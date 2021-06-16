200-килограммовый арахнид, призрачный гонщик и миньоны: стальное творчество богородицкого токаря

Арахнид-гигант стал достопримечательностью в микрорайоне Жданковский города Богородицка. Местные жители до сих пор удивляются необычному соседству.

Автор работы — 44-летний Алексей Крутоголов — признается, что на создание арахнида ушло несколько месяцев. Идея смастерить жука появилась внезапно — после просмотра фильма «Звездный десант». Алексея так впечатлили персонажи кинокартины, что захотелось одного такого поставить возле дома — «охранять» хозяйство.

- На его создание ушло несколько месяцев. Сначала сделал туловище из металла, затем ноги. Наполовину готового жука вытащили во двор вместе с ребятами из мото­клуба «Статус 71» и собрали его перед домом. Детали поднимали трактором, потому что арахнид весит под 200 кг. Это моя самая высокая и тяжелая поделка! — рассказал Алексей Myslo.

Кто-то из местных жителей сфотографировал металлического монстра и выложил в социальные сети. По словам Алексея, не было ни одного отрицательного отзыва. Всем его творчество понравилось. Действительно, ювелирная работа!

Мастер увлекся этим хобби всего четыре года назад.

- Уже и не вспомню, как пришла эта идея. Было скучно, решил что-нибудь смастерить. Пришел в свой гараж, и в итоге сделал металлическую змею. Правда, она до сих пор стоит незаконченная. Всё никак руки не дойдут, — признался умелец.

О своем увлечении он рассказал друзьям из мотоклуба. И к нему стали поступать заказы, в основном, по мототематике.

- Делаю фигурки не для прибыли, а для себя и друзей. Даже не рассматриваю это увлечение как способ заработка. Ничего не продавал, в основном, дарю друзьям и знакомым. Отдаю, не скрепя сердце. Пусть у человека будет, пусть он порадуется.

Алексей работает токарем-карусельщиком на заводе в Богородицке. Когда есть свободное время, уделяет его творчеству. Мастерская умельца находится прямо во дворе его дома — в сарае.

- Мне интересно этим заниматься, любимое дело можно сказать. Я ненавижу футбол, не пью пиво. Вот нашел занятие для души! Даже не знаю, как называется этот стиль. Идеи подсматриваю в интернете. Сам не могу придумать, я скорее копировщик. Могу сделать одну точную копию или, например, из трех собрать одну, при этом добавить что-то свое.

В коллекции Алексея выделяются большой миньон из одноименного мультфильма, а также мотоцикл с гонщиком-скелетом. Байкер на железном коне висит прямо над входом в дом.

- Мотоцикл — «Восход-1», я его разбирал, удлинял, переварил раму, приделал баллон. Мотогонщика сам варил, с себя размеры снимал! Весит почти 70 килограммов. Ночью включаю подсветку — некоторые детали светятся красным, в том числе и глаза гонщика. Выглядит жутковато, но мне нравится.

Все свои поделки в процессе работы мастер фотографирует и отправляет жене и дочке. Кстати, они поддерживают увлечение Алексея и иногда подсказывают, как лучше сделать. Но главный критик умельца — он сам. Если хоть что-то не нравится, может тут же безжалостно разобрать и сделать заново.

Мастер рассказал, что как-то он хотел сделать «Чужого» — космического монстра из фильма. И даже начал создавать, но передумал — получилось слишком много острых деталей. В собранном виде он должен был получиться 4 метра в высоту.

Помимо фигурок Алексей соз­дает и кованую мебель. Так, недавно, его супруга заказала себе в рабочий кабинет подставку для цветов и стол.

- Что в планах? Не знаю! Что придет в голову, то и сделаю. Мне как-то предлагали в Богородицком музее делать выставку, но я отказался. У меня дома мало экспонатов, а ездить у кого-то забирать свои не хочу. Может, когда-нибудь в будущем. Пусть всё идет так, как идет. У меня нет стремления выбиться. У меня всё хорошо: работа есть, дом строю, дочь учится, — скромно говорит Алексей.