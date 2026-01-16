Миллион рублей за второго ребенка: Как в Тульской области поддерживают молодых мам

Быть молодой мамой – мечта многих. И те, кто решился на этот шаг, знают: в нашем регионе им помогут справиться со всеми возникающими на этом пути вопросами.

Фото из личного архива героини публикации. На фото Кристина Зотова с мужем Павлом и сыновьями – Павлом и Макаром.

Пять лет назад Кристина Зотова из Киреевска впервые стала мамой, а в декабре 2025 года, когда ей исполнилось 24 года, счастье в её семью пришло во второй раз. Теперь она вместе с мужем Павлом воспитывает двоих сыновей – Павла и Макара.

– Я всегда хотела быть молодой мамой, потому что сама выросла в многодетной семье и знаю, что это настоящее счастье. Мне хотелось быть с ребенком на одной волне, оставаться современной для него, да и вообще иметь много сил и здоровья, чтобы сопровождать детей по жизни. А когда такое возможно, как не в молодом возрасте?

С мужем я познакомилась в родном Киреевске, он приехал по работе, мы встретились и сразу влюбились друг в друга. Решиться на то, чтобы стать родителями во второй раз, нам было несложно: мы оба этого хотели. И все получилось: у нас дружная семья, в которой царит любовь и понимание.

Поддержка мужа – самое важное, что сейчас есть, но помощь государства для молодой семьи тоже очень приятна. Мы пользуемся мерами поддер­жки: например использовали материнский капитал для покупки квартиры. Это, конечно, очень помогло.

Кристина Зотова, помимо стандартных выплат для семей с детьми, получит новую меру поддержки, которую ввели только в 2025 году.

За рождение второго ребенка до 25-летия ей выплатят региональную выплату в размере 1 миллиона рублей.

На такую же помощь могут рассчитывать тулячки, ставшие мамами в третий раз до 28 лет.

Всего в Тульской области есть 54 меры поддержки семей с детьми.

Для поддержки молодых и студенческих семей разработаны специальные программы.

Финансовая помощь при рождении ребенка

Единовременная выплата . Семьи, где один из родителей является студентом очной формы обучения в вузе, могут получить единовременное пособие в размере 50 000 рублей при рождении ребенка.

. Семьи, где один из родителей является студентом очной формы обучения в вузе, могут получить единовременное пособие в размере 50 000 рублей при рождении ребенка. Ежемесячная выплата на ребенка до 3 лет . Студенты очной формы обучения профессио­нальных и высших учебных заведений Тульской области, зарегистрированные на территории региона вместе с ребенком, могут получать ежемесячную выплату в размере 4000 рублей на ребенка с рождения до 3 лет.

. Студенты очной формы обучения профессио­нальных и высших учебных заведений Тульской области, зарегистрированные на территории региона вместе с ребенком, могут получать ежемесячную выплату в размере 4000 рублей на ребенка с рождения до 3 лет. 150 000 рублей – единовременная выплата женщине, вставшей на учет по беременности в медицинской организации начиная с 1 января 2025 года и обучающейся по очной форме обучения в общеобразовательных организациях, профессиональных организациях по образовательным программам среднего профессионального образования или в вузах, а также по программам профессионального обучения, за исключением программ переподготовки рабочих, служащих, программ повышения квалификации рабочих, служащих.

Право на получение единовременной денежной выплаты начиная с 1 января 2025 года имеет женщина при одновременном соблюдении ею следующих условий (на день обращения за получением единовременной денежной выплаты):

является гражданином Российской Федерации;

постоянно проживает на территории Тульской области;

обучается в организациях, расположенных в Тульской области (либо находится в академическом отпуске);

состоит на учете по беременности в медицинской организации, расположенной на территории Тульской области;

срок беременности составляет не менее 12 недель.

Единовременная денежная выплата не предоставляется при обращении за ней после родоразрешения.

Дополнительные меры поддержки

Прокат предметов первой необходимости для новорожденных. Семьи с детьми до 1,5 лет, где один или оба супруга учатся (очно или заочно) и постоянно проживают в Тульской области, могут бесплатно пользоваться предметами первой необходимости для малышей.

Скидка при покупке жилья в новостройке. Ее могут получить молодые семьи, где один из родителей – студент очной формы обучения в вузах Тульской области.

Компенсация расходов за наем жилья. Молодым семьям, проживающим в Тульской области, предоставляется ежемесячная компенсация за аренду жилья:

при рождении первого ребенка (с 1 января 2025 года) до его трехлетия – 50% от стоимости аренды, но не более 15000 рублей;

при рождении второго и последующих детей (с 1 января 2025 года) до трехлетия младшего ребенка – 75% от стоимости аренды, но не более 30000 рублей.

Оплата стоимости очного обучения. Предоставляется многодетным родителям – студентам очного отделения в возрасте до 35 лет включительно, проживающим на территории региона.

Условия для совмещения учебы мам до 35 лет с воспитанием детей. В регионе внедрен институт социальной няни, в университетах открыты детские сады и комнаты краткосрочного пребывания.

Все меры для семей с детьми – на сайте «Семья 71».

Получить консультацию о назначении и порядке выплат можно по телефону горячей линии семейного МФЦ «Мой семейный центр» – 129.

Что меняется в федеральных выплатах с 2026 года

Малообеспеченные семьи ждет ежегодная семейная выплата

Речь о семьях, в которых среднедушевой доход не превышает полтора прожиточных минимума в регионе проживания. В таком случае работающие родители, воспитывающие двух и более детей (до 18 лет, если дети учатся очно – до 23 лет), смогут с 1 января получать ежегодную семейную выплату.

Ее размер составит разницу между суммой уплаченного подоходного налога за год, предшествующий году обращения за выплатой, и суммой налога, рассчитанного с того же дохода по ставке 6%. То есть семьям пересчитают налог по ставке 6% и вернут разницу. Мама и папа должны быть гражданами России и постоянно проживать в стране, а с их доходов должен быть уплачен подоходный налог.

Маткапитал проиндексировали на 6,8%

На первого ребенка сумма выросла до 737 204 рублей (была 690 тыс. рублей), а на второго и последующих – до 974 189 рублей (была 912 тыс. рублей), если ранее семья его не получала. Маткапитал на второго ребенка, если на первого уже он был получен, проиндексирован до 236 985 рублей (сейчас 222 тыс. рублей). Индексации подлежит и остаток на счете маткапитала, если он был частично потрачен.

У матерей-героинь – новые льготы

С 1 января женщины, которым присвоено звание «Мать-героиня» (родившим или воспитавшим 10 и более детей), получают социальные гарантии, аналогичные тем, что есть у Героев России и Героев Труда. Им положены бесплатные уча­стки, путевки в санатории, лекарственное обеспечение, бесплатная стоматология с протезированием. Взамен льгот женщины могут выбрать ежемесячную выплату 72,4 тысячи рублей, при этом часть льгот сохранится.