Красота и здоровье: как работают медицинские центры Тулы в период карантина?

Дома безопаснее, но при хронических заболеваниях или ухудшении самочувствия не стоит откладывать визит к врачу до окончания карантина. Тем более что медклиники работают в прежнем режиме, а некоторые дают возможность вызвать врача на дом.

Медицинский центр «Созвездие красоты и здоровья»

Центр реабилитации и профилактики

Филиал сети клиник «Семейная»

Центр нейрофизиологии

Инвитро

Тула, пр. Ленина, 66-а

Ежедневно с 09.00 до 20.00

Тел.: +7 (4872) 25-11-41, +7 (967) 431-77-41, +7 (960) 609-91-80.

Медицинский центр «Созвездие здоровья» с 28 марта по 30 апреля продолжает работать в штатном режиме. Для этого приняты все меры безопасности, рекомендованные Роспотребнадзором Тульской области. Публикуем мнения наших некоторых специалистов о возможности получения медицинской помощи в сложившейся ситуации. Екатерина Кузовлева, директор и главный врач МЦ «Созвездие здоровья»: Екатерина Кузовлева – Как и всегда, безопасность пациентов остается главным приоритетом нашего центра. Мы просим пациентов приходить строго к назначенному времени в период угрозы распространения COVID-19. Мы дорожим здоровьем своих пациентов и принимаем все необходимые меры, направленные на эффективную профилактику и защиту их здоровья: проводим дезинфекцию всех помещений и поверхностей нашей клиники в усиленном режиме;

наши сотрудники снабжены медицинскими масками и одноразовыми перчатками в достаточном количестве;

для вашей безопасности мы разместили дозаторы с дезинфицирующим средством для обработки рук;

разделение зон ожидания и строгая временная запись позволяют вам не иметь дополнительных контактов при посещении центра. У нас вы можете чувствовать себя абсолютно безопасно;

мы гордимся тем, что поддерживаем самые высокие стандарты в работе. Рекомендации врача-эндокринолога Марии Александровны Матвеевой о том, как вести себя в условиях распространения COVID-19:

