Как сохранить кожу молодой и здоровой летом
Как безопасно загорать, чтобы не обгореть? В чем опасность загара? И почему так важно следить за своими родинками? Ответим на вопросы.
Рассказывает главный врач областного клинического кожно-венерологического диспансера Наталья Руднева.
Про загар
– Наталья Сергеевна, так в чем же польза загара?
– Ультрафиолет полезен для человека, с его помощью вырабатывается витамин D, необходимый для нормальной жизнедеятельности, и «гормон счастья» – мелатонин. Но всё нужно делать правильно. Чрезмерное увлечение загаром приводит, в первую очередь, к развитию злокачественных образований на коже. Также это может спровоцировать другие онкологические заболевания.
– И как же загорать безопасно?
– Для безопасного загара нужно знать о своём фототипе кожи и свою субэритемную дозу – время, через которое возникает покраснение кожи при нахождении на солнце. Именно это время и будет безопасным для загара. Обычно субэритемная доза определяется на предплечье с внутренней стороны. Например, покраснение возникло через пять минут пребывания на солнце, это и есть безопасное время для загара.
В нашей полосе встречается четыре фототипа кожи.
Первый – кельтский тип: люди светловолосые, рыжие, с белой кожей, зелеными или голубыми глазами и веснушками. Таким находиться на солнце без защиты совершенно нельзя. Их кожа сразу краснеет, причем краснота не переходит в коричневый оттенок.
Второй фототип кожи – тоже белый, это люди с русыми волосами и светлыми глазами. У них кожа краснеет не так быстро, как у первого типа, но, тем не менее, они получают солнечные ожоги. И им тоже не рекомендовано находиться на солнце без защиты.
Третий фототип – «белоснежки»: светлая кожа, темные волосы, зеленые, серые или темно-синие глаза. Эти люди чуть лучше воспринимают солнце, им можно находиться под ним 5-10 минут без защиты.
Четвертый фототип – средиземноморский. Это обладатели смуглой кожи оливкового цвета, с темными волосами, темными глазами.
– Какие типы кожи наиболее чувствительны к ультрафиолету?
– Наиболее чувствительны к загару первый и второй фототипы. Как правило, загар для людей с первым фототипом кожи всегда заканчивается солнечным ожогом. В дальнейшем они могут привести к образованию базально-клеточного, плоско-клеточного рака и меланомы.
– Безопаснее загар в солярии или на пляже?
– Солярии очень часто имеют слишком широкий спектр ультрафиолета и могут провоцировать системные и злокачественные заболевания. Так что лучше загорать под естественным солнцем, соблюдая все рекомендации.
– Наталья Сергеевна, сколько времени можно находиться на солнце детям?
– Детям, как и взрослым, можно находиться на солнце в зависимости от их фототипа и субэритемной дозы. Правила одинаковы для всех.
Про акне и псориаз
– Можно ли загорать людям с акне?
– Загар, как правило, улучшает течение акне, но затем всегда возникает обострение. Это связано с тем, что кожа начинает защищаться от воздействия ультрафиолета и вырабатывать много кожного сала. Это приводит к закупорке пор, в результате вновь появляются угри.
– Действительно ли ультрафиолет полезен для людей с псориазом?
– Фототерапия – один из методов лечения псориаза, но для этого используются ультрафиолетовые лучи разной длины. Можно использовать и естественный ультрафиолет. Однако довольно часто у пациентов с псориазом в летнее время улучшение не наступает.
Про родинки
– Изменение родинок: когда необходимо идти к врачу, в каких случаях?
– Необходимо обращать внимание на любые изменения существующих родинок. Но особенно – на вновь появившийся элемент.
Меланома остается одним из самых коварных онкологических заболеваний и редко дает о себе знать заранее. Это может быть признаками уже развившейся меланомы:
- непропорциональный рост родинки;
- изменение цвета (потемнение, посветление);
- кровоточивость;
- появление зуда на месте родинки;
- покраснение – воспалительная ареола вокруг родинки;
- появление новых родинок;
- изменения на родинке – уплотнения, пятнышки;
- если родинка вдруг вспухла и стала блестящей, как стеариновая капля.
Бессмысленно закрывать опасные места с родинками полотенцем или панамой, заклеивать родинки пластырем – меланома не дремлет и под таким прикрытием.
В Тульском областном клиническом кожно-венерологическом диспансере проводится видеодерматоскопия на лучшем оборудовании, позволяющая распознать даже небольшую меланому и другие злокачественные образования кожи. И, главное, это бесплатно!
– Наталья Сергеевна, как сохранить кожу молодой?
– Нужно соблюдать режим питания, сна, физических нагрузок, правильно ухаживать за кожей, также защищать ее от лишнего солнечного излучения. Можно обратиться за консультацией к врачу-дерматологу, который после осмотра рекомендует вам правильный уход.
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