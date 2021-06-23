Рейд по пляжам Тулы: где комфортно отдохнуть у воды?

Купальный сезон официально стартовал в Тульской области с 1 июня. Но по факту он начался гораздо позже – настоящая летняя погода пришла в регион неделю назад.

В ближайшие дни нас ожидает солнечная погода и жара до +35 градусов.

В областной столице – восемь официальных пляжей. Все они прошли проверку МЧС и Роспотребнадзора. Кроме того, перед началом купального сезона водолазы обследовали дно водоемов, чтобы там не было опасных для окружающих предметов.

Корреспонденты Myslo прокатились по пляжам Тулы и посмотрели, где самые удобные условия для отдыха и самые живописные места.