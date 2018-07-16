AMAIA – дизайнерская одежда с дерзким характером

AMAIA – концептуальный магазин, который изменит ваше представление о моде и стиле. Это культовая одежда с дерзким характером от ведущих дизайнеров Кореи.

Корейские модные бренды покоряют мир! Одежда от корейских дизайнеров поражает воображение – мы еще не видели таких смелых силуэтов, неординарных решений, дерзких моделей! Одежда AMAIA подарит вам уверенность, позволит не просто выделиться из толпы, а быть по-настоящему уникальной.

AMAIA - модный бренд для современных, активных и стильных личностей. Он не имеет ничего общего с привычными трендами и канонами: это мода будущего!

Это действительно крутые, необычные дизайнерские вещи, которые в любой ситуации притягивают взгляды к своей обладательнице.

При всем своем неординарном крое одежда AMAIA не заставит вас выбирать между красотой и удобством: все модели удивительно комфортны. Свободные силуэты не стесняют движений, лекала идеально выверены и подходят для любой фигуры, подчеркивая ее достоинства. Каждый образ, созданный корейскими дизайнерами, потрясающе сексуален. Это одежда не для подиума, а для жизни – насыщенной, активной и динамичной.

Одежда от AMAIA ломает общепринятые рамки. Кто сказал, что в офис нужно одеваться серо и скучно? Корейские дизайнеры предлагают другие решения!

Это одежда для тех, кто не боится быть собой, выражать себя через собственный яркий стиль и не готов жертвовать ничем – ни комфортом, ни финансами. Ведь у корейских брендов есть приятный бонус: при своем высоком качестве они всегда радуют демократичными ценами.

Дизайнерская одежда еще никогда не была так доступна!

В любом образе от AMAIA вы будете выглядеть уникально. Коллекции лимитированы, что сводит к минимуму шансы встретиться на улице или вечеринке со своим «двойником».

С AMAIA могут одеваться ярко и необычно не только обладательницы модельных параметров:

размерный ряд от 40-го до 58-го позволяет любой девушке составить уникальный гардероб.

Магазин AMAIA уже полюбили тульские модницы: стильные девушки теперь одеваются здесь!

Анна Романова, визажист, директор MAKE-UP STUDIO BY AR.

Алена Антомохина, броу-мастер.

Наталья Алехина, организатор проекта «Герои».

AMAIA – одежда, с которой всегда случается любовь с первого взгляда! Приходите за яркими образами в первый концептуальный магазин в ТРЦ «Макси»!

Не пропустите летнюю распродажу! С 16 июля и до конца месяца в AMAIA - скидка 30% на всю коллекцию!

Первый магазин концептуальной одежды AMAIA concept store

ТРЦ «Макси», Тула, ул. Пролетарская, 2, 1 этаж, напротив магазина «Л'Этуаль».