Мария Матвеева – Мои пациенты, к сожалению, находятся в группе риска как по возможности заражения, так и по более тяжелому течению ОРВИ и, в частности, COVID-19. Это люди старшей возрастной группы, возраст которых более 65 лет, страдающие СД (сахарным диабетом), особенно пациенты с нестабильными цифрами глюкозы крови, с имеющимися осложнениями. Особого внимания заслуживают пациенты с заболеваниями надпочечников, потому что как при гиперфункции, так и при недостаточной функции этих эндокринных желез сильно угнетается собственный иммунитет, и они становятся более уязвимыми. Пациенты с аутоиммунными заболеваниями паращитовидных желез, щитовидной железы требуют особого контроля, т. к. эти состояния могут значительно осложнять течение инфекционного заболевания. Если пациент компенсирован по основному эндокринологическому заболеванию (течение заболевания стабильное и предсказуемое, пациент получает лечение) и не так давно был на плановом приеме, я как лечащий эндокринолог рекомендую остаться дома, исключить контакт с лицами, имеющими любые признаки ОРВИ, обратить внимание на свое питание и здоровый образ жизни. о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом Если пациенты из перечисленных групп риска почувствовали себя плохо: повышается глюкоза крови без видимых на то причин, стало повышаться АД у пациентов с гиперфункцией надпочечников или щитовидной железы или, напротив, падать АД, появилась слабость, то посещение лечащего врача ОБЯЗАТЕЛЬНО и, если позволяет состояние, в ближайшие даты необходимо приехать на очный прием к лечащему эндокринологу для коррекции лечения. Это действительно может потребоваться в условиях напряженной работы иммунной системы. Если состояние критически неблагоприятное, то лучше вызвать на дом бригаду скорой медицинской помощи. Если у пациента был запланирован очный прием, собраны анализы для контроля или подготовлен дневник самоконтроля глюкозы и/или питания, то, соблюдая все меры безопасности, мы готовы принять его в назначенное время, т. к. медицинский центр работает в плановом режиме. Во избежание контакта с другими пациентами рекомендуем приезжать строго в назначенное время. Также у нас есть опыт дистанционных консультаций. Их мы можем провести для наших повторных пациентов. Проанализировать в режиме онлайн анализы и уровень глюкозы, откорректировать назначенное лечение, дать рекомендации по поводу питания и образа жизни. Официальный ответ мы отправляем по электронной почте, со всеми рекомендациями и коррективами. Пациенты, которым было запланировано проведение биопсии щитовидной железы, должны приехать, и процедура им будет проведена, потому что она назначается по серьезным показаниям. Мнение специалиста косметолога-дерматолога Татьяны Давыденко: – В такие дни мы стараемся не рисковать и с пониманием относимся к желанию пациента остаться дома и перенести запись приема. Однако многие проходят курсовую терапию, и отказывать в медицинской косметологической помощи было бы не очень честно с нашей стороны. Перед посещением клиники администратор созванивается с пациентом, уточняет его самочувствие: отсутствие симптомов ОРВИ и температуры является хорошим гарантом безопасности и для пациента, и для остальных посетителей клиники, а также возможностью безопасно проводить инъекционные процедуры. Я вижу, как сейчас усиленно проходит обеззараживание всех помещений клиники, в моем личном кабинете в непрерывном режиме работает облучатель-рециркулятор, все поверхности обрабатываются после каждого пациента. Безопасность пациентов на высоком уровне! Врач ревматолог, д.м.н., профессор Елена Александровна Беляева: – Всем пациентам с системными заболеваниями соединительной ткани, системными васкулитами и иммунновоспалительными заболеваниями суставов следует строго соблюдать режим самоизоляции. При необходимости консультация ревматолога может быть проведена дистанционно. Те больные, которые страдают остеоартритом (ранее мы называли это заболевание артрозом), неспецифической болью в спине, имеют невоспалительные мышечно-скелетные патологии, могут быть проконсультированы в медицинском центре в обычном порядке. Для них установлен безопасный режим приема, при котором исключен контакт с другими пациентами, соблюдается временной интервал, обеспечиваются комфортные условия ожидания консультации. При необходимости сразу могут быть проведены лечебные манипуляции, исключающие многократные визиты в клинику. Например, внутрисуставные и периартикулярные введения лекарственных препаратов и аутоплазмы, кинезиологическое тейпирование. о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом Врач-гинеколог Евгения Чернышова: – Милые дамы, в нашем центре мы рады оказать вам помощь даже в такое сложное время. Если ситуация экстренная (вас беспокоят боли в низу живота, кровотечение или, напротив, задержка менструального цикла), не нужно откладывать приём гинеколога на потом во избежание запущенности процесса и ухудшения состояния, мы готовы принять вас строго по времени, без задержек и очередей. В «Созвездии здоровья» есть прекрасная возможность за один прием, в случае необходимости, сразу провести ультразвуковое исследование органов малого таза или молочных желез и сдать все необходимые анализы. Если вы наша постоянная пациентка и у вас есть вопросы к гинекологу по поводу результатов анализов, назначенного лечения, вы можете записаться на дистанционную консультацию. Мы проконсультируем вас и ответим на все интересующие вопросы, разберем ваши анализы, сделаем все необходимые назначения. И, конечно, отдельная категория – беременные женщины. Если вас ничего не беспокоит, то пока лучше воздержаться от посещений клиники, если только это не скрининг или не плановые анализы. В кабинете вас ждет всё стерильное и одноразовое! Режим обеззараживания виден невооруженным глазом. Записаться на прием к этим и другим специалистам можно по телефонам: 52-60-70 и +7 (967) 431-77-41, на сайте или через форму обратной связи. о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Выходные – отличная возможность подготовиться к лету и позаботиться о здоровье и красоте своего тела. Тульский реабилитационный центр на ул. Луначарского в Туле продолжает работу в прежнем режиме при соблюдении всех требований Роспотребнадзора по санитарной обработке. Врачи имеют полный набор средств индивидуальной защиты.

Центр реабилитации и профилактики предлагает амбулаторно-поликлиническую и медицинскую помощь.

Душ Шарко. Во время сеанса тело массируется струями воды разной мощности и температуры (от +20 до +40°С). Гидромассаж укрепляет мышцы, делает «апельсиновую корку» менее заметной и запускает механизм сжигания жира, в результате уменьшается целлюлит. За счет контрастной температуры воды повышается тонус кожи, активизируются процессы регенерации и обновления организма, стимулируются обменные процессы и выводятся токсины. Кроме этого процедура эффективно помогает бороться со стрессом и укрепляет нервную систему, улучшает кровоснабжение органов, в кровь попадает больший объём кислорода, активизируется циркуляция лимфы и работа выделительной системы.

