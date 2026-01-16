Турнир по FIFA 26 и премьера спортивной драмы с Тимоти Шаламе: выходные в Туле

Турнир по FIFA 26
Где: Бар «ХУД.».
18 января в «ХУДе.» пройдет турнир по FIFA 26.
День рождения приюта «Планета Б»
Где: Бистро «Ба».
17 января в бистро «Ба» отметят день рождения приюта «Планета Б». Будем есть блины от Игоря Синдеева.
Юра Майоров
Где: Тула-Арена.
26 декабря в спорткомплексе «Тула-Арена» пройдет матч «Тулица» - «Локомотив» (Калининград).
Новогодний турнир по самбо
Где: Тула-Арена.
18 января в «Тула-Арене» откроется Новогодний турнир по самбо для детей 7-8 лет.
Северная ходьба
Где: Центральный парк (напротив пункта проката).
17 января Тульская областная федерация северной ходьбы приглашает всех желающих на открытый мастер-класс.
Марти Великолепный
В кинотеатрах вышел «Марти Великолепный» с Тимоти Шаламе Главный герой Марти Маузер — амбициозный игрок в настольный теннис, который готов на любые уловки и безумства, лишь бы пробиться к славе и признанию. За этот фильм Тимоти Шаламе пророчат «Оскар».