромный выбор новогоднего декора и аксессуаров, которые наполнят дом настоящим волшебством.

Тренд сезона – ёлочные венки, украшенные шишками, ёлочными шарами и ягодами. Эта очень простая и уютная форма декора впишется в абсолютно любой интерьер и создаст праздничный настрой.

Кстати, в последнее время традиционные венки из еловых веток часто вытесняют украшения из необычных материалов. В Green-Декор есть большой выбор самого разного декора. Новогодние композиции с декором и свечами всегда будут кстати на праздничном столе. Собираетесь в гости на праздниках? Захватите в подарок новогоднюю композицию – порадуйте и детей, и взрослых. Отдельного внимания заслуживают hand-made ёлки для любителей необычного декора. Такую можно преподнести в подарок друзьям, родственникам и коллегам. Ваш подарок будет выгодно выделяться на фоне других и каждый Новый год напоминать о вас. В «Green-Декор» есть большой выбор необычных елок ручной работы. Но если у вас в голове есть своя уникальная идея, декораторы салона непременно воплотят ее в жизнь. Для тех, кто хочет украсить дом своими силами, не обращаясь к профессиональным дизайнерам, или подарить такую возможность близким, в «Green-Декор» есть новогодние аксессуары и мелкие предметы декора: веточки, ягоды и ёлочные игрушки. Милые статуэтки можно подарить и в качестве отдельного презента – они точно порадуют и детей, и взрослых. Галерея показать все фотографии 20 Тула, Красноармейский пр., 30.

Тел. 8 (4872) 79-29-46.

green-dekortula.ru Группа ВКонтакте Аккаунт в Instagram Часы работы: с понедельника по пятницу – с 10.00 до 19.00, суббота – с 10.00 до 17.00, воскресенье – выходной.

Мультибрендовый магазин оригинальной корейской косметики в Туле PANDA Korea

Главная особенность корейских косметических средств – натуральные компоненты, которые помогают сохранить молодость кожи, увлажняют ее и заставляют сиять. Можете быть уверены: подарки из нашей подборки обязательно порадуют любую представительницу прекрасного пола. А оригинальные упаковки косметических средств точно запомнятся надолго!

Подарочный набор KOELF Pearl & Shea Butter Hydro Gel: гидрогелевые патчи и маска

Гидрогелевые патчи для кожи вокруг глаз с жемчугом и маслом ши Eye Patch интенсивно питают и смягчают кожу, наполняют ее живительной влагой и жизненной силой. Экстракт жемчуга способствует восстановлению жизненно важных функций кожи, ускоряет обновление клеток, благодаря чему кожа омолаживается, обеспечивается естественная защита кожи от УФ-излучения. Масло ши глубоко питает и увлажняет кожу, оказывает защитное, регенерирующее действие, стимулирует синтез коллагена, устраняет шелушения, успокаивает воспаления. Гидрогелевая маска с жемчугом и маслом ши KOELF Pearl & Shea Butter Hydro Gel Mask Pack по своей текстуре напоминает легкое желе, при нанесении под воздействием тепла оно растворяется, что позволяет активным компонентам быстрее и глубже проникать в кожу, обеспечивая более стойкий эффект.

В подарочный набор входит:

Крем с витаминным комплексом REALSKIN Youth21 Cream Vitamin Cocktail. В составе крема витамины A, B3, B6, B7, C, E, F, каждый из которых необычайно полезен коже, а их комплексное воздействие позволяет заметно преобразить кожу, оздоравливая и омолаживая её день за днём. Оказывает успокаивающее и противовоспалительное действие, ускоряет выработку коллагена, способствует осветлению пигментации,корректирует неровный тон кожи, смягчает следы постакне, а также обеспечивает мощное клеточное обновление кожи.

В составе крема витамины A, B3, B6, B7, C, E, F, каждый из которых необычайно полезен коже, а их комплексное воздействие позволяет заметно преобразить кожу, оздоравливая и омолаживая её день за днём. Оказывает успокаивающее и противовоспалительное действие, ускоряет выработку коллагена, способствует осветлению пигментации,корректирует неровный тон кожи, смягчает следы постакне, а также обеспечивает мощное клеточное обновление кожи. Сыворотка с витаминным комплексом REALSKIN Youth21 3X Ampoule Vitamin Cocktail. Концентрированное средство, активные компоненты которого проникают в глубокие слои кожи и на клеточном уровне воздействуют на неё. Достаточно ежедневно наносить на кожу лица всего несколько капель сыворотки, чтобы спустя уже несколько дней заметить положительные изменения. Сыворотка на основе витаминного комплекса – настоящий заряд бодрости для клеток кожи, оживляет усталую и тусклую кожу, наполняет её силой и сиянием.

