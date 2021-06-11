Как сохранить кожу молодой и здоровой летом

Получить красивый и безопасный загар – это целое искусство. На фото тулячка Ирина Пшонкина.

Как безопасно загорать, чтобы не обгореть? В чем опасность загара? И почему так важно следить за своими родинками? Ответим на вопросы.

Рассказывает главный врач областного клинического кожно-венерологического диспансера Наталья Руднева.

Про загар

– Наталья Сергеевна, так в чем же польза загара?

– Ультрафиолет полезен для человека, с его помощью вырабатывается витамин D, необходимый для нормальной жизнедеятельности, и «гормон счастья» – мелатонин. Но всё нужно делать правильно. Чрезмерное увлечение загаром приводит, в первую очередь, к развитию злокачественных образований на коже. Также это может спровоцировать другие онкологические заболевания.

– И как же загорать безопасно?

– Для безопасного загара нужно знать о своём фототипе кожи и свою субэритемную дозу – время, через которое возникает покраснение кожи при нахождении на солнце. Именно это время и будет безопасным для загара. Обычно субэритемная доза определяется на предплечье с внутренней стороны. Например, покраснение возникло через пять минут пребывания на солнце, это и есть безопасное время для загара.

В нашей полосе встречается четыре фототипа кожи.

Первый – кельтский тип: люди светловолосые, рыжие, с белой кожей, зелеными или голубыми глазами и веснушками. Таким находиться на солнце без защиты совершенно нельзя. Их кожа сразу краснеет, причем краснота не переходит в коричневый оттенок.

Второй фототип кожи – тоже белый, это люди с русыми волосами и светлыми глазами. У них кожа краснеет не так быстро, как у первого типа, но, тем не менее, они получают солнечные ожоги. И им тоже не рекомендовано находиться на солнце без защиты.

Третий фототип – «белоснежки»: светлая кожа, темные волосы, зеленые, серые или темно-синие глаза. Эти люди чуть лучше воспринимают солнце, им можно находиться под ним 5-10 минут без защиты.

Четвертый фототип – средиземноморский. Это обладатели смуглой кожи оливкового цвета, с темными волосами, темными глазами.

– Какие типы кожи наиболее чувствительны к ультрафиолету?

– Наиболее чувствительны к загару первый и второй фототипы. Как правило, загар для людей с первым фототипом кожи всегда заканчивается солнечным ожогом. В дальнейшем они могут привести к образованию базально-клеточного, плоско-клеточного рака и меланомы.

– Безопаснее загар в солярии или на пляже?

– Солярии очень часто имеют слишком широкий спектр ультрафиолета и могут провоцировать системные и злокачественные заболевания. Так что лучше загорать под естественным солнцем, соблюдая все рекомендации.

– Наталья Сергеевна, сколько времени можно находиться на солнце детям?

– Детям, как и взрослым, можно находиться на солнце в зависимости от их фототипа и субэритемной дозы. Правила одинаковы для всех.

Про акне и псориаз

– Можно ли загорать людям с акне?

– Загар, как правило, улучшает течение акне, но затем всегда возникает обострение. Это связано с тем, что кожа начинает защищаться от воздействия ультрафиолета и вырабатывать много кожного сала. Это приводит к закупорке пор, в результате вновь появляются угри.

– Действительно ли ультрафиолет полезен для людей с псориазом?

– Фототерапия – один из методов лечения псориаза, но для этого используются ультрафио­летовые лучи разной длины. Можно использовать и естествен­ный ультрафиолет. Однако довольно часто у пациентов с псориазом в летнее время улучшение не наступает.

Про родинки

– Изменение родинок: когда необходимо идти к врачу, в каких случаях?

– Необходимо обращать внимание на любые изменения существующих родинок. Но особенно – на вновь появившийся элемент.

Меланома остается одним из самых коварных онкологических заболеваний и редко дает о себе знать заранее. Это может быть признаками уже развившейся меланомы:

непропорциональный рост родинки;

изменение цвета (потемнение, посветление);

кровоточивость;

появление зуда на месте родинки;

покраснение – воспалительная ареола вокруг родинки;

появление новых родинок;

изменения на родинке – уплотнения, пятнышки;

если родинка вдруг вспухла и стала блестящей, как стеариновая капля.

Бессмысленно закрывать опасные места с родинками полотенцем или панамой, заклеивать родинки пластырем – меланома не дремлет и под таким прикрытием.

В Тульском областном клиническом кожно-венерологическом диспансере проводится видеодерматоскопия на лучшем оборудовании, позволяющая распознать даже небольшую меланому и другие злокачес­твенные образования кожи. И, главное, это бесплатно!

– Наталья Сергеевна, как сохранить кожу молодой?

– Нужно соблюдать режим питания, сна, физических нагрузок, правильно ухаживать за кожей, также защищать ее от лишнего солнечного излучения. Можно обратиться за консультацией к врачу-дерматологу, который после осмотра рекомендует вам правильный уход.

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