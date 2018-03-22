Как избавиться от боли в спине и суставах
Советы тульских неврологов, физиотерапевтов и рефлексотерапевтов.
Практически каждый человек испытывает изредка или постоянно мышечную боль, неприятные ощущения в спине, шее, плечах и суставах рук и ног.
Так чем же бывают вызваны эти проблемы?
Одна из главных причина неполадок с суставами (если у вас нет хронических заболеваний опорно-двигательного аппарата) – длительная неподвижность. Многие люди вынуждены подолгу пребывать в сидячем положении на работе. Это приводит к перенапряжению и появлению мышечных спазмов от шеи до нижней половины спины. Результат – нарушение кровоснабжения дисков позвоночника, снижение тонуса мышц спины и пресса, которые фиксируют позвоночник.
Кроме того, к неполадкам позвоночника и суставов может привести неправильное питание и недостаток воды в организме.
Как избежать мышечных и суставных болей?
- Организуйте своё рабочее место так, чтобы вам не приходилось сидеть или двигаться в неудобном положении.
- Отрегулируйте высоту стула. Спинка должна быть отклонена назад на 100-130 градусов.
- Используйте каждую возможность больше ходить пешком: пройдите несколько остановок по улице вместо поездки, ходите по лестницам вместо использования лифта.
- Начинайте утро с небольшой гимнастики.
- Старайтесь пить достаточное количество воды в течение дня.
- Ешьте больше овощей и фруктов, избегайте большого количества сладостей, жирной, жареной и острой пищи.
Тульский центр реабилитации
В Тульском центре реабилитации проводят комплексное восстановительное лечение заболеваний позвоночника, верхних и нижних конечностей у взрослых и детей, а также последствий травм.
- Лечение остеохондроза позвоночника шейного, грудного, поясничного отделов, осложненного грыжами дисков с различными неврологическими проявлениями;
- Послеоперационное лечение переломов и заболеваний позвоночника, конечностей;
- Лечение искривлений позвоночника (сколиозы), нарушение осанки у детей, остеохондропатии позвоночника (юношеский кифоз);
- Восстановление послеродовой травмы шейного отдела позвоночника.
В Тульском центре реабилитации для помощи пациентам используются все самые современные методики восстановления.
- Массаж: классический, точечный, восточный (линейный), стоун (камнями), лимфодренажный, гидромассаж, поверхностная рефлексотерапия и др.
- Вытяжение позвоночника (подводное, в кресле, на столе).
- Лечебная физкультура.
- Иглорефлексотерапия.
- Электропунктура.
- Лазеротерапия.
- Инфракрасная сауна.
- Специальная программа для коррекции веса.
- Эстетический массаж лица.
Здесь вы можете посетить для консультации и дальнейшего лечения невролога, физиотерапевта и рефлексотерапевта.
Все специалисты Центра имеют большой опыт работы и высокую квалификацию. Центр возглавляет врач-рефлексотерапевт высшей категории Тамара Ивановна Дагаева.
В Тульском центре реабилитации внимательные и квалифицированные специалисты помогут вам справиться со многими нарушениями:
- проблемы с позвоночником,
- грыжи дисков,
- сколиоз,
- реабилитация пациентов с лимфостазом (застоем) после перенесенных травм, заболеваний опорно-двигательного аппарата и оперативных вмешательств.
Будьте здоровы и верните себе радость движения в Тульском центре реабилитации!
Тула, пр. Ленина, 87 (стадион «Арсенал», восточная трибуна)
8 (4872) 32-96-52
Диамед-Тула, медицинский центр
Медицинский центр «Диамед-Тула» приглашает туляков на приём и лечение к опытным специалистам, которые помогут избавиться от проблем с суставами и позвоночником, забыть о ежедневной боли и ограничениях движений.
При болях в суставах, частых мигренях и признаках постоянного переутомления один из лучших методов помощи – лечебный массаж.
В «Диамед-Тула» вы сможете пройти курс как расслабляющего, так и лечебного массажа.
Лечебный массаж вам назначит врач. Он подберёт индивидуально вид массажа и длительность курса, исходя из особенностей ваших проблем с суставами.
Преимущества лечебного массажа:
- Улучшение функционирования проводящих путей;
- Активация рефлекторных связей мышц;
- Благоприятное воздействие на качество работы внутренних органов;
- Отсутствие необходимости в специальной подготовке со стороны пациента;
- Положительное влияние на периферическую нервную систему;
- Отсутствие побочных действий.
В медицинском центре «Диамед-Тула» работает талантливый профессионал лечебного массажа с элементами мануальной терапии Хильченко Валентин Дмитриевич. Он разработал и внедрил технологию тестирования и диагностирования мышц, которая широко применяется в России и в странах зарубежья. В. Д. Хильченко поднял на ноги сотни детей больных ДЦП.
В клинике «Диамед-Тула» проводится также расслабляющий массаж. Он позволит вам отдохнуть и восполнить силы. Показания к применению:
- Профилактика заболеваний;
- Боли в суставах;
- Дискомфортное ощущение в области спины (в том числе в зоне поясницы);
- Склонность к мышечным спазмам;
- Остеохондроз;
- Мышечное напряжение;
- Частые стрессы;
- Высокая степень переутомления;
- Сколиоз, кифоз и другие виды нарушения осанки;
- Головные боли;
- Гипертония;
- Повышенная нервная возбудимость.
