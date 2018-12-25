В Туле отгремел Всероссийский конкурс искусств «Октава»: Кто получил Гран-при?

Внимание: уже стартовал прием заявок на второй Всероссийский конкурс искусств «Октава», который состоится 7 апреля 2019 года с 8.00 в ГКЗ! Спешите!

В Туле отгремел Всероссийский конкурс искусств «Октава». Несмотря на то, что мероприятие новое, оно вызвало большой ажиотаж. Побороться на главный приз конкурса — поездку в Китай — приехало более 300 человек из Тульской области, 67 коллективов! Конкурсанты представляли на суд строгому жюри свои номера. Номинации были разные: вокальные, хореографические, изобразительное искусство, прикладное и др.

По итогам конкурса победил юный житель Плавска — девятилетний Дима Калинин. Он выступал и в составе ансамбля, и сольно. Его номер народный танец «Яблочко» покорил судей. Теперь танцор представит Тульскую область и Россию на фестивале «Парящий феникс», который состоится весной 2019 года в Пекине.

Корреспондент Myslo пообщался с Димой и его мамой Оксаной, которая по совместительству является руководителем ансамбля.

— Оксана, расскажите о Диме, с какого возраста он начал выступать?

- Дима воспитывается в творческой семье. Его бабушка аккордеонистка, а я выбрала хореографию. Ребенок с трех лет всегда находился со мной, на всех конкурсах, поездках. Дима хотел вместе со мной выезжать в другие города. Единственным моим условием было, чтобы сын начал заниматься танцами, и он согласился. На первом своем конкурсе в Воронеже занял призовое место, это его вдохновило!

Дима — солист. Вообще, сейчас в нашем коллективе трое мальчиков, двое их них только недавно начали заниматься. Направление хореографии у нас — народное, народно-стилизованные танцы.

Я очень требовательна ко всем свои ученикам, а к Диме — особенно. Если ты педагог и твой сын танцует, это как твоя визитная карточка. Я объясняю Диме, что он должен показывать пример другим. А когда смотришь, как сын выступает, гордишься — ведь это ты его так научила, а он всё хорошо усвоил.

— Почему решились поучаствовать в конкурсе?

- Наверно, это лотерейный билет. Ко мне подошел организатор конкурса и предложил поучаствовать. Я решила, что раз зовут, надо идти. Я отдалась воле судьбе и выставила не только солистов, но и ансамбль. Дима с двумя сольными номерами (народно-стилизованным танцем и татарским народным) занял первые места. После этого среди победителей отбирали обладателя Гран-при.

— Какая атмосфера была на конкурсе «Октава»?

- Организаторы нас встретили, заботились с первой и до последней минуты нашего пребывания там. Детей разместили, накормили. Участникам было комфортно! Никаких неудобств не было. Еще отмечу, что конкурсанты получили фото и видео своих выступлений абсолютно бесплатно!

— Все педагоги, выставившие на конкурс коллективы их более пяти человек, получили гранты — от 1000 до 5000 рублей. Как считаете, насколько это важно?

- Педагоги стараются, вкладываются.

Это дает веру, что тебя как хореографа ценят, а дети видят, что их тоже заметили. Я считаю, что это серьезная мотивация.

Свой грант я планирую использовать для дальнейшей работы. Мечтаю о том, чтобы в Плавске открылась хореографическая школа, чтобы в моем классе хотя бы элементарно был станок! Сейчас мы снимаем небольшое помещение. Костюмы шьем сами, закупаем ткани.

— Как удалось создать такой успешный коллектив? Поделитесь вашим секретом.

- Надо просто любит свою профессию, чтобы зажигать сердца детей. Я воспитываю не только ребят, но и их родителей. Одно из условий моего обучения — дети, должны научить родителей танцевальным элементам. Ребенок при этом закрепляет свои навыки, а родитель приобретает интерес к занятию сына или дочери!

— Ожидали ли вы победы на конкурсе? Какие эмоции испытали, когда узнали, что именно Дима получил Гран-при?