Принесет пользу курс гидромассажа и тем, кто страдает от проблем со сном или испытывает постоянное переутомление. Успокаивающий эффект душа помогает избавиться от болей в суставах, снимает напряжение мышц, перегруженных активными физическими нагрузками или, напротив, длительной сидячей работой.

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Массаж. Несмотря на отсутствие прямого жиросжигающего действия, массаж способствует похудению. Регулярные процедуры могут помочь в устранении зон целлюлита. Для устранения обвисшей кожи, образующей складки, применяются специальные техники, возвращающие красоту фигуры.

Кстати, массаж способен создать мышечную базу тем, кто очень долго избегал активного образа жизни. Сеансы помогают быстро привести мышцы в тонус и сделать кожу более гладкой и упругой.

Воздействие на область живота улучшает работу кишечника, устраняя запоры. Это уменьшает степень всасывания пищевых жиров, и организм не получает лишние калории. Самостоятельное растирание брюшной стенки в области пупка по часовой стрелке также активирует кишечник, оказывает тонизирующее действие на мышцы живота. С этой же целью применяется и висцеральный массаж – глубокое механическое воздействие на внутренние органы через поверхность кожи.

Лечебная сауна. Это тепловая процедура, которую могут пройти в Центре реабилитации и восстановления желающим сбросить лишний вес. Сауна – это, безусловно, очень полезная для организма и просто приятная процедура. Горячий пар обволакивает и проникает в каждую клеточку тела, максимально раскрывая поры и очищая их от шлаков, токсинов и продуктов распада. Как результат – хорошее самочувствие, прилив энергии и сил.

Эффект сауны для похудения как раз и заключается в глубоком подкожном очищении. Освободившись от значительного количества вредных веществ, организм начинает эффективнее реагировать на мероприятия по снижению веса: диету, силовые упражнения, аэробику, бег или прыжки, занятия на тренажерах.

Подводное вытяжение. В тульском Центре реабилитации и профилактики знают, как избавиться от боли в позвоночнике, которую вызывает межпозвоночная грыжа. На помощь таким пациентам приходит под водное вытяжение. Это относительно новый метод лечения заболеваний позвоночника. Под действием теплой воды и небольшой нагрузки происходит полное расслабление мышц, увеличивается расстояние между смежными позвонками и улучшается кровообращение. Кроме того, уменьшается давление на нервные корешки и сосуды, уменьшается их отек, и боль уходит.

Для того чтобы эффект от подводного вытяжения был положительным, пациентам назначают сопутствующие физиотерапевтические процедуры. На сегодняшний день в Центре реабилитации и профилактики проводятся все виды такого лечения: лазерная, магнитная и ультразвуковая терапия, импульсные токи и дарсонвализация.

Специалисты уверяют: при таком лечении пациенты забывают о боли на долгие годы.

В Центре реабилитации и профилактики ведут прием высококвалифицированные врачи — неврологи, физио- и мануальные терапевты и травматологи.

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Инстаграм: @semeynaya.tula tula.semeynaya.ru

Тула, ул. Рязанская, 1.

Телефон (4872) 77-05-77.

В условиях карантина и рекомендаций как можно меньше покидать квартиры клиника «Семейная» предлагает тулякам воспользоваться недавно появившейся услугой – вызов врача на дом. В условиях карантина выездная служба усилена дополнительными специалистами, все врачи обеспечены индивидуальными средствами защиты. Клиника дает возможность не только пригласить домой терапевта или педиатра, но и узких специалистов, например невролога. Вам не нужно тратить время на дорогу, не нужно подвергать себя лишнему риску дополнительными перемещениями – врачи почти всех специальностей смогут приехать к вам в любое время. Доктор сможет произвести диагностику, поставить диагноз, назначить лечение, оказать действенную помощь при любом состоянии, организовать госпитализацию. Современное оснащение клиники позволяет не выходя из дома пройти квалифицированное обследование. УЗИ, ЭКГ, холтеровское мониторирование ЭКГ, суточное мониторирование АД, а также сдать любые анализы. Галерея показать все фотографии 6 о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом Обследование в домашних условиях не отличается по качеству от того, которое можно выполнить в условиях клиники. Единственная просьба врачей: при обращении в клинику предупреждать в том случае, если был контакт с тем, у кого диагностирован коронавирус. Прием пациентов в условиях клиники ведется в обычном режиме. Медицинская клиника «Семейная» входит в крупную сеть московских медицинских центров, работающих с 1998 года. Тульский филиал – один из крупнейших центров медицинской сети.

