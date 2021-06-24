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Полезные телефоны: куда тулякам сообщить о проблеме?

Случилась коммунальная авария, не пришел транспорт или есть вопросы по поводу благоустройства общественных пространств? Рассказываем, куда можно обратиться.

Аварийные диспетчерские службы в Туле МКП «Горсвет» (освещение на улицах) – 36-42-75 .

. «Тулатеплосеть» – 42-53-23, 42-53-21 .

. «Тулагорводоканал» – 42-53-34, 42-53-26 .

. «Тульские городские электрические сети» – 74-93-50; 8 (800) 700-51-16 .

. Филиал «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Ленинский РЭС (Обидимский и Ленинский участки) – 33-66-12; 8-800-50-50-115 .

. «Тулагоргаз» – 04, 104, 004 . «Газпром газораспределение Тула» в п. Косая Гора – 2 3-02-90, 23-04-04 .

. «Газпром газораспределение Тула» в п. Косая Гора – 2 . Аварийная газовая служба – 25-36-04, 104 .

. ЕДДС Тулы – 47-20-37, 1391 (короткий номер – с городского телефона).

(короткий номер – с городского телефона). Аварийно-диспетчерская служба (ООО «УК АДС») большинства, но не всех УК – 56-54-54. Информация о контактном номере вашей УК и аварийной службы содержится на квитанциях за квартиру. Справочные службы Справочная телефонная служба (круглосуточно) – 118 .

. Справочная автовокзала – 35-56-50. Экстренные службы Пожарная охрана – 101 .

. Полиция – 102 .

. Скорая медицинская помощь – 31-24-32, 103 .

. Городская станция «Скорой помощи» (справочная) – 31-90-77 .

. Больница мед. помощи им. Д. Я. Ваныкина, секретариат – 31-85-55.

Медицина катастроф, эк­стренная служба (с мобильного телефона) – 112 .

. Наркологическая (неотложная) помощь – 28-60-60 .

. Служба спасения и аварийное вскрытие замков – 25-01-12. Травматологические отделения Городская больница № 11 (ул. Чаплыгина, 13) – 45-52-23 .

. Больница мед. помощи им. Д. Я. Ваныкина (ул. Первомайская, 13) – 31-05-68. Минздрав Горячая линия министерства здравоохранения Тульской области 8-800-444-40-03 ежедневно с 8:00 до 20:00.

ежедневно с 8:00 до 20:00. Телефоны доверия министерства здравоохранения Тульской области: 24-51-41 (отдел организации медицинской помощи взрослому населению); 24-51-43 (отдел организации медицинской помощи матерям и детям); 24-51-46 (отдел фармацевтической деятельности и организации лекарственной помощи). Коронавирус Федеральная горячая линия 8-800-200-01-12 .

. Горячая линия (по Тульской области) – 8-800-444-40-03. Роспотребнадзор Горячая линия – 55-55-50 .

. Единый консультационный центр – 8-800-555-49-43. Прием звонков – круглосуточно. По этому телефону можно получить первичную консультацию, а также по отдельным вопросам перенаправляют в территориальные органы и организации Роспотребнадзора. Ведомства Бюро несчастных случаев ГУВД (пропажа людей) – 32-31-63 .

. ГУ МВД по Тульской области (телефон доверия) – 32-22-85 (полиция и УГИБДД).

(полиция и УГИБДД). Телефон доверия МЧС – 56-99-99 .

. Дежурная часть УГИБДД УМВД по Туле – 32-45-00 .

. Телефон доверия УФСБ – 31-27-91. Бродячие собаки Для отлова безнадзорных животных на территории Тулы необходимо обратиться с заявлением в Городскую службу единого заказчика: 56-58-10, 21-46-41, в населенных пунктах области – в администрацию соответствующего муниципального образования. Состояние дорог Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы – 55-64-73 .

. Диспетчерская служба ГУ ТО «Тулаавтодор» – +7 (980)-589-95-55 .

. МКУ Центр организации дорожно-транспортной деятельности – 76-03-44. Транспорт МКП «Тулгорэлектротранс», горячая линия – 25-45-01. Прокуратура Дежурный прокурор – 36-43-07 .

. Горячая линия для приема звонков предпринимателей – +7 (962) 272-58-97. Телефон доверия Губернатора Тульской области: 8-800-200-71-02 (по этому номеру можно узнать ответы на вопросы о коронавирусе или связаться с общероссийским детским телефоном доверия).

(по этому номеру можно узнать ответы на вопросы о коронавирусе или связаться с общероссийским детским телефоном доверия). Главы администрации Тулы: 33-11-37, 33-80-71.

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