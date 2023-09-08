«Самозанятые волонтёры»: как туляки организовали поездки в детские дома и центры реабилитации

Фото из личного архива Анны Новиковой

Тулячка рассказала о том, как ей удалось без посторонней помощи организовать поездки неравнодушных людей в приюты, дома престарелых и действовать в этом направлении восемь лет.

Анне Новиковой 33 года. Всю жизнь она живёт в Туле, окончила институт экономики по специальности «менеджмент». Один-два раза в квартал она собирает своих друзей и всех желающих, откликнувшихся через соцсеть, и едет к сиротам или в психоневрологический интернат. За ребятами не стоят ни фонды, ни юридические лица. Лишь желание: чтобы в тот вечер, когда они приезжают, подопечные центра стали хотя бы немного счастливее.

Дать что-то большее, чем конфеты…

В 2015 году друзья предложили Анне проведать детей в приюте, присоединившись к большой волонтёрской группе. Она согласилась, потому что было интересно. А оказавшись на месте, растерялась. Детки — с особенностями развития. Кто-то из волонтёров распаковывал коробки с подарками, кто-то слонялся в стороне. Актива, игр с непростыми ребятами не было.

Анна Новикова — волонтёр — В тот день спонсоры привезли много конфет, бытовой химии, спортинвентаря. А у меня тогда не было возможности помочь материально. Подумала: «А что я могу сделать для этих детей?» Может, получится дать что-то большее, чем конфеты? Мои мысли нашли отклик у друзей, и мы начали думать, чем с детьми позаниматься. И для удобства оповещения решили создать группу в «ВК», — рассказала Анна Новикова.

Особенным детям нужна адаптированная программа. Анна признаётся: не всё получилось сразу. После их первых визитов малыши с особенностями заметно уставали. Тогда начинающие волонтёры стали посещать детей-сирот.

— Мы долго ездили по интернатам. Один, второй, третий центр… И вдруг случается такой сильный контакт с детьми! Понимаешь, что они тянутся к тебе, ты к ним — и мы будем здесь постоянными гостями!

Вы спрашиваете о ярких случаях. Но, понимаете, каждый визит в интернат тёплый, душевный, запоминающийся.

«Мало ли, что чувствую я…» — каково быть волонтёром-наставником для сироты

Тот, кто посещает приюты постоянно, занимает особое место в сердцах детей. Анна стала волонтёром-наставником для девочки Анжелики (имя изменено. — Прим. авт.). Она подходила к ней на каждой встрече, потом добавилась в друзья. Когда девочку перевели в другой интернат, сотрудники отнеслись с пониманием и разрешили навещать. Анна приезжала к ней каждые три месяца.

— Мы всегда приезжали на её день рождения в сентябре. Брали торт со свечами, пели happy birthday под гитару, дарили подарки и много-много общались. Всё свободное время созванивались, переписывались. Так прошло три-четыре года. Когда ей исполнилось 14, её удочерили и… Новые родители запретили общаться со мной. Сотрудники интерната настоятельно советовали не вмешиваться.

Позиция соцработников, по словам Анны, проста и ясна: волонтёры-наставники нужны в приюте, чтобы помочь в адаптации. А семья есть семья, лучше приёмных родителей на конфликт не провоцировать.

— Исполнится ей 18, станешь нужна — сама найдёт, — говорили они.

Анна прислушалась. Ситуации бывают разные. И у Анжелики она непростая. Девочку уже брали в приёмные семьи и много раз отказывались, возвращая обратно.

— Не представляю, какой это стресс — возвращаться в интернат. Дети не понимают многих вещей, которые для взрослого человека кажутся очевидными. Ребёнок надеется, мечтает, строит планы в тот миг, когда люди только решили забрать на выходные, приглядеться, подумать. Детки думают: «Раз взяли на выходные, значит, всё — это мои мама, папа, братья, сёстры», — добавляет Анна.

Вскоре Анжелика удалила профиль и перестала отвечать на звонки.

— Одно из важных правил волонтёра: не навреди. Мало ли, что чувствую я. Главное — чувства ребёнка и чтобы у неё в новой семье всё было хорошо, чтобы её приняли и полюбили, — говорит Анна.

…Анжелике уже давно 18. Но она так и не связалась с Аней, сменив телефонный номер…

Анна и ребята

Сложно подобрать слово, характеризующее их. Волонтёры, добровольцы — сегодня эти слова звучат со всех сторон. Организация — казённо, фонд — неправдоподобно, ребята не зарегистрированы юридически. Их группа в соцсети «ВКонтакте» — «Благотворительность в Туле Лучи добра».

На стене начали выкладывать информацию по поездкам в детские дома, школы-интернаты, психоневрологические интернаты для людей с особенностями в развитии, дома престарелых, центры реабилитации инвалидов. К ним присоединяются, как правило, стихийно. Люди разных возрастов, профессий, социальных статусов. Но объединяет их одно: неравнодушие к боли ребёнка, старика.

— У нас в команде много учителей, есть домохозяйка и представители бьюти-индустрии. Есть люди нестандартные: парашютист, айтишник, музыкант, стилист, барбер, медсестра скорой, спасатель.

Самому юному волонтёру — восемь. Самой старшей — больше шестидесяти, она отлично ладит, как волонтёр, с сиротами, а сама работает сиделкой у пожилых.