Одна из особенностей клиники «Семейная» в том, что в ней на постоянной основе работают лучшие областные кадры. Кроме этого, регулярно прием ведут московские специалисты. Клиника «Семейная» в Туле оказывает услуги по направлениям: Акушерство и гинекология : диагностика и современное лечение всех видов заболеваний половой сферы у женщин, ведение беременности (в том числе осложненной), индивидуальный подбор контрацепции, коррекция возрастных изменений и др.

: диагностика и современное лечение всех видов заболеваний половой сферы у женщин, ведение беременности (в том числе осложненной), индивидуальный подбор контрацепции, коррекция возрастных изменений и др. Хирургия : диагностика и лечение пациентов с острыми и хроническими заболеваниями хирургического профиля, малоинвазивные амбулаторные операции и послеоперационное наблюдение.

: диагностика и лечение пациентов с острыми и хроническими заболеваниями хирургического профиля, малоинвазивные амбулаторные операции и послеоперационное наблюдение. Терапия : диагностика и лечение болезней дыхательных путей, ЖКТ, сердца и сосудов, разработка индивидуальных программ реабилитации после травм и операций.

: диагностика и лечение болезней дыхательных путей, ЖКТ, сердца и сосудов, разработка индивидуальных программ реабилитации после травм и операций. Педиатрия : весь спектр квалифицированной помощи детям от 0 до 15 лет при любых состояниях. Организована выездная служба терапевтов и педиатров по городу Тула.

: весь спектр квалифицированной помощи детям от 0 до 15 лет при любых состояниях. Организована выездная служба терапевтов и педиатров по городу Тула. Неврология : диагностика и лечение заболеваний центральной и периферической нервной системы, расстройства вегетативной нервной системы.

: диагностика и лечение заболеваний центральной и периферической нервной системы, расстройства вегетативной нервной системы. Урология : обследование и лечение острых и хронических инфекционно-воспалительных заболеваний мочевыводящих путей, мочекаменной болезни, инфекций, передающихся половым путем, папиллом, патологии простаты и др.

: обследование и лечение острых и хронических инфекционно-воспалительных заболеваний мочевыводящих путей, мочекаменной болезни, инфекций, передающихся половым путем, папиллом, патологии простаты и др. Офтальмология : диагностика и лечение воспалительных, дегенеративных заболеваний глаза, травмы глаза, а также офтальмоонкологической патологии. Проводятся амбулаторные манипуляции.

: диагностика и лечение воспалительных, дегенеративных заболеваний глаза, травмы глаза, а также офтальмоонкологической патологии. Проводятся амбулаторные манипуляции. Лор-кабинет : оборудован инновационным оборудованием для диагностики и лечения синуситов, отитов, тонзиллитов, аденоидитов, в том числе с помощью физиотерапии.

: оборудован инновационным оборудованием для диагностики и лечения синуситов, отитов, тонзиллитов, аденоидитов, в том числе с помощью физиотерапии. В эндокринологическом кабинете проводятся профилактика и лечение эндокринных заболеваний, в том числе у пациентов с кардиологической и ревматологической патологией; индивидуальный подбор программ по снижению веса; ведение беременных с эндокринными нарушениями; лечение и наблюдение пациентов с остеопорозом.

проводятся профилактика и лечение эндокринных заболеваний, в том числе у пациентов с кардиологической и ревматологической патологией; индивидуальный подбор программ по снижению веса; ведение беременных с эндокринными нарушениями; лечение и наблюдение пациентов с остеопорозом. Проктология: малоинвазивные методы лечения колопроктологических заболеваний с использование передовых лазерных технологий.

малоинвазивные методы лечения колопроктологических заболеваний с использование передовых лазерных технологий. В отделении физиотерапии используются методы ультразвуковой, магнито- и лазеротерапии, электротерапии с применением различных токов.