- Было довольно неожиданно! Дима выступал в конкурсах в разных городах, но за границу на фестиваль поедем впервые! Уже начали усиленно готовиться. Какой номер представим судьям, это сюрприз. Не будем раскрывать всех карт. Тренируемся пять раз в неделю.

Обладателя Гран-при объявляли на сайте конкурса. В тот день мы были дома. Я открыла сайт и там на ярко-розовом фоне было написано, что в Китай едет Калинин Дима. Я сначала не поверила, перечитала несколько раз, очень волновалась. А Дима в этот момент в соседней комнате делал уроки. Я его позвала, он так обрадовался! Сказал мне: «Вау! Мам, я правда поеду?»

— Дима, чем ты увлекаешься помимо танцев?

- Люблю кататься на роликах, коньках, на лыжах. Мне нравится активный образ жизни. У нас есть немецкая овчарка, она добрая, обученная, выполняет команды. Люблю с ней гулять и играть! Она раньше была служебной собакой и служила в органах.

— О чем мечтаешь?

- Хочу быть успешным. Мне нравится побеждать! В Китай поедем только за победой, буду стараться.

Сейчас на сайте конкурса «Октава» открыто голосование на приз зрительских симпатий. Каждый может поддержать своего претендента и отдать свой голос. Победитель 14 января получил подарок от дедушки Мороза.

конкурс рисунков

Организаторы не теряют связи с конкурсантами. Так, например, участники номинации «Изобразительное творчество» могут бесплатно поучаствовать в интернет-конкурсе, который стартует 25 декабря.

- Родители посредством нашего сайта будут продавать рисунки своих детей. Мы выступаем как площадка. Детские рисунки отличаются особенной энергетикой, глядя на них становится так тепло на душе!

Такого нет нигде! Мы ввели такое новшество, чтобы дети на вырученные деньги могли купить те же краски, акварель, палитру. Чтобы юные таланты удачно вошли во взрослую жизнь, им надо помогать. А конкурс «Октава» поможет детям воплотить мечты — стать художником, у которого покупают картины! — говорят организаторы конкурса.

прием заявок на второй конкурс

Стартовал прием заявок на второй Всероссийский конкурс искусств «Октава», который состоится 7 апреля 2019 года с 8.00 в Городском концертном зале Тулы (ул. Советская, 2).

Номинации:

Вокальное творчество (эстрадный, народный, джазовый, академический и рок-вокал),

Вокально-инструментальное творчество (классическое, эстрадное, народное, джаз, рок),

Инструментальное творчество,

Хореографическое творчество (классический, народный, эстрадный, современный, бальный танец, танцевальное шоу),

Театральное творчество (художественное слово, драматический театр, театр мимики и жеста, театр мод, кукольный театр, оригинальный жанр),

Изобразительное искусство (живопись и графика, фотоискусство, декоративно-прикладное искусство),

Прикладное искусство.

Каждый педагог, который выставит на конкурс средние и большие формы коллективов, получит денежные гранты «За личный вклад в искусство».

Лауреаты в каждом из направлений получат 10 тысяч рублей, а обладатель Гран-при — 30 тысяч рублей.

Кстати, работы победителей интернет-конкурса рисунков представят в одном из залов ГКЗ, чтобы зрители воочию увидели шедевры юных художников и приобрели картины.

внимание: мастер-классы и круглые столы

Конкурс станет еще лучше и интересней. Для педагогов, детей и их родителей планируется провести мастер-классы, которые проведут известные люди — профессиональны своего дела. Это реальный шанс совершенствоваться!

Почему родителей тоже приглашают поучаствовать? Всё просто — разделяйте увлечение своих детей и поддерживайте их! Возможно, именно ваша вера приведет юное дарование к успехам в творчестве.

Также еще одним способом совершенствовать свои навыки является встреча в формате круглого стола. Судьи конкурса будут давать советы педагогам, касающиеся их воспитанников: как лучше подать тот или иной номер, на что обратить внимание. В общем, жюри поделится опытом, а это очень важно!