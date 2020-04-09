«Мой бизнес» всегда на связи с тульскими предпринимателями

Центр «Мой бизнес» – это «единое окно» предоставления услуг. А в условиях удалённой работы и самоизоляции – настоящий портал по поддержке малого и среднего бизнеса региона в режиме онлайн.

Главная цель центра – это оказание государственной поддержки бизнес-сообществу Тульской области. В реалиях сегодняшней экономической ситуации она как никогда востребована предпринимателями. Сотрудники центра «Мой бизнес» мобилизовали все свои силы в стремлении помочь каждому предпринимателю найти индивидуальное решение проблемы доступным способом и удобным форматом.

1. Экстренная помощь

На базе центра работают специально выделенные номера горячих линий по тематическим блокам:

общие вопросы:

8 (800) 600-777-1, 8 (4872) 24-52-27,

8 (800) 600-777-1, 8 (4872) 24-52-27, юридические вопросы:

8 (961) 266-82-02 – специалист центра «Мой бизнес» Анжела Пугачева;

8 (961) 266-82-02 – специалист центра «Мой бизнес» Анжела Пугачева; вопросы организации бухгалтерского учета:

8 (961) 261-2990 – специалист центра «Мой бизнес» Юлия Сахарова;

8 (961) 261-2990 – специалист центра «Мой бизнес» Юлия Сахарова; консультация по микрозаймам: 8 (4872) 52-10-80.

Режим работы специалистов горячей линии:

пн.-чт. 9.00-18.00, пт. 9.00-17.00, сб.-вс. – выходные.

2. Диалог с представителями власти

Новый в практике коммуникации с предпринимателями и удобный канал оперативного обмена информацией – текстовый чат. «Спроси про бизнес» – консультационный чат в месенджере Теlegram, который на сегодняшний день насчитывает более 1,3 тысячи участников бизнес-сообщества Тульской области. Его можно найти по названию в поиске и по ссылке https://t.me/sprosiprobiznes.

Главная особенность чата – состав «админов»:

- председатель комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку Вячеслав Романов и компетентные специалисты комитета,

- представители центра «Мой бизнес»,

а также специально приглашённые консультанты:

- уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тульской области,

- представители Центробанка,

- представители ТТПП,

- представители УФНС по Тульской области,

- представители общественных организаций.

Главная задача вышеперечисленных участников – отвечать на вопросы предпринимателей, знакомить с самыми актуальными нормативными актами и, что важно, – собирать необходимую информацию для разработки мер поддержки, основанных на проблемах реального бизнес-сектора региона.

3. Прямая линия с предпринимателями

6 апреля представители правительства региона в прямом эфире дали разъяснения о порядке работы предприятий в период ограничений, связанных с недопущением распространения коронавирусной инфекции.

Трансляция привлекла большое внимание общественности, количество зрителей превышало 1,2 тысячи человек, ведь вторым блоком трансляции был ответ на вопросы в режиме реального времени не на общие, а на частные вопросы предпринимателей, которые касались только их сферы бизнеса: поддержки и режима работы в условиях сегодняшнего дня.

В адрес компетентных органов власти продолжает поступать большое количество вопросов от бизнес-сообщества региона, потому правительством Тульской области решено провести дополнительный прямой эфир для разъяснения введенных мер поддержки предпринимателей региона.

Приглашаем всех предпринимателей 9 апреля в 17.00 подключиться к прямой трансляции на youtube-канале Press71 по ссылке.

В прямой эфир выйдут:

первый заместитель губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев;

заместитель председателя правительства Тульской области Григорий Лаврухин;

председатель комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку Вячеслав Романов;

представитель регионального УФНС;

представители региональных отделений банков.

Свои вопросы вы можете уже сейчас присылать на почту: andrey.ilin2@tularegion.ru.

4. Дистанционное обучение

Центр «Мой бизнес» уже давно зарекомендовал себя не только как обширный спектр услуг для становления и развития бизнеса, но и как центр самых интересных, полезных и значимых мероприятий для предпринимателей региона. Карантин – не повод ставить насыщенную образовательную и тренинговую программу на паузу.

В связи с временным запретом массовых мероприятий мероприятия центра «Мой бизнес» сейчас перешли на онлайн-формат и радуют многообразием тем и направленности вебинаров. Из прошедших можно выделить такие, как «Ораторское мастерство», «Как развить бизнес в кризис: онлайн-продажи», «Профориентация и выбор ниши бизнеса» и многие другие. Актуальную программу будущих вебинаров можно найти на сайте мойбизнестула.рф в разделе календарь событий, а также в соцсетях центра.

5. Услуги центра удаленно

В связи с Указом Президента РФ от 25.03.2020 года №206 центр «Мой бизнес» ограничил личный приём граждан, не ограничив доступность услуг.

Специалисты центра «Мой бизнес» продолжают консультировать предпринимателей по вопросам:

- юридической организации и бухгалтерского учёта,

- микрозаймов и программы поддержки «100 тысяч под 1%»,

- инжинириговых услуг и сельхозкоопераций.

В центре ведётся набор участников в проект «Клуб наставников» и запись на образовательные программы.

Центр поддержки экспорта осуществляет перевод коммерческих предложений, а также презентационных материалов на иностранные языки, размещение на электронных площадках продукции предприятий, подбор контрагентов для экспортeров Тульской области.

Сотрудники центра «Мой бизнес», как и обычно, располагают всей актуальной информацией по мерам поддержки малого и среднего бизнеса в Тульской области и будут рады рассказать вам о ней.

О режиме работы центра и всех изменениях читайте в новостном блоке на сайте мойбизнестула.рф и на страницах социальных сетей центра.

Центр «Мой бизнес»

Тула, ул. Кирова, 135, к. 1.

Тел. 8-800-600-777-1.

мойбизнестула.рф