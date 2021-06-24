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Полезные телефоны: куда тулякам сообщить о проблеме?
Случилась коммунальная авария, не пришел транспорт или есть вопросы по поводу благоустройства общественных пространств? Рассказываем, куда можно обратиться.
Аварийные диспетчерские службы в Туле
- МКП «Горсвет» (освещение на улицах) – 36-42-75.
- «Тулатеплосеть» – 42-53-23, 42-53-21.
- «Тулагорводоканал» – 42-53-34, 42-53-26.
- «Тульские городские электрические сети» – 74-93-50; 8 (800) 700-51-16.
- Филиал «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Ленинский РЭС (Обидимский и Ленинский участки) – 33-66-12; 8-800-50-50-115.
- «Тулагоргаз» – 04, 104, 004. «Газпром газораспределение Тула» в п. Косая Гора – 23-02-90, 23-04-04.
- Аварийная газовая служба – 25-36-04, 104.
- ЕДДС Тулы – 47-20-37, 1391 (короткий номер – с городского телефона).
- Аварийно-диспетчерская служба (ООО «УК АДС») большинства, но не всех УК – 56-54-54. Информация о контактном номере вашей УК и аварийной службы содержится на квитанциях за квартиру.
Справочные службы
- Справочная телефонная служба (круглосуточно) – 118.
- Справочная автовокзала – 35-56-50.
Экстренные службы
- Пожарная охрана – 101.
- Полиция – 102.
- Скорая медицинская помощь – 31-24-32, 103.
- Городская станция «Скорой помощи» (справочная) – 31-90-77.
- Больница мед. помощи им. Д. Я. Ваныкина, секретариат – 31-85-55.
- Медицина катастроф, экстренная служба (с мобильного телефона) – 112.
- Наркологическая (неотложная) помощь – 28-60-60.
- Служба спасения и аварийное вскрытие замков – 25-01-12.
Травматологические отделения
- Городская больница № 11 (ул. Чаплыгина, 13) – 45-52-23.
- Больница мед. помощи им. Д. Я. Ваныкина (ул. Первомайская, 13) – 31-05-68.
Минздрав
- Горячая линия министерства здравоохранения Тульской области 8-800-444-40-03 ежедневно с 8:00 до 20:00.
- Телефоны доверия министерства здравоохранения Тульской области:
24-51-41 (отдел организации медицинской помощи взрослому населению);
24-51-43 (отдел организации медицинской помощи матерям и детям);
24-51-46 (отдел фармацевтической деятельности и организации лекарственной помощи).
Коронавирус
- Федеральная горячая линия 8-800-200-01-12.
- Горячая линия (по Тульской области) – 8-800-444-40-03.
Роспотребнадзор
- Горячая линия – 55-55-50.
- Единый консультационный центр – 8-800-555-49-43. Прием звонков – круглосуточно. По этому телефону можно получить первичную консультацию, а также по отдельным вопросам перенаправляют в территориальные органы и организации Роспотребнадзора.
Ведомства
- Бюро несчастных случаев ГУВД (пропажа людей) – 32-31-63.
- ГУ МВД по Тульской области (телефон доверия) – 32-22-85 (полиция и УГИБДД).
- Телефон доверия МЧС – 56-99-99.
- Дежурная часть УГИБДД УМВД по Туле – 32-45-00.
- Телефон доверия УФСБ – 31-27-91.
Бродячие собаки
Для отлова безнадзорных животных на территории Тулы необходимо обратиться с заявлением в Городскую службу единого заказчика: 56-58-10, 21-46-41, в населенных пунктах области – в администрацию соответствующего муниципального образования.
Состояние дорог
- Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы – 55-64-73.
- Диспетчерская служба ГУ ТО «Тулаавтодор» – +7 (980)-589-95-55.
- МКУ Центр организации дорожно-транспортной деятельности – 76-03-44.
Транспорт
- МКП «Тулгорэлектротранс», горячая линия – 25-45-01.
Прокуратура
- Дежурный прокурор – 36-43-07.
- Горячая линия для приема звонков предпринимателей – +7 (962) 272-58-97.
Телефон доверия
- Губернатора Тульской области: 8-800-200-71-02 (по этому номеру можно узнать ответы на вопросы о коронавирусе или связаться с общероссийским детским телефоном доверия).
- Главы администрации Тулы: 33-11-37, 33-80-71.
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