используются методы ультразвуковой, магнито- и лазеротерапии, электротерапии с применением различных токов. В дерматологическом отделении проводятся консультирование и диагностика (в том числе дерматоскопия) по вопросам кожных и венерических болезней, дефектов кожи, новообразований, диагностика острых и хронических заболеваний кожи, волос, ногтей. В состав этого отделения входит и кабинет косметологии, где проводятся все актуальные виды коррекции недостатков лица и тела. Наши косметологи в совершенстве владеют инъекционными и аппаратными методиками возвращения красоты.

проводятся консультирование и диагностика (в том числе дерматоскопия) по вопросам кожных и венерических болезней, дефектов кожи, новообразований, диагностика острых и хронических заболеваний кожи, волос, ногтей. В состав этого отделения входит и кабинет косметологии, где проводятся все актуальные виды коррекции недостатков лица и тела. Наши косметологи в совершенстве владеют инъекционными и аппаратными методиками возвращения красоты. Клиника «Семейная» в Туле предоставляет высококачественную лабораторную и инструментальную диагностику различных заболеваний. У нас можно, в числе прочего, сделать биохимические исследования крови, мочи, пройти обследование на онкологические маркеры, антитела и аллергены. С какой бы проблемой вы ни обратились, врачи клиники «Семейная» обязательно вам помогут. Они составят индивидуальный план действий и позаботятся, чтобы пребывание в клинике было легким и комфортным, а лечение — высокоэффективным. Требуется предварительная запись по телефону (4872) 77-05-77. О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ



Тула, ул. Демидовская Плотина, 14-б.

Проблемы со сном, сексуальные и психологические расстройства... Сейчас самое время заняться собой и разобраться со своими проблемами. Центр нейрозиологии готов помочь в избавлении от них.

Центр нейрофизиологии – это многопрофильный медицинский центр, специализирующийся по нескольким направлениям: психиатрия, неврология, функциональная диагностика, терапия, сексология. Он оснащен новейшим проверенным оборудованием, помогающим быстро и точно дать правильный диагноз и выявить имеющиеся заболевания.

Часто бывает, что человек, почувствовав себя плохо, не может определить причину этого. Главное – не заниматься самолечением, в том числе и в период карантина.

Общая слабость, быстрая утомляемость, боли в груди или за грудиной, одышка или затрудненное дыхание, высокий или низкий пульс, скачки давления, головокружения, головные боли, обмороки, кашель, температура, отеки или онемение конечностей, боли в суставах, изменение их формы, размера... Если вы почувствовали себя плохо, важно как можно быстрее пройти осмотр у врача. Терапевт проконсультирует, назначает диагностику и подберет соответствующие методы лечения или направит к узкому специалисту, например к ЛОР-врачу, кардиологу, неврологу и т. д.

В Центре нейрофизиологии в Туле можно получить консультацию врача-терапевта или пройти диагностику и получить лечение многих заболеваний:

артериальная гипертензия;

ишемическая болезнь сердца;

атеросклероз;

болезни крови;

нарушение метаболизма;

расстройства желудочно-кишечного тракта;

нарушение дыхательной системы и т. д.

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Не забывайте, что терапевт может помочь предотвратить появление заболевания, поэтому рекомендуется раз в полгода посещать врача в целях профилактики.

Сейчас, когда нет необходимости идти на работу, идеальное время уделить внимание своему здоровью.

В отделении психиатрии Центра нейрофизиологии подберут необходимую терапию при депрессии, шизофрении, булимии и анорексии, болезни Альцгеймера, неврозах и психозах, фобиях, паранойе, умственной отсталости и эпилепсии.

Широкий спектр услуг отделения сексологии поможет решить большой комплекс проблем как мужчинам, так и женщинам: диагностика и лечение расстройств эрекции, преждевременное семяизвержение, снижение сексуального влечения, сексуальные неудачи в зрелом возрасте; диагностика и лечение фригидности, болезненность при половом акте, занятие сексом во время беременности, страх перед половым актом, сексуальные нарушения при хронических заболеваниях.

Подросткам врачи помогут при раннем сексуальном влечении, расскажут, как правильно начать половую жизнь, деликатно решат проблему мастурбации и помогут в психосексуальном развитии.

