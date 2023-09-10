Таёжные леса и карстовые болота: какие уникальные экосистемы есть в Тульской области

В Тульской области есть всё – от тайги до степей. Это подтверждают ученые, исследовавшие наш регион и собравшие перечень краснокнижных растений.

Лекция Елены Волковой об уникальных природных экосистемах Тульской области прошла в творческом индустриальном кластере в рамках фестиваля «Оживший город».

Елена Волкова – заведует кафедрой биологии в ТулГУ, доктор биологических наук, доцент. Она объездила буквально весь регион.

– Я всем говорю: «Приезжайте в Тульскую область, здесь есть всё от тайги до степей». Причиной тому – расположение нашего региона на стыке природных зон. Именно поэтому мы имеем уникальное сочетание природных комплексов. Но все они требуют пристального внимания и охраны.

Западная и северо-западной части Тульской области являются границей распространения таежных лесов, в средней части располагается пограничная зона лесостепей, а южные районы – это степные черноземные территории.

– Западная и северо-западной части области являются южной границей естественного ареала ели. Именно здесь и находятся уникальные таёжные сообщества – ельники-зеленомошники (на за главном фото статьи). Они занимают небольшие площади в Тульской области и поэтому требуют охраны.

Люди должны понимать, если находят такое биосообщество, то должны надо к нему относиться: не разжигать костры, не рвать растения и не мусорить.

Ведь это дом большого количества редких, краснокнижных растений. Например, можжевельник обыкновенный. Да, мы часто видим его в культурных посадках, но это другое. В своих естественных границах произрастания можжевельник – вид Красной книги Тульской области. Еще одно растение, которое также растет в таких сообществах и занесено в Красную книгу Тульской области – волчье лыко обыкновенное или волчья ягода. Очень ядовитое растение. Куманика, черника, брусника – тоже вид Красной книги. Вереск обыкновенный растет по пескам приокской части Тульской области и также взят по охрану. Плауны, линнея северная, печеночница благородная – редкие для Тульской области таежные виды и занесены в Красную книгу. Также в ее список внесены несколько видов мхов и лишайников.

В этой полосе есть и еще одна уникальная экосистема – болота.

– В северной части Тульской области есть единственное таёжное болото с болотным хлопком, сфагновыми мхами, клюквой и низкорослой сосной. Оно располагается недалеко от Белева. Помимо того, что сама по себе необычно для нашей полосы, оно еще является и самым древним из водораздельных болот на всей среднерусской возвышенности. Его возраст более 10 000 лет, то есть более древней болотной экосистемы на всей Среднерусской возвышенности нет.

Болотные краснокнижные растения Тульской области: кувшинка белоснежная, ольха серая, водный папоротник – сальвиния плавающая, голубика, клюква, багульник болотный.

Багульник встречается всего в двух местах в нашем регионе: под Белевом и недалеко от Суворова.

Эти территории охраняются на законодательном уровне в статусе особо охраняемых природных территорий (ООПТ): в формате национальных и региональных парков, заповедников и заказников.

– К сожалению, не все уникальные территории имеют охраняемый статус. Например, уникальный ландшафт имеет долина Оки. Она комбинированная и сочетает равнинные и каньонообразные русла рек. К последним относится река Крушма. Ее берега с отвесными стенками – типичная каньонообразная речная долина, что, в принципе, свойственно горным рекам. Эти интересные с точки зрения растительности и ландшафта территории не попали в список памятников природы.

Если говорить о широколиственных лесах, то для жителей Тульской области они привычны. Однако гостей региона они поражают своей красотой и разнообразием. В этих лесах имеются растения, которые находятся под охраной: зубянка пятилистная, хохлатка Маршалл и другие.

– К сожалению, леса мало где пока охраняются. Официальным региональным памятником природы являлся только дендрарий Крапивенского лесотехникума, но это дендрарий, то есть в нем есть в том числе и искусственно посаженные растения и не всегда нашей полосы.

Объяснила Елена Волкова и причину частых для Тульской области карстовых провалов.

– Карстовые провалы обусловлены тем, что наша территория располагается в зоне активной неотектоники – плиты активно движутся и случаются тектонические разломы.

У нас в регионе много озер, образованных на месте провалов. Например, озеро в лесу между деревнями Левенское и Фалдино, оно образовалось в 1981 году 7 октября. Около полуночи жители обоих населенных пунктов услышали сильный грохот и почувствовали дрожь земли. Утром выяснилось, что в лесу образовалась воронка диаметром около 75 метров и глубиной более 40 метров. Она быстро заполнилась водой и превратилась в озеро.

Карстовые провалы формируют в Тульской области не только озера, но и систему карстовых болот. Они зачастую очень глубокие, у некоторых не удалось установить точное расстояние от поверхности до дна.

– Именно на таких болотах мы можем увидеть насекомоядное растение – росянку. В Тульской области встречается два краснокнижных вида – круглолистная и английская. Наши болота уникальны, их посещали ученые разных стран и пришли к выводу хорошо изученных аналогов нет на всей Среднерусской возвышенности. Долго мы добивались, но все же нам удалось перевести систему карстовых озер между пос. Озерный и деревней Ломинцево в статус охраняемой территории. Геологическим памятником природы признано также озеро Красное в Куркинском районе, а также карстовые озера в Кимовском районе под Епифанью – Бездонное и Бездонье.

В степной части Тульской области особый интерес ученых привлекают степные дубравы. Ввиду недостатка влаги в степных частях они формируются в оврагах, а также вдоль речных долин.

Например, вдоль Красивой Мечи в Ефремовском районе – ее каменистый склон буквально одет лесом. К редким краснокнижным растениям степей относится ковыль обыкновенный, перекати-поле.

Ввиду того, что земли здесь черноземные, степные памятники природы занимают очень маленькие площади и в основном они проходят вдоль речных долин.

– Долгое время в Тульской области было всего чуть более 50 охраняемых территорий. Благодаря нашим усилиям процесс начал двигаться. Площадь их к концу мая была чуть больше 8000 гектаров, в рамках площади региона это очень мало. Рекомендованная площадь ООПТ должна быть не меньше 10 – 15%. Конечно, её нужно пополнять, и мы продолжаем работать в этом отношении. Таким образом сегодня у нас 79 особо охраняемых природных территорий общей площадью чуть больше 18 000 гектар. Но мы будем продолжать работать в этом направлении и сохранять уникальная красивые природные экосистемы в тульской области.