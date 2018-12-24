Хоспис для престарелых - забота, уют и профессиональный уход

Как быть, если больному человеку пожилого возраста требуется постоянный присмотр и медицинская помощь?

Каждый человек заслуживает достойной старости, и все хотят оставаться в любом возрасте полностью самостоятельным, но, увы, так бывает не всегда. Нередко пожилого человека настигает неизлечимая болезнь или комплекс заболеваний, которые требуют постоянного ухода, медицинских манипуляций и облегчения страданий.

В такой ситуации частный пансионат для престарелых с услугами хосписа становится настоящим спасением, как для пожилого человека, так и для его родственников.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Конечно, родные (если они есть у пожилого человека), чаще всего готовы сделать всё, чтобы самостоятельно ухаживать за ним дома. Однако, неподготовленному человеку нередко очень сложно это делать, особенно если больной человек в тяжелом состоянии, а круглосуточные услуги медсестры обходятся гораздо дороже, чем пребывание в хосписе. Обстоятельства часто вынуждают родных искать помощь профессионалов.

Пансионат для пожилых людей «Тульский дедушка» — настоящее спасение в такой ситуации.

Это частный хоспис и дом престарелых, который отличается от государственного важнейшим ключевым фактором — для каждого пациента здесь создаются максимально комфортные условия жизни, тёплая атмосфера, которая помогает бороться с болезнью, и продлевает жизнь, а также забота, радушие и полноценное общение. Здесь больным пожилым комфортно как душевно, так и физически. Люди не чувствуют себя брошенными, не думают, что их жизнь истекла, и получают шанс на улучшение качества жизни.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Ключевые преимущества хосписа для престарелых «Тульский дедушка»:

Пансионат принимает лежачих больных с онкологией, после инсульта, с разного рода тяжёлыми неизлечимыми заболеваниями. Также он открыт для пожилых людей, которым требуется ежедневное медицинское обслуживание и особый уход.

Госпитализация проводится без бюрократических формальностей. Ведь это медицинский пансионат, где лечат, восстанавливают и обеспечивают достойный уровень жизни тяжело больным и старым людям.

В пансионате «Тульский дедушка» оказывают паллиативную помощь значительно шире, чем в бесплатных государственных больницах. Здесь больным помогают не только в облегчении течения болезни, но и применяют современные медицинские меры для замедления развития заболевания, а это отражается на продлении жизни при максимально возможном сохранении её качества.

Специальный уход для людей с онкологическими заболеваниями, для больных инсультом, болезнью Альцгеймера или иным неизлечимым заболеванием. Особый уход обеспечивается высокопрофессиональным медобслуживанием. В каждой комнате есть «тревожная» кнопка, сестринские посты функционируют круглосуточно.

Комнаты для лежачих больных, и самостоятельных стариков обустроены с домашним уютом и оборудованы всем, что требуется для качественной жизни пациентов: современные функциональные кровати, антипролежневые матрасы, душевая, санузел, телевизор, холодильник, кондиционер, хорошая меблировка. Люди могут привезти с собой дорогие сердцу вещи, тем самым внести свои желаемые нотки в интерьер своей комнаты.

Полноценное 5 разовое питание. Здесь есть большая, отлично оборудованная кухня. Меню разрабатывается индивидуально для каждого пациента с учетом медицинских рекомендаций и личных предпочтений.

Психологический комфорт. Атмосфера душевного равновесия способствует улучшению настроения больных, значимо сказывается на их самочувствии, избавляет от депрессии и страха смерти.

Родные могут посещать своих близких в любое удобное время без ограничений, а также звонить и общаться по телефону.

Весь медицинский и сестринский персонал владеет не только методиками облегчения страданий больных, но и душевными качествами искреннего стремления помочь и облегчить страдания людей. Все работают по высоким стандартам паллиативной помощи.

Удачное расположение. Пансионат «Тульский дедушка» расположен в экологически чистом зелёном районе. Тишина, кристально чистый воздух лесопарковой зоны обеспечивают настоящие оздоровительно-санаторные условия пребывания постояльцев.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Если ваш близкий уже пересёк рубеж глубокой старости, требует особого ухода и ежедневного медицинского контроля, то своевременное обращение в частный хоспис позволит минимизировать негативные последствия, которые влекут за собой возрастные заболевания, деменцию.

Каждый пациент здесь получает:

Светлый уютный одно- или многоместный номер с санузлом. Персональное пяти разовое питание, включающее витаминизированные полезные продукты. Специальное оснащение: инвалидные кресла, тревожные кнопки, ходунки, функциональные кровати и т. п. Регулярный медицинский контроль и ежедневный мониторинг здоровья. Персональное внимание и особый уход.

Главная цель создания медицинского пансионата «Тульский Дедушка» — организация для беспомощных и больных людей таких условий, при которых они бы не чувствовали унижения обречённостью,

болью и страхом.

Специалисты пансионата стремятся помочь людям оставаться прежними, по максимуму вернуть нормальное качество жизни.

Чем же именно отличается уход за больным пожилым человеком в хосписе, от ухода близкими без специальных навыков?

Лежачие больные обеспечиваются профессиональным медицинским обслуживанием, и круглосуточным полноценным уходом.

Ежедневно больных осматривает профильный врач.

Болевой синдром снимают качественными медикаментозными препаратами.

Регулярно проводится профессиональный массаж.

Специалисты оказывают психологическую помощь.

Сёстры кормят, моют, переодевают, расчесывают, общаются.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

В пансионате работают специалисты высокой квалификации в области онкологических заболеваний. Они знают, как держать под контролем течение заболевания, облегчить его болезненность, поддерживать оптимальное самочувствие пациентов. Это позволяет облегчить и замедлить развития заболевания, продляет жизнь больного при достойном её качестве.

Помните, если вам сказали, что уже не помочь, не верьте! Пансионат «Тульский Дедушка» работает именно для того, чтобы помогать в самых сложных ситуациях.

8 (4872) 44-04-80,

8 (953) 192-78-27.

pansionat-tulskij-dedushka.ru