Врач-сексолог Вадим Русаков.

Также пары могут пройти в Центре нейрофизиологии семейное консультирование, если возникла неудовлетворенность партнером, имеются конфликты, есть необходимость исследовать поло-ролевые отношения в паре. Действует также программа психологической помощи «Жизнь после измены».

В Центре нейрофизиологии квалифицированная медицинская помощь неразрывно связана с современными технологиями и основана на новейших методиках. Работа строится исключительно на индивидуальном подходе к каждому клиенту и подборе необходимой терапии.

В условиях карантина возможен вызов специалиста по функциональной диагностике, психиатра на дом. При этом стоимость услуг останется неизменной!

Врачи имеют полный набор средств индивидуальной защиты, поэтому не стоит волноваться. Здоровье пациентов – в приоритете клиники.

При необходимости при выездном приеме можно пройти электрокардиографию, электроэнцефалографию, холтер-ЭКГ или ЭЭГ-мониторинг ночного и дневного сна.

Каждому пациенту при желании гарантирована анонимность обращения, так что вы можете не переживать, что кто-то узнает про вашу болезнь. Пациенту отводится необходимое количество времени.

Наш центр расположен в центре города, недалеко от остановки «Площадка». Вы сможете легко посетить Центр нейрофизиологии как на общественном транспорте, так и на машине. Около входа имеется бесплатная парковка, где можно оставить свой автомобиль.

Чтобы оптимизировать работу центра, пациентов просят предварительно записываться на консультацию или процедуру по телефонам: 8 (960) 610-40-10, 22-76-90. Так вы сможете избежать больших очередей и сэкономите драгоценное время.

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ИНВИТРО, независимая лаборатория

Тула, ул. Октябрьская, 74; тел. 8 (487) 247-63-32.

Тула, Красноармейский пр., 21; тел. 8 (487) 256-64-07.

Тула, пр. Ленина, 91-а; тел. 8 (487) 233-30-98.

Новомосковск, ул. Калинина, 5; тел. 8 (48762) 3−44−16.

8-800-200-36-30 — бесплатная единая справочная

8 (4872) 25-00-55 — единая справочная

ИНВИТРО – качественная лабораторная диагностика, доступная всем!

ИНВИТРО — крупнейшая частная медицинская компания в России и Восточной Европе, располагает более 1100 медицинскими офисами в пяти странах и девяти наиболее современными лабораториями и уже более 20 лет оказывает услуги в области лабораторной диагностики.

Даже в текущих непростых условиях лаборатория ИНВИТРО продолжает заботиться о своих пациентах.

Независимая лаборатория ИНВИТРО выполняет все виды медицинских анализов, эффективно помогая врачам и пациентам заботиться о здоровье на протяжении всей жизни.

Внедрение передовых международных практик и стандартов позволило ИНВИТРО достичь уровня лучших европейских лабораторий. За более чем 20 лет работы компания получила свыше 100 профессиональных наград. В 2017 году ИНВИТРО стала лауреатом премии Правительства РФ в области качества. На европейской части континента ИНВИТРО стала первой медицинской компанией, прошедшей сертификацию по программе верификации «Шесть сигм».

На сегодняшний день диагностические возможности компании ИНВИТРО самые широкие:

Гематологические исследования

Общеклинические исследования

Биохимические исследования

Иммунологические исследования

Серологические исследования

Микробиологические исследования

Генетические исследования

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Дополнительные сервисы и услуги:

Оповещение о готовности приходит по СМС. Результаты можно получить на электронную почту, в личном кабинете на сайте или же в любом медицинском офисе.

Вы можете получить подробную консультацию по исследованиям и результатам у специалиста в медицинском офисе ИНВИТРО.

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Ждем вас в медицинских офисах ИНВИТРО по адресам:

Тула, ул. Октябрьская, 74; тел. 8 (487) 247-63-32.

Тула, Красноармейский пр., 21; тел. 8 (487) 256-64-07.

Тула, пр. Ленина, 91-а; тел. 8 (487) 233-30-98.

Новомосковск, ул. Калинина, 5; тел. 8 (48762) 3-44-16.

8-800-200-36-30 — бесплатная единая справочная

8 (4872) 25-00-55 — единая справочная

График работы медицинских офисов уточняйте по телефонам или же на сайте: www.invitro.ru

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом