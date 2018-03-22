Как избавиться от боли в спине и суставах

Практически каждый человек испытывает изредка или постоянно мышечную боль, неприятные ощущения в спине, шее, плечах и суставах рук и ног.

Так чем же бывают вызваны эти проблемы?

Одна из главных причина неполадок с суставами (если у вас нет хронических заболеваний опорно-двигательного аппарата) – длительная неподвижность. Многие люди вынуждены подолгу пребывать в сидячем положении на работе. Это приводит к перенапряжению и появлению мышечных спазмов от шеи до нижней половины спины. Результат – нарушение кровоснабжения дисков позвоночника, снижение тонуса мышц спины и пресса, которые фиксируют позвоночник.

Кроме того, к неполадкам позвоночника и суставов может привести неправильное питание и недостаток воды в организме.

Как избежать мышечных и суставных болей?

Организуйте своё рабочее место так, чтобы вам не приходилось сидеть или двигаться в неудобном положении.

Отрегулируйте высоту стула. Спинка должна быть отклонена назад на 100-130 градусов.

Используйте каждую возможность больше ходить пешком: пройдите несколько остановок по улице вместо поездки, ходите по лестницам вместо использования лифта.

Начинайте утро с небольшой гимнастики.

Старайтесь пить достаточное количество воды в течение дня.

Ешьте больше овощей и фруктов, избегайте большого количества сладостей, жирной, жареной и острой пищи.

Тульский центр реабилитации

В Тульском центре реабилитации проводят комплексное восстановительное лечение заболеваний позвоночника, верхних и нижних конечностей у взрослых и детей, а также последствий травм.

Лечение остеохондроза позвоночника шейного, грудного, поясничного отделов, осложненного грыжами дисков с различными неврологическими проявлениями;

Послеоперационное лечение переломов и заболеваний позвоночника, конечностей;

Лечение искривлений позвоночника (сколиозы), нарушение осанки у детей, остеохондропатии позвоночника (юношеский кифоз);

Восстановление послеродовой травмы шейного отдела позвоночника.

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В Тульском центре реабилитации для помощи пациентам используются все самые современные методики восстановления.

Массаж: классический, точечный, восточный (линейный), стоун (камнями), лимфодренажный, гидромассаж, поверхностная рефлексотерапия и др.

Вытяжение позвоночника (подводное, в кресле, на столе).

Лечебная физкультура.

Иглорефлексотерапия.

Электропунктура.

Лазеротерапия.

Инфракрасная сауна.

Специальная программа для коррекции веса.

Эстетический массаж лица.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Здесь вы можете посетить для консультации и дальнейшего лечения невролога, физиотерапевта и рефлексотерапевта.

Все специалисты Центра имеют большой опыт работы и высокую квалификацию. Центр возглавляет врач-рефлексотерапевт высшей категории Тамара Ивановна Дагаева.

В Тульском центре реабилитации внимательные и квалифицированные специалисты помогут вам справиться со многими нарушениями:

проблемы с позвоночником,

грыжи дисков,

сколиоз,

реабилитация пациентов с лимфостазом (застоем) после перенесенных травм, заболеваний опорно-двигательного аппарата и оперативных вмешательств.

Будьте здоровы и верните себе радость движения в Тульском центре реабилитации!

Тула, пр. Ленина, 87 (стадион «Арсенал», восточная трибуна)

8 (4872) 32-96-52

center-reabilitacii.ru

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Диамед-Тула, медицинский центр

Медицинский центр «Диамед-Тула» приглашает туляков на приём и лечение к опытным специалистам, которые помогут избавиться от проблем с суставами и позвоночником, забыть о ежедневной боли и ограничениях движений.

При болях в суставах, частых мигренях и признаках постоянного переутомления один из лучших методов помощи – лечебный массаж.

В «Диамед-Тула» вы сможете пройти курс как расслабляющего, так и лечебного массажа.

Лечебный массаж вам назначит врач. Он подберёт индивидуально вид массажа и длительность курса, исходя из особенностей ваших проблем с суставами.

Преимущества лечебного массажа:

Улучшение функционирования проводящих путей;

Активация рефлекторных связей мышц;

Благоприятное воздействие на качество работы внутренних органов;

Отсутствие необходимости в специальной подготовке со стороны пациента;

Положительное влияние на периферическую нервную систему;

Отсутствие побочных действий.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

В медицинском центре «Диамед-Тула» работает талантливый профессионал лечебного массажа с элементами мануальной терапии Хильченко Валентин Дмитриевич. Он разработал и внедрил технологию тестирования и диагностирования мышц, которая широко применяется в России и в странах зарубежья. В. Д. Хильченко поднял на ноги сотни детей больных ДЦП.

В клинике «Диамед-Тула» проводится также расслабляющий массаж. Он позволит вам отдохнуть и восполнить силы. Показания к применению:

Профилактика заболеваний;

Боли в суставах;

Дискомфортное ощущение в области спины (в том числе в зоне поясницы);

Склонность к мышечным спазмам;

Остеохондроз;

Мышечное напряжение;

Частые стрессы;

Высокая степень переутомления;

Сколиоз, кифоз и другие виды нарушения осанки;

Головные боли;

Гипертония;

Повышенная нервная возбудимость.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Если вы чувствуете хроническую усталость, частые головные боли и мигрени, боли в спине или конечностях, головокружения, повышение артериального давления, чувство тревожности и частые беспокойства без причины, – это может быть вызвано неврологическими заболеваниями.

