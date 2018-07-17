Школьный дресс-код от «Айвенго»



Фабр ика «Айвенго» в 2015 г. стала лауреатом Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» за изделия ТМ Aivengo School.

В приоритете безопасность продукции — мы работаем в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 007/2001 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков».

По итогам исследования качества сарафанов, проведенного Роскачеством в 2017 г., продукция ТМ Aivengo School была признана качественным товаром.



Одевайте ребенка в качественную и безопасную форму, а исследования Росскачества помогут вам сделать верный выбор.



Одежда ТМ Aivengo School изготовлена по технологии пошива взрослого костюма с учетом сложных деталей и элементов, что обеспечивает отличную посадку и длительный срок службы. Мы предлагаем удобную в уходе школьную форму, которую можно стирать в домашних условиях.

Коллекция Aivengo School разработана с учетом возрастных предпочтений и особенностей детского телосложения — модели разделены по группам:

возрастным (младшая, средняя, старшая)

полнотным (вторая — среднее телосложение, третья — полные дети).

Доступен размерный ряд с 28 по 52.

Все швейные изделия 3-го слоя (пиджаки, жакеты, жилеты, юбки, блузки, сарафаны) имеют подкладку в составе которой не менее 40% вискозных волокон. Это обеспечивает необходимый уровень гигроскопичности и воздухопроницаемости в соответствии с требованиями ТР ТС 007/2011.Чтобы продлить срок эксплуатации школьной формы мы предусмотрели возможность регулировки брюк для девочек и мальчиков младшего возраста по талии (в поясе — резинка). С этой же целью мы не подшиваем брюки — в комплекте идет клеевая паутинка, позволяющая самостоятельно в домашних условиях скорректировать брюки по длине.

Костюмная группа и трикотаж (жилеты, кардиганы и джемпера) коллекции Aivengo School представлена в трех цветах, наиболее востребованных в современной школе — синем, сером, черном.

Блузки для девочек — розовые, голубые и белые прекрасно дополнят повседневные школьные ансамбли. А для мальчиков мы предлагаем сорочки синего, голубого и белого цвета — самый оптимальный вариант для делового школьного гардероба. Мы разрабатываем форму придерживаясь стиля и традиций европейских учебных заведений. Все изделия легко комбинируются друг с другом — можно составить функциональный гардероб на все случаи и создать завершенный образ школьников образовательного учреждения в едином стиле.



Приобрести школьную деловую одежду ТМ Aivengo School можно в магазинах Benaffetto и Big Ben of London.



ТК «Парадиз», пр. Ленина, д. 17, 1 этаж, магазин Big Ben of London





ТРЦ «МАКСИ», ул. Пролетарская, д. 2, 2 этаж, магазин BENAFFETTO

Тел.: 8 (800)700- 05-30

Официальный каталог продукции: http://www.aivengo.info