В состав подарочного набора входит:

Маска для лица «Газированная глина» Etude Organix. При нанесении на кожу нежная масса быстро начинает покрываться плотным слоем мелких-мелких пузырьков. Воздушная текстура обеспечивает не только глубокое очищение, но и легкий массажный эффект. Маска удаляет загрязнения и остатки макияжа, стимулирует обновление клеток, нормализует выработку себума, сужает поры, делая кожу вокруг глаз гладкой и свежей.

Сыворотка с гиалуроновой кислотой ELIZAVECCA Hell-Pore Control Hyaluronic Acid 97%. Сыворотка – это эффективное средство для обновления кожи, улучшения ее микрорельефа, решения проблемы расширенных пор, неоднородного микрорельефа, тусклого цвета лица, сеточки поверхностных морщин. Гиалуроновая кислота на поверхности кожи создает невидимую защитную пленку, которая способствует удержанию влаги внутри, а также притягивает влагу из воздуха, благодаря чему кожа увлажнена в течение долгого времени.

Филлер для восстановления структуры волос Lador Perfect Hair Filler. Филлер от La'dor – идеальное решение для восстановления и питания поврежденных волос, пострадавших в результате химического воздействия или регулярных процедур сушки и укладки. Филлер проникает внутрь волоса, сглаживает чешуйки, дефекты и повреждения, делает каждый волосок гладким и блестящим.

В состав подарочного набора входит:

Etude Organix, Крем для рук «Банан», экстрапитание. Смесь натуральных масел и экстракта банана восстановит, укрепит, обеспечит питание и защиту коже рук. Благодаря легкой текстуре крем отлично распределяется и быстро впитывается, оставляя ощущение гладкой кожи на долгое время. Обладает ароматом сочных спелых бананов.

Смесь натуральных масел и экстракта банана восстановит, укрепит, обеспечит питание и защиту коже рук. Благодаря легкой текстуре крем отлично распределяется и быстро впитывается, оставляя ощущение гладкой кожи на долгое время. Обладает ароматом сочных спелых бананов. Маска кислородная для лица / BANANA Etude Organix Detox. Маски серии WOW DETOX – это синергетический детокс-эффект трех компонентов: ткань черной маски с волокнами бамбукового угля, воздействие кислорода и насыщение кожи витаминами и микроэлементами фруктов и ягод. Ароматы фруктов и ягод создают эффект ароматерапии.

Подарочный набор MISS ROSE – замечательный вариант подарка к Новому году для мамы, сестры или подруги!

В состав набора входит:

Пенка для умывания с рисовой пудрой и ацеролой для всех типов кожи 3-в-1 : умывание, очищение пор, снятие макияжа. Пенка для умывания, которая не только очищает, но и ухаживает за кожей. Мельчайшие частицы пудры из рисовых отрубей тщательно удаляют все виды загрязнений, не повреждая эпидермис. Ацерола (барбадосская вишня) улучшает цвет лица, способствует выработке организмом собственного коллагена, повышает тургор кожи. Экстракт ягод асаи ускоряет регенерацию, улучшает обменные процессы в коже, очищает ее от токсинов.

Гелевые патчи от тёмных кругов и следов усталости Etude Organix Miss Rose. Активные компоненты патчей оказывают эффективную помощь в борьбе за сияющую и гладкую кожу вокруг глаз. Экстракты клубники, малины, черники обладают ярко выраженным антиоксидантным действием. Молочная и винная кислоты, самые щадящие по действию AHA-кислоты, мягко осветляют темные круги. Три вида коллагена возвращают коже гладкость и эластичность.

Маска теплая Relax для глаз Etude Organix Miss Rose. Чарующий аромат розы оказывает гармонизирующее действие: повышает работоспособность, устраняет симптомы невроза. При усталости тонизирует и придает сил, при перевозбуждении успокаивает, избавляет от бессонницы и апатии. Всего за 20 минут абсолютно безопасной и комфортной процедуры: снятие усталости и разглаживание мимических морщин, а также полное расслабление, перезагрузка сознания, готовность к новым свершениям.

Тула, ул. Пролетарская, 2, ТРЦ «Макси», 2-й этаж, большой атриум, над сценой.

Тел.: 8-920-769-57-57, 8-910-165-65-35.

Осуществляется доставка по городу!*



*Бесплатно при покупке от 1000 рублей, способ оплаты при доставке любой.

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