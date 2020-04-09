Онлайн-выходные в Туле: 10-12 апреля

Словно птица в небесах, путешествуйте по ссылкам на онлайн-концерты вместе с группой «Ария», зарядитесь «маргаритой» с Little Big! А еще узнайте, где прячется лев и чем можно кормить пираний.

«Шоу ON!»: онлайн-концерты группы «Ария» и JONY

Когда: концерт группы «Ария» — 10 апреля, пятница, 19.00, концерт JONY — 11 апреля, суббота, 17.00.

Как попасть: зайти в назначенное время в онлайн-кинотеатр Okko.tv или в Okko «ВКонтакте» и в «Одноклассниках».

В эти выходные продолжится серия эксклюзивных онлайн-концертов российских рок- и поп-звезд «Шоу ON!».

10 апреля группа «Ария» в честь 35-летия исполнит специальную программу – в сет-лист концерта войдут песни с каждого из 13 номерных альбомов группы. В формировании программы участвовали поклонники. Музыканты учли пожелания фанатов, но также подготовили несколько сюрпризов!

11 апреля JONY исполнит полюбившиеся многим слушателям хиты, такие как «Френдзона», «Звезда» и «Аллея».

Онлайн-трансляция спектакля «Легенда о молодогвардейцах»

Когда: 10 апреля, пятница, 18.00.

Как попасть: зайти в назначенное время в группу «ВКонтакте» .

В ТЮЗе пройдет онлайн-трансляция спектакля «Легенда о молодогвардейцах» по мотивам романа Александра Фадеева «Молодая гвардия». В 1947 году, всего лишь спустя год после выхода книги, именно в ТЮЗе впервые в стране был поставлен спектакль по роману. Роль Ульяны Громовой тогда играла актриса Тульского театра юного зрителя, ныне заслуженный работник культуры РФ Зинаида Васильевна Леонтьева.

В 2005 году состоялось очередное возвращение «Молодой гвардии» на сцену Тульского театра юного зрителя. На этот раз в форме «Легенды о молодогвардейцах». Зинаида Леонтьева вновь сыграла в этом спектакле. Правда, уже не Ульяну Громову, а Хранительницу легенды.



Онлайн-постановка в «Октаве»

Когда: 11 апреля, суббота, 17.00.

Как попасть: пройти регистрацию по ссылке .

В «Октаве» пройдет детский онлайн-спектакль от театральной компании «Барабан» — «Где прячется лев». Юные слушатели станут частью этой насыщенной истории — они отправятся в славный Шляпьевск, где им предстоит найти героя этого города — доброго, благородного и очень милого льва. В конце ребята не только встретят царя зверей, но и запустят на главной площади Шляпьевска красные шарики и придут к неожиданному открытию!

Онлайн-концерт группы Little Big

Когда: 11 апреля, суббота, 20.00.

Как попасть: в назначенное время перейти по ссылке.

Группа Little Big выступит с онлайн-концертом на платформе «Яндекс.Эфир». Группа приготовила особенную программу, включая песню Uno, c которой она должна была выступить на Евровидении в этом году. Но песенный конкурс отменили из-за коронавируса. Напомним, что песня и клип уже успели покорить интернет. Видеоролик собрал на YouTube более 60 млн просмотров.

Онлайн-показы спектаклей в «Эрмитаже»

Как попасть: заходить в группу «ВКонтакте» ежедневно в 19.00.

Несмотря на то, что с 18 марта театрально-концертный центр закрылся на карантин, он продолжает показывать свои архивные спектакли в режиме онлайн. Показы ведутся ежедневно в группе театра в социальной сети «ВКонтакте».

В ближайшие три дня можно будет посмотреть следующие спектакли:

10.04 Спектакль «Белая гвардия», МХТ им.Чехова, 2005 г. 12+

11.04 Спектакль «Горе от ума», Малый театр, 1977 г. 12+

12.04 «Мёртвые души», моноспектакль А. Филиппенко, 1985 г. 12+

Онлайн-экскурсии в Тульском экзотариуме

Как попасть: зайти в ВК-сообщество экзотариума. Экскурсии проводятся в 11.00 и 16.00. Ночная прогулка по пятницам в 22.00.

С 19 марта Тульский экзотариум перешел на режим трансляций. Два раза в день в старом и новом здании проходят онлайн-экскурсии, посвященные разным обитателям зоопарка, их образу жизни и личным особенностям. В прямом эфире можно будет задать вопросы специалистам зоопарка, научиться чему-то новому на мастер-классах, а по пятницам можно присоединиться к ночной прогулке по территории нового здания.

На этих выходных запланированы следующие мероприятия:

10 апреля:

11.00 Беспозвоночные животные

16.00 Кормление пираний. Жаба-ага

22.00 Ночные прогулки с Дарьей Змеевой (ночная трансляция)

11-12 апреля:

11.00, 16.00 Ням-ням-шоу.

а что в кино?

Самые свежие новинки в кинотеатрах Premier, Okko, more.tv, ivi, «КиноПоиск HD».

Как попасть:

Okko — отправить сообщение чатботу @OkkoBro_bot в telegram, подтвердить фотографией нахождение дома и получить код на 14 дней.

— отправить сообщение чатботу @OkkoBro_bot в telegram, подтвердить фотографией нахождение дома и получить код на 14 дней. Premier — зайти на сайт, зарегистрироваться и выбрать нужный фильм.

— зайти на сайт, зарегистрироваться и выбрать нужный фильм. more.tv — зарегистрироваться и ввести промокод SIDIMDOMA.

— зарегистрироваться и ввести промокод SIDIMDOMA. ivi — зарегистрироваться на сайте и оформить подписку на 30 дней за 1 рубль.

— зарегистрироваться на сайте и оформить подписку на 30 дней за 1 рубль. КиноПоиск HD — зарегистрироваться на сайте и оформить бесплатную подписку на 30 дней.

Субмарина

На время карантина мы решили немного отойти от устоявшегося формата и в этот раз подготовили для Вас пару замечательных фильмов, которые несомненно пополнят вашу фильмотеку, если таковая имеется.

И первой на очереди будет подростковая драма «Субмарина», ставшая режиссерским дебютом для комедийного актера Ричарда Айоэди («Компьютерщики», «Майти Буш»). Картина посвящена шестнадцатилетнему школьнику по имени Оливер Тейт, для которого набившее оскомину определение «не такой как все» – далеко не пустой звук. Этот странный парнишка умен не по годам и отличается философским взглядом на жизнь. «Субмарина» — не столько кино, сколько книжка-раскладка, ладно скроенная, изобретательно придуманная, изящно разделенная на три части, с прологом и эпилогом. Проблема в том, что в ней есть слишком много для счастья, чтобы это счастье по-настоящему испытать.

Заплати другому

Вторым фильмом в нашей небольшой подборке стала американская драма о мальчике, который несмотря ни на что, верил в доброту и искренность людей. Именно этому мальчику было суждено изменить наш жестокий мир к лучшему. Если вы ищете добрый, захватывающий фильм для вечера, то «Заплати другому» – это ваш выбор!

Хороших выходных! Оставайтесь дома, там безопасно.