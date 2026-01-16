  1. Моя Слобода
Турнир по FIFA 26 и премьера спортивной драмы с Тимоти Шаламе: выходные в Туле

День рождения приюта «Планета Б».

Турнир по FIFA 26 и премьера спортивной драмы с Тимоти Шаламе: выходные в Туле

Турнир по FIFA 26

Когда: 18 января, воскресенье, 19.00.
Где: Бар «ХУД.».
 

Турнир по FIFA 26

18 января в «ХУДе.» пройдет турнир по FIFA 26.

 

День рождения приюта «Планета Б»

Когда: 17 января, суббота, 12.00.
Где: Бистро «Ба».
 

День рождения приюта «Планета Б»

17 января в бистро «Ба» отметят день рождения приюта «Планета Б». Будем есть блины от Игоря Синдеева.

 

Юра Майоров

Когда: 26 декабря, пятница, 19.00.
Где: Тула-Арена.
 

Юра Майоров

26 декабря в спорткомплексе «Тула-Арена» пройдет матч «Тулица» - «Локомотив» (Калининград).

 

Новогодний турнир по самбо

Когда: 18 января, воскресенье, 11.00.
Где: Тула-Арена.
 

Новогодний турнир по самбо

18 января в «Тула-Арене» откроется Новогодний турнир по самбо для детей 7-8 лет.

 

Северная ходьба

Когда: 17 января, суббота, 12.00.
Где: Центральный парк (напротив пункта проката).
 

Северная ходьба

17 января Тульская областная федерация северной ходьбы приглашает всех желающих на открытый мастер-класс.

а что в кино?

Марти Великолепный

В кинотеатрах вышел «Марти Великолепный» с Тимоти Шаламе  Главный герой Марти Маузер — амбициозный игрок в настольный теннис, который готов на любые уловки и безумства, лишь бы пробиться к славе и признанию.  За этот фильм Тимоти Шаламе пророчат «Оскар».

 

