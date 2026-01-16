  1. Моя Слобода
  2. Город
  3. Обзоры
  4. Еда
  5. Контрольная закупка Myslo: пробуем карбонад - MySlo.ru
город
город
Регистрация

Контрольная закупка Myslo: пробуем карбонад

Еду оцениваем субъективно, но честно!

Контрольная закупка Myslo: пробуем карбонад

Мы решили проверить один из самых главных ингредиентов мясных тарелок — карбонад. По традиции купили пять торговых марок:

  • «Раменский деликатес»,
  • «Мясной дом Бородина»,
  • «Велком»,
  • GLOBUS,
  • «Егорьевский».
 

«Раменский деликатес»

PAV-5928.jpg

Цена: 889,90 руб. за 1 кг.

Производитель: АО «Мясокомбинат Раменский», Московская обл., г. Раменский.

Состав: свинина, вода питьевая, соль пищевая, нитритно-посолочная смесь (соль, пищевая, фиксатор окраски — нитрит натрия), регуляторы кислотности — пирофосфаты, трифосфаты, загуститель — каррагинан, усилитель вкуса и аромата — глутамат натрия 1-замещенный. 

Этот карбонад называется «Пикантный». Ничем таким продукт не пахнет. Но что же на вкус? Приятный. Немного с жирком. Ощущается копченый привкус. Нам понравилась текстура: по ощущениям, этот продукт сделан из цельного куска мяса. Чувствуется плотная структура, не похожая на колбасу. 

В целом по вкусу карбонад «Раменский деликатес» нам понравился. Но вот состав немного смутил: здесь не обошлось без глутамата натрия. А нам все-таки хотелось бы получить более натуральный продукт. 

Наша оценка: 4,5 из 5 баллов.

 

«Мясной дом Бородина»

PAV-5931.jpg

Цена: 1379,90 руб. за 1 кг.

Производитель: ООО «МДБ», Московская обл., г. Мытищи.

Состав: свинина, вода, соль, регуляторы кислотности трифосфат и пирофосфат натрия, перец черный, нитритно-посолочная смесь (соль, фиксатор окраски нитрит натрия).

В этом карбонаде жира меньше, чем в предыдущем. Пахнет он тоже ярче. А вот структура вызвала вопросы: карбонад показался нам желейным. Как будто готовили его из переработанного мяса. 

А еще производители переборщили с солью. Некоторым дегустаторам он заслуженно показался пересоленным.

Плюсуем за состав, но вкусовые качества до высшего балла не дотянули.

Наша оценка: 4 из 5 баллов.

 

«Велком»

PAV-5935.jpg

Цена:  1799,97 руб. за 1 кг.

Производитель: ООО «Мясокомбинат „Павловская Слобода“», Московская обл., г. Истра.

Состав: свинина, вода, посолочно-нитритная смесь (соль, фиксатор окраски нитрит натрия), патока, экстракт дрожжей, перец черный, антиокислители аскорбиновая и лимонная кислота, агент желирующий хлорид калия, загустители каррагинан из водорослей и ксантановая камедь, виноградный сахар, краситель кармины.

Сочный и приятный, да еще и без усилителей вкуса. Это победитель нашего обзора! Он без жира. В меру соленый, без ярких специй, но вкусный. 

Текстура тоже «мясная». Нам всё очень понравилось. А натуральный состав выводит этот продукт на первое место.

Наша оценка: 5 из 5 баллов.

 

GLOBUS

PAV-5944.jpg

Цена: 949,90 руб. за 1 кг.

Производитель: ООО «ГИПЕРГЛОБУС», Тульская обл., с. Осиновая Гора.

Состав: свинина, рассол: вода питьевая, нитритно-посолочная смесь: соль, фиксатор окраски: нитрит натрия; стабилизаторы: пирофосфат, полифосфат,
каррагинан из водорослей; регулятор кислотности: трифосфат; мальтодекстрин, усилитель вкуса и аромата: глутамат натрия; антиокислитель: аскорбат натрия; глюкоза, экстракты специй, ароматизатор; специи, соль, пряности, стабилизатор: карбонат натрия.

Ко вкусу карбонада из «Глобуса» привыкли многие туляки. И мы — не исключение. Каково же было наше удивление, когда в сравнении с другими участниками обзора он оказался слишком соленым!

Он плотный, ароматный, с привкусом чеснока. Но вкус настолько яркий, что даже без подглядываний в состав ясно: здесь тоже есть усилители вкуса. 

Наша оценка: 4 из 5 баллов.

 

«Егорьевский»

PAV-5945.jpg

Цена: 1419,97 руб. за 1 кг.

Производитель: АО «Новая Столица», Москва.

Состав: свинина, вода, нитритно-посолочная смесь (соль, фиксатор окраски Е250), декстроза, мальтодекстрин, глюкоза, экстракты пряностей, регуляторы кислотности Е451(i), Е451(ii), Е450(iii), E450(V), Е331, усилитель вкуса и аромата Е621, антиокислители: Е300, Е316, загустители Е407a, Е425, консервант Е262, ароматизатор мяса.

Когда мы подумали, что в этот раз в обзоре нам достались только продукты-отличники и хорошисты, мы добрались до этого карбонада. Он похож на колбасу и внешне (видны дырочки от попавшего в мясную массу воздуха), и по вкусу. Желейная текстура, усилители вкуса. А как потом выяснилось — еще и ароматизатор мяса. Такое мы не одобряем.

Наша оценка: 2,5 из 5 баллов.

 

Самый дорогой продукт — «Велком» (1799,97 руб. за 1 кг).

Самый дешевый продукт — «Раменский деликатес» (889,90 руб. за 1 кг).

Самый вкусный, по мнению редакции Myslo, — «Велком».

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Автор:
Фотограф:
сегодня, в 10:00 +1
Другие статьи по темам
Прочее
Где поесть
Погода в Туле 16 января: морозно и скользко
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 16 января: морозно и скользко
сегодня, в 07:00, 118 1214 2
Губернатор Тульской области рассказал о последствиях ночной атаки на регион
Жизнь Тулы и области
Губернатор Тульской области рассказал о последствиях ночной атаки на регион
сегодня, в 07:29, 31 4192 -3
За заросшие сосульками крыши тульских коммунальщиков накажут рублём
Жизнь Тулы и области
За заросшие сосульками крыши тульских коммунальщиков накажут рублём
сегодня, в 08:00, 20 992 1
Стало известно, когда полностью заблокируют WhatsApp*
Мир
Стало известно, когда полностью заблокируют WhatsApp*
вчера, в 16:04, 225 6487 -34

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Миллион рублей за второго ребенка: Как в Тульской области поддерживают молодых мам
Миллион рублей за второго ребенка: Как в Тульской области поддерживают молодых мам
Крещенские купания: как подготовиться, можно ли купать в проруби детей и что об этом думает церковь
Крещенские купания: как подготовиться, можно ли купать в проруби детей и что об этом думает церковь
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

Электронное периодическое издание «MySLO.ru (Моя Слобода)» Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-27611 от 21.03.2007 выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО «Слобода» Главный редактор: Королева Юлия Александровна Адрес редакции: 300026, г. Тула, проспект Ленина, д. 116 Тел.: +7 (4872) 57-07-07 E-mail: news@myslo.ru Владелец сайта: ООО «Слобода» © 2005-2025 ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.