Постоянных «старичков» — двадцать. Выбирают места для следующей поездки по потребности: проводят «мозговой штурм», где они нужнее, к какому интернату другие волонтёры приезжают реже.

— В начале ездили чуть ли не каждую неделю, тогда и проще пускали в интернаты. Сейчас договариваться стало сложнее. Добираемся общественным транспортом либо на такси вскладчину.

У «Лучей добра» нет никаких спонсоров — всё закупается на собственные деньги:

— Будем рисовать — значит, надо распечатать 70 раскрасок, купить фломастеры, карандаши. Делаем мастер-класс по лепке — привозим пластилин. Каждый волонтёр вносит свой вклад!

Подарить мечту одиноким бабушкам

Ребята постоянно в поисках новых волонтёров — тех, кто готов показывать деткам мастер-классы по рисованию, лепке, танцам. Но есть в задумках Анны нестандартный проект:

— Мы ездили к детям с аквагримёром и мастером мехенди. Сейчас есть идея нового проекта. В Туле на улице Калинина находится центр инвалидов. Мы ищем визажиста. Хотим накрасить женщин и пофотографировать их.

Когда реализуем этот проект, планируем поехать и в дом престарелых. Мест, куда приехать и «причинить» добро много. Были бы желающие.

Боль и выгорание

Мы не могли не спросить, как Анна борется с выгоранием. На что услышали хороший совет, подходящий абсолютно всем: отдохнуть, взять паузу, провести время с собой, прогуляться в парке или сходить на концерт. Вся боль в том, признаётся Анна, что нуждающихся очень много.

— Умом я понимаю: помочь каждому — нереально. Но сердце болит за обездоленных, за сирот, инвалидов, одиноких бабушек, дедушек… Мне кажется, не должно быть столько горя и страданий. Любимая цитата: «Делаю то, что могу, и стараюсь делать это достаточно хорошо».

После истории с Анжеликой Анне было морально тяжело ездить в интернаты, пришлось собираться с силами, чтобы организовать хотя бы одну поездку. Нужно было время осознать: это частный случай, много других детей нуждаются во внимании.

— Организовывая группу волонтёров, нужно чётко понимать зону ответственности. Да, семья. Да, друзья и личная жизнь. Но, если я договорилась с интернатом и пообещала руководству приехать, значит, приеду… Выгорание, моральная усталость — неважно.

Анна перед каждой поездкой даёт указание волонтёрам: ничего не обещать. Во время общения с детьми возникают порывы, переполняет энтузиазм, кажется, что сможешь всё. Но, возвращаясь из стен приюта в повседневные заботы, волонтёр больше не супергерой. Захваченный бытом, забывает об обещаниях приехать, навестить, купить. А ребёнок ждёт.

— Дети запоминают всё. Если им пообещали что-то и не исполнили, подойдут и обязательно спросят. Хоть месяц прошёл, хоть три. Обещать подарки не нужно. Хочешь купить конфеты — купи и подари. Нельзя забывать, что дети, хоть и чужие друг другу, живут все вместе, и нельзя выбрать одного ребенка и подарить-угостить. Нужно всегда рассчитывать на всех.

Встреча с SHAMANом — большая мечта детей

Поскольку Анна с детьми «на одной волне», она прекрасно знает об их увлечениях. Оказалось, что ребята из социально-реабилитационного центра без ума от SHAMANа. Анна не осталась в стороне — написала команде певца и попросила бесплатные билеты для детей. Представители музыканта откликнулись. Благодаря стараниям Анны и отзывчивости команды певца, дети посетили концерты популярного исполнителя в Туле и Новомосковске.

— Для детей SHAMAN — настоящая звезда, мечта, пример для подражания. Они включают его песни на колонке, обсуждают любимые, а одна из девочек — Настя (имя изменено. — Прим. авт.) — попросила в подарок картину по номерам с Шаманом. Было бы очень здорово, если бы Ярослав мог заехать на часок, пообщаться с ребятами, попить чай, спеть песню. Я верю, что встреча с кумиром сможет замотивировать и поможет детям найти правильный путь в жизни. Они станут сильнее. Я в это верю!

Дети из социально-реабилитационного центра на концерте SHAMANа в Новомосковске.

Как стать частью команды

Ребята продолжают принимать в свой круг всех желающих провести мастер-классы по рисованию, танцам, лепке, рукоделию. Одна из постоянных волонтёров — Елена Павлова — делится:

— Занимаюсь с детками, так приятно видеть радость в их глазах! Всё, что им надо, — чуточку внимания и тепла, а в ответ от них ты получаешь что-то такое доброе, это невозможно описать словами, это надо чувствовать.

Взамен дети, помимо внимания, часто дарят волонтёром нарисованные неумело, но с таким теплом рисунки.

Анна будет продолжать собирать друзей и неравнодушных туляков, чтобы порадовать детей.

— Мы не спонсоры, мы — волонтёры. Каждому очень важно внимание, участие другого. Сиротам, инвалидам катастрофически не хватает именно этого, а не айфонов. Видеть улыбки и радость на лицах — бесценно!

Если вы хотите узнать больше о деятельности волонтёров или присоединиться к ребятам, все необходимые контакты найдёте в группе «ВК»: «Благотворительность в Туле „Лучи добра“» или написать непосредственно Анне Новиковой.