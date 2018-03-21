Хотите весело провести время? Приходите в батутный парк «Небо»!

В Туле на Красноармейском проспекте недавно открылся самый большой в городе батутный парк «Небо». Посетителей ждет море позитивных и незабываемых впечатлений.

Мы отправились в парк, чтобы увидеть всё своими глазами.

На входе посетителей встречают приветливые администраторы и еще один «сотрудник» парка — декоративный кролик Скай. Мимо него невозможно пройти! Пушистый зверек уже стал любимчиком и детей, и взрослых.

Светлана Карымова, операционный управляющий батутным парком, рассказала:

- «Небо» — часть огромной федеральной сети батутных парков, расположенных в Москве, Волгограде, Белгороде, а теперь и в Туле. Концепция нашего заведения очень интересна, помимо батутной арены парки включают в себя полноценное кафе, банкетные залы. Активно развиваем направление тимбилдинга.

Организация праздника

Батутный парк «Небо» — это не просто спортивный зал. Здесь можно организовать праздник по любому сценарию, фантазия не ограничена! Именно поэтому сюда приходят отметить не только детские дни рождения, но и взрослые праздники. Все детали праздника продумает отдел по организации мероприятий.

От вас требуется только сказать, в каком стиле пройдет вечеринка. Сотрудники батутного парка придумают весь сценарий, включая Аction-игры, викторины и мастер-классы. Например, у детей популярны праздники в стиле анимационного мультика «Гравити Фолз» или «Фиксиков».

Хотите провести свадьбу на батутах? Легко! Такого праздника в Туле еще точно ни у кого не было.

Тематические зоны

Для удобства гостей в парке оформлены шесть тематических зон, которые позволяют одновременно принимать до 40 гостей. Итак, посетителям предлагают следующие стили: весна, море, рассвет, дино, лофт, Хогвартс.

Каждый зал расположен в отдельной комнате. Так что вашу идиллию с друзьями никто не нарушит.

Угощения

В батутном парке работает полноценное кафе-пиццерия. Здесь гостям предлагают большой выбор салатов, вторых горячих и мясных блюд. Интересно, что торты здесь также делают сами — только из натуральных продуктов.

Хотите что-то необычное? Для вас и ваших гостей можно заказать кулинарные мастер-классы. Например, по приготовлению пиццы или мороженого. Будет интересно и необычно, не сомневайтесь!

Игры на батутах

В батутном парке работают 16 квалифицированных тренеров. Некоторые из них имеют разрешение и навыки работы с «особенными» детьми.

У посетителей большой выбор развлечений — скалодром, баскетбол, олимпийские прыжки, а также групповые занятия шейпингом и йогой. Важная деталь — и всё это на батутах!

Помните передачу «Большие гонки» с Дмитрием Нагиевым? Вы можете стать участником подобных соревнований прямо в батутном парке! Посетителям выдают какой-нибудь реквизит, например, огромные сапоги, и в таком виде нужно выполнить определенные задания. Это весело и необычно!

Валерия Павлий, старший инструктор.

- Я занималась самбо, баскетболом, акробатикой. Работаю в парке с самого открытия. Мы проводим групповые занятия для детей и взрослых: это акробатика, бег по стене, для совсем маленьких — «Юный батутист». Есть персональные тренировки. Хочу сказать, что для меня это интересная работа, я ей горю! Получаю здесь море эмоций.

Все занятия обязательно начинаются с разминки, которая затем проходит каждые 15 минут, чтобы никто не травмировался. Тренировка длится час. Вход на батут только через турникет. Каждый посетитель получает электронный браслет, который засекает время нахождения на батутах. Если нужно выйти, например, поговорить по телефону, посидеть в кафе, таймер останавливается. Отметим, что также для гостей есть душевая, что очень удобно.

В батутном парке тщательна продумана система безопасности. Все априори застрахованы. Заполняя анкету на посещение «Неба», гости подписывают договор о страховке.

мнение посетителей

Мы узнали у гостей батуного парка «Небо», почему они выбрали именно это заведение.

Яна Назарова:

- Пришли сюда с другом первый раз. Просто проходили мимо и привлекла вывеска (улыбается, — прим. авт.). На ресепшене очень приятный администратор нас встретил. Обстановка здесь нам понравилась. Нам рассказали технику безопасности, провели разминку. инструкторы показали, как правильно делать какие-то элементы. Смотрю, детям вокруг весело, все улыбаются! Обязательно придем еще раз.

Татьяна Мошкина:

- Мы пришли сюда отмечать детский день рождения — у друга моей дочки Ани сегодня праздник. Для ребят организовали квесты с аниматором, потом у них будет сладкий стол, торт, шарики.

Я присмотрела этот парк давно, сразу поняла, что будет что-то интересное и неординарное. Пришли с дочкой практические сразу после открытия. Она в восторге!

Анастасия Карасёва:

- Захотелось сюда прийти просто для развлечения. Но мне так понравилось, что я записалась на групповые занятия! Хожу пока раз в неделю. Я люблю спорт и давно им занимаюсь. Безусловно, это полезно!

Батутный парк «Небо» ждет вас! Приходите за новыми впечатлениями!

Тула, Красноармейский проспект, 14

8 (4872) 52-50-53

tula.nebojump.ru

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