Если вы чувствуете хроническую усталость, частые головные боли и мигрени, боли в спине или конечностях, головокружения, повышение артериального давления, чувство тревожности и частые беспокойства без причины, – это может быть вызвано неврологическими заболеваниями.
В клинике «Диамед-Тула» вы можете проконсультироваться у квалифицированного врача невролога с большим стажем работы Натальи Ивановны Рагулиной. Здесь вы получите качественную диагностику и грамотное лечение. Опытный врач-невролог владеет методами электроэнцефалографии, ультразвуковой допплерографии брахиоцефальных артерий, электронейромиографии и другими. Это один из лучших специалистов-неврологов в Туле.
Услуги врача-невролога:
- Лечение межпозвоночных грыж;
- Лечение мигреней и головных болей;
- Лечение радикулита;
- Лечение остеохондроза;
- Лечение неврита и полиневрита;
- Решение проблем расстройства памяти;
- Лечение вегетососудистой дистонии;
- Лечение недостаточности мозгового кровообращения;
- Программа терапии при обнаруженном защемлении нервных волокон;
- Лечение последствий сотрясения головного мозга.
Внимание! В медицинском центре «Диамед-Тула» действует акция:
10% скидка на консультацию
невролога по вторникам!
Кроме услуг невролога и массажа в этом медицинском центре можно посетить следующих специалистов:
- Гинеколог;
- Уролог-андролог;
- Дерматовенеролог;
- Стоматолог.
Кроме того, здесь вы сможете сдать все необходимые анализы.
В «Диамед-Тула» созданы все условия для вашего выздоровления.
Клиника удобно расположена, уютная обстановка, тактичный и вежливый персонал и одни из лучших врачей в нашем городе – всё это «Диамед-Тула».
Тула, ул. Демидовская, 179
8 (4872) 39-30-33, 8 (953) 428-92-72
Феникс, центр восстановительной медицины
Центр восстановительной медицины «Феникс» работает в Туле уже семь лет. Он специализируется на восстановительном лечении, и специалисты принимают пациентов, которым требуется восстановление после заболеваний:
- Нервной системы (последствия острого нарушения мозгового кровообращения, последствия травм центральной и периферической нервной системы, плексопатии, невропатии, полинейропатии различного генеза);
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Травм и заболеваний опорно-двигательного аппарата (переломы, повреждения сухожилий и связок, контрактуры суставов, последствия операций на суставах, в том числе после эндопротезирования суставов, остеоартрозы, энтезопатии
и т. д.);
- Хирургического профиля (трофические язвы различного генеза, диабетическая стопа, атеросклероз сосудов нижних конечностей, хроническая лимфовенозная недостаточность конечностей).
В «Фениксе» придерживаются принципа комплексного лечения и мультидисциплинарного подхода в лечении. Это значит, что каждого пациента здесь лечат при активном взаимодействии ортопеда, невролога, физиотерапевта и других опытных специалистов.
Этот принцип обеспечивает квалифицированное лечение с воздействием на все звенья развития заболевания.
В этом центре применяются методики, не нарушающие привычный ритм жизни пациента, не требующие госпитализации или постельного режима. В своей работе врачи практикуют как традиционные, так и самые современные технологии.
Специалисты центра «Феникс» помогут вам восстановить или существенно улучшить способность к движению, избавят вас от болей в спине и суставах.
Преимущества ООО «Центр восстановительной медицины «Феникс»:
- Высокое качество лечения. Принцип работы специалистов центра: индивидуальный подход к каждому пациенту. После прохождения необходимых исследований и уточнения диагноза для каждого пациента разрабатывается индивидуальная программа реабилитации с учетом состояния организма, перенесенных заболеваний или операции.
- В Центре проводится весь спектр ультразвукового обследования на аппарате премиум-класса Siemens ACUSON X300.
- Восстановительное лечение после травм, позволяющее обойтись без хирургического вмешательства.
- Применение уникальных методик, обеспечивающих высокую эффективность лечения.
Центр восстановительной медицины «Феникс» применяет разнообразные методы диагностики и лечения:
- Физиотерапевтическое лечение (лазеротерапия, магнитотерапия, амплипульстерапия, гальванизация, электрофорез, электромиостимуляция, ультразвук, криотерапия, ударно-волновая терапия);
- Кинезиотерапия (лечебная физкультура, механотерапия);
- Массаж (классический, сегментарный, точечный);
- Подводное вытяжение позвоночника;
- УЗИ;
- Лечебные блокады;
- Внутрисуставное введение препаратов;
- PRP-терапия (лечение с использованием плазмы, обогащенной тромбоцитами);
- ВЛОК и УФОК (внутривенное лазерное и ультрафиолетовое облучение крови);
- Иглорефлексотерапия;
- Мануальная терапия;
- Необходимая медикаментозная терапия, в том числе — инфузионная терапия;
- Лабораторная диагностика в сотрудничестве с лабораторией ЛИТЕХ.
Профессиональное обследование и грамотно построенная программа восстановительного лечения является гарантией возвращения к активной, полноценной жизни!
Тула, ул. Менделеевская, 1, офис 406
8 (4872) 36-15-53