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Проект «Любимый доктор»: Лучшие врачи Тульской области

Проект «Любимый доктор»: Лучшие врачи Тульской области

Представляем победителей конкурса «Любимый доктор» – медиков, которых больше всего ценят тульские пациенты.

ГУЗ «Алексинская районная больница №1
им. проф. В. Ф. Снегирева»

Демидова Наталья Михайловна
врач-терапевт участковый
 

Сидорова Алла Михайловна
врач-терапевт участковый
 
 
Саратов Александр Александрович
врач-терапевт участковый
 
 
Шмалько Надежда Анатольевна
врач-оториноларинголог
 

Осипов Максим Владимирович
врач-кардиолог
 

Левченко Мария Александровна
врач-эндокринолог
 
 
 
Гаков Анатолий Михайлович
врач-онколог
 
 

 

Грибкова Людмила Алексеевна
врач-эндокринолог



 

Куликов Олег Борисович
врач-рентгенолог

 

Сулоева Ольга Павловна
врач-педиатр участковый

 

Шамчинская Дарья Геннадьевна
врач-педиатр участковый



 

Нахаева Екатерина Вячеславовна
врач-педиатр участковый



 

Дворникова Галина Ивановна
врач-педиатр участковый

 

ГУЗ «Амбулатория пос. рассвет»

Булдакова Ольга Леонидовна
врач-терапевт участковый

 

Григорович Тамара Николаевна
врач-терапевт участковый

 

Логунина Ольга Евгеньевна
врач-терапевт участковый


 

Кобзева Елена Геннадьевна
врач-педиатр участковый

 

Тевс Мария Константиновна
врач-стоматолог


 

Луценко Инна Геннадьевна
врач-терапевт
 

 

ГУЗ «Белёвская центральная
районная больница»

Тимошин Роман Викторович
врач-терапевт участковый

 

Петровская Любовь Алексеевна
врач-педиатр участковый


 

Толстов Михаил Валерьевич
врач-оториноларинголог

 

Решетников Юрий Витальевич
врач-хирург

 

ГУЗ «Богородицкая центральная
районная больница»

Трубленкова Галина Ивановна
врач-терапевт участковый

 

Радул Ирина Дмитриевна
врач-педиатр участковый

 

Понизовный Олег Викторович
врач-травматолог

 

Ридель Константин Александрович
врач-невролог

 

ГУЗ «Веневская центральная
районная больница»

Буланова Елена Викторовна
врач-терапевт участковый

 

Тихолазова Елена Борисовна
врач-педиатр участковый

 

Цукова Валентина Михайловна
врач-педиатр участковый

 

Цуков Евгений Валерьевич
врач травматолог-ортопед

 

ГУЗ «Донская городская больница №1»

Глущенко Ольга Николаевна
врач-терапевт участковый

 

Мустафаев Гаджи Нариманович
врач-педиатр участковый

 

Борисов Константин Федорович
врач-травматолог, заведующий травматологическим отделением

 

Монакова Юлия Николаевна
врач-невролог


 

ГУЗ «Ефремовская районная больница
им. А.И. Козлова»

Велигурина Юлия Ивановна
врач-терапевт участковый

 

Зудова Елена Алхватовна
врач-педиатр участковый

 

Бабижаев Шлим Асоевич
врач-оториноларинголог

 

Ларина Ольга Александровна
врач-кардиолог


 

ГУЗ «Дубенская центральная
районная больница»


Карасева Светлана Владимировна
врач-терапевт участковый

Севостьянова Елена Александровна
врач-педиатр участковый

Гальцов Алексей Вячеславович
врач-невролог

Вейсалова Луиза Алиевна
врач-терапевт

 

ГУЗ «Кимовская центральная
районная больница»

Крестовская Татьяна Алексеевна
врач-терапевт

 

Новогординская Светлана Павловна
врач-педиатр участковый

 

Ярош Мария Ивановна
врач-оториноларинголог

 

ГУЗ «Заокская центральная
районная больница»

Моисеев Александр Владимирович
врач-терапевт, заведующий терапевтическим отделением

