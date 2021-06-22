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Стильно и доступно: Обновляем кухню на даче с «Леруа Мерлен»
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Стильно и доступно: Обновляем кухню на даче с «Леруа Мерлен»

Кухня - сердце любого дома, в том числе и дачного. Сделать это пространство уютным проще, чем кажется. «Леруа Мерлен» приготовил для вас идеальное решение - бюджетные и удобные модульные кухни. 

Модульные кухни - это бюджетный вариант заполнения пространства, готовые шкафы, столешница и техника в этих комплектах собираются как конструктор и при этом выглядят стильно. Благодаря доступной цене модульные кухни чаще всего ставят на дачу или в съемную квартиру. Исходя из этого, дизайнеры разработали комплекты мебели таким образом, чтобы они отлично помещались даже в небольшом пространстве.

В «Леруа Мерлен» представлены сразу шесть коллекций модульных кухонь. Универсальность моделей позволяет сочетать шкафы из разных комплектов между собой, позволяя реализовывать десятки дизайнерских решений. Комбинации позволяют создавать трендовые цветовые решения, которые в сочетании с яркими аксессуарами и посудой визуально расширяют пространство, делая его современным и уютным.

 

Благодаря модульной коллекции, даже в небольшом помещении вы сможете разместить комфортную кухню «под ключ». По просьбам покупателей в линейках появились шкафы шириной 50 см. Также в «Леруа Мерлен» в наличии бытовая техника, отлично сочетающаяся с модульными кухнями: плита шириной 50 см, небольшие мойки, холодильник, умещающийся под столешницей. Это позволяет максимально использовать все имеющееся пространство.

Модульную кухню не нужно ждать. Вся мебель уже есть в наличии. Как только определитесь с выбором, консультанты помогут определиться с набором мебели и техники. Все необходимое вы сможете забрать сразу же в магазине. 

Как правило, для установки такой кухни не нужен специалист. В каждой коробке есть инструкция, так что мебель собирается как конструктор, вы справитесь с этим без хлопот. 

Но если сами не хотите тратить время, в «Леруа Мерлен» есть услуга установки кухни, которая стоит от 1500 рублей за погонный метр.

Модульная кухня в «Леруа Мерлен» - это бюджетный, но при этом качественный вариант.

Мебель покрыта прочной пленкой, которая отлично моется и прослужит долгие годы. Магазин дает гарантию на кухни - 5 лет.

Чем дополнить кухню на даче?

Конечно, яркой и легкой посудой. В «Леруа Мерлен» появилась летняя коллекция из качественного и удобного в обращении пластика. Наборы для выезда на пикник, контейнеры для шашлыков, хранения и заморозки, многоразовые пластиковые ложки, стаканы и тарелки, кувшины для воды, сушилки для овощей и много другое.

 

Они отлично дополнят любой интерьер и подарят заряд положительных эмоций.

 

Цена комплекта модульной кухни начинается от 12 800 рублей за 240 см. Вы выбираете любой вариант по вкусу. А если цена достигнет отметки в 30 000 рублей, вы сможете купить товар в рассрочку без переплат. Срок рассрочки - от 6 до 10 месяцев.

Не ждите, приходите в «Леруа Мерлен» и обновите кухню уже сейчас, чтобы она радовала вас все лето!

Тула, ул. Аркадия Шипунова, 5.

Телефон (4872) 25-27-88.

leroymerlin.ru

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Модульные кухни в Леруа Мерлен, Фото: 14
Модульные кухни в Леруа Мерлен, Фото: 15
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Модульные кухни в Леруа Мерлен, Фото: 18
Модульные кухни в Леруа Мерлен, Фото: 19
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Модульные кухни в Леруа Мерлен, Фото: 21
Модульные кухни в Леруа Мерлен, Фото: 22
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Модульные кухни в Леруа Мерлен, Фото: 24
Модульные кухни в Леруа Мерлен, Фото: 25
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Модульные кухни в Леруа Мерлен, Фото: 31
Модульные кухни в Леруа Мерлен, Фото: 32
Модульные кухни в Леруа Мерлен, Фото: 33
Модульные кухни в Леруа Мерлен, Фото: 34
Модульные кухни в Леруа Мерлен, Фото: 35
Модульные кухни в Леруа Мерлен, Фото: 36
Модульные кухни в Леруа Мерлен, Фото: 37
Модульные кухни в Леруа Мерлен, Фото: 38
Модульные кухни в Леруа Мерлен, Фото: 39
Модульные кухни в Леруа Мерлен, Фото: 40
Модульные кухни в Леруа Мерлен, Фото: 41
Модульные кухни в Леруа Мерлен, Фото: 42
Модульные кухни в Леруа Мерлен, Фото: 43
Модульные кухни в Леруа Мерлен, Фото: 44
Модульные кухни в Леруа Мерлен, Фото: 45
Модульные кухни в Леруа Мерлен, Фото: 46
Модульные кухни в Леруа Мерлен, Фото: 47
Модульные кухни в Леруа Мерлен, Фото: 48
Модульные кухни в Леруа Мерлен, Фото: 49
Модульные кухни в Леруа Мерлен, Фото: 50
Модульные кухни в Леруа Мерлен, Фото: 51
Модульные кухни в Леруа Мерлен, Фото: 52
Модульные кухни в Леруа Мерлен, Фото: 53
Модульные кухни в Леруа Мерлен, Фото: 54
Модульные кухни в Леруа Мерлен, Фото: 55
Модульные кухни в Леруа Мерлен, Фото: 56
Модульные кухни в Леруа Мерлен, Фото: 57
Модульные кухни в Леруа Мерлен, Фото: 58
Модульные кухни в Леруа Мерлен, Фото: 59
Модульные кухни в Леруа Мерлен, Фото: 60
Модульные кухни в Леруа Мерлен, Фото: 61
Модульные кухни в Леруа Мерлен, Фото: 62
Модульные кухни в Леруа Мерлен, Фото: 63
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Автор: Оксана Грудинина
Фотограф: Алексей Пирязев
вчера, в 17:00 0
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