Советы экспертов: как пережить аномальную жару в городе
Жара продлится до конца недели – до 27 июня, говорят синоптики. Myslo собрал советы экспертов о том, как пережить жару безопасно и с минимальными потерями для здоровья.
Кто в зоне риска?
Одной из самых уязвимых категорий являются беременные женщины, дети (особенно младенцы с открытым родничком), люди, страдающие сердечно-сосудистыми и различными хроническими заболеваниями, с лишним весом и метаболическим синдромом, а также пожилые.
При палящем зное возрастает риск возникновения онкологических заболеваний, инфаркта и инсульта. Последние два связаны с тем, что из-за повышенного потоотделения увеличивается объем циркулирующей крови, и всё это способствует возникновению тромбозов, а тромбозы — это инфаркты и инсульты.
Как пережить жару?
- Самое важное — употреблять достаточное количество жидкости.
- Перед выходом на улицу в жару принимать прохладный душ. Если есть возможность, рекомендуется охлаждать тело водой несколько раз в день. Если нет такой возможности, можно периодически в течение дня протирать лицо и руки прохладной водой.
- Медики советуют в жару исключить нахождение на улице с 11.00 до 17.00. Это касается и прогулок с маленькими детьми. Под палящим солнцем коляска в сочетании даже с тонкой простынкой может создать условия для возникновения эффекта парника и вызвать тепловой удар. Если же сидеть дома нет никаких сил, то оптимальным местом для прогулок станет парк или сквер, находящиеся подальше от оживленных магистралей, а еще лучше за городом — на природе в тени деревьев зной переносится легче.
- Беременным врачи рекомендуют не отказываться от дневного сна.
- Рекомендуется по возможности избегать поездок на общественном транспорте, причем не только для людей из группы риска, но и всем остальным.
- Рекомендуется не курить и не употреблять алкоголь перед поездкой в общественном транспорте, так как это может создать дополнительную нагрузку на организм. Да и в целом курение при высоких температурах воздуха небезопасно: одно из свойств никотина — активация тромбообразования. Помимо этого при жаре в воздухе становится меньше кислорода, а курение еще больше усугубляет ситуацию — в крови сжигается так называемый внутренний кислород, из-за чего у курильщиков в жару чаще случаются спазмы сосудов.
Признаки теплового удара
Не игнорируйте первые признаки перегрева и обезвоживания: сухость во рту, нарастающая жажда, слабость, головная боль, учащенное сердцебиение, головокружение при вставании вплоть до потери сознания.
Если вам или кому-то рядом стало плохо, следует дать ему попить прохладную воду, приложить что-то холодное к крупным сосудам, которые находятся на шее, в подмышечных впадинах и в паху.
Особенно следует обращать внимание на состояние водителей. Если человек находится в предобморочном состоянии, то следует срочно припарковать автомобиль и помочь человеку выйти на улицу — температура в салоне машины во время стоянки может повыситься за несколько минут до 70 градусов.
Если в транспорте есть кондиционер, это хорошо. Однако следите за тем, чтобы поток холодного воздуха не был направлен прямо на вас, иначе вы рискуете заболеть даже в такую жару.
Напитки в жару
В обычных условиях организм расходует в среднем 1,5−2,5 литра воды ежедневно. В жару за 30 градусов теряется в полтора раза больше влаги. Чтобы предотвратить обезвоживание, крайне важно своевременно восполнять водный баланс. Пить воду надо даже в том случае, если не хочется. Чувство жажды часто бывает снижено у пожилых людей, и им особенно нужно следить за восполнением жидкости в организме.
В Роспотребнадзоре рассказали, как рассчитывать количество суточного объема воды: 30 мл на каждый килограмм веса + 10% от получившегося объема в жаркие дни. Пить чистую воду нужно понемногу, каждые 20−40 минут.
- Обычная питьевая вода лучше всего утоляет жажду. В нее можно добавить немного соли или лимон. Минералка столовая или лечебно-столовая тоже прекрасно подойдет, она восполнит недостаток соли в организме, вымывающейся впоследствии.
- Сок, например яблочный пополам с водой, поможет утолить жажду и восполнить соли (особенно калия). Также соки полезны для иммунной системы, они содержат антиоксиданты.
- Комбуча, или чайный гриб, богат антиоксидантами. Диетологи отмечают, что напиток полезен людям с сахарным диабетом второго типа. Здоровым людям он помогает сбросить вес.
- Квас содержит углекислоту и аминокислоты. Но помните, что в настоящем квасе содержится небольшой процент спирта (1-2 градуса).
- Кефир или йогурт тоже хорошо утоляют жажду, а заодно нормализуют работу желудочно-кишечного тракта. Они могут служить прекрасной и полезной альтернативой молочным коктейлям, которыми вряд ли удастся утолить жажду.
Не стоит в жару пить ледяную воду — это может снизить иммунитет. Лучше выбирать воду температурой не ниже 20 градусов.
Кандидат медицинских наук, эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова:
Зухра Павлова
– Холодная вода приводит к переохлаждению слизистых оболочек, а это в свою очередь, например, к тонзиллитам. То есть тут нужно действовать очень аккуратно. Еще больший вред организму может нанести ледяная вода. В этом случае желудок будет блокировать выработку ферментов и желудочного сока, а это чревато нарушением переваривания белка. По этой причине не стоит есть мясо с ледяными напитками. Приятно, но желудку это будет больно.
Что есть в жару?
С осторожностью нужно быть с уличным фастфудом. Под палящим солнце пирожки с мясом, пирожные и пр. быстро портятся. Если хотите перекусить — отдайте предпочтение, например, фруктам.
В целом же в ежедневный рацион стоит обязательно включить больше свежих овощей и фруктов, супы и пищу, приготовленную без масла, — отварную, тушеную
Роспотребнадзор советует летом отдать предпочтение раздельному питанию: гарниры с белковыми блюдами есть отдельно, то есть картошку не с мясом, а с салатом из свежих овощей — один прием пищи, а горячее блюдо (мясо, птица, рыба, морепродукты) с салатом — другой. В салаты рекомендуется добавлять сныть, крапиву, кислицу («заячью капусту»). Эти продукты способны насытить организм витаминами и микроэлементами, а также имеют мощные оздоровительные свойства: снимают отеки, дезинфицируют, снимают воспаления, нормализуют работу почек, печени и сердечно-сосудистой системы.
Не нужно есть большими порциями. Если разделить свой рацион на пять приемов пищи, состоящих из завтрака, перекуса, обеда, ужина и еще одного перекуса, то на протяжении всего дня можно чувствовать себя сытым и при этом не потерять активность.
От чего во время жары стоит отказаться?
Сахар способствует росту и развитию бактерий, повышает жажду и задерживает воду. Избегайте сладких соков и газированной воды. Не кладите сахар в напитки.
Алкоголь может привести к проблемам с сердцем. Он дополнительно способствует повышению температуры тела. Если планируется пикник, то можно позволить себе немного алкоголя в вечерние часы, когда солнце уже не так активно.
Кофе провоцирует жажду, угнетает аппетит, нарушая пищевое поведение, и способствует перееданию через 3−4 часа после употребления напитка. Также кофе перегружает работу миокарда.
Соленое — всем известно, что такие продукты сильно задерживают воду, это приводит к отекам.
Жирное — на жаре обменные процессы в организме замедляются, а жирная пища требует длительного и усердного переваривания. Употребление такой еды приведет к ощущению тяжести и дискомфорту, а также сильно перегрузит печень.
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