Григорьев Андрей Александрович
врач-эндокринолог

Молчанов Андрей Николаевич
врач-педиатр участковый

Солодовченко Светлана Владимировна
врач-терапевт участковый


ГУЗ «Киреевская центральная
районная больница»

 

Нечаева Светлана Евгеньевна
врач-невролог

Петровский Борис Васильевич
врач-хирург, заведующий хирургическим отделением

Храмова Римма Ирфановна
врач-терапевт участковый

Заводовская Екатерина Владимировна
врач-педиатр участковый

 

ГУЗ «Куркинская центральная
районная больница»

Ведехина Оксана Юрьевна
врач-кардиолог

Тарелкина Ольга Ивановна
врач-педиатр участковый

Кривова Юлия Викторовна
врач-терапевт участковый

Костионов Сергей Иванович
врач-терапевт

 

ГУЗ «Ленинская районная больница»

Ревин Никита Андреевич
врач-терапевт участковый

 

Кузина Ирина Валерьевна
врач общей практики, педиатр

 

Шевцова Анжела Алексеевна
врач-хирург

 

Семенов Николай Олегович
врач-инфекционист

 

ГУЗ «Новомосковская городская
клиническая больница»

Харламова Мария Владимировна
врач общей практики, заведующая отделением врачей общей практики №1

Никандрова Оксана Викторовна
врач-гастроэнтеролог, заведующая педиатрическим отделением

Соколова Елена Николаевна
врач-эндокринолог

Кузнецова Лариса Анатольевна
врач-педиатр

 

ГУЗ «Одоевская центральная районная больница
им. П.П. Белоусова»

Усенашвили Владимир Лиудинович
врач-терапевт участковый


 

 

Кузнецова Елена Александровна
врач-педиатр участковый

 

Смирнов Николай Николаевич
врач ультразвуковой диагностики

 

Степанова Марина Анатольевна
врач акушер-гинеколог

 

Родионова Галина Ивановна
врач-эндокринолог

Маджидов Махмуд Хушвактович
врач-терапевт, заведующий терапевтическим отделением

Костиненкова Наталья Валерьевна
врач-терапевт участковый 

Бадалова Минара Имрановна
врач-терапевт участковый

Попова Марина Владимировна
врач-педиатр участковый

Троняева Светлана Александровна
врач-педиатр участковый

 

ГУЗ «Плавская центральная районная больница им. С.С. Гагарина»


Салихова Гульнара Сулаймоновна
врач-терапевт участковый

 

Моисеева Юлия Вячеславовна
врач-педиатр участковый

 


Мамонтенко Ольга Васильевна
врач-офтальмолог

 

Леонов Сергей Федорович
врач-терапевт

Амирова Юлия Владимировна
врач-акушер-гинеколог

Шлык Нина Федоровна
врач-педиатр участковый

Сусметова Людмила Михайловна
врач-терапевт участковый

 

Бургело Андрей Михайлович
врач-хирург

 

ГУЗ «Суворовская центральная районная больница»

Ачабаева Анна Васильевна
врач общей практики

 

Жаркова Марина Васильевна
врач-педиатр участковый

 

Ачабаев Салимсолтан Хангереевич
врач-хирург

 

Федянин Сергей Петрович
врач-педиатр, заведующий педиатрическим отделением

 

ГУЗ «Узловская районная больница»


Киселев Андрей Александрович
врач-терапевт участковый

 

Гильгеева Байрта Сергеевна
врач-педиатр участковый

 

Баландин Георгий Алексеевич
врач-терапевт

 

Дедок Михаил Анатольевич
врач травматолог-ортопед

 

ГУЗ «Тепло-огарёвская центральная
районная больница»


Никиткова Алла Васильевна
врач-невролог

Колосова Тамара Андреевна
врач-педиатр участковый

Одинцова Жанна Леонидовна
врач-терапевт участковый

 

ГУЗ «Щёкинская районная больница»

Роот Ирина Сергеевна
врач-кардиолог

 

Матюхина Татьяна Владимировна
врач-педиатр участковый

 

Кретова Елена Игоревна
врач-инфекционист,
заведующая инфекционно-боксированным отделением

 

Березуцкая Валентина Ивановна
врач-терапевт участковый

 

ГУЗ «Ясногорская районная больница»

Башутская Татьяна Григорьевна
заведующая терапевтическим отделением

Ильин Сергей Александрович
врач-хирург

Собирова Сомия Набиевна
врач акушер-гинеколог

 

Акопова Сусанна Зурабовна
врач-педиатр участковый

 

Болотова Валерия Николаевна
врач-педиатр участковый

 

ГУЗ «Тульский областной госпиталь
ветеранов войн и труда»

Жеребцова Виктория Викторовна
врач-терапевт

 

 

Морозова Любовь Петровна
врач-педиатр участковый

 

Беккер Любовь Васильевна
врач-невролог

 

Фадеева Ирина Михайловна
врач-стоматолог

 

ГУЗ «Тульская областная
клиническая больница».

Володичева Елена Михайловна
заведующая гематологическим отделением,
врач-гематолог

 

Царев Николай Николаевич
врач отделения функциональной диагностики

 

ГУЗ « Тульская областная клиническая психиатрическая больница»

Утюпина Елена Петровна
врач-психиатр

 

ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника»

Панкова Ольга Евгеньевна
зубной врач

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Якунина Дарья Сергеевна
зубной врач

 

Малыхина Елена Ивановна
врач стоматолог-хирург

 

Федотов Валерий Леонидович
врач стоматолог-ортопед

 

Кутузов Денис Игоревич
врач стоматолог-ортопед, стоматолог-хирург

 

Шныренков Владимир Алексеевич
врач стоматолог-хирург

 

Аксенов Денис Владимирович
зубной врач

 

Кочкин Виктор Алексеевич
врач стоматолог-хирург

 

Порывкин Алексей Валентинович
врач стоматолог-хирург

 

ГУЗ «Тульский областной клинический
кожно- венерологический диспансер»

Першикова Мария Сергеевна
врач-дерматовенеролог

 

Руднева Наталья Сергеевна
врач-дерматовенеролог, главный врач

 

Скрипникова Дарья Сергеевна
врач-дерматовенеролог

 

ГУЗ «Тульский областной
наркологический диспансер №1»

Круглова Елена Ивановна
врач психиатр-нарколог

 

Морозова Светлана Николаевна
врач психиатр-нарколог

 

ГУЗ «Тульский областной онкологический диспансер»

Надежина Елена Зурабовна
врач-гинеколог

 

Коломейцев Константин Александрович
врач-онколог

 

ГУЗ «Тульский областной перинатальный центр»

Степанова Валентина Дмитриевна
заведующая операционным блоком, врач акушер-гинеколог

 

ГУЗ «Тульский областной
противотуберкулёзный диспансер №1»

Тутаева Анна Владимировна
врач-фтизиатр

 

 

Чекмазова Надежда Алексеевна
врач-фтизиатр

 

ГУЗ «Тульский областной центр медицинской профилактики и реабилитации им. Я.С. Стечкина»

Тарасова Татьяна Алексеевна
врач-физиотерапевт

 

ГУЗ «Тульский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»

Драчева Любовь Васильевна
врач-терапевт

 

ГУЗ «Тульская городская клиническая больница скорой медицинской помощи им. Д.Я. Ваныкина» 

Кохановская Любовь Викторовна
врач-педиатр участковый

 

Мытарева Анна Михайловна
врач общей практики

 

Дроздовский Александр Казимирович 
врач-хирург

 

ГУЗ «Тульская областная клиническая больница №2
им. Л.Н. Толстого»

 

Телегина Елена Викторовна
врач-терапевт участковый

 

 

Стрыгина Анна Викторовна
врач-оториноларинголог

 

Сороколетов Кирилл Юрьевич
врач акушер-гинеколог

 

Новиков Дмитрий Иванович
врач-хирург

 

 

Гречин Иван Владимирович
врач-хирург, заведующий отделением

 

ГУЗ «Городская клиническая больница №2 г. Тулы
им. Е.Г. Лазарева»