В клинике «Диамед-Тула» вы можете проконсультироваться у квалифицированного врача невролога с большим стажем работы Натальи Ивановны Рагулиной. Здесь вы получите качественную диагностику и грамотное лечение. Опытный врач-невролог владеет методами электроэнцефалографии, ультразвуковой допплерографии брахиоцефальных артерий, электронейромиографии и другими. Это один из лучших специалистов-неврологов в Туле.

Услуги врача-невролога:

Лечение межпозвоночных грыж;

Лечение мигреней и головных болей;

Лечение радикулита;

Лечение остеохондроза;

Лечение неврита и полиневрита;

Решение проблем расстройства памяти;

Лечение вегетососудистой дистонии;

Лечение недостаточности мозгового кровообращения;

Программа терапии при обнаруженном защемлении нервных волокон;

Лечение последствий сотрясения головного мозга.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Внимание! В медицинском центре «Диамед-Тула» действует акция: 10% скидка на консультацию

невролога по вторникам!

Кроме услуг невролога и массажа в этом медицинском центре можно посетить следующих специалистов:

Гинеколог;

Уролог-андролог;

Дерматовенеролог;

Стоматолог.

Кроме того, здесь вы сможете сдать все необходимые анализы.

В «Диамед-Тула» созданы все условия для вашего выздоровления.

Клиника удобно расположена, уютная обстановка, тактичный и вежливый персонал и одни из лучших врачей в нашем городе – всё это «Диамед-Тула».

Тула, ул. Демидовская, 179

8 (4872) 39-30-33, 8 (953) 428-92-72

diamed-tula.ru

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Феникс, центр восстановительной медицины

Центр восстановительной медицины «Феникс» работает в Туле уже семь лет. Он специализируется на восстановительном лечении, и специалисты принимают пациентов, которым требуется восстановление после заболеваний:

Нервной системы (последствия острого нарушения мозгового кровообращения, последствия травм центральной и периферической нервной системы, плексопатии, невропатии, полинейропатии различного генеза);

(последствия острого нарушения мозгового кровообращения, последствия травм центральной и периферической нервной системы, плексопатии, невропатии, полинейропатии различного генеза); Травм и заболеваний опорно-двигательного аппарата (переломы, повреждения сухожилий и связок, контрактуры суставов, последствия операций на суставах, в том числе после эндопротезирования суставов, остеоартрозы, энтезопатии и т. д. );

(переломы, повреждения сухожилий и связок, контрактуры суставов, последствия операций на суставах, в том числе после эндопротезирования суставов, остеоартрозы, энтезопатии ); Хирургического профиля (трофические язвы различного генеза, диабетическая стопа, атеросклероз сосудов нижних конечностей, хроническая лимфовенозная недостаточность конечностей).

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В «Фениксе» придерживаются принципа комплексного лечения и мультидисциплинарного подхода в лечении. Это значит, что каждого пациента здесь лечат при активном взаимодействии ортопеда, невролога, физиотерапевта и других опытных специалистов.

Этот принцип обеспечивает квалифицированное лечение с воздействием на все звенья развития заболевания.

В этом центре применяются методики, не нарушающие привычный ритм жизни пациента, не требующие госпитализации или постельного режима. В своей работе врачи практикуют как традиционные, так и самые современные технологии.

Специалисты центра «Феникс» помогут вам восстановить или существенно улучшить способность к движению, избавят вас от болей в спине и суставах.

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Преимущества ООО «Центр восстановительной медицины «Феникс»:

Высокое качество лечения. Принцип работы специалистов центра: индивидуальный подход к каждому пациенту. После прохождения необходимых исследований и уточнения диагноза для каждого пациента разрабатывается индивидуальная программа реабилитации с учетом состояния организма, перенесенных заболеваний или операции. В Центре проводится весь спектр ультразвукового обследования на аппарате премиум-класса Siemens ACUSON X300. Восстановительное лечение после травм, позволяющее обойтись без хирургического вмешательства. Применение уникальных методик, обеспечивающих высокую эффективность лечения.

Центр восстановительной медицины «Феникс» применяет разнообразные методы диагностики и лечения:

Физиотерапевтическое лечение (лазеротерапия, магнитотерапия, амплипульстерапия, гальванизация, электрофорез, электромиостимуляция, ультразвук, криотерапия, ударно-волновая терапия);

Кинезиотерапия (лечебная физкультура, механотерапия);

Массаж (классический, сегментарный, точечный);

Подводное вытяжение позвоночника;

УЗИ;

Лечебные блокады;

Внутрисуставное введение препаратов;

PRP-терапия (лечение с использованием плазмы, обогащенной тромбоцитами);

ВЛОК и УФОК (внутривенное лазерное и ультрафиолетовое облучение крови);

Иглорефлексотерапия;

Мануальная терапия;

Необходимая медикаментозная терапия, в том числе — инфузионная терапия;

Лабораторная диагностика в сотрудничестве с лабораторией ЛИТЕХ.

Профессиональное обследование и грамотно построенная программа восстановительного лечения является гарантией возвращения к активной, полноценной жизни!

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Тула, ул. Менделеевская, 1, офис 406

8 (4872) 36-15-53

fenixmed.ru