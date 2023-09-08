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Как заботятся о пациентах в клинике «ФизиоЗдоровье»
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Как заботятся о пациентах в клинике «ФизиоЗдоровье»

Физиотерапия – это больше не старые аппараты, а современное оборудование и грамотные врачи. Как методика может помочь, точно знают в клинике «ФизиоЗдоровье».

УВЧ по-новому

Кто из нас не помнит старые аппараты УВЧ? Несмотря на эффективность, их обсуждали и осуждали. И правильно, оборудование было несовершенным и могло дать много осложнений.

Развитие медицины не стоит на месте: современный аппарат УВЧ настолько точен и безвреден, что официально разрешен к использованию в жилых домах. Пользу методики уже оценили во всем мире. 

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Аппарат УВЧ нового поколения есть в клинике «ФизиоЗдоровье». С помощью ультравысокочастотного магнитного поля он способен вызывать различные процессы на определенной глубине организма. К тому же, установленный в клинике «ФизиоЗдоровье» аппарат — импульсный. Это исключает сильный нагрев тканей, как при использовании старых версий оборудования. 

В современном оборудовании сохранились и усовершенствовались все полезные свойства УВЧ, и при этом до минимума снизилось негативное воздействие на организм.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Грамотный и опытный врач, ведущий прием в «ФизиоЗдоровье», подбирает параметры воздействия на организм, силу и частоту так, чтобы попадание импульсов было точным. При таком подходе аппарат УВЧ помогает восстанавливать костные ткани, хрящи, снять отеки, вылечить контрактуры, артрозы, проблемы с молочными железами, в том числе мастит и лактостаз, которые часто приводят к хирургическим вмешательствам. Применение методики показано для взрослых и детей от 10 лет.

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Парафиновые аппликации — для лечения артрозов и сколиоза

Еще одна техника, применяемая в клинике, — парафино-озокеритные аппликации. Они помогают лечить артрозы, артриты, посттравматические контрактуры и боли в спине. Нагретый до определенной температуры парафин разогревает ткани, а озокерит — природный продукт, полученный из сланцев и горных пород, — оказывает противовоспалительное и регенерирующее действие.

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Процедура вызывает повышение местной температуры и активную гиперемию кожи, оживляет капиллярный кровоток, улучшает и метаболические процессы, оказывает спазмолитическое действие и усиливает потоотделение. Такое воздействие оказывается незаменимо и при лечении сколиозов у детей и взрослых. Прогрев готовит ткани к растяжению, тем самым увеличивая эффективность от процедур. 

А еще парафино-озокеритные аппликации — находка для тех, кому нельзя проводить процедуры из-за металлических конструкций в спине.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Когда ЛФК не работает

В клинике «ФизиоЗдоровье» находят вариант помочь даже тем, кому большинство традиционных способов лечения не помогает. Один из таких примеров — денервация определенной зоны. Когда нерв перебит и не проводит импульс, мышца, которую он должен задействовать, атрофируется. «Завести» ее силой мысли или с помощью ЛФК невозможно: нерв физически не может подать сигнал. Тогда пациент сталкивается с проблемой: за время, пока специалисты восстанавливают нерв, мышца становится неработоспособной. Чтобы такого не происходило, пациенту в «ФизиоЗдоровье» назначают курс на аппарате «Миоритм». Эта методика посылает сигнал о движении в мышцу снаружи. Так мышца не только не атрофируется, но еще и подает сигналы в мозг, что она работает и жива. Такая технология полезна пациентам с травмами, грыжами и сильными парезами лицевого нерва.

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о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Все эти методики — только малая часть возможностей клиники «ФизиоЗдоровье». Здесь уверены: нет плохих и хороших процедур, есть грамотно и неграмотно назначенные.

Если вы столкнулись с проблемами со здоровьем, загляните на прием к физиотерапевту, возможно, он знает, чем вам помочь! Запись на прием к специалисту открыта по тел. +7 (48-72) 70-79-11.

 

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г. Тула, Пушкинская ул., 57б
+7 (48-72) 70-79-11
физиоздоровье.рф

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о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом
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Автор:
8 сентября, в 17:48
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