Гусева Марина Васильевна
врач-хирург

Спасская Светлана Михайловна
врач акушер-гинеколог

Михайленкова Светлана Владимировна
врач-терапевт участковый

 

Кудинова Сулима Татуевна
врач-педиатр участковый

 

ГУЗ «Городская больница №3 г. Тулы»

Еремичева Наталья Александровна
врач-педиатр участковый

 

 

Балина Полина Леонтьевна
врач-педиатр участковый

 

Гармаш Виталина Вячеславовна
врач-терапевт участковый

 

 

Иванчикова Олеся Александровна
врач-эндокринолог

 

 

Подкосова Елена Александровна
врач-онколог

 

 

Мамонов Владимир Николаевич
врач-травматолог

 

 

Чиглашвили Дато Семенович
врач-хирург

 

 

Мокринский Дмитрий Александрович
врач-терапевт участковый

 

ГУЗ «Городская больница №7 г. Тулы»

 

Фролова Полина Владимировна
врач-терапевт участковый

 

 

Панова Екатерина Васильевна
врач-гинеколог

 

Кулешов Александр Борисович
Врач-хирург

 

 

ГУЗ «Городская больница №9 г. Тулы»

 

Елистратова Татьяна Александровна
врач-терапевт участковый 

 

Парчинская Наталья Александровна
врач-гастроэнтеролог

 

Вязьмова Марина Александровна
врач-терапевт, заведующая трапевтическим отделением № 2

 

ГУЗ «Городская больница №10 г. Тулы»

Симонова Раиса Петровна
врач-терапевт участковый

 

Борнякова Елена Сергеевна
врач-терапевт офтальмолог



 

Махмудов Сафойдин Сахобиддинович
врач-хирург




ГУЗ «Городская больница №11 г. Тулы»
 

 

 

Литвинова Наталья Павловна
врач-гинеколог

 

Сушкин Виктор Владимирович
заведующий физиотерапевтическим отделением поликлиники

 

Бултачеев Константин Александрович
заведующий хирургическим отделением

 

ГУЗ «Городская больница № 12 г. Тулы»

Суркова Галина Михайловна
заведующая офтальмологическим отделением, врач офтальмолог

 

Горчалов Константин Сергеевич
врач-терапевт участковый

 

Половинкин Александр Анатольевич
заведующий терапевтическим отделением, врач-терапевт

 

ГУЗ «Городская больница № 13 г. Тулы»

Алексеева Анна Игоревна
врач-кардиолог, врач функциональной диагностики

 

Горелова Татьяна Алексеевна
врач-кардиолог

 

ГУЗ «Родильный дом №1 г. Тулы им. В.С. Гумилевской»

Сычева Ирина Вячеславовна
врач акушер-гинеколог

 

Фролова Татьяна Александровна
врач акушер-гинеколог, врач-неонатолог

 

ГУЗ «Тульская детская областная клиническая больница»

Хромушкина Наталья Валерьевна
заведующая областным центром охраны зрения детей, врач-офтальмолог

 

 

Баранов Константин Викторович
врач, детский хирург

 

ГУЗ ТО «Центр детской психоневрологии»

Корнилова Ирина Юрьевна
заведующая Центром раннего вмешательства, врач-педиатр

 

Максименко Анна Александровна
заведующая первым психоневрологическим отделением, врач-невролог

 

ГУЗ «Детская стоматологическая поликлиника №1 г. Тулы»
 

Цивцивадзе Бесорион Леванович
зубной врач

 

ГУЗ «Детская инфекционная больница №2 г. Тулы»

Тарасова Галина Николаевна
врач-педиатр участковый

 

Сюрин Вячеслав Владимирович
врач-хирург

 

ГУЗ «Детская инфекционная больница №4 г. Тулы»

Кузовлева Ангелина Эдуардовна
врач-педиатр участковый

 

Чешко Ирина Федоровна
врач-невролог

 

Бурмыкина Галина Владимировна
заведующая отделением, врач-инфекционист

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22 марта, в 10:57 +8
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