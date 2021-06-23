Рейд по пляжам Тулы: где комфортно отдохнуть у воды?
Запасайтесь кремом для загара, хорошим настроением и вперед – отдыхать!
Купальный сезон официально стартовал в Тульской области с 1 июня. Но по факту он начался гораздо позже – настоящая летняя погода пришла в регион неделю назад.
В ближайшие дни нас ожидает солнечная погода и жара до +35 градусов.
В областной столице – восемь официальных пляжей. Все они прошли проверку МЧС и Роспотребнадзора. Кроме того, перед началом купального сезона водолазы обследовали дно водоемов, чтобы там не было опасных для окружающих предметов.
Корреспонденты Myslo прокатились по пляжам Тулы и посмотрели, где самые удобные условия для отдыха и самые живописные места.
Зона отдыха «Хомяковские Поляны»
Где: поселок Хомяково, Зареченский район.
Как добраться: автобусом №36, 36-а либо маршруткой №66 до остановки «Пионерский лагерь» или «Станция Хомяково», затем пешком. Координаты для водителей — GPS: 54.276669, 37.611365.
Плюсы: живописное место, вокруг – небольшой лес. На пляже есть спасательный и медицинский посты, кабинка для переодевания, туалет, мусорный контейнер, большая парковка. Территория рядом с прудом в основном отсыпана песком. В воду можно войти по бетонным ступенькам, можно прыгать в воду с мостика.
Минусы: отсутствует дополнительная инфраструктура, в частности, нет детской площадки. Отдыхающие не очень-то заботятся о чистоте прибрежной зоны – местами валяются бумажки, а костры туляки разводят прямо под деревьями.
Пляж на среднем пруду в Центральном парке
Где находится: в самом парке, ближе к ул. Тульского Рабочего полка.
Как добраться: троллейбус №1, 2, 4, 5, 7; автобус №18, 11, 28, 25; трамвай №14. Маршрутки: 9, 30, 33, 34, 35, 40к, 50, 51, 54, 58, 62. Для водителей — GPS: 54.182937, 37.578760
Плюсы: большая часть пляжа отсыпана песком, есть бесплатные лежаки, отдельная зона для купания детей, кабинки для переодевания, туалет, мусорный контейнер, урны, торговая точка, дорожка для людей с ограниченными возможностями здоровья. Для юных посетителей пляжа установлен детский городок, любители активного отдыха могут поиграть на площадке для пляжного волейбола или арендовать катамараны и лодки.
Минусы: очень много отдыхающих, маловато мест для парковки.
Пляжи №1, 2 на реке Воронке
Где находится: недалеко от поселка Матвеевские Дачи, Привокзальный округ.
Как добраться: до конечной маршрутки №35, а затем пешком до пляжа №2. Либо на №114 или 280 до ост. «Подгородние Дачи» и после около 20 минут пешком до пляжа №1. Для водителей: пляж №1 – GPS: 54.1018741, 37.5603639, пляж № 2 – GPS: 54.099177, 37.558544.
Плюсы: два больших пляжа, часть территории отсыпана песком, есть зона отдыха для детей, биотуалеты, мусорные контейнеры, раздевалки, спасательные посты, много парковочных мест. На пляже №1 есть волейбольная площадка, детская горка, 10 беседок для отдыха, мангалы.
Минусы: в основном вся инфраструктура – на пляже №1.
Зона отдыха «Велесов лес»
Где находится: село Борщёвка, Привокзальный район.
Как добраться: автобус №169 «Тула – Алёшня», остановка
«Мерлиновка», затем пешком почти 2 км. Для водителей – GPS:
54.238357494655, 37.178701593811.
Плюсы: уютная зона отдыха со всей инфраструктурой – есть беседки, столики для настольного тенниса, мини-футбольное поле, большая парковка, туалеты, раздевалка. Можно порыбачить, отдохнуть в домиках. Можно остаться с палатками на ночь. На территории расположено летнее кафе.
Минусы: зона отдыха платная, стоимость – 250 рублей с человека, детям до 8 лет – бесплатно. В стоимость входят купание, зонтик, шезлонг и парковочное место. Далеко и неудобно добираться, если нет машины.
Зона отдыха «Ильинка»
Где: деревня Крутое, Центральный округ Тулы.
Как добраться: на автобусе №125 «Автостанция Восточная – Прилепы» до остановки «Деревня Крутое». Для водителей — GPS: 54.110300, 37.657166.
Плюсы: небольшой чистый пляж, здесь отдыхают в основном местные жители. Есть кабинка для переодевания, биотуалет, контейнер для мусора, достаточно парковочных мест. Рядом с пляжем расположен колодец с питьевой водой.
Минусы: пляж находится далеко от центра Тулы, неудобно добираться, на территории пляжа нет спасательного поста и места купания для детей, небольшая территория для заплыва. Также нет детской площадки.
Пляж в Обидимо
Где: село Обидимо, Зареченский округ Тулы.
Как добраться: автобус №162 «Тула – Обидимо» до конечной остановки, затем пешком. Для водителей — GPS: 54.301333, 37.394751.
Плюсы: пляж отсыпан песком, есть зона для купания детей, раздевалки, биотуалет, торговые точки, спасательный пост, волейбольная площадка, кафе. Можно арендовать вейк, плюшку или сапы, но это платно.
Минусы: парковка платная, хотя ее стоимость всего 100 рублей на весь день. Водители хотят сберечь деньги, поэтому паркуются вдоль дороги и занимают две полосы в обе стороны.
Зона отдыха в Петровском квартале
Где: микрорайон Петровский квартал, Тула.
Как добраться: маршрутки №66, 36, 36-а, автобус №26, остановка «Петровский квартал». Для водителей – GPS: 54.194284, 37.515006.
Плюсы: небольшой пляж, здесь в основном отдыхают местные жители. Берег отсыпан песком, недалеко есть мусорный контейнер, работает спасательный пост.
Минусы: нет раздевалок, туалет только для сотрудников пляжа, на территории нет урны, небольшая парковка, отдыхающие не заботятся о чистоте пляжа и неохотно убирают за собой, во время дождя песок смывается в водоем.
Друзья, а вы на каких пляжах отдыхаете? Пишите в комментариях!
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