Проект «Любимый доктор»: Лучшие врачи Тульской области
Представляем победителей конкурса «Любимый доктор» – медиков, которых больше всего ценят тульские пациенты.
ГУЗ «Алексинская районная больница №1
им. проф. В. Ф. Снегирева»
врач-кардиолог
Грибкова Людмила Алексеевна
врач-эндокринолог
Куликов Олег Борисович
врач-рентгенолог
Сулоева Ольга Павловна
врач-педиатр участковый
Шамчинская Дарья Геннадьевна
врач-педиатр участковый
Нахаева Екатерина Вячеславовна
врач-педиатр участковый
Дворникова Галина Ивановна
врач-педиатр участковый
ГУЗ «Амбулатория пос. рассвет»
Булдакова Ольга Леонидовна
врач-терапевт участковый
Григорович Тамара Николаевна
врач-терапевт участковый
Логунина Ольга Евгеньевна
врач-терапевт участковый
Кобзева Елена Геннадьевна
врач-педиатр участковый
Тевс Мария Константиновна
врач-стоматолог
Луценко Инна Геннадьевна
врач-терапевт
ГУЗ «Белёвская центральная
районная больница»
Тимошин Роман Викторович
врач-терапевт участковый
Петровская Любовь Алексеевна
врач-педиатр участковый
Толстов Михаил Валерьевич
врач-оториноларинголог
Решетников Юрий Витальевич
врач-хирург
ГУЗ «Богородицкая центральная
районная больница»
Трубленкова Галина Ивановна
врач-терапевт участковый
Радул Ирина Дмитриевна
врач-педиатр участковый
Понизовный Олег Викторович
врач-травматолог
Ридель Константин Александрович
врач-невролог
ГУЗ «Веневская центральная
районная больница»
Буланова Елена Викторовна
врач-терапевт участковый
Тихолазова Елена Борисовна
врач-педиатр участковый
Цукова Валентина Михайловна
врач-педиатр участковый
Цуков Евгений Валерьевич
врач травматолог-ортопед
ГУЗ «Донская городская больница №1»
Глущенко Ольга Николаевна
врач-терапевт участковый
Мустафаев Гаджи Нариманович
врач-педиатр участковый
Борисов Константин Федорович
врач-травматолог, заведующий травматологическим отделением
Монакова Юлия Николаевна
врач-невролог
ГУЗ «Ефремовская районная больница
им. А.И. Козлова»
Велигурина Юлия Ивановна
врач-терапевт участковый
Зудова Елена Алхватовна
врач-педиатр участковый
Бабижаев Шлим Асоевич
врач-оториноларинголог
Ларина Ольга Александровна
врач-кардиолог
ГУЗ «Дубенская центральная
районная больница»
Карасева Светлана Владимировна
врач-терапевт участковый
Севостьянова Елена Александровна
врач-педиатр участковый
Гальцов Алексей Вячеславович
врач-невролог
Вейсалова Луиза Алиевна
врач-терапевт
ГУЗ «Кимовская центральная
районная больница»
Крестовская Татьяна Алексеевна
врач-терапевт
Новогординская Светлана Павловна
врач-педиатр участковый
Ярош Мария Ивановна
врач-оториноларинголог
ГУЗ «Заокская центральная
районная больница»
Моисеев Александр Владимирович
врач-терапевт, заведующий терапевтическим отделением
Григорьев Андрей Александрович
врач-эндокринолог
Молчанов Андрей Николаевич
врач-педиатр участковый
Солодовченко Светлана Владимировна
врач-терапевт участковый
ГУЗ «Киреевская центральная
районная больница»
Нечаева Светлана Евгеньевна
врач-невролог
Петровский Борис Васильевич
врач-хирург, заведующий хирургическим отделением
Храмова Римма Ирфановна
врач-терапевт участковый
Заводовская Екатерина Владимировна
врач-педиатр участковый
ГУЗ «Куркинская центральная
районная больница»
Ведехина Оксана Юрьевна
врач-кардиолог
Тарелкина Ольга Ивановна
врач-педиатр участковый
Кривова Юлия Викторовна
врач-терапевт участковый
Костионов Сергей Иванович
врач-терапевт
ГУЗ «Ленинская районная больница»
Ревин Никита Андреевич
врач-терапевт участковый
Кузина Ирина Валерьевна
врач общей практики, педиатр
Шевцова Анжела Алексеевна
врач-хирург
Семенов Николай Олегович
врач-инфекционист
ГУЗ «Новомосковская городская
клиническая больница»
Харламова Мария Владимировна
врач общей практики, заведующая отделением врачей общей практики №1
Никандрова Оксана Викторовна
врач-гастроэнтеролог, заведующая педиатрическим отделением
Соколова Елена Николаевна
врач-эндокринолог
Кузнецова Лариса Анатольевна
врач-педиатр
ГУЗ «Одоевская центральная районная больница
им. П.П. Белоусова»
Усенашвили Владимир Лиудинович
врач-терапевт участковый
Кузнецова Елена Александровна
врач-педиатр участковый
Смирнов Николай Николаевич
врач ультразвуковой диагностики
Степанова Марина Анатольевна
врач акушер-гинеколог
Родионова Галина Ивановна
врач-эндокринолог
Маджидов Махмуд Хушвактович
врач-терапевт, заведующий терапевтическим отделением
Костиненкова Наталья Валерьевна
врач-терапевт участковый
Бадалова Минара Имрановна
врач-терапевт участковый
Попова Марина Владимировна
врач-педиатр участковый
Троняева Светлана Александровна
врач-педиатр участковый
ГУЗ «Плавская центральная районная больница им. С.С. Гагарина»
Салихова Гульнара Сулаймоновна
врач-терапевт участковый
Моисеева Юлия Вячеславовна
врач-педиатр участковый
Мамонтенко Ольга Васильевна
врач-офтальмолог
Леонов Сергей Федорович
врач-терапевт
Амирова Юлия Владимировна
врач-акушер-гинеколог
Шлык Нина Федоровна
врач-педиатр участковый
Сусметова Людмила Михайловна
врач-терапевт участковый
Бургело Андрей Михайлович
врач-хирург
ГУЗ «Суворовская центральная районная больница»
Ачабаева Анна Васильевна
врач общей практики
Жаркова Марина Васильевна
врач-педиатр участковый
Ачабаев Салимсолтан Хангереевич
врач-хирург
Федянин Сергей Петрович
врач-педиатр, заведующий педиатрическим отделением
ГУЗ «Узловская районная больница»
Киселев Андрей Александрович
врач-терапевт участковый
Гильгеева Байрта Сергеевна
врач-педиатр участковый
Баландин Георгий Алексеевич
врач-терапевт
Дедок Михаил Анатольевич
врач травматолог-ортопед
ГУЗ «Тепло-огарёвская центральная
районная больница»
Никиткова Алла Васильевна
врач-невролог
Колосова Тамара Андреевна
врач-педиатр участковый
Одинцова Жанна Леонидовна
врач-терапевт участковый
ГУЗ «Щёкинская районная больница»
Роот Ирина Сергеевна
врач-кардиолог
Матюхина Татьяна Владимировна
врач-педиатр участковый
Кретова Елена Игоревна
врач-инфекционист,
заведующая инфекционно-боксированным отделением
Березуцкая Валентина Ивановна
врач-терапевт участковый
ГУЗ «Ясногорская районная больница»
Башутская Татьяна Григорьевна
заведующая терапевтическим отделением
Ильин Сергей Александрович
врач-хирург
Собирова Сомия Набиевна
врач акушер-гинеколог
Акопова Сусанна Зурабовна
врач-педиатр участковый
Болотова Валерия Николаевна
врач-педиатр участковый
ГУЗ «Тульский областной госпиталь
ветеранов войн и труда»
Жеребцова Виктория Викторовна
врач-терапевт
Морозова Любовь Петровна
врач-педиатр участковый
Беккер Любовь Васильевна
врач-невролог
Фадеева Ирина Михайловна
врач-стоматолог
ГУЗ «Тульская областная
клиническая больница».
Володичева Елена Михайловна
заведующая гематологическим отделением,
врач-гематолог
Царев Николай Николаевич
врач отделения функциональной диагностики
ГУЗ « Тульская областная клиническая психиатрическая больница»
Утюпина Елена Петровна
врач-психиатр
ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника»
Панкова Ольга Евгеньевна
зубной врач
Якунина Дарья Сергеевна
зубной врач
Малыхина Елена Ивановна
врач стоматолог-хирург
Федотов Валерий Леонидович
врач стоматолог-ортопед
Кутузов Денис Игоревич
врач стоматолог-ортопед, стоматолог-хирург
Шныренков Владимир Алексеевич
врач стоматолог-хирург
Аксенов Денис Владимирович
зубной врач
Кочкин Виктор Алексеевич
врач стоматолог-хирург
Порывкин Алексей Валентинович
врач стоматолог-хирург
ГУЗ «Тульский областной клинический
кожно- венерологический диспансер»
Першикова Мария Сергеевна
врач-дерматовенеролог
Руднева Наталья Сергеевна
врач-дерматовенеролог, главный врач
Скрипникова Дарья Сергеевна
врач-дерматовенеролог
ГУЗ «Тульский областной
наркологический диспансер №1»
Круглова Елена Ивановна
врач психиатр-нарколог
Морозова Светлана Николаевна
врач психиатр-нарколог
ГУЗ «Тульский областной онкологический диспансер»
Надежина Елена Зурабовна
врач-гинеколог
Коломейцев Константин Александрович
врач-онколог
ГУЗ «Тульский областной перинатальный центр»
Степанова Валентина Дмитриевна
заведующая операционным блоком, врач акушер-гинеколог
ГУЗ «Тульский областной
противотуберкулёзный диспансер №1»
Тутаева Анна Владимировна
врач-фтизиатр
Чекмазова Надежда Алексеевна
врач-фтизиатр
ГУЗ «Тульский областной центр медицинской профилактики и реабилитации им. Я.С. Стечкина»
Тарасова Татьяна Алексеевна
врач-физиотерапевт
ГУЗ «Тульский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»
Драчева Любовь Васильевна
врач-терапевт
ГУЗ «Тульская городская клиническая больница скорой медицинской помощи им. Д.Я. Ваныкина»
Кохановская Любовь Викторовна
врач-педиатр участковый
Мытарева Анна Михайловна
врач общей практики
Дроздовский Александр Казимирович
врач-хирург
ГУЗ «Тульская областная клиническая больница №2
им. Л.Н. Толстого»
Телегина Елена Викторовна
врач-терапевт участковый
Стрыгина Анна Викторовна
врач-оториноларинголог
Сороколетов Кирилл Юрьевич
врач акушер-гинеколог
Новиков Дмитрий Иванович
врач-хирург
Гречин Иван Владимирович
врач-хирург, заведующий отделением
ГУЗ «Городская клиническая больница №2 г. Тулы
им. Е.Г. Лазарева»
Гусева Марина Васильевна
врач-хирург
Спасская Светлана Михайловна
врач акушер-гинеколог
Михайленкова Светлана Владимировна
врач-терапевт участковый
Кудинова Сулима Татуевна
врач-педиатр участковый
ГУЗ «Городская больница №3 г. Тулы»
Еремичева Наталья Александровна
врач-педиатр участковый
Балина Полина Леонтьевна
врач-педиатр участковый
Гармаш Виталина Вячеславовна
врач-терапевт участковый
Иванчикова Олеся Александровна
врач-эндокринолог
Подкосова Елена Александровна
врач-онколог
Мамонов Владимир Николаевич
врач-травматолог
Чиглашвили Дато Семенович
врач-хирург
Мокринский Дмитрий Александрович
врач-терапевт участковый
ГУЗ «Городская больница №7 г. Тулы»
Фролова Полина Владимировна
врач-терапевт участковый
Панова Екатерина Васильевна
врач-гинеколог
Кулешов Александр Борисович
Врач-хирург
ГУЗ «Городская больница №9 г. Тулы»
Елистратова Татьяна Александровна
врач-терапевт участковый
Парчинская Наталья Александровна
врач-гастроэнтеролог
Вязьмова Марина Александровна
врач-терапевт, заведующая трапевтическим отделением № 2
ГУЗ «Городская больница №10 г. Тулы»
Симонова Раиса Петровна
врач-терапевт участковый
Борнякова Елена Сергеевна
врач-терапевт офтальмолог
Махмудов Сафойдин Сахобиддинович
врач-хирург
ГУЗ «Городская больница №11 г. Тулы»
Литвинова Наталья Павловна
врач-гинеколог
Сушкин Виктор Владимирович
заведующий физиотерапевтическим отделением поликлиники
Бултачеев Константин Александрович
заведующий хирургическим отделением
ГУЗ «Городская больница № 12 г. Тулы»
Суркова Галина Михайловна
заведующая офтальмологическим отделением, врач офтальмолог
Горчалов Константин Сергеевич
врач-терапевт участковый
Половинкин Александр Анатольевич
заведующий терапевтическим отделением, врач-терапевт
ГУЗ «Городская больница № 13 г. Тулы»
Алексеева Анна Игоревна
врач-кардиолог, врач функциональной диагностики
Горелова Татьяна Алексеевна
врач-кардиолог
ГУЗ «Родильный дом №1 г. Тулы им. В.С. Гумилевской»
Сычева Ирина Вячеславовна
врач акушер-гинеколог
Фролова Татьяна Александровна
врач акушер-гинеколог, врач-неонатолог
ГУЗ «Тульская детская областная клиническая больница»
Хромушкина Наталья Валерьевна
заведующая областным центром охраны зрения детей, врач-офтальмолог
Баранов Константин Викторович
врач, детский хирург
ГУЗ ТО «Центр детской психоневрологии»
Корнилова Ирина Юрьевна
заведующая Центром раннего вмешательства, врач-педиатр
Максименко Анна Александровна
заведующая первым психоневрологическим отделением, врач-невролог
ГУЗ «Детская стоматологическая поликлиника №1 г. Тулы»
Цивцивадзе Бесорион Леванович
зубной врач
ГУЗ «Детская инфекционная больница №2 г. Тулы»
Тарасова Галина Николаевна
врач-педиатр участковый
Сюрин Вячеслав Владимирович
врач-хирург
ГУЗ «Детская инфекционная больница №4 г. Тулы»
Кузовлева Ангелина Эдуардовна
врач-педиатр участковый
Чешко Ирина Федоровна
врач-невролог
Бурмыкина Галина Владимировна
заведующая отделением, врач-инфекционист