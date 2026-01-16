Контрольная закупка Myslo: пробуем карбонад

Мы решили проверить один из самых главных ингредиентов мясных тарелок — карбонад. По традиции купили пять торговых марок:

«Раменский деликатес»,

«Мясной дом Бородина»,

«Велком»,

GLOBUS,

«Егорьевский».

«Раменский деликатес»

Цена: 889,90 руб. за 1 кг.

Производитель: АО «Мясокомбинат Раменский», Московская обл., г. Раменский.

Состав: свинина, вода питьевая, соль пищевая, нитритно-посолочная смесь (соль, пищевая, фиксатор окраски — нитрит натрия), регуляторы кислотности — пирофосфаты, трифосфаты, загуститель — каррагинан, усилитель вкуса и аромата — глутамат натрия 1-замещенный.

Этот карбонад называется «Пикантный». Ничем таким продукт не пахнет. Но что же на вкус? Приятный. Немного с жирком. Ощущается копченый привкус. Нам понравилась текстура: по ощущениям, этот продукт сделан из цельного куска мяса. Чувствуется плотная структура, не похожая на колбасу.

В целом по вкусу карбонад «Раменский деликатес» нам понравился. Но вот состав немного смутил: здесь не обошлось без глутамата натрия. А нам все-таки хотелось бы получить более натуральный продукт.

Наша оценка: 4,5 из 5 баллов.

«Мясной дом Бородина»

Цена: 1379,90 руб. за 1 кг.

Производитель: ООО «МДБ», Московская обл., г. Мытищи.

Состав: свинина, вода, соль, регуляторы кислотности трифосфат и пирофосфат натрия, перец черный, нитритно-посолочная смесь (соль, фиксатор окраски нитрит натрия).

В этом карбонаде жира меньше, чем в предыдущем. Пахнет он тоже ярче. А вот структура вызвала вопросы: карбонад показался нам желейным. Как будто готовили его из переработанного мяса.

А еще производители переборщили с солью. Некоторым дегустаторам он заслуженно показался пересоленным.

Плюсуем за состав, но вкусовые качества до высшего балла не дотянули.

Наша оценка: 4 из 5 баллов.

«Велком»

Цена: 1799,97 руб. за 1 кг.

Производитель: ООО «Мясокомбинат „Павловская Слобода“», Московская обл., г. Истра.

Состав: свинина, вода, посолочно-нитритная смесь (соль, фиксатор окраски нитрит натрия), патока, экстракт дрожжей, перец черный, антиокислители аскорбиновая и лимонная кислота, агент желирующий хлорид калия, загустители каррагинан из водорослей и ксантановая камедь, виноградный сахар, краситель кармины.

Сочный и приятный, да еще и без усилителей вкуса. Это победитель нашего обзора! Он без жира. В меру соленый, без ярких специй, но вкусный.

Текстура тоже «мясная». Нам всё очень понравилось. А натуральный состав выводит этот продукт на первое место.

Наша оценка: 5 из 5 баллов.

GLOBUS

Цена: 949,90 руб. за 1 кг.

Производитель: ООО «ГИПЕРГЛОБУС», Тульская обл., с. Осиновая Гора.

Состав: свинина, рассол: вода питьевая, нитритно-посолочная смесь: соль, фиксатор окраски: нитрит натрия; стабилизаторы: пирофосфат, полифосфат,

каррагинан из водорослей; регулятор кислотности: трифосфат; мальтодекстрин, усилитель вкуса и аромата: глутамат натрия; антиокислитель: аскорбат натрия; глюкоза, экстракты специй, ароматизатор; специи, соль, пряности, стабилизатор: карбонат натрия.

Ко вкусу карбонада из «Глобуса» привыкли многие туляки. И мы — не исключение. Каково же было наше удивление, когда в сравнении с другими участниками обзора он оказался слишком соленым!

Он плотный, ароматный, с привкусом чеснока. Но вкус настолько яркий, что даже без подглядываний в состав ясно: здесь тоже есть усилители вкуса.

Наша оценка: 4 из 5 баллов.

«Егорьевский»

Цена: 1419,97 руб. за 1 кг.

Производитель: АО «Новая Столица», Москва.

Состав: свинина, вода, нитритно-посолочная смесь (соль, фиксатор окраски Е250), декстроза, мальтодекстрин, глюкоза, экстракты пряностей, регуляторы кислотности Е451(i), Е451(ii), Е450(iii), E450(V), Е331, усилитель вкуса и аромата Е621, антиокислители: Е300, Е316, загустители Е407a, Е425, консервант Е262, ароматизатор мяса.

Когда мы подумали, что в этот раз в обзоре нам достались только продукты-отличники и хорошисты, мы добрались до этого карбонада. Он похож на колбасу и внешне (видны дырочки от попавшего в мясную массу воздуха), и по вкусу. Желейная текстура, усилители вкуса. А как потом выяснилось — еще и ароматизатор мяса. Такое мы не одобряем.

Наша оценка: 2,5 из 5 баллов.

Самый дорогой продукт — «Велком» (1799,97 руб. за 1 кг).

Самый дешевый продукт — «Раменский деликатес» (889,90 руб. за 1 кг).

Самый вкусный, по мнению редакции Myslo